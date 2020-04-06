RangeBreakPendingOrder
Range Break Pending Orders EA - Smart Automated Breakout Trading für MT5
Range Break Pending Orders EA ist ein leistungsfähiges Breakout-Trading-System, das entwickelt wurde, um explosive Preisbewegungen in dem Moment zu erfassen, in dem der Preis aus einer zeitlich definierten Spanne ausbricht.
Egal, ob Sie mit Morning Ranges, London Breakout, Asian Session Breakout oder Volatilitätskompressions-Setups handeln, dieser EA erledigt alles automatisch:
- Identifiziert die Preisspanne anhand der Start- und Endzeit.
- Platziert Buy Stop / Sell Stop Aufträge.
- Verwaltet das Risiko auf intelligente Weise.
- Storniert entgegengesetzte Aufträge sofort.
- Passt die Offsets an die ATR an.
- Sendet Warnungen, wenn sich die Markttendenz ändert
Dieser EA bringt Konsistenz, Disziplin und Automatisierung in Ihre Breakout-Strategie und eliminiert verpasste Trades und emotionale Entscheidungen.
Warum sollten Sie diesen EA wählen?
1. Vollständig automatisierte Breakout-Einträge
Sobald die Zeitspanne festgelegt ist, berechnet der EA automatisch die Hoch-/Tiefstände und platziert ausstehende Ausbruchsaufträge mit perfekter Präzision.2. Intelligentes Risikomanagement
Wählen Sie zwischen:
- Feste Losgröße, oder
- Adaptive Auto-Lot basierend auf Risiko % und ATR-Volatilität: Der EA schützt Ihr Konto vor übergroßen Positionen und unerwarteten Marktspitzen.
Der EA passt SL und TP anhand der ATR an und stellt so sicher, dass sich Ihre Trades an veränderte Marktbedingungen anpassen.
4. Automatische Auftragsbereinigung
Wenn eine schwebende Order ausgelöst wird, wird die andere sofort entfernt, um das Risiko zu reduzieren und ein doppeltes Engagement zu vermeiden.5. Richtungsabhängige Warnungen
Sie werden benachrichtigt, wenn sich die Trendrichtung von bullisch zu bärisch oder von bärisch zu bullisch ändert.
Hauptmerkmale
Automatische Erkennung der von Ihnen definierten Spanne
Buy Stop / Sell Stop Ausbrüche
ATR-basierter SL/TP für dynamische Volatilitätsanpassung
Spread-Schutz und Slippage-Filterung
Automatischer Abbruch der gegenüberliegenden Pending Order
Bias-Änderungsbenachrichtigungen
Getestet mit XAUUSD, unterstützt alle Symbole und alle Zeitrahmen
Risikobasierte Positionsgröße oder feste Lots
Ein einfacher, aber leistungsstarker EA mit intelligenter Logik. Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA bietet Ihnen Präzision, Automatisierung und Konsistenz.
Eingabe-Parameter
Bereichseinstellungen
- StartStunde, StartMinute
- EndeStunde, EndeMinute
- PufferPunkte
Risiko/Geld
- UseAutoLot
- RisikoProzentsatz
- FestgelegteLosGröße
- ATR_Periode
- ATR_Multiplikator_SL
- ATR_Multiplikator_TP
- Verwenden_ATR_SLTP
- SL_Punkte
- TP_Punkte
DeleteOppositeOnTrigger
Der Range Break Pending Orders EA liefert eine konsistente, disziplinierte und professionelle Ausführung.
Kein Zögern mehr! Keine verpassten Ausbrüche mehr! Keine risikoreichen Positionen mehr! Lassen Sie den EA die Arbeit machen, während Sie sich auf die Strategie und die Ergebnisse konzentrieren.
Handeln Sie verantwortungsbewusst!!!