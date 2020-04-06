RangeBreakPendingOrder

Range Break Pending Orders EA - Smart Automated Breakout Trading für MT5

Range Break Pending Orders EA ist ein leistungsfähiges Breakout-Trading-System, das entwickelt wurde, um explosive Preisbewegungen in dem Moment zu erfassen, in dem der Preis aus einer zeitlich definierten Spanne ausbricht.

Egal, ob Sie mit Morning Ranges, London Breakout, Asian Session Breakout oder Volatilitätskompressions-Setups handeln, dieser EA erledigt alles automatisch:



Identifiziert die Preisspanne anhand der Start- und Endzeit.

Platziert Buy Stop / Sell Stop Aufträge.

Verwaltet das Risiko auf intelligente Weise.

Storniert entgegengesetzte Aufträge sofort.

Passt die Offsets an die ATR an.

Sendet Warnungen, wenn sich die Markttendenz ändert

Dieser EA bringt Konsistenz, Disziplin und Automatisierung in Ihre Breakout-Strategie und eliminiert verpasste Trades und emotionale Entscheidungen.



Warum sollten Sie diesen EA wählen?

1. Vollständig automatisierte Breakout-Einträge

Sobald die Zeitspanne festgelegt ist, berechnet der EA automatisch die Hoch-/Tiefstände und platziert ausstehende Ausbruchsaufträge mit perfekter Präzision.

2. Intelligentes Risikomanagement

Wählen Sie zwischen:

Feste Losgröße, oder

Adaptive Auto-Lot basierend auf Risiko % und ATR-Volatilität: Der EA schützt Ihr Konto vor übergroßen Positionen und unerwarteten Marktspitzen.

3. ATR-basierter Stop Loss & Take Profit

Der EA passt SL und TP anhand der ATR an und stellt so sicher, dass sich Ihre Trades an veränderte Marktbedingungen anpassen.

4. Automatische Auftragsbereinigung

Wenn eine schwebende Order ausgelöst wird, wird die andere sofort entfernt, um das Risiko zu reduzieren und ein doppeltes Engagement zu vermeiden.

5. Richtungsabhängige Warnungen

Sie werden benachrichtigt, wenn sich die Trendrichtung von bullisch zu bärisch oder von bärisch zu bullisch ändert.

Automatische Erkennung der von Ihnen definierten Spanne

Buy Stop / Sell Stop Ausbrüche

ATR-basierter SL/TP für dynamische Volatilitätsanpassung

Spread-Schutz und Slippage-Filterung

Automatischer Abbruch der gegenüberliegenden Pending Order

Bias-Änderungsbenachrichtigungen

Getestet mit XAUUSD, unterstützt alle Symbole und alle Zeitrahmen

Risikobasierte Positionsgröße oder feste Lots

Ein einfacher, aber leistungsstarker EA mit intelligenter Logik. Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA bietet Ihnen Präzision, Automatisierung und Konsistenz.





Eingabe-Parameter

Bereichseinstellungen

StartStunde, StartMinute

EndeStunde, EndeMinute

PufferPunkte

Risiko/Geld

UseAutoLot

RisikoProzentsatz

FestgelegteLosGröße

ATR_Periode

ATR_Multiplikator_SL

ATR_Multiplikator_TP

Verwenden_ATR_SLTP

SL_Punkte

TP_Punkte

DeleteOppositeOnTrigger

ATR-EinstellungenStop Loss / GewinnmitnahmeSicherheitskontrollen

Der Range Break Pending Orders EA liefert eine konsistente, disziplinierte und professionelle Ausführung.

Kein Zögern mehr! Keine verpassten Ausbrüche mehr! Keine risikoreichen Positionen mehr! Lassen Sie den EA die Arbeit machen, während Sie sich auf die Strategie und die Ergebnisse konzentrieren.

Frühbucherangebot, Preiserhöhung nach jeweils 10 Downloads!!





Handeln Sie verantwortungsbewusst!!!