RangeBreakPendingOrder

Range Break Pending Orders EA - Smart Automated Breakout Trading für MT5

Range Break Pending Orders EA ist ein leistungsfähiges Breakout-Trading-System, das entwickelt wurde, um explosive Preisbewegungen in dem Moment zu erfassen, in dem der Preis aus einer zeitlich definierten Spanne ausbricht.

Egal, ob Sie mit Morning Ranges, London Breakout, Asian Session Breakout oder Volatilitätskompressions-Setups handeln, dieser EA erledigt alles automatisch:

  • Identifiziert die Preisspanne anhand der Start- und Endzeit.
  • Platziert Buy Stop / Sell Stop Aufträge.
  • Verwaltet das Risiko auf intelligente Weise.
  • Storniert entgegengesetzte Aufträge sofort.
  • Passt die Offsets an die ATR an.
  • Sendet Warnungen, wenn sich die Markttendenz ändert

Dieser EA bringt Konsistenz, Disziplin und Automatisierung in Ihre Breakout-Strategie und eliminiert verpasste Trades und emotionale Entscheidungen.


Warum sollten Sie diesen EA wählen?

1. Vollständig automatisierte Breakout-Einträge

Sobald die Zeitspanne festgelegt ist, berechnet der EA automatisch die Hoch-/Tiefstände und platziert ausstehende Ausbruchsaufträge mit perfekter Präzision.

2. Intelligentes Risikomanagement

Wählen Sie zwischen:

  • Feste Losgröße, oder
  • Adaptive Auto-Lot basierend auf Risiko % und ATR-Volatilität: Der EA schützt Ihr Konto vor übergroßen Positionen und unerwarteten Marktspitzen.
3. ATR-basierter Stop Loss & Take Profit

Der EA passt SL und TP anhand der ATR an und stellt so sicher, dass sich Ihre Trades an veränderte Marktbedingungen anpassen.

4. Automatische Auftragsbereinigung

Wenn eine schwebende Order ausgelöst wird, wird die andere sofort entfernt, um das Risiko zu reduzieren und ein doppeltes Engagement zu vermeiden.

5. Richtungsabhängige Warnungen

Sie werden benachrichtigt, wenn sich die Trendrichtung von bullisch zu bärisch oder von bärisch zu bullisch ändert.


Hauptmerkmale

  • Automatische Erkennung der von Ihnen definierten Spanne

  • Buy Stop / Sell Stop Ausbrüche

  • ATR-basierter SL/TP für dynamische Volatilitätsanpassung

  • Spread-Schutz und Slippage-Filterung

  • Automatischer Abbruch der gegenüberliegenden Pending Order

  • Bias-Änderungsbenachrichtigungen

  • Getestet mit XAUUSD, unterstützt alle Symbole und alle Zeitrahmen

  • Risikobasierte Positionsgröße oder feste Lots

Ein einfacher, aber leistungsstarker EA mit intelligenter Logik. Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA bietet Ihnen Präzision, Automatisierung und Konsistenz.


Eingabe-Parameter

Bereichseinstellungen

  • StartStunde, StartMinute
  • EndeStunde, EndeMinute
  • PufferPunkte

Risiko/Geld

  • UseAutoLot
  • RisikoProzentsatz
  • FestgelegteLosGröße
    ATR-Einstellungen
    • ATR_Periode
    • ATR_Multiplikator_SL
    • ATR_Multiplikator_TP
    • Verwenden_ATR_SLTP
      Stop Loss / Gewinnmitnahme
      • SL_Punkte
      • TP_Punkte
        Sicherheitskontrollen

        • DeleteOppositeOnTrigger

        Der Range Break Pending Orders EA liefert eine konsistente, disziplinierte und professionelle Ausführung.
        Kein Zögern mehr! Keine verpassten Ausbrüche mehr! Keine risikoreichen Positionen mehr! Lassen Sie den EA die Arbeit machen, während Sie sich auf die Strategie und die Ergebnisse konzentrieren.

        Frühbucherangebot, Preiserhöhung nach jeweils 10 Downloads!!


        Handeln Sie verantwortungsbewusst!!!


        AW Recovery EA MT5
        AW Trading Software Limited
        4.18 (39)
        Experten
        Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
        FundPass Pro
        Faith Wairimu Kariuki
        5 (1)
        Experten
        5-Sterne-bewerteter Expert Advisor — FundPass Pro Vorstellung von FundPass Pro: Das ultimative KI-Trading-System für alle Kontotypen und Prop-Firm-Challenges ️ Wichtiger Hinweis : Um die Kompatibilität mit allen Kontotypen (einschließlich persönlichen Konten und Prop-Firm-Bewertungskonten) sicherzustellen, muss der Benutzer in den Einstellungen den Modus „Prop Firm Mode“ aktivieren . Wird diese Option nicht aktiviert, kann es zu Regelverstößen bei Bewertungsfirmen kommen. Übersicht: FundP
        HotSpot Ultimate MT5
        Abubakar Abu Saidu
        Experten
        Einführung in "HotSpot Ultimate EA: Elite-Level-Handels- und Hochanalysesignale" Beschreibung: HotSpot EA ist ein außergewöhnlicher und sorgfältig gestalteter Expert Advisor (EA). Es nutzt die Leistungsfähigkeit fortgeschrittener Handelstechniken und hochrangiger Analysen, um hochgenaue und zuverlässige Handelssignale zu generieren. Mit dem Zugriff auf eine umfangreiche und umfassende Datenbank verschafft dieser hochmoderne EA Händlern einen strategischen Vorteil im dynamischen Forex-Markt. 1
        LazyBoy Scrapper Scalper EA
        Hesham Ahmed Kamal Barakat
        5 (2)
        Experten
        60% Discount Von den Machern des erfolgreichen Gold Super Trends AutoTrader Roboter - kommt diese einzigartige Gelegenheit zu einem niedrigen Preis Die Idee Sie denken, dass die Tage des Scalping vorbei sind?! Denken Sie anders. Dieser Expert Advisor, der für den Goldhandel entwickelt wurde, ist so perfektioniert, dass er unabhängig vom Zeitrahmen jeden Tick der Sekunde scalped. Er verfügt über eine Kontoverwaltung und 6 Sicherheitseinstellungen, aus denen die Zufriedensten und die Gierigsten
        Money Magnet
        Farhad Kia
        Experten
        ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Devisenhandel. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, aber die Ergebnisse sind besser mit EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen. Wenn Sie ein langfristiger Investor sind, der jährliche Gewinne mit hohem Sharpe-Ratio anstrebt, ist Money Magnet eine gute Option. Bitte besuchen Sie den Kommentarbereich, um Ihre Einstellungen mit anderen zu teilen und genießen Sie die neuesten optimalen Einstellungen, die von anderen Benutzern hochgeladen wurden. Vorte
        HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
        Martin Alejandro Bamonte
        2.43 (7)
        Experten
        HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
        Prometheus MT5
        Evgenii Aksenov
        4.33 (6)
        Experten
        Alle unsere Signale sind jetzt auf myfxbook verfügbar: Klicken Sie hier Prometheus-Signal: Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle zukünftigen Updates des Beraters sind im Preis inbegriffen. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen helfen, zu installieren und konfigurieren Sie den Roboter richtig. Ich werde Ihnen auch Informationen darüber geben, wie Sie einen kostenlosen VPS von einem zuverlässigen Broker erhalten können. Gol
        Power Hedging X
        Onyekachi Franklin Agbo
        3 (2)
        Experten
        Power Hedging X EA | Advanced Risk Management & Profit Protection Power Hedging X ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Händler entwickelt wurde, die ihr Risiko kontrollieren, ihr Gewinnpotenzial maximieren und ihre Konten durch strategische Hedging-Techniken schützen möchten. Dieser EA verwaltet auf intelligente Weise Kauf- und Verkaufspositionen, um das Risiko auszugleichen, den Drawdown zu reduzieren und Gewinne selbst unter volatilen Marktbedingungen zu sichern. Haupt
        FREE
