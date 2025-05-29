Delight

🧠 Delight EA für MT5 - Präzision trifft auf Vielseitigkeit

Delight EA ist ein robuster und intelligenter Multi-Strategie-Handelsroboter für MetaTrader5. Egal, ob Sie mit Trends, Umkehrungen, Ausbrüchen oder schwankenden Märkten handeln, Delight passt sich in Echtzeit mit bewährter technischer Analyse und präziser Ausführung unter Verwendung von 4H für den Trend und 1H für den Einstiegspunkt an - es ist Ihre automatisierte All-in-One-Handelslösung.

🔍 Kern-Strategien:

  • ✅ Trend-Following: Steigt mit dem Momentum ein, wenn eine klare Richtungsbewegung bestätigt wird.

  • 🔄 Counter-Trend Reversals: Erkennt Erschöpfungszonen anhand von Fraktalen und Stochastik-Signalen.

  • 💥 Ausbruchsstrategie: Reagiert auf Ausbrüche, um nach einer Konsolidierung einen starken Einstieg zu ermöglichen.

⚙️ Hauptmerkmale:

  • Multi-Strategie-Engine: Behandelt Trend-, Umkehr- und Ausbruchsbedingungen - alles in einem EA.

  • Multi-Timeframe-Analyse: Filtert Signale anhand von Daten aus 1H- und 4H-Charts für höhere Genauigkeit.

  • Erweiterte Einstiegslogik: Verwendet EMAs und Stochastik-Indikatoren zur Bestätigung von Einstiegen.

  • Dynamisches Risikomanagement:

    • Feste Losgröße oder prozentuale Losgröße

    • Benutzerdefinierte SL/TP mit optionalem Trailing Stop

  • Zeit- und Session-Filter: Handeln Sie nur während Ihrer bevorzugten Sitzungen (z. B. London, New York)

  • Filter für mehrere oder einzelne Handelsoptionen

  • Andere Funktionen, die Ihnen vertraut sind

  • Spread & Slippage-Schutz: Vermeidung von Geschäften unter volatilen Bedingungen oder bei geringer Liquidität (optional)

  • Einfaches Einstellen und Vergessen: Saubere Eingabeparameter und optimierte Standardeinstellungen

📌 Empfohlene Verwendung:

  • Zeitrahmen: 4H und 1H

  • Paare: FX-Paare, Index, Kryptowährungen und Spot-Metalle (Gold) etc.

  • Konten: Alle Makler

  • Ausführung: Ideal mit einem VPS für 24/5 Betriebszeit

📈 Leistungsorientiert:

Delight EA wurde über mehrere Marktzyklen hinweg unter Stress getestet, um langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Er vermeidet Overtrading und legt Wert auf qualitativ hochwertige Setups.


Weitere Informationen über das Produkt finden Sie unter folgendem Link

https://www.mql5.com/en/channels/fxnaijatrendscalping


Parameter Beschreibung

🔹 Handelseinstellungen

  • StopLoss - Fester Stop-Loss in Pips für jeden Handel.

  • TakeProfit - Fester Take-Profit in Pips für jeden Handel.

  • EveryTickOrNewCandle - Wählen Sie, ob die Signale beijedem Tick oder nur bei einer neuen Kerze überprüft werden.

  • MaxPositions - Maximale Anzahl an offenen Positionen, die zur gleichen Zeit erlaubt sind.

  • MinStepPositions - Minimaler Preisschritt (in Punkten) zwischen mehreren offenen Positionen.

🔹 Trailing Stop

  • Trailing - Aktivieren/Deaktivieren der Trailing-Stop-Funktion.

  • TrailingActivate - Gewinnniveau (in Pips), bei dem der Trailing-Stop zu arbeiten beginnt.

  • TrailingStop - Abstand (in Pips) zwischen Preis und Stop Loss beim Trailing.

  • InpTrailingStep - Schritt (in Pips), um den Stop Loss zu verschieben, wenn sich der Preis weiter in den Gewinn bewegt.

🔹 Risikomanagement

  • RiskOrManual_Lot - Wählen Sie, ob Sie eine feste Losgröße oder ein prozentuales Risiko verwenden möchten.

  • LotOrRiskValue - Lotgröße (bei fester Größe) oder Prozentsatz des Kontosaldos/Eigenkapitals für das Risiko (bei Risikomodus).

🔹 Zeitsteuerung

  • TimeControl - Aktivieren/Deaktivieren des Handelszeitfilters.

  • StartHour / StartMinute - Startzeit der erlaubten Handelssitzung.

  • EndHour / EndMinute - Endzeit der erlaubten Handelssitzung.

🔹 Gewinnverwaltung

  • UseEquityTrailing - Aktiviert/deaktiviert den Trailing-Stop für Aktien.

  • StartPercent - Prozentuales Gewinnniveau, bei dem das Equity-Trailing beginnt.

  • TrailPercent - Prozentualer Schritt zum Sperren des Gewinns, sobald Equity-Trailing aktiv ist.

  • UseCloseTime - Aktiviert/deaktiviert das automatische Schließen von Trades zu einer bestimmten Zeit.

  • CloseTime - Genaue Zeit zum Schließen aller offenen Positionen (falls aktiviert).

  • MaxDrawdownPercent - Maximal zulässiger Konto-Drawdown in Prozent.

  • CloseTradesOnDrawdown - Wenn true, werden alle Trades geschlossen, sobald das Drawdown-Limit erreicht ist.

  • PercentTP - Prozentuales Ziel des Kontostandes/Eigenkapitals für das Schließen aller Trades.

  • CloseTradesOnPercentProfit - Wenn true, schließt der EA alle Trades, sobald das prozentuale Gewinnziel erreicht ist.

🔹 Andere Funktionen

  • InpOnlyBuyOrSell - Beschränkung des EA auf nur Kaufgeschäfte, nur Verkaufsgeschäfte oder beides.

  • InpCloseOpposite - Schließt bestehende Trades, wenn ein gegenteiliges Signal erscheint.

  • InpAllowSingleEntry - Erlaubt nur einen Handel pro Signal (keine wiederholten Eingaben).

  • InpAllowSignalCloseTrade - Erlaubt der Signallogik, offene Trades automatisch zu schließen.

  • InpPrintLog - Aktiviert/deaktiviert das Drucken der EA-Aktivitäten in das Terminalprotokoll.

  • InpFreezeCoefficient - Freeze-Level-Koeffizient (wird bei Brokern mit Freeze-Level-Beschränkungen verwendet).

  • Slippage - Maximal zulässige Slippage in Punkten für die Orderausführung.

  • InpMagic - Eindeutige Kennung (magische Zahl) für von diesem EA eröffnete Trades.


