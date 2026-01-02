Euro Compounder Alpha





Euro Compounder Alpha ist ein EUR/USD Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die mehr Wert darauf legen, Drawdowns zu überstehen und Regeln zu befolgen, als Schlagzeilen zu erzielen.





Er handelt nur mit einem Paar und führt mehrere unabhängige Strategien zusammen aus. Die meisten Strategien sind unkorreliert und basieren nicht auf Martingale oder Grid Recovery. Die Idee ist einfach: Streuung des Risikos über verschiedene Einstiegslogiken, damit das Konto nicht von einem bestimmten Marktverhalten abhängig ist.





Dieser EA wurde unter Berücksichtigung der Einschränkungen des Prop-Firm-Stils entwickelt.

Wie er handelt

- Nur EUR/USD, 1H-Chart

- Mehrere Strategien laufen zusammen

- Häufige Trades mit geringem, kontrolliertem Risiko

- Kein Grid, kein Martingal, kein Recovery Stacking





Die meisten Trades sind bescheidene Gewinne oder kleine Verluste. Das System versucht nicht, clever zu sein - es versucht, konsistent zu bleiben. Wenn Sie nach einem EA suchen, der ein Konto schnell verdoppelt (und dabei extreme Risiken eingeht), ist dies nicht das Richtige.



Über Drawdown und Risiko

Die Kontrolle des Drawdowns ist die Priorität.





Der EA schneidet Verluste früh und nicht durchschnittlich nach unten. Das Risiko pro Handel wird niedrig gehalten, was natürlich zu folgenden Ergebnissen führt:

- höheren Gewinnquoten

- glatteren Equity-Kurven

- langsameres, aber zuverlässigeres Wachstum





Dies ist die Art von Verhalten, die Prop-Firmen und Darwin-ähnliche Bewertungen tendenziell belohnen.





Tests und Live-Einsatz





Vor seiner Freigabe wurde dieser EA:

- einem Walk-Forward-Test unterzogen

- mit Daten außerhalb der Stichprobe getestet

- Stresstest für Ausführung und Slippage

- mit einem Live-Signal inkubiert





Die Live-Ergebnisse sind nicht perfekt und sie sind nicht ausgewählt. Verlierende Wochen kommen vor. Das ist ganz normal. Entscheidend ist, wie sich das System verhält, wenn sich die Bedingungen ändern.





Sie können sich das Live-Signal hier ansehen: https: //www.mql5.com/es/signals/2250716?source=Site+Profile Für wen dieser EA geeignet ist





Dieser EA ist konzipiert für:

- Trader, die mit kleinen bis mittleren Konten arbeiten

- Prop-Firma oder Handel im Evaluierungsstil

- Portfolio-Händler, die eine stabile EUR/USD-Komponente wünschen





Er ist nicht geeignet für:

- sehr aggressive Wachstumsziele

- Personen, die Systeme nach ein paar Verlusttagen ein- und ausschalten

- Trader, die einen Null-Drawdown erwarten



Unterstützung und Nutzung

- Ein kurzes Benutzerhandbuch mit empfohlenen Einstellungen ist enthalten.

- Es gibt auch einen optionalen Discord-Kanal für Benutzer, die Einstellungen, Aktualisierungen oder die Verwendung des Portfolios besprechen möchten. Der Zugang ist nach dem Kauf möglich. Bitte senden Sie einen Kaufnachweis und wir werden Ihnen innerhalb von 1 Werktag Zugang gewähren.





Abschließende Anmerkung





Kein EA ist risikofrei.

Dieser ist darauf ausgelegt, wenig zu verlieren, oft zu handeln und langsam zuzulegen.





Wenn dieser Ansatz für Sie Sinn macht, könnte Euro Compounder Alpha eine gute Wahl sein.



