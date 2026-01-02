Euro Compounder Alpha

Euro Compounder Alpha

Euro Compounder Alpha ist ein EUR/USD Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die mehr Wert darauf legen, Drawdowns zu überstehen und Regeln zu befolgen, als Schlagzeilen zu erzielen.

Er handelt nur mit einem Paar und führt mehrere unabhängige Strategien zusammen aus. Die meisten Strategien sind unkorreliert und basieren nicht auf Martingale oder Grid Recovery. Die Idee ist einfach: Streuung des Risikos über verschiedene Einstiegslogiken, damit das Konto nicht von einem bestimmten Marktverhalten abhängig ist.

Dieser EA wurde unter Berücksichtigung der Einschränkungen des Prop-Firm-Stils entwickelt.

Wie er handelt
- Nur EUR/USD, 1H-Chart
- Mehrere Strategien laufen zusammen
- Häufige Trades mit geringem, kontrolliertem Risiko
- Kein Grid, kein Martingal, kein Recovery Stacking

Die meisten Trades sind bescheidene Gewinne oder kleine Verluste. Das System versucht nicht, clever zu sein - es versucht, konsistent zu bleiben. Wenn Sie nach einem EA suchen, der ein Konto schnell verdoppelt (und dabei extreme Risiken eingeht), ist dies nicht das Richtige.


Über Drawdown und Risiko

Die Kontrolle des Drawdowns ist die Priorität.

Der EA schneidet Verluste früh und nicht durchschnittlich nach unten. Das Risiko pro Handel wird niedrig gehalten, was natürlich zu folgenden Ergebnissen führt:
- höheren Gewinnquoten
- glatteren Equity-Kurven
- langsameres, aber zuverlässigeres Wachstum

Dies ist die Art von Verhalten, die Prop-Firmen und Darwin-ähnliche Bewertungen tendenziell belohnen.

Tests und Live-Einsatz

Vor seiner Freigabe wurde dieser EA:
- einem Walk-Forward-Test unterzogen
- mit Daten außerhalb der Stichprobe getestet
- Stresstest für Ausführung und Slippage
- mit einem Live-Signal inkubiert

Die Live-Ergebnisse sind nicht perfekt und sie sind nicht ausgewählt. Verlierende Wochen kommen vor. Das ist ganz normal. Entscheidend ist, wie sich das System verhält, wenn sich die Bedingungen ändern.

Sie können sich das Live-Signal hier ansehen: https: //www.mql5.com/es/signals/2250716?source=Site+Profile

Für wen dieser EA geeignet ist
Dieser EA ist konzipiert für:
- Trader, die mit kleinen bis mittleren Konten arbeiten
- Prop-Firma oder Handel im Evaluierungsstil
- Portfolio-Händler, die eine stabile EUR/USD-Komponente wünschen

Er ist nicht geeignet für:
- sehr aggressive Wachstumsziele
- Personen, die Systeme nach ein paar Verlusttagen ein- und ausschalten
- Trader, die einen Null-Drawdown erwarten


Unterstützung und Nutzung

- Ein kurzes Benutzerhandbuch mit empfohlenen Einstellungen ist enthalten.
- Es gibt auch einen optionalen Discord-Kanal für Benutzer, die Einstellungen, Aktualisierungen oder die Verwendung des Portfolios besprechen möchten. Der Zugang ist nach dem Kauf möglich. Bitte senden Sie einen Kaufnachweis und wir werden Ihnen innerhalb von 1 Werktag Zugang gewähren.

Abschließende Anmerkung

Kein EA ist risikofrei.
Dieser ist darauf ausgelegt, wenig zu verlieren, oft zu handeln und langsam zuzulegen.

Wenn dieser Ansatz für Sie Sinn macht, könnte Euro Compounder Alpha eine gute Wahl sein.

Empfohlene Produkte
EMA SignalLine Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
EMA SignalLine Pro EA Optimieren Sie Ihre Strategie: Ihr Handel, Ihre Art! Der EMA SignalLine Pro EA ist ein dynamisches, flexibles Trading-Tool, das Händlern hilft, Trend-Momentum mit Präzision zu erfassen. Dieser EA ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle haben, um ihn an Ihre Handelsanforderungen anzupassen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie zu optimieren und zu meistern. Hauptmerkmale und Logik erklärt EMA-Crosso
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Revivalist - Gold Breakout EA Übersicht Revivalist ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Revivalist wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Fokus wünschen, und führt Breakout-basierte Strategien mit fortschrittlicher Risiko- und Positionsmanagement-Logik aus. Wichtige Fakten (MQL5-kompatibel) Vollständig an die MQL5-Marktregeln angepasst - keine Gewinnversprechen oder garantierte Ergebnisse. Warnung vor hohem Risiko:
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Experten
Ein Expert Advisor, der am Schnittpunkt zweier gleitender Durchschnitte handelt, verwendet den dritten gleitenden Durchschnitt, um die aktuelle Trendrichtung zu filtern. Es hat flexible, aber gleichzeitig einfache Eingabeeinstellungen. Problemlösung ->   HIER   / MT4-Version ->   HIER   / Anleitung   ->       HIER     Vorteile: Intuitive einfache Einrichtung Geeignet für jede Art von Instrument und jeden Zeitrahmen Hat drei Arten von Benachrichtigungen Steckbares System zur Überlappung der erst
Tesla Robo Inteligente
Lucas Marcelo Ribeiro
Experten
Tesla Robot entstand aus der Verbindung von Technologie, Disziplin und einer Vision der Zukunft. Tesla Robot ist nicht nur eine Software, sondern ein strategischer Partner für alle, die sich der Welt der Investitionen auf innovative und intelligente Weise nähern wollen, um mit den Veränderungen auf dem globalen Finanzmarkt Schritt zu halten. Wir leben in einer Zeit, die von der Geschwindigkeit der Informationen und der ständigen Weiterentwicklung der Technologie geprägt ist. Prozesse, die früher
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experten
Was ist Golden Osiris EA? Golden Osiris EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor (Handelsroboter), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er kombiniert eine leistungsstarke algorithmische Struktur mit einer adaptiven Logik, um die Marktbewegungen im aktuellen Handelsumfeld optimal zu nutzen. Dieser EA wurde unter Verwendung der neuesten algorithmischen Updates entwickelt und analysiert Ausbrüche auf Schlüsselebenen, Preisaktionen und Signale von tec
Go Eleven
Fabio Oliveira Magalhaes
5 (1)
Experten
Dieser Roboter arbeitet nur 20 Minuten pro Tag während der Marktöffnung! Empfohlen für Mini-Index und Mini-Dollar! Parameter: Anfangsvolumen (empfohlen: 1 bis $ 300) Automatisches Volumen einschalten Ratio x Volumen Gleichgewicht Nachfolgende Volumen (getrennt durch,) TakeProfit (Gewinn, 0 ñ verwenden) MaxOrders Trailing-Stop-Funktion einschalten Gewinnpunkte für die Auslösung des Trailing Trailing-StopLoss-Abstand DistKanal Maximales Schleudern CreateRowsBreakup = false; ColorRowsRup = cl
Breakout and Trend Following Trading System EA
Luca Norfo
1 (1)
Experten
Dies ist ein Breakout- und Trendfolge-Handelssystem. Diese Art von Systemen versucht, Preisdynamik und Trendpersistenz auszunutzen. Wie alle Trendfolgesysteme wird es am besten mit einem Korb unkorrelierter Instrumente gehandelt, wie zum Beispiel: Devisenpaare, Aktienindizes, Energierohstoffe wie Öl und Gas, Industriemetalle wie Kupfer und Nickel, Edelmetalle wie Gold und Silber. Diese Art von Handelssystemen und -stil wurde durch die berüchtigten Turtle's Traders berühmt, die allein mit Handels
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experten
Custom Range Breakout EA (CRB) ist ein hochgradig konfigurierbares Breakout-Handelssystem, mit dem Sie eine beliebige Preisspanne definieren und Trades auf der Grundlage Ihrer Strategie automatisieren können. Ganz gleich, ob Sie die Londoner Eröffnung, die New Yorker Sitzung oder ein benutzerdefiniertes Intraday-Niveau anpeilen, CRB gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wie und wann Sie in den Handel einsteigen, mit fortschrittlichen Risikotools und präzisen Timing-Filtern. Der EA umfa
Long Short Forex MT5
Rafael Gazzinelli
Experten
Long & Short EA für Forex - MetaTrader 5 Link, um zu verstehen, wie die Parametrisierung und das Kontrollpanel funktionieren: mql5.com/pt/blogs/post/759824 Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Long & Short-Operationen auf dem Forex-Markt über den MetaTrader 5 durchzuführen. Er kann sowohl im Day Trade- als auch im Swing Trade-Format arbeiten. Er automatisiert die Identifizierung von Handelsmöglichkeiten zwischen zwei Währungspaaren (Symbol 1 und Symbol 2), indem er Preisschwankungen z
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
Breakout Blitz
Bruno Miguel Oliveira Leonardo
Experten
Ein sorgfältig entwickelter Expert Advisor, der sich auf die Erzielung beständiger und nachhaltiger Gewinne auf dem US30-Futures-Markt konzentriert. Im Gegensatz zu vielen automatisierten Handelssystemen, die unrealistische Gewinne versprechen, folgt Breakout Blitz EA einer strukturierten Risikomanagementstrategie, um die Marktvolatilität mit Disziplin und Präzision zu steuern. Strukturierte Breakout-Strategie Breakout Blitz EA arbeitet mit einer hochwahrscheinlichen Ausbruchsmethode . Durch die
Stratos Bora mt5
Michela Russo
4.72 (130)
Experten
Stratos Bora ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Er wurde entwickelt, um die Kraft des Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikators zu nutzen, und bietet 12 Strategien, um den Stil jedes Händlers zu bedienen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, Stratos Bora bietet Ihnen eine nahtlose Handelserfahrung und stellt sicher, dass Sie immer an der Spitze der Marktchancen sind. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich per mql5
FREE
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experten
Hinweis: Mindestinvestition 1000 usd oder (100 usd ist Account Cent (10000 Cent)) Start bei 0,01 Lot. Der Handel mit einem Expert Advisor (EA) auf dem M1-Zeitrahmen (1-Minuten-Chart) kann aufgrund der schnellen Kursbewegungen und des erhöhten Rauschens in solch kurzen Zeitrahmen eine ziemliche Herausforderung darstellen. Es ist jedoch nicht unmöglich, und einige Händler verwenden EAs im M1-Chart für bestimmte Strategien. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen zum Handel mit einem EA auf dem
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Experten
Rice Martingale ist ein EA, der den Martingale-Algorithmus mit einer niedrigen DD-Rate verwendet (nicht für XAUUSD, nicht TimeFrame M1) Rice Martingale kann zwei Seiten öffnen: Kauf und Verkauf zur gleichen Zeit. Wir können die maximale Anzahl der Aufträge, die Anzahl der Martingale, und die Anzahl der ersten Aufträge einstellen . Vor allem, wenn die Anzahl der Aufträge den Punkt erreichen, dass die Benutzer die Risikoparameter starten wollen, kann Rice Martingale Risiken verwalten. Es wird den
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experten
Der Expert Advisor (EA) basiert auf dem Dynamic Linear Regression Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Benutzereingaben: Die Anzahl der Kerzen wird bei der Berechnung der linearen Regression berücksichtigt; Abstand zur oberen Linie; Abstand zur unteren Linie; Stoppen Sie den Verlust von. Der EA führt Kauf- und Verkaufsaufträge am Markt aus, wenn der Wert einer Linie, höher oder niedriger, zum aktuellen Kurs erreicht wird. Wenn die untere Linie erreicht wird, wird ein Kauf
FREE
Swag EA
Joshua Didas Taban
Experten
Überblick Swag Expert Advisor Pro ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das Ihnen hilft, fundierte Kauf- und Verkaufsentscheidungen auf dem Devisenmarkt zu treffen. Dieser Expert Advisor analysiert die Kursbewegungen in Relation zu den Exponential Moving Averages (EMAs), um optimale Einstiegspunkte zu identifizieren und sicherzustellen, dass Sie den Markttrends voraus sind. Wichtigste Merkmale EMA-Analyse: Führt Kaufaufträge aus, wenn der Kurs über dem 200er EMA liegt und wenn die 25er,
FFF Forts
Denis Chebatarev
Experten
FFF Forts ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der für den Handel mit Futures auf dem russischen Derivatemarkt FORTS (RTS, Sberbank, Gazprom, Rubel, etc.) entwickelt wurde. Der Roboter handelt nur mit dem Trend. Der Einstieg in den Handel erfolgt bei Roll-Backs. Die Größe des Rollbacks wird manuell (in Punkten) oder automatisch auf der Grundlage der Volatilität des Instruments bestimmt. Einstellungen Art des Handels - Handelsrichtung Aufstockung bei einem Trend - Aktivieren/Deaktivieren de
Jurgen
Dragan Drenjanin
Experten
Der Jurgen Expert Advisor ist Teil meiner fortgeschrittenen Serie von Handelsrobotern, die auf MQL5 veröffentlicht wurden, und stellt eine hochentwickelte algorithmische Lösung dar, die vollständig in das System integriert ist. Je nach gewähltem Zeitrahmen, z. B. H1 oder H4, erzeugt der EA unterschiedliche Handelsfrequenzen. Wenn Sie sich für XAUUSD auf H1 entscheiden, ist der Roboter in der Lage, innerhalb eines Jahres über 500 Gesamtgeschäfte (mehr als 1.000 Einzelgeschäfte) abzuschließen. Au
Enza
Anton Kondratev
Experten
ENZA EA       ist ein vollautomatisches und       Offen       System mit       Auszugsschutz       Und       Behoben       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 295$  Next Price 790 $   Signale Führung Provisionsrückerstattung Aktualisierungen Mein Blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)   Entwickelt für Zugänglichkeit und Konsistenz,       ENZA EA       ist
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Experten
Your Grox EA - Die nächste Evolution im automatisierten Handel Your Grox EA ist ein fortschrittlicher und innovativer Trading Advisor, der auf einer einzigartigen Kauf- und Verkaufsstrategie basiert. Dieser EA wurde entwickelt, um sich dynamisch an die Marktbedingungen anzupassen und folgt dem Trend mit Präzision , indem er einen proprietären Algorithmus und ein leistungsstarkes internes System von Indikatoren nutzt. Revolutionäre Buy Sell Powered Strategie : Dieser hochmoderne Berater verlässt
Scalp Breakout mt5
Vitalii Zakharuk
Experten
Der Expert Advisor (Scalp Breakout ) kann auf jeder Stundenperiode, auf jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers gestartet werden. Einzigartiges Handelssystem! Es wird empfohlen, mit liquiden Forex-Paaren zu arbeiten, mit einem niedrigen Spread und VPS zu verwenden. Sie können mit $ 100 und 0,01 Lot beginnen. Der Bot funktioniert sowohl auf Netting- als auch auf Hedging-Kontotypen. Es gibt auch eine Version für MT4 . Dies ist ein Hochfrequenzhandel. Verwendet zwei Handels
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Experten
Ja, natürlich! Hier ist die englische Übersetzung der Beschreibung Ihres Handelsalgorithmus: --- ### Silver Bullet ICT Trading Robot Beschreibung **Entdecken Sie eine neue Ära des Handels mit unserem automatisierten Handelsroboter, basierend auf der bekannten Silver Bullet Strategie von ICT (Inner Circle Trader). #### **Warum unseren Handelsroboter wählen?** 1. **Bewährte Leistung**: Die Silver Bullet-Strategie von ICT ist bekannt für ihre konsistenten Ergebnisse und ihre Fähigkeit, Handel
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Experten
Einführung in den Moving Average EA HINWEIS – Nach dem Kauf des Moving Average EA senden Sie mir eine private Nachricht, um mein Utility TradeWatch EA kostenlos zu erhalten! Der Moving Average EA ist ein flexibles Handelstool, das speziell für synthetische Indizes entwickelt wurde, aber auch effektiv im Devisenhandel und bei anderen Anlageklassen funktioniert. Im Gegensatz zu vielen EAs, die auf festen Moving Average-Einstellungen basieren, ermöglicht dieser EA den Benutzern, ihre Moving Average
AwS Mt5
Marta Gonzalez
4 (1)
Experten
AwS Algorithmus mit Stocastic: Es ist ein Algorithmus-System, das das Stocastic-Signal als Referenz für den Einstieg in den Markt verwendet. Das System erkennt die wichtigen Punkte und betreibt den Trend oder den Pulback, Sie chosse die Richtung Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve als Ergebnis intelligenter Mittelungstechniken. "Safety first"-Ansatz in der Entwicklung. Stresstests mit historischen Daten für mehrere Paare. Vollständig automatis
Bannbann style
Mr Pornchai Boonsom
Experten
Verwenden Sie für EURUSD H1 ist sehr gut für niedrige Drawdown und hohen Gewinn. Kann Originaldaten für den Handel verwenden, wenn Sie hohe Gewinne wollen, können Sie neue Daten anpassen und vor dem Lauf testen. Kann es Mindestkapital 500 USD laufen, aber Sie erhöhen Kapital können Sie sicher sehr gut für Port. Wir empfehlen, dass Sie es auf Port Standard nicht auf Port Raw Spread laufen, weil Ihr Gewinn verringern wird. Wenn Sie laufen Port auf Swap frei ist sehr gut für Sie.
Beta Applied MACD
Raymond Kamau Thuo
Experten
Beta Applied MACD arbeitet nach mehreren Prinzipien, die mit dem MACD (Moving Average Convergence/Divergence) verbunden sind. Für einen Short-Einstieg muss der Kurs über dem MA oder EMA 200 liegen, die MACD-Signallinie von unten nach oben gekreuzt werden und die Kreuzung muss unterhalb der Nulllinie des MACD erfolgen. Der Einstieg erfolgt bei der Kerze nach dem Crossover, der Stop-Loss liegt unter dem gleitenden Durchschnitt und der Take-Profit im Verhältnis 1:1,5.
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Experten
Nur die ersten 5 Exemplare werden 50$ kosten und dann wird es zu seinem ursprünglichen Preis umgewandelt werden. Diese EA Strategie M5 Kerze schließen gleitenden Durchschnitt vs CCI Rosse über in 1M. Running Verry Smoothly in allen Paaren vor allem in GOLD wird es gibt gute Gewinn. Eingaben sind wichtige Eingaben: inp7_PipsAway: -50 bis -500 für Gold, -2 für USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 für Gold, 2 für USDJPY, GBPUSD, EURUSD alle Target Stoploss sind auf Null gesetzt Alle Ins
Restea
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
Restea - Volatilitätsadaptiver RSI Expert Advisor Restea ist ein automatisiertes Handelssystem, das die Indikatoren MA für den Trend, Price Action für die Marktstruktur und RSI für die Trenddynamik kombiniert. Trade-Levels werden automatisch auf Basis der ATR-basierten Volatilität berechnet. Es handelt für Sie und gibt Ihnen dennoch die volle Kontrolle, indem Sie die Einstellungen verändern. Ich hoffe, Sie haben ein tolles und positives Feedback bei der Verwendung von Restea. Wenn Ihnen Restea
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt, um den Handel zu
FREE
RoyalTrade Pro
Milton Giovanny Jaramillo Herrera
Experten
RoyalProfit EA Pro - Automatisiertes London/New York Breakout System Nutzen Sie die von institutionellen Händlern verwendete Strategie: Identifizieren Sie wichtige Niveaus während der Londoner Sitzung und führen Sie präzise Ausbrüche aus, wenn New York öffnet. 100% automatisiert. Was macht dieser EA? RoyalProfit EA Pro setzt eine bewährte institutionelle Strategie um: Während der Londoner Handelssitzung markiert der EA automat
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (382)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (92)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (17)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 179 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und intelligentere Entscheidungen trifft, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zu
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension