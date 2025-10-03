Golden Monarch EA — Intelligente Wachstums-Engine für XAUUSD-Trader

Golden Monarch EA ist ein fortschrittliches, leistungsorientiertes automatisiertes Handelssystem, das strategisch zu einem stark ermäßigten Preis angeboten wird, um angehende Trader zu unterstützen und die Barriere zum professionellen Handel zu senken.

Es wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, mit Vertrauen einzusteigen, kleinere Konten verantwortungsbewusst wachsen zu lassen und durch disziplinierte Ausführung Beständigkeit zu entwickeln – und so ein solides Fundament für den Aufstieg in höherwertige Möglichkeiten zu legen.

Angetrieben durch präzise Einstiege, adaptive Handelslogik und strikte Risikokontrolle, ist der Golden Monarch EA darauf ausgelegt, unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässig zu performen, während ein trader-fokussierter Ansatz zum Kapitalerhalt beibehalten wird.

Der Golden Monarch EA fungiert als Brücke zwischen dem Einstieg und der professionellen Skalierung und ist damit eine ideale Lösung für Trader, die strukturiertes Wachstum statt spekulativer Exposition suchen.

Um zu beginnen, hängen Sie den EA einfach an den XAUUSD M5 Chart an, überprüfen Sie die Eingabeparameter und starten Sie den Handel. Für zusätzliche Handelsmöglichkeiten können Sie die Optionen INCLUDE SCALPING und INCLUDE ASIAN SESSION aktivieren. Es ist keine fortgeschrittene Konfiguration erforderlich.

Hauptmerkmale

Speziell für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert

Schnelle Ausführung und stabile Leistung

Einfache Einrichtung und klare Parameterstruktur

Mindestanforderungen und Empfehlungen

Symbol: XAUUSD

XAUUSD Preisformat: Erfordert eine Gold-Notierung mit 2 Dezimalstellen

Erfordert eine Gold-Notierung mit 2 Dezimalstellen Ersteinzahlung: Minimum: 200 USD (mit 1:500 Hebel) Empfohlen: 500 USD (mit 1:500 Hebel)

Hebel (Leverage): Minimum 1:100 (1:500 empfohlen)

Schnellstart-Anleitung

Der Golden Monarch EA wurde für eine beständige Leistung mit strukturierter Risikokontrolle entwickelt. Die folgenden Schnellstart-Anweisungen helfen Ihnen, effizient mit dem Handel zu beginnen.

Mindesthandelsguthaben

Empfohlenes Guthaben: 500 USD oder höher.

Lot-Größe

Feste Lot-Größe (Standard): Handelt mit einer konstanten Lot-Größe.

Handelt mit einer konstanten Lot-Größe. Feste Lot-Größe = Aus: Die Lot-Größen werden automatisch basierend auf dem Kontostand (Equity) skaliert.

Scalping-Modus (Include Scalping)

Wenn aktiviert, schaltet der EA seinen Scalping-Algorithmus ein, um die Handelsfrequenz in Zeiten höherer Marktaktivität zu erhöhen. Diese Funktion kann die Rentabilität unter geeigneten Marktbedingungen steigern.

Wichtige Hinweise:

Der Scalping-Modus kann den Drawdown erhöhen.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung auf einem Live-Konto einen Backtest durchzuführen.

Der Scalping-Modus funktioniert effektiv ab dem Jahr 2024.

Das Aktivieren von Scalping reduziert das Grid-Level auf 2.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Der Golden Monarch EA eignet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Trader, die ein strukturiertes, zuverlässiges automatisches System für den Goldhandel mit klaren Risikomanagement-Optionen suchen.