Golden Monarch EA — Intelligente Wachstums-Engine für XAUUSD-Trader

Golden Monarch EA ist ein fortschrittliches, leistungsorientiertes automatisiertes Handelssystem, das strategisch zu einem stark ermäßigten Preis angeboten wird, um angehende Trader zu unterstützen und die Barriere zum professionellen Handel zu senken.

Es wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, mit Vertrauen einzusteigen, kleinere Konten verantwortungsbewusst wachsen zu lassen und durch disziplinierte Ausführung Beständigkeit zu entwickeln – und so ein solides Fundament für den Aufstieg in höherwertige Möglichkeiten zu legen.

Angetrieben durch präzise Einstiege, adaptive Handelslogik und strikte Risikokontrolle, ist der Golden Monarch EA darauf ausgelegt, unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässig zu performen, während ein trader-fokussierter Ansatz zum Kapitalerhalt beibehalten wird.

Der Golden Monarch EA fungiert als Brücke zwischen dem Einstieg und der professionellen Skalierung und ist damit eine ideale Lösung für Trader, die strukturiertes Wachstum statt spekulativer Exposition suchen.

Um zu beginnen, hängen Sie den EA einfach an den XAUUSD M5 Chart an, überprüfen Sie die Eingabeparameter und starten Sie den Handel. Für zusätzliche Handelsmöglichkeiten können Sie die Optionen INCLUDE SCALPING und INCLUDE ASIAN SESSION aktivieren. Es ist keine fortgeschrittene Konfiguration erforderlich.

Hauptmerkmale

  • Speziell für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert
  • Schnelle Ausführung und stabile Leistung
  • Einfache Einrichtung und klare Parameterstruktur

Mindestanforderungen und Empfehlungen

  • Symbol: XAUUSD
  • Preisformat: Erfordert eine Gold-Notierung mit 2 Dezimalstellen
  • Ersteinzahlung:
    • Minimum: 200 USD (mit 1:500 Hebel)
    • Empfohlen: 500 USD (mit 1:500 Hebel)
  • Hebel (Leverage): Minimum 1:100 (1:500 empfohlen)

Schnellstart-Anleitung

Der Golden Monarch EA wurde für eine beständige Leistung mit strukturierter Risikokontrolle entwickelt. Die folgenden Schnellstart-Anweisungen helfen Ihnen, effizient mit dem Handel zu beginnen.

Mindesthandelsguthaben

Empfohlenes Guthaben: 500 USD oder höher.

Lot-Größe

  • Feste Lot-Größe (Standard): Handelt mit einer konstanten Lot-Größe.
  • Feste Lot-Größe = Aus: Die Lot-Größen werden automatisch basierend auf dem Kontostand (Equity) skaliert.

Scalping-Modus (Include Scalping)

Wenn aktiviert, schaltet der EA seinen Scalping-Algorithmus ein, um die Handelsfrequenz in Zeiten höherer Marktaktivität zu erhöhen. Diese Funktion kann die Rentabilität unter geeigneten Marktbedingungen steigern.

Wichtige Hinweise:

  • Der Scalping-Modus kann den Drawdown erhöhen.
  • Es wird empfohlen, vor der Verwendung auf einem Live-Konto einen Backtest durchzuführen.
  • Der Scalping-Modus funktioniert effektiv ab dem Jahr 2024.
  • Das Aktivieren von Scalping reduziert das Grid-Level auf 2.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Der Golden Monarch EA eignet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Trader, die ein strukturiertes, zuverlässiges automatisches System für den Goldhandel mit klaren Risikomanagement-Optionen suchen.

Bewertungen 8
Alejandro Toro Ibanez
134
Alejandro Toro Ibanez 2025.12.16 11:51 
 

Un bot bastante robusto con buenos resultados, me siento comodo usandolo ya que no tengo que estar pendiente si alguna vez toca SL ya que es muy poco probable que de operaciones negativas. muy contento con la compra!

Jesús Jiménez
49
Jesús Jiménez 2025.12.13 10:01 
 

After using two weeks this EA, my feedback is excellent!!! EA works properly getting continous profits and Samuel help is excellent. Any question is answered quickly. Congratulations!!!

Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Breakout Master Strategy ist ein präzisionsgefertigter Long-Only Expert Advisor, der von bullischen Ausbrüchen bei Indizes und Rohstoffen wie Gold profitiert. Es ist der eigentliche Motor, der hinter der öffentlich getrackten Darwinex-Strategie EWLT steckt - echtes Geld, echte Ergebnisse und jetzt auch für die Automatisierung auf Ihrem MetaTrader 5-Terminal verfügbar. Dies ist kein Grid oder Martingale EA. Es handelt sich um eine regelbasierte Strategie, die auf Preisaktionen und Momentum basier
MagicTrader PRO The Upgraded Gold Trading
Clement Osemudiamen Ogbeni
Experten
MagicTrader PRO - Das aufgerüstete Goldhandels-Kraftpaket, gebaut für Präzision. Angetrieben durch Leistung. MagicTrader PRO ist die neueste Entwicklung unseres bewährten XAUUSD-Handelsroboters, der ausschließlich für Händler entwickelt wurde, die Genauigkeit, Effizienz und beständige Ergebnisse verlangen. Getestet vom 1. Mai bis 9. Juni 2025 auf XAUUSD (Gold) H1 mit einem Startguthaben von 500 $ und einer Losgröße von 0,1, lieferte der aktualisierte EA einen Nettogewinn von 2.832,04 $ mit nu
Maya MT5
Manpreet Singh
4.5 (2)
Experten
MAYA ist ein intelligentes Handelssystem, das eine Rasterstrategie verwendet und seit vielen Jahren auf realen Konten gut funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Systemen, die sich an vergangenen Daten orientieren, wurde Maya entwickelt, um reale, laufende Muster auf dem Markt zu nutzen. Es geht also nicht darum, nur zu raten und zu hoffen, dass man gewinnt. Es versteht tatsächlich, wie der Markt funktioniert und nutzt dies, um Geld zu verdienen. Es braucht nur eine einmalige Einrichtung und dann
Beta Applied MACD
Raymond Kamau Thuo
Experten
Beta Applied MACD arbeitet nach mehreren Prinzipien, die mit dem MACD (Moving Average Convergence/Divergence) verbunden sind. Für einen Short-Einstieg muss der Kurs über dem MA oder EMA 200 liegen, die MACD-Signallinie von unten nach oben gekreuzt werden und die Kreuzung muss unterhalb der Nulllinie des MACD erfolgen. Der Einstieg erfolgt bei der Kerze nach dem Crossover, der Stop-Loss liegt unter dem gleitenden Durchschnitt und der Take-Profit im Verhältnis 1:1,5.
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel, er kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
Pro Master Breakout
VALU VENTURES LTD
Experten
Pro Master Range Breakout EA V25 ->   Try Basic Master breakout    |   Upgrade to Unlimited Master Breakout EA  Professional Range Breakout Strategy for Consistent Profits Transform your trading with this sophisticated range breakout system designed for optimal performance across all market conditions. Core Strategy This EA identifies consolidation ranges during specified time periods and executes breakout trades when price moves beyond these ranges with confirmation. Perfect for trending market
AW Heiken Ashi EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
Multifunktionaler automatisierter Berater, der mit den Signalen des Trendindikators AW Heiken Ashi arbeitet. Mit erweiterten und flexiblen Einstellungen für das Management von Risiken, Volumen, Einstiegslogik und Positionsunterstützung. Bei Bedarf nutzt er Mittelwertbildung, anpassbare Take-Profit- und Stop-Loss-Levels, eine integrierte Überlappungsfunktion und dynamische Schritte zwischen Orders. AW Heiken Ashi Indikator -   HIER   / MT4 Version des Advisors -   HIER Hauptfunktionen: Arbeiten m
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experten
Dieser einfache Grid-Trading-EA platziert Limit-Kaufaufträge oder Kauf-Stopp-Aufträge mit Gewinnmitnahme bei jedem Schritt auf der Grundlage der angegebenen Preisspanne. Der Benutzer muss die folgenden Einstellungen vornehmen: inputUpperRange - Dies definiert den Höchstpreis. Standardwert ist Ask + 1000 Punkte. inputLowerRange - Hier wird der untere Preis festgelegt, Standardwert ist Ask - 1000 Punkte . inputGridLevels - Hier wird die Anzahl der Level (oder Orders) festgelegt, die innerhalb des
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Double Reaper MT5 Version
Chibueze Courage Alams
Experten
Der Double Reaper-Bot ist ein Handelsroboter mit mehreren Strategien, von denen Sie jede einzelne gleichzeitig verwenden können. Sie können jedoch auch zwei von ihnen zusammen verwenden, um Ihre Eingaben besser zu verfeinern und Zusammenhänge herzustellen. Seine Einstiegsbedingungen sind RSI - Wenn Sie diese Strategie wählen, wird nur dann ein Kauf getätigt, wenn die von Ihnen bevorzugte RSI-Periode den überverkauften Bereich übersteigt und darüber schließt. Und umgekehrt für den Verkauf. Sie kö
Smart TrendGrid MT5
Nawar Dheyaa Abdulhameed Naji
Experten
Smart TrendGrid EA ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Präzision des Trendfolgens mit der Flexibilität eines gridbasierten Handelssystems zu kombinieren. Er integriert fortschrittliche Analysetools und ein intelligentes Risikomanagement, um Konsistenz und Anpassungsfähigkeit unter verschiedenen Marktbedingungen zu gewährleisten. Das System identifiziert den Hauptmarkttrend mithilfe des SuperTrend-Indikators und kombiniert RSI , MACD und Bollinger-Bänder , um Ein
No Martingale Gold Digger
Samuele Libetti
Experten
No Martingale Gold Digger - Professioneller Expert Advisor für XAUUSD No Martingale Gold Digger ist ein Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die ein solides, echtes und zuverlässiges System wollen - ohne Martingale, ohne Raster und ohne künstliche Tricks, um unrealistische Equity-Kurven zu erzeugen. Er arbeitet ausschließlich mit Gold (XAUUSD), sowohl mit CFD als auch mit Futures, und verwendet eine einfache, transparente und robuste Trendfolge-/Breakout-Logik. Handels-Philosophie N
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Alejandro Toro Ibanez
134
Alejandro Toro Ibanez 2025.12.16 11:51 
 

Un bot bastante robusto con buenos resultados, me siento comodo usandolo ya que no tengo que estar pendiente si alguna vez toca SL ya que es muy poco probable que de operaciones negativas. muy contento con la compra!

John Samuel Ifegwu
1837
Antwort vom Entwickler John Samuel Ifegwu 2025.12.16 12:11
¡Muchas gracias por tu excelente reseña! Nos alegra saber que te sientes cómodo usando el bot y satisfecho con los resultados. Apreciamos mucho tu confianza y tu apoyo. 🙏
Jesús Jiménez
49
Jesús Jiménez 2025.12.13 10:01 
 

After using two weeks this EA, my feedback is excellent!!! EA works properly getting continous profits and Samuel help is excellent. Any question is answered quickly. Congratulations!!!

John Samuel Ifegwu
1837
Antwort vom Entwickler John Samuel Ifegwu 2025.12.13 11:19
Thank you very much, Jesús! 🙏
We truly appreciate your excellent feedback and kind words. It’s great to hear the EA has been performing well with consistent profits, and I’m glad our support met your expectations. Thank you for your trust and congratulations to you as well! 🚀📈
Alesamo
1513
Alesamo 2025.12.13 01:34 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

John Samuel Ifegwu
1837
Antwort vom Entwickler John Samuel Ifegwu 2025.12.13 02:47
Thank you for the review, Alesamo — and for raising this point 🙏 To clarify for everyone: the EA includes a suite of multiple signals, and it is not a long-only system overall. Only the scalping module is intentionally designed with a long-bias, and even that module first evaluates market conditions, volatility, and risk filters before allowing entries. No strategy can be 100% guaranteed, but the logic is built to avoid poor market environments, not blindly buy. Combined with hard stop-losses, drawdown control, and prop-firm risk management, the EA prioritizes capital protection over aggressive exposure. Your cautionary note about drawdowns and smart risk management is absolutely valid, and I appreciate you taking the time to share a thoughtful and realistic perspective 🤝📈
Mohsen Moshiri
115
Mohsen Moshiri 2025.10.12 19:08 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

John Samuel Ifegwu
1837
Antwort vom Entwickler John Samuel Ifegwu 2025.10.12 23:43
Hi Mohsen,
Thanks a lot for your kind words! 😊 Glad you’re enjoying the EA — wishing you continued success and great results in your trading!
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.10.09 11:34 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

John Samuel Ifegwu
1837
Antwort vom Entwickler John Samuel Ifegwu 2025.12.13 03:15
Thank you very much for the update, Patrick! 🙏 I’m really glad to hear you’re happy with the EA and that you’re now running it live 😊
Keeping the maximum drawdown around -50 on 0.01 lots shows disciplined risk control, and it’s great to see the small, precise take-profits working as intended. I truly appreciate your kind words about my support as well — I’m always happy to help and ensure users get the best possible experience. Wishing you continued smooth and profitable trading ahead 📈🤝
Ricky Zoltan Beznec
588
Ricky Zoltan Beznec 2025.10.09 01:22 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

John Samuel Ifegwu
1837
Antwort vom Entwickler John Samuel Ifegwu 2025.10.09 03:54
Hi Richard,
Thanks for sharing your feedback! As a grid-based EA, it’s designed to recover from drawdowns as long as the account meets the recommended minimum balance of $500 (or €500/£500) and trades with the proper lot size (0.01 for $500 or lower). You can also disable Fixed Lot to enable Auto Risk Mode for better balance-based lot adjustments. Our long-term backtests (2018–2025) show that the EA consistently recovers from drawdowns and continues to grow accounts over time.
E-MALL ONLINE
49
E-MALL ONLINE 2025.10.08 05:37 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

John Samuel Ifegwu
1837
Antwort vom Entwickler John Samuel Ifegwu 2025.10.14 05:44
That's wonderful to hear! We're thrilled that you're finding the Golden Monarch EA to be an excellent trading tool and that you highly recommend it. ​Your positive feedback really means a lot to our development team. ​Happy trading!
Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.10.07 19:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

John Samuel Ifegwu
1837
Antwort vom Entwickler John Samuel Ifegwu 2025.10.07 19:53
Thanks a lot, Angel! I truly appreciate your kind words and recommendation. 🙏
