Fliegende Schildkröten EA für MT5

Ausbruchsleistung mit Turtle Trading DNA.

Der Flying Turtles EA ist vom legendären Turtle Trading System inspiriert und wurde entwickelt, um Ausbrüche aus Konsolidierungszonen zu erkennen und Trends mit Disziplin und Präzision zu folgen. Egal, ob Sie mit Devisen, Indizes oder Metallen handeln, dieser EA zielt darauf ab, große Bewegungen zu erfassen, nachdem der Preis aus wichtigen Niveaus ausbricht.

✅ Hauptmerkmale:

Klassische Turtle-Handelslogik : Identifiziert Ausbruchsniveaus auf der Grundlage der jüngsten Hochs/Tiefs und führt Trades mit trendfolgender Bestätigung aus.

Anpassbare Ausbruchsstrategie : Benutzerdefinierte Donchian-Kanal-Periode Filterung falscher Ausbrüche mit optionalem ATR-Volatilitäts- oder Moving-Average-Trendfilter

Intelligentes Risikomanagement : Feste oder dynamische Losgröße Benutzerdefinierte SL/TP in Pips oder ATR-basiert Optionale Breakeven- und Trailing-Stop-Funktionen

Zeit- und Session-Filter : Handeln Sie nur während optimaler Ausbruchszeiten (z. B. London/NY-Überschneidung).

Visuelles Dashboard-Panel (optional): Überwacht Ausbruchssignale, aktive Positionen und den Marktstatus in Echtzeit.

🧠 Wie es funktioniert:

Der EA sucht nach Ausbruchsbedingungen - wenn der Kurs einen definierten Kanal (z. B. 20-Perioden-Hoch/Tief) über- oder unterschreitet. Er bestätigt die Bewegung mit optionalen Trend-/Volatilitätsfiltern, bevor er in den Handel einsteigt, und hilft Händlern, den frühen Teil starker Richtungsbewegungen zu erwischen.

🏆 Ideal für:

Breakout-Händler

Trader, die regelbasierten Systemen folgen

M15- und H1-Zeitrahmen

Prop-Firm-Challenge-Strategien oder Long-Trend-Trades



Parameter Beschreibung 🔹 Handelseinstellungen StopLoss - Fester Stop-Loss in Pips für jeden Handel.

TakeProfit - Fester Take-Profit in Pips für jeden Handel.

EveryTickOrNewCandle - Wählen Sie, ob die Signale beijedem Tick oder nur bei einer neuen Kerze überprüft werden.

MaxPositions - Maximale Anzahl an offenen Positionen, die zur gleichen Zeit erlaubt sind.

MinStepPositions - Minimaler Preisschritt (in Punkten) zwischen mehreren offenen Positionen. 🔹 Trailing Stop Trailing - Aktivieren/Deaktivieren der Trailing-Stop-Funktion.

TrailingActivate - Gewinnniveau (in Pips), bei dem der Trailing-Stop zu arbeiten beginnt.

TrailingStop - Abstand (in Pips) zwischen Preis und Stop-Loss beim Trailing.

InpTrailingStep - Schritt (in Pips), um den Stop Loss zu verschieben, wenn sich der Preis weiter in den Gewinn bewegt. 🔹 Risikomanagement RiskOrManual_Lot - Wählen Sie, ob Sie eine feste Losgröße oder ein prozentuales Risiko verwenden möchten.

LotOrRiskValue - Lotgröße (bei fester Größe) oder Prozentsatz des Kontosaldos/Eigenkapitals für das Risiko (bei Risikomodus). 🔹 Zeitsteuerung TimeControl - Aktivieren/Deaktivieren des Handelszeitfilters.

StartHour / StartMinute - Startzeit der erlaubten Handelssitzung.

EndHour / EndMinute - Endzeit der erlaubten Handelssitzung. 🔹 Gewinnverwaltung UseEquityTrailing - Aktiviert/deaktiviert den Trailing-Stop für Aktien.

StartPercent - Prozentuales Gewinnniveau, bei dem das Equity-Trailing beginnt.

TrailPercent - Prozentualer Schritt zum Sperren des Gewinns, sobald Equity-Trailing aktiv ist.

UseCloseTime - Aktiviert/deaktiviert das automatische Schließen von Trades zu einer bestimmten Zeit.

CloseTime - Genaue Zeit zum Schließen aller offenen Positionen (falls aktiviert).

MaxDrawdownPercent - Maximal zulässiger Konto-Drawdown in Prozent.

CloseTradesOnDrawdown - Wenn true, werden alle Trades geschlossen, sobald das Drawdown-Limit erreicht ist.

PercentTP - Prozentuales Ziel des Kontostandes/Eigenkapitals für das Schließen aller Trades.

CloseTradesOnPercentProfit - Wenn true, schließt der EA alle Trades, sobald das prozentuale Gewinnziel erreicht ist. 🔹 Andere Funktionen InpOnlyBuyOrSell - Beschränkung des EA auf nur Kaufgeschäfte, nur Verkaufsgeschäfte oder beides.

InpCloseOpposite - Schließt bestehende Trades, wenn ein gegenteiliges Signal erscheint.

InpAllowSingleEntry - Erlaubt nur einen Handel pro Signal (keine wiederholten Eingaben).

InpAllowSignalCloseTrade - Erlaubt der Signallogik, offene Trades automatisch zu schließen.

InpPrintLog - Aktiviert/deaktiviert das Drucken der EA-Aktivitäten in das Terminalprotokoll.

InpFreezeCoefficient - Freeze-Level-Koeffizient (wird bei Brokern mit Freeze-Level-Beschränkungen verwendet).

Slippage - Maximal zulässige Slippage in Punkten für die Orderausführung.

InpMagic - Eindeutige Kennung (magische Zahl) für von diesem EA eröffnete Trades.





