Breakout-EA für XAUUSD (Gold) — platziert ATR-gefilterte Pending-Orders anhand jüngster High/Low-Zonen (empfohlen H1).

Kurzbeschreibung:

Gold Highest BreakOut ist ein automatischer Expert Advisor für XAUUSD. Er setzt Buy-Stop- und Sell-Stop-Pending-Orders an Ausbruchslevels, die aus den jüngsten Hochs/Tiefs berechnet werden, und nutzt ATR- und Range-Filter zur Reduzierung falscher Signale.

Hauptmerkmale:

Strategie: Ausbruch aus den jüngsten High/Low-Bereichen über einen einstellbaren Zeitraum.

Filter: ATR-Volatilität und Highest/Lowest-Range-Prüfungen.

Risikomanagement: jeder Trade hat einen Stop Loss; optional Take Profit und Trailing Stop. Kein Grid, kein Martingale, keine Lot-Verdopplung.

Empfohlen: XAUUSD, Zeitraum H1 (M1/M5 möglich mit Parametertuning). Bitte vor Live-Trading im Strategy Tester testen.

Empfohlene Einstellungen (Beispiel):

BreakoutPeriod = 24, EntryOffset = 10, mmRiskPercent = 2.0, UseMoneyManagement = true.

(Die vollständige Parameterliste befindet sich im Abschnitt More… oder im beiliegenden Handbuch.)

Support:

Für Fragen nutzen Sie bitte das interne MQL5-Nachrichtensystem.

Hinweis: Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance. Dieses Produkt garantiert keinen Gewinn.