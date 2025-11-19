Gold Highest BreakOut
- Experten
- Michal Kudela
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 10
Breakout-EA für XAUUSD (Gold) — platziert ATR-gefilterte Pending-Orders anhand jüngster High/Low-Zonen (empfohlen H1).
Kurzbeschreibung:
Gold Highest BreakOut ist ein automatischer Expert Advisor für XAUUSD. Er setzt Buy-Stop- und Sell-Stop-Pending-Orders an Ausbruchslevels, die aus den jüngsten Hochs/Tiefs berechnet werden, und nutzt ATR- und Range-Filter zur Reduzierung falscher Signale.
Hauptmerkmale:
Strategie: Ausbruch aus den jüngsten High/Low-Bereichen über einen einstellbaren Zeitraum.
Filter: ATR-Volatilität und Highest/Lowest-Range-Prüfungen.
Risikomanagement: jeder Trade hat einen Stop Loss; optional Take Profit und Trailing Stop. Kein Grid, kein Martingale, keine Lot-Verdopplung.
Empfohlen: XAUUSD, Zeitraum H1 (M1/M5 möglich mit Parametertuning). Bitte vor Live-Trading im Strategy Tester testen.
Empfohlene Einstellungen (Beispiel):
BreakoutPeriod = 24, EntryOffset = 10, mmRiskPercent = 2.0, UseMoneyManagement = true.
(Die vollständige Parameterliste befindet sich im Abschnitt More… oder im beiliegenden Handbuch.)
Support:
Für Fragen nutzen Sie bitte das interne MQL5-Nachrichtensystem.
Hinweis: Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance. Dieses Produkt garantiert keinen Gewinn.
