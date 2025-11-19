Gold Highest BreakOut

Breakout-EA für XAUUSD (Gold) — platziert ATR-gefilterte Pending-Orders anhand jüngster High/Low-Zonen (empfohlen H1).

Kurzbeschreibung:
Gold Highest BreakOut ist ein automatischer Expert Advisor für XAUUSD. Er setzt Buy-Stop- und Sell-Stop-Pending-Orders an Ausbruchslevels, die aus den jüngsten Hochs/Tiefs berechnet werden, und nutzt ATR- und Range-Filter zur Reduzierung falscher Signale.

Hauptmerkmale:

  • Strategie: Ausbruch aus den jüngsten High/Low-Bereichen über einen einstellbaren Zeitraum.

  • Filter: ATR-Volatilität und Highest/Lowest-Range-Prüfungen.

  • Risikomanagement: jeder Trade hat einen Stop Loss; optional Take Profit und Trailing Stop. Kein Grid, kein Martingale, keine Lot-Verdopplung.

  • Empfohlen: XAUUSD, Zeitraum H1 (M1/M5 möglich mit Parametertuning). Bitte vor Live-Trading im Strategy Tester testen.

Empfohlene Einstellungen (Beispiel):
BreakoutPeriod = 24, EntryOffset = 10, mmRiskPercent = 2.0, UseMoneyManagement = true.
(Die vollständige Parameterliste befindet sich im Abschnitt More… oder im beiliegenden Handbuch.)

Support:
Für Fragen nutzen Sie bitte das interne MQL5-Nachrichtensystem.

Hinweis: Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance. Dieses Produkt garantiert keinen Gewinn.

Auswahl:
Misa Bau
23
Misa Bau 2025.12.05 17:35 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Lukas Adamec
203
Lukas Adamec 2025.12.04 19:07 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Derrick Kofo
18
Derrick Kofo 2025.12.03 18:34 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Michal Kudela
482
Antwort vom Entwickler Michal Kudela 2025.12.07 09:27
Thank you for your feedback. I appreciate your experience with the EA and wish you successful further testing.
Antwort auf eine Rezension