STO Swings
- Roland Aimua Akenuwa
- Version: 1.300
- Aktualisiert: 17 Januar 2026
- Aktivierungen: 10
STO Swings EA für MT5
Fangen Sie präzise Swing-Entries mit Stochastik-gesteuerten Signalen.
Der STO Swings EA ist ein technischer Expert Advisor, der mithilfe des leistungsstarken Stochastik-Oszillators überkaufte und überverkaufte Swing-Gelegenheiten erkennt. Er unterstützt Sie beim Handel mit hochwahrscheinlichen Umkehrungen an wichtigen Wendepunkten des Marktes und ist damit ideal für Händler, die strukturierte und oszillatorbasierte Einstiege bevorzugen.
✅ Hauptmerkmale:
Stochastik-basierte Einstiegslogik: Nutzt %K- und %D-Crossovers in überkauften/überverkauften Zonen, um Einstiegssignale zu erkennen.
Swing-Trading-Algorithmus: Konzentriert sich auf risikoarme Swing-Setups mit klarer Richtung und Bestätigung.
Multi-Timeframe-Filterung (optional): Bestätigen Sie Einstiege anhand der Trendrichtung aus höheren Zeitrahmen für zusätzliche Präzision.
Eingebaute Risikokontrollen:
Feste oder prozentuale Losgröße
Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit
Optionale Breakeven- und Trailing-Stop-Logik
Session- und Zeitsteuerung: Wählen Sie genau, wann der EA handeln darf.
🧠 Strategiekonzept:
Der EA geht Kaufgeschäfte ein, wenn die Stochastik überverkaufte Bedingungen mit Aufwärtskreuzen anzeigt, und Verkaufsgeschäfte, wenn sie überkaufte Bedingungen mit Abwärtskreuzen anzeigt. In Kombination mit der Swing-Logik und der Preisbestätigung sorgt dies für gefilterte, hochwertige Einstiege.
🏆 Am besten geeignet für:
Swing-Trader, die Oszillator-Einträge mögen
Trader, die 1H verwenden
Alle, die nach strukturierten, regelbasierten Swing-Setups suchen
Prop-Firmen-Händler oder solche, die strenge Risikorichtlinien verwenden
Intelligenter Ausstieg
