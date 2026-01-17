STO Swings

STO Swings EA für MT5

Fangen Sie präzise Swing-Entries mit Stochastik-gesteuerten Signalen.

Der STO Swings EA ist ein technischer Expert Advisor, der mithilfe des leistungsstarken Stochastik-Oszillators überkaufte und überverkaufte Swing-Gelegenheiten erkennt. Er unterstützt Sie beim Handel mit hochwahrscheinlichen Umkehrungen an wichtigen Wendepunkten des Marktes und ist damit ideal für Händler, die strukturierte und oszillatorbasierte Einstiege bevorzugen.

Hauptmerkmale:

  • Stochastik-basierte Einstiegslogik: Nutzt %K- und %D-Crossovers in überkauften/überverkauften Zonen, um Einstiegssignale zu erkennen.

  • Swing-Trading-Algorithmus: Konzentriert sich auf risikoarme Swing-Setups mit klarer Richtung und Bestätigung.

  • Multi-Timeframe-Filterung (optional): Bestätigen Sie Einstiege anhand der Trendrichtung aus höheren Zeitrahmen für zusätzliche Präzision.

  • Eingebaute Risikokontrollen:

    • Feste oder prozentuale Losgröße

    • Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit

    • Optionale Breakeven- und Trailing-Stop-Logik

  • Session- und Zeitsteuerung: Wählen Sie genau, wann der EA handeln darf.

🧠 Strategiekonzept:

Der EA geht Kaufgeschäfte ein, wenn die Stochastik überverkaufte Bedingungen mit Aufwärtskreuzen anzeigt, und Verkaufsgeschäfte, wenn sie überkaufte Bedingungen mit Abwärtskreuzen anzeigt. In Kombination mit der Swing-Logik und der Preisbestätigung sorgt dies für gefilterte, hochwertige Einstiege.

🏆 Am besten geeignet für:

  • Swing-Trader, die Oszillator-Einträge mögen

  • Trader, die 1H verwenden

  • Alle, die nach strukturierten, regelbasierten Swing-Setups suchen

  • Prop-Firmen-Händler oder solche, die strenge Risikorichtlinien verwenden

Intelligenter Ausstieg

Passen Sie ATR SL und TP an, wählen Sie die Verwendung von ATR Trailing und Indikator Close Trade.


Für weitere Informationen über das Produkt, benutzen Sie bitte den folgenden Link

https://www.mql5.com/en/channels/fxnaijatrendscalping



Empfohlene Produkte
SwS Mt5
Marta Gonzalez
Experten
SwS Scalping mit Stocastic: Es ist ein Scalping-System, das das Stocastic-Signal als Referenz für den Einstieg in den Markt verwendet. Es handelt sich um ein sehr aggressives System, das volatile Paare mit geringem Spread benötigt. Das System erkennt Wendepunkte und führt kleine Marktkorrekturen durch. Alle Aufträge haben einen Stoploss. Und es hat einen virtuellen Trailing . Dieses System ist für kleine Konten geeignet und kann mit nur $ 100 verwendet werden . Sie können die Demo herunter
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experten
Fund Mode MT5 - Price Action EA für XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 ist ein Price Action-basierter Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Speziell entwickelt für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen , mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Konsistenz und Eignung für kleine Konten . Anmerkung: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken Hauptmerkmale 1️⃣ Handelssystem Strategie: Preis-Aktion + Engulfing-Patterns Haupt-Zeitrah
Bullish Counterattack Line GA
Osama Echchakery
Experten
Das Kerzenmuster Bullish Counterattack Line wird von zwei Kerzen gebildet. Hier erfahren Sie, wie Sie das Bullish Counterattack Candlestick-Muster erkennen können: Die erste Kerze ist bärisch und groß Die zweite Kerze ist bullisch und klein Es gibt eine Lücke zwischen dem Schluss der ersten Kerze und der Eröffnung der zweiten Kerze Beide Kerzen schließen auf demselben Niveau Dieses bullische 2-Kerzen-Muster ist ein Umkehrmuster, d.h. es wird verwendet, um Tiefpunkte zu finden. Aus diesem Grund w
SupeRobot
MASSINISSA AINOUZ
Experten
SupeRobot ist ein vollautomatischer Trendroboter, der auf lange Sicht arbeitet und hauptsächlich auf dem stochastischen Signal basiert, das für das EURUSD-Paar am besten geeignet ist. Nach dem Backtest, gab es vielversprechende Ergebnisse von 2019 bis heute. Es wird empfohlen, mindestens 300 $ auf Ihrem Handelskonto zu haben, bevor Sie diesen Roboter für den Handel verwenden. Um die besten Ergebnisse zu erzielen: Setzen Sie "MaxPositions" auf 10. Standardmäßig ist es auf 1 gesetzt (es setzt die
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experten
Session Pivots EA – LITE (Free) This Expert Advisor demonstrates a session-based breakout trading approach using predefined market sessions. The EA calculates session high and low levels during specific trading hours and places a trade when price breaks these levels after the session has ended. Main features Session high and low calculation based on ICT Killzones (New York time) Trades breakouts after session completion Reversed breakout logic Only one open position at a time Fixed Risk-to-Rewa
FREE
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Experten
Sunrise on Mars - es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und Indizes. Das System arbeitet mit Marktpausen, mit Korrektur- und Trendfolgealgorithmen, die Algorithmen optimieren das Risiko-Nutzen-Verhältnis, um die Risiken des Margin Call zu minimieren. Das System verwendet je nach Algorithmus mehrere Lots, das anfängliche Lot ist doppelt so hoch wie das als Mindestlot markierte und wird als Referenz im Algorithmus verwendet. Die Architektur ist ein vollaut
Canberra mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Arbeitet mit allen Symbolen; Signale: Es ist eine gute rationale Algorithmus. Arbeit mit zwei Indikatoren: Bollinger Bands und OsMA (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix Lot Wichtig! EA kann auf geschlossenen Kerzen
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
EA Heiken Ashi Smoothed - Reibungsloser und präziser Handel Optimieren Sie Ihren Handel mit der Leistung von Heiken Ashi Smoothed. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Trader entwickelt, die nach klaren Trends und zuverlässigen Signalen suchen. Basierend auf Heiken Ashi-Kerzen mit Glättung filtert er Marktstörungen heraus und maximiert Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten. Was bietet dieser EA? Präzises Handeln: Identifiziert Trends deutlicher und vermeidet falsche Signale. Fortschrittliches Risiko
MA Fly EURUSD mt5
Sebastian Furmanek
Experten
Backtest von 2003-2019 MetaQuotes Daten Jeder Tick Modus EA erstellt für EURUSD H1 Transaktion auf Basis von MA und Volumen eröffnen Schließen der Transaktion auf Basis von RSI oder Take Profit Jeweils eine Transaktion. Kein Hinzufügen von Positionen, kein Martingal, kein Raster. Meine Empfehlungen: Für den "sicheren Modus" empfehle ich 0,1 Lot pro 10000USD Für den "riskanten Modus" empfehle ich 0,5 Lot pro 10000USD Persönlich verwende ich 0,3 Lot pro 10000 USD Fühlen Sie sich frei, die L
Doperman Scalper
Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
Experten
DOPERMAN SCALPER V1.0 - Professionelles Handelssystem Was ist DOPERMAN SCALPER? Ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das für schnelles Markt-Scalping entwickelt wurde. Es kombiniert eine fortschrittliche Martingale-Strategie mit rigorosem Risikomanagement für eine konsistente Handelsleistung. Hauptmerkmale: Intelligentes Handelssystem: Intelligente Positionsverdopplung zu optimalen Zeitpunkten durch mathematische Berechnungen 5 verschiedene Martingale-Strategien zur Auswahl Zusätzl
Lusaka mt5
Mikhail Mitin
4 (3)
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Arbeitet mit allen Symbolen; Signale: Es gibt einen guten rationalen Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Hüllkurven und Gleitender Durchschnitt (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix Lot Wichtig! EA kann auf ge
FREE
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.73 (673)
Experten
EA Gold Stuff mt5 ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff mt5, so arbeitet der Berater an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, dem Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mi
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experten
Automatisierter Forex-Handel mit Fokus auf Risikomanagement Dies ist eine von KI generierte Übersetzung für Ihre Sprache. Bitte beachten Sie, dass einige Fehler enthalten sein können. (Aktualisierte Set-Dateien/Einstellungen in der DFX MQL5-Community, Link unten) Entfesseln Sie die Kraft von EMA-Crossover mit einem disziplinierten Ansatz für Rentabilität EMA Pro von DFX ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Forex Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsstrategien
DemsFx Super Charger EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
4 (1)
Experten
1. Der Expert Advisor mit einer grundlegenden, einfachen und stabilen Handelsstrategie gebaut, die sehr effektiv und genau mit einem Scharfschützen Eintrag System mit einem guten Geld-Management ist. 2. Der Expert Advisor funktioniert am besten ab 15 Minuten Zeitrahmen und über.... 3. Der Expert Advisor funktioniert mit allen Brokern und allen Währungspaaren und synthetischen Indizes... 4. Verwenden Sie eine angemessene Losgröße und die richtigen Einstellungen, wenn Sie das Beste aus dem Expert
FREE
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Experten
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Supertrend 3 lines
Samart Palugmontol
5 (2)
Experten
Update v.1.22 - Der Indikator funktionierte nicht richtig. - Die Notstopp-Funktion wurde aktualisiert. - Mehrere Eingabeparameter wurden hinzugefügt: - Magic Number - Working Interval - Trade Direction Selection - Supertrend Confirmation Requirement ***Da die Einstellung flexibler ist, kann das Ergebnis variieren. Die empfohlenen Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Screenshot.*** ++++++++++++++++ +++++++ Ich wollte Ihnen nur eine Handelsstrategie vorstellen, die für mich funktionie
FREE
Falcon Eyes Personal Edition
Junsai Yamazaki
Experten
Falcon Eyes – Personal Edition Übersicht Falcon Eyes – Personal Edition ist ein martingale-basiertes Recovery-System, das auf mathematisch definierten Sicherheitsreserven , Fibonacci-Struktur und statistischer Analyse des schlimmsten 7-Tage-Marktverhaltens basiert. Dieses EA geht nicht von der Annahme aus, dass „keine Verluste entstehen“. Es ist ausdrücklich dafür ausgelegt, dass Verluste und Drawdowns unvermeidlich auftreten . Daher müssen Handelskapital und Reservekapital (Wiederherstellu
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experten
Algo Edge EA Dieser EA nur BUY Download der zweiten EA für SELL und führen Sie es beide. -DE40/ Tec100 Selbstlernender EA nur den EA auf den Chart setzen und starten keine Einstellungsoptimierung. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 und vieles mehr. Multifunktionaler Expert Advisor kann mit jedem Forex-Paar oder Indize handeln. EA kann mit jedem Broker handeln. M1 hoch, M30 mittel, H1 geringes Risiko. Funktionen: Für andere Indize Beispiel US30: Ändern Sie die Robot Worktime in Europa auf 16:3
FREE
Qora
Sergej Maehler
Experten
QORA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf Smart-Money-Konzepten basiert - der gleichen Methodik, die von institutionellen Händlern und Hedgefonds verwendet wird. Anstelle von nachlaufenden Indikatoren analysiert QORA Fair Value Gaps, Orderblöcke und die Marktstruktur , um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das integrierte Confluence-System stellt sicher, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn mehrere Elemente übereinstimmen. Eine adaptive Engine passt die P
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Experten
NEXA Swing Zone Trader Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1. Überblick NEXA Swing Zone Trader ist ein niedrigfrequenter, hochpräziser Swing-Trading Expert Advisor , der nur dann handelt, wenn Trend, Momentum und Marktstruktur eindeutig übereinstimmen . Dieser EA ist nicht für häufiges Trading konzipiert. Der Fokus liegt auf Qualität der Trades, Stabilität und realer Kontotauglichkeit . 2. Zentrale Strategie-Logik Trendzonen-Erkennung EMA (Periode 150) auf dem H1-Zeitfenster Kurs über de
Strategic Trend
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Dieser trendfolgende Expert Advisor eröffnet Positionen basierend auf Überschneidungen gleitender Durchschnitte und nutzt dabei einen positiven RSI-Indikator in Handelsrichtung. Er platziert Stop-Loss-Orders in einem bestimmten Abstand zum ATR und Take-Profit-Orders multipliziert mit diesem Abstand. Er bietet umfassendes Risikomanagement und einen Zeitplan zur Optimierung des Intraday-Handels. Mithilfe des Strategietesters lassen sich mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig optimieren.
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experten
Crypto Price Action EA ist ein Trading Roboter, der speziell für das Forex-Trading und das Trading mit Krypto-Währungen konzipiert ist (sobald letztere wieder mit annehmbaren Spreads gehandelt werden können). Der EA verwendet den ATR-Indikator. Ein Trade wird eröffnet, wenn der Kurs innerhalb einer Kerze sich um einen einstellbaren ATR-Faktor ("Open trade factor") vom Eröffnungskurs wegbewegt. Viele Währungspaare haben dabei die Eigenschaft, einen einmal eingeschlagenen Trend fortzusetzen, sodas
Bears Graph
Ciprian Ghebanoaei
2 (1)
Experten
Bears Graph ist ein vollautomatischer, professioneller Handelsroboter. Entwickelt speziell für den Devisenmarkt GBPUSD, Zeitrahmen M30 . Dieser EA braucht keine Parameter zu konfigurieren. Bereit, auf GBPUSD M30 zu arbeiten. Sie müssen nur noch die Wahl des Lots treffen. 0,1 Punkte ist das Standard-Lot . Handeln Sie intelligenter und sicherer mit Bears Graph! Unser revolutionärer Trading EA hat einen intelligenten Algorithmus, der den Trend erkennt, Marktgeräusche herausfiltert und die genaueste
FREE
Nexoria
Daniel Suk
5 (2)
Experten
In jedem Marktreich gibt es zahllose lärmende Bauern von Indikatoren, aber nur wenige Königinnen, die den Auftragsfluss leise regieren - Nexoria ist dafür gebaut, eine von ihnen zu sein. Dieses vollautomatische Handelssystem bettelt den Markt nicht um Reste an; es verlangt Struktur, liest die rohe Preisaktion und Volatilität, um zu entscheiden, wann es zuschlägt und wann es beiseite tritt. Nexoria beobachtet geschlossene Kerzen wie ein kaltblütiger Monarch und sucht nach echten Impulsen, Ausbr
FREE
Scalping Trading Bot
Carl Alexander Lundin
Experten
Ich werde einen bahnbrechenden Scalping-Handelsbot vorstellen, der maßgeschneidert für kleine Handelskonten ist. Ich werde mich mit den Feinheiten seiner Einstellungen befassen und Ihnen zeigen, wie Sie sie mit Best Practices auf Ihre Diagramme anwenden können. Jede Einstellung wird sorgfältig erklärt, begleitet von umfassenden Backtest-Berichten, um einen klaren Überblick darüber zu geben, was dieser Trading-Bot für Sie erreichen kann. Limitierter Weihnachtspreis von nur 349 USD Der Preis wi
Finanix Gold EA MT5
Charles Linzon Dy
Experten
Finanix Gold EA ist das Ergebnis von zwei Jahren umfangreicher Forschung und Backtests, die sicherstellen, dass er auf einer soliden Grundlage von datengestützten Erkenntnissen und bewährten Handelsstrategien aufgebaut ist . Dieser Expert Advisor ist auf den Handel mit XAUUSD/Gold abgestimmt. Er kann aber auch mit jedem anderen Instrument gehandelt werden. Wir stellen Ihnen den innovativen Finanix Gold EA vor, der sich auf fortschrittliche mathematische Funktionen und unvergleichliche Berechnun
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Experten
Isheguve Scalper pro Benutzerhandbuch 1. Einführung in Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro ist ein hochentwickelter MQL5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsentscheidungen zu automatisieren. Er integriert fortschrittliche technische Analyse mit robustem Geld- und Handelsmanagement, um eine umfassende automatisierte Handelslösung zu bieten. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Erkennung von Candlestick-Mustern: Identifiziert verschiedene Umkehr- und Fortsetzungskerzenformat
One Man Army
Ihor Otkydach
4.56 (9)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
Gold SMC EA
Mohammed Zakana Al Mallouk
Experten
Überblick XAUUSD ICT SMC - Lean Core (v1.4) ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der sich auf schnelle, saubere FVG-Einstiege mit geringem Risiko und einfachen, robusten Ausstiegen konzentriert. Er handelt XAUUSD (und andere Symbole, die Sie auflisten) unter Verwendung eines richtungsabhängigen Fair Value Gap , das auf einem einzigen, vom Benutzer ausgewählten Einstiegszeitrahmen erkannt wird. Die Richtung wird durch das kurzfristige Momentum bestimmt, optional gefiltert durch eine EMA-Bias mit
Trader Panel Alpha
Alvaro Garcia Batelli
Experten
Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit dem besten kostenlosen Slip für MT5! Haben Sie genug vom Standard-MetaTrader-Chart, der langsam ist und dem es an Informationen mangelt? Trader Panel Grid Alpha ist ein Trading-Panel auf professionellem Niveau, das entwickelt wurde, um dem diskretionären Händler Agilität, Kontrolle und Klarheit zu geben. Dieses kostenlose Tool ist nicht nur ein Ticket. Es ist eine Kontrollstation, die die wichtigsten Informationen und Aktionen direkt auf Ihrem Chart
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse und Marktungleichgewichte für präzise Einstiege mit minimalem Drawdown. Vorteile Liquidity Intelligence: Findet versteckte Liquidität für explosive Einstie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449 $ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdin
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Weitere Produkte dieses Autors
Goodness
Roland Aimua Akenuwa
Experten
GoodNess EA für MT4 - Smart Scalping. Starke Trends. GoodNess EA ist ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 4, der für Trader entwickelt wurde, die Präzision, Stabilität und konsistente Renditen verlangen. Er kombiniert geschickt schnelles Scalping mit Trendfolgestrategien und ist damit ein vielseitiges Werkzeug für seitwärts tendierende und trendfolgende Märkte. Ganz gleich, ob Sie in ruhigen Marktphasen oder bei aufsehenerregenden Nachrichten handeln, GoodNess passt sich an und arbe
Delight
Roland Aimua Akenuwa
Experten
Delight EA für MT5 - Präzision trifft auf Vielseitigkeit Delight EA ist ein robuster und intelligenter Multi-Strategie-Handelsroboter für MetaTrader5. Egal, ob Sie mit Trends, Umkehrungen, Ausbrüchen oder schwankenden Märkten handeln, Delight passt sich in Echtzeit mit bewährter technischer Analyse und präziser Ausführung unter Verwendung von 4H für den Trend und 1H für den Einstiegspunkt an - es ist Ihre automatisierte All-in-One-Handelslösung. Kern-Strategien: Trend-Following: Steigt
Joyful
Roland Aimua Akenuwa
Experten
Joyful EA für MT5 - Präziser Trend- und intelligenter Swing-Handel Joyful EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die schnelles, präzises Trend- und zuverlässiges Swing-Trading betreiben wollen . Er passt sich intelligent an Trend-, Ausbruchs-, Umkehr- und Range-Bedingungen an. Optimiert für: Trending lang- und kurzfristiger Bewegungen mit engen SL/TP und schneller Ausführung Niedrige Spreads, schnelle Ausführung bei Brokern (ECN bevorzugt), funktioniert a
ZigZag Swings
Roland Aimua Akenuwa
Experten
ZigZag Swings EA für MT5 Entdecken Sie Swing Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit und Präzision. Der ZigZag Swings EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die eine klare Marktstruktur, Swing-Punkte und saubere Risiko-Ertrags-Setups bevorzugen. Er identifiziert automatisch signifikante Hochs und Tiefs mit Hilfe des ZigZag-Indikators und führt Trades an wichtigen Umkehrpunkten aus, um von Marktschwankungen sowohl in Trend- als auch in Schwankungsbereichen zu pr
Progressing ADX
Roland Aimua Akenuwa
Experten
Fortschreitender ADX EA für MT5 Handeln Sie starke Trends mit Zuversicht und nutzen Sie die Kraft des ADX. Der Progressing ADX EA ist ein trendfolgender Expert Advisor, der sich den Average Directional Index (ADX) zunutze macht, um nur starke, durch das Momentum gestützte Trends zu identifizieren und zu handeln. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Qualität der Quantität vorziehen, und wartet geduldig auf starke direktionale Bewegungen, bevor er Trades ausführt. Hauptmerkmale : ADX-gest
Flying Turtles
Roland Aimua Akenuwa
Experten
Fliegende Schildkröten EA für MT5 Ausbruchsleistung mit Turtle Trading DNA. Der Flying Turtles EA ist vom legendären Turtle Trading System inspiriert und wurde entwickelt, um Ausbrüche aus Konsolidierungszonen zu erkennen und Trends mit Disziplin und Präzision zu folgen. Egal, ob Sie mit Devisen, Indizes oder Metallen handeln, dieser EA zielt darauf ab, große Bewegungen zu erfassen, nachdem der Preis aus wichtigen Niveaus ausbricht. Hauptmerkmale : Klassische Turtle-Handelslogik : Identifizier
Pink Gold
Roland Aimua Akenuwa
Experten
Pink Gold EA - Handeln Sie Gold und Devisen mit Präzision Pink Gold EA ist ein 100% automatisierter Expert Advisor , der entwickelt wurde, um den Goldmarkt (XAUUSD) zu dominieren und gleichzeitig die wichtigsten Devisenpaare mit Vertrauen zu handeln. Angetrieben durch Multi-Timeframe-Analyse (1H & 4H) und Überkauft/Überverkauft-Erkennung , identifiziert es hochwahrscheinliche Einträge und verwaltet das Risiko wie ein professioneller Händler. Egal, ob Sie mit Prop-Firm-Konten , Standard-Brokern o
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension