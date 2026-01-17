STO Swings EA für MT5

Fangen Sie präzise Swing-Entries mit Stochastik-gesteuerten Signalen.

Der STO Swings EA ist ein technischer Expert Advisor, der mithilfe des leistungsstarken Stochastik-Oszillators überkaufte und überverkaufte Swing-Gelegenheiten erkennt. Er unterstützt Sie beim Handel mit hochwahrscheinlichen Umkehrungen an wichtigen Wendepunkten des Marktes und ist damit ideal für Händler, die strukturierte und oszillatorbasierte Einstiege bevorzugen.

✅ Hauptmerkmale:

Stochastik-basierte Einstiegslogik : Nutzt %K- und %D-Crossovers in überkauften/überverkauften Zonen, um Einstiegssignale zu erkennen.

Swing-Trading-Algorithmus : Konzentriert sich auf risikoarme Swing-Setups mit klarer Richtung und Bestätigung.

Multi-Timeframe-Filterung (optional): Bestätigen Sie Einstiege anhand der Trendrichtung aus höheren Zeitrahmen für zusätzliche Präzision.

Eingebaute Risikokontrollen : Feste oder prozentuale Losgröße Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit Optionale Breakeven- und Trailing-Stop-Logik

Session- und Zeitsteuerung: Wählen Sie genau, wann der EA handeln darf.

🧠 Strategiekonzept:

Der EA geht Kaufgeschäfte ein, wenn die Stochastik überverkaufte Bedingungen mit Aufwärtskreuzen anzeigt, und Verkaufsgeschäfte, wenn sie überkaufte Bedingungen mit Abwärtskreuzen anzeigt. In Kombination mit der Swing-Logik und der Preisbestätigung sorgt dies für gefilterte, hochwertige Einstiege.

🏆 Am besten geeignet für:

Swing-Trader, die Oszillator-Einträge mögen

Trader, die 1H verwenden

Alle, die nach strukturierten, regelbasierten Swing-Setups suchen

Prop-Firmen-Händler oder solche, die strenge Risikorichtlinien verwenden