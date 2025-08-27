GEN Core X
- Indikatoren
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 27 August 2025
- Aktivierungen: 10
GEN Core X
Entwickler: Gede Egi
Überblick
GEN Core X ist ein fortschrittlicher multifunktionaler Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der als All-in-One-Kontrollzentrum für mehrere technische Analysestrategien dient. Dieser Indikator wurde mit einem interaktiven Dashboard auf dem Chart entwickelt und kombiniert vier Hauptanalysetools, die unabhängig voneinander aktiviert, deaktiviert und konfiguriert werden können. So können Händler eine Vielzahl von Marktsignalen, von der Marktstrukturanalyse bis hin zu komplexen Divergenzsignalen, von einem einzigen Ort aus überwachen.
Wichtigste Merkmale
- Interaktives Dashboard: Steuern Sie alle Indikatorfunktionen und -einstellungen direkt von den Chart-Panels aus, ohne dass Sie das Fenster mit den Eingabeeinstellungen öffnen müssen.
- Multi-Strategie-Analyse: Integriert vier verschiedene Analyse- und Signalmodule, die es Ihnen ermöglichen, mehrere Handelsansätze zu kombinieren.
- Multi-Timeframe (MTF)-Analyse: Ein spezielles Panel zeigt den Trend über verschiedene Zeitrahmen (von M1 bis D1) basierend auf einem EMA-Indikator an.
- Umfassendes Benachrichtigungssystem: Jedes Modul verfügt über anpassbare Benachrichtigungsoptionen (Pop-up, Push, E-Mail), um Sie über wichtige Signale oder Marktereignisse zu informieren.
- Optimierung der Leistung: Wählen Sie zwischen dem Berechnungsmodus "Every Tick" für Echtzeit-Reaktionsfähigkeit oder "On New Bar", um die CPU-Last zu reduzieren.
Strategie-Komponenten
GEN Core X integriert die folgenden Module, von denen jedes über das Dashboard aktiviert und angepasst werden kann:
1. Pivot Trend Hunter
Dieses Modul konzentriert sich auf die Marktstruktur und Unterstützungen/Widerstände. Seine Funktionen umfassen:
- Automatische S/R-Zonen: Identifiziert und zeichnet Unterstützungs- und Widerstandszonen aus historischen Pivot-Punkten.
- Fair-Value-Lücken (FVG): Erkennt und markiert Fair Value Gaps auf dem Markt.
- Dynamische Trendlinien: Zeichnet automatisch Trendlinien, die wichtige Pivot-Punkte verbinden.
- Dochtberührungs-Signale: Markiert Bereiche, in denen Kerzendochte S/R-Zonen berühren, was auf potenzielle Umkehrpunkte hinweist.
2. GEN Sniper Einstieg
Dieses Modul verwendet eine Kombination aus RSI und ATR, um potenzielle Einstiegspunkte auf der Grundlage versteckter Divergenzen zu identifizieren. Seine Funktionen umfassen:
- Divergenz-Signale: Zeigt Kauf-/Verkaufspfeile auf dem Chart an.
- Trend-Filter: Eine Option zum Filtern von Signalen mithilfe eines EMA-Indikators.
- Automatische SL/TP-Levels: Berechnet und zeichnet Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Basis der Volatilität (ATR).
3. GEN SignalBunker
Dieses Modul wurde entwickelt, um Phasen der Marktkonsolidierung (Seitwärtsbewegung) zu erkennen. Wenn der Markt aus dieser Zone ausbricht, wird das Modul ein potenzielles Ausbruchssignal auslösen.
- Bereichserfassung: Verwendet den ADX oder die Volatilität, um schwankende Märkte zu erkennen.
- Risiko/Belohnungs-Zonen: Zeichnet visuelle Boxen um die Konsolidierungszone, um potenzielle SL/TP-Levels bei einem Ausbruch anzuzeigen.
4. GEN Quantum-Divergenz
Dieses Modul ist ein fortgeschrittenes Werkzeug zur Erkennung von Divergenzen. Es analysiert die Divergenz zwischen dem Kursgeschehen und den Momentum/RSI-Oszillatoren.
- Klassische und versteckte Divergenz: Identifiziert beide Arten von Divergenzen für Trendumkehr- oder Fortsetzungssignale.
- Signal-Linien & Pfeile: Zeichnet visuelle Divergenzlinien und Pfeile auf dem Diagramm.
- Risiko/Belohnungs-Zonen: Zeigt SL/TP-Zonen an, die auf der Grundlage von einstellbaren Risiko-Ertrags-Verhältnissen berechnet werden.
Wie das Dashboard funktioniert
Die wichtigsten GEN Core X Dashboards sind immer auf der linken Seite des Charts sichtbar. Benutzer können mit diesen Dashboards interagieren, um:
- Zugang zu den Einstellungen: Klicken Sie auf die Schaltfläche "PIVOT TREND SETTINGS" oder auf eine Signalbezeichnung (z. B. "SNIPER ENTRY"), um ein detaillierteres Einstellungsfenster zu öffnen.
- Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen: Die detaillierten Einstellungsfelder enthalten Schaltflächen, mit denen Sie einzelne Module und Funktionen mit einem einzigen Klick ein- oder ausschalten können.
- Parameter ändern: Verwenden Sie "Plus (+)" und "Minus (-)" Schaltflächen oder Farbwähler, um Parameter anzupassen, wobei die Änderungen sofort im Diagramm übernommen werden.
- Echtzeit-Status anzeigen: Das Signal-Panel zeigt den Status (z. B. "WARTEN" oder "KAUFEN") für jedes Modul an und gibt sofortiges Feedback zu erkannten Signalen.