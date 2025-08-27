GEN Core X

Entwickler: Gede Egi

Überblick

GEN Core X ist ein fortschrittlicher multifunktionaler Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der als All-in-One-Kontrollzentrum für mehrere technische Analysestrategien dient. Dieser Indikator wurde mit einem interaktiven Dashboard auf dem Chart entwickelt und kombiniert vier Hauptanalysetools, die unabhängig voneinander aktiviert, deaktiviert und konfiguriert werden können. So können Händler eine Vielzahl von Marktsignalen, von der Marktstrukturanalyse bis hin zu komplexen Divergenzsignalen, von einem einzigen Ort aus überwachen.

Wichtigste Merkmale

Interaktives Dashboard: Steuern Sie alle Indikatorfunktionen und -einstellungen direkt von den Chart-Panels aus, ohne dass Sie das Fenster mit den Eingabeeinstellungen öffnen müssen.

Steuern Sie alle Indikatorfunktionen und -einstellungen direkt von den Chart-Panels aus, ohne dass Sie das Fenster mit den Eingabeeinstellungen öffnen müssen. Multi-Strategie-Analyse: Integriert vier verschiedene Analyse- und Signalmodule, die es Ihnen ermöglichen, mehrere Handelsansätze zu kombinieren.

Integriert vier verschiedene Analyse- und Signalmodule, die es Ihnen ermöglichen, mehrere Handelsansätze zu kombinieren. Multi-Timeframe (MTF)-Analyse: Ein spezielles Panel zeigt den Trend über verschiedene Zeitrahmen (von M1 bis D1) basierend auf einem EMA-Indikator an.

Ein spezielles Panel zeigt den Trend über verschiedene Zeitrahmen (von M1 bis D1) basierend auf einem EMA-Indikator an. Umfassendes Benachrichtigungssystem: Jedes Modul verfügt über anpassbare Benachrichtigungsoptionen (Pop-up, Push, E-Mail), um Sie über wichtige Signale oder Marktereignisse zu informieren.

Jedes Modul verfügt über anpassbare Benachrichtigungsoptionen (Pop-up, Push, E-Mail), um Sie über wichtige Signale oder Marktereignisse zu informieren. Optimierung der Leistung: Wählen Sie zwischen dem Berechnungsmodus "Every Tick" für Echtzeit-Reaktionsfähigkeit oder "On New Bar", um die CPU-Last zu reduzieren.

Strategie-Komponenten

GEN Core X integriert die folgenden Module, von denen jedes über das Dashboard aktiviert und angepasst werden kann:

1. Pivot Trend Hunter

Dieses Modul konzentriert sich auf die Marktstruktur und Unterstützungen/Widerstände. Seine Funktionen umfassen:

Automatische S/R-Zonen: Identifiziert und zeichnet Unterstützungs- und Widerstandszonen aus historischen Pivot-Punkten.

Identifiziert und zeichnet Unterstützungs- und Widerstandszonen aus historischen Pivot-Punkten. Fair-Value-Lücken (FVG): Erkennt und markiert Fair Value Gaps auf dem Markt.

Erkennt und markiert Fair Value Gaps auf dem Markt. Dynamische Trendlinien: Zeichnet automatisch Trendlinien, die wichtige Pivot-Punkte verbinden.

Zeichnet automatisch Trendlinien, die wichtige Pivot-Punkte verbinden. Dochtberührungs-Signale: Markiert Bereiche, in denen Kerzendochte S/R-Zonen berühren, was auf potenzielle Umkehrpunkte hinweist.

2. GEN Sniper Einstieg

Dieses Modul verwendet eine Kombination aus RSI und ATR, um potenzielle Einstiegspunkte auf der Grundlage versteckter Divergenzen zu identifizieren. Seine Funktionen umfassen:

Divergenz-Signale: Zeigt Kauf-/Verkaufspfeile auf dem Chart an.

Zeigt Kauf-/Verkaufspfeile auf dem Chart an. Trend-Filter: Eine Option zum Filtern von Signalen mithilfe eines EMA-Indikators.

Eine Option zum Filtern von Signalen mithilfe eines EMA-Indikators. Automatische SL/TP-Levels: Berechnet und zeichnet Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Basis der Volatilität (ATR).

3. GEN SignalBunker

Dieses Modul wurde entwickelt, um Phasen der Marktkonsolidierung (Seitwärtsbewegung) zu erkennen. Wenn der Markt aus dieser Zone ausbricht, wird das Modul ein potenzielles Ausbruchssignal auslösen.

Bereichserfassung: Verwendet den ADX oder die Volatilität, um schwankende Märkte zu erkennen.

Verwendet den ADX oder die Volatilität, um schwankende Märkte zu erkennen. Risiko/Belohnungs-Zonen: Zeichnet visuelle Boxen um die Konsolidierungszone, um potenzielle SL/TP-Levels bei einem Ausbruch anzuzeigen.

4. GEN Quantum-Divergenz

Dieses Modul ist ein fortgeschrittenes Werkzeug zur Erkennung von Divergenzen. Es analysiert die Divergenz zwischen dem Kursgeschehen und den Momentum/RSI-Oszillatoren.

Klassische und versteckte Divergenz: Identifiziert beide Arten von Divergenzen für Trendumkehr- oder Fortsetzungssignale.

Identifiziert beide Arten von Divergenzen für Trendumkehr- oder Fortsetzungssignale. Signal-Linien & Pfeile: Zeichnet visuelle Divergenzlinien und Pfeile auf dem Diagramm.

Zeichnet visuelle Divergenzlinien und Pfeile auf dem Diagramm. Risiko/Belohnungs-Zonen: Zeigt SL/TP-Zonen an, die auf der Grundlage von einstellbaren Risiko-Ertrags-Verhältnissen berechnet werden.

Wie das Dashboard funktioniert

Die wichtigsten GEN Core X Dashboards sind immer auf der linken Seite des Charts sichtbar. Benutzer können mit diesen Dashboards interagieren, um: