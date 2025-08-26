GEN Core X

GEN Core X

Promotor: Gede Egi

Visión general

GEN Core X es un indicador multifuncional avanzado para MetaTrader 5 (MT5) que actúa como un centro de control todo en uno para múltiples estrategias de análisis técnico. Diseñado con un panel interactivo en el gráfico, este indicador combina cuatro herramientas analíticas principales que se pueden activar, desactivar y configurar de forma independiente. Esto permite a los operadores supervisar una amplia gama de señales de mercado, desde el análisis de la estructura del mercado hasta complejas señales de divergencia, todo desde un mismo lugar.

Características principales

  • Cuadro de mandos interactivo: Controle todas las características y ajustes de los indicadores directamente desde los paneles del gráfico, sin necesidad de abrir la ventana de ajustes de entrada.
  • Análisis multiestrategia: Integra cuatro módulos distintos de análisis y señales, lo que le permite combinar múltiples enfoques de negociación.
  • Análisis Multi-Tiempo (MTF): Un panel específico muestra la tendencia en varios plazos (de M1 a D1) basándose en un indicador EMA.
  • Completo sistema de notificaciones: Cada módulo cuenta con opciones de notificación personalizables (emergente, push, correo electrónico) para avisarle de señales importantes o eventos del mercado.
  • Optimización del rendimiento: Elija entre el modo de cálculo "Every Tick" para una respuesta en tiempo real o "On New Bar" para reducir la carga de la CPU.

Componentes de estrategia

GEN Core X integra los siguientes módulos, cada uno de los cuales puede activarse y ajustarse desde el panel de control:

1. Pivot Trend Hunter

Este módulo se centra en la estructura del mercado y el soporte/resistencia. Sus características incluyen:

  • Zonas S/R automáticas: Identifica y dibuja zonas de Soporte y Resistencia a partir de puntos pivote históricos.
  • Fair Value Gaps (FVG): Detecta y destaca los Gaps de Valor Justo en el mercado.
  • Líneas de tendencia dinámicas: Dibuja automáticamente líneas de tendencia que conectan puntos pivote significativos.
  • Señales de toque de mecha: Marca las áreas donde las mechas de las velas tocan las zonas S/R, indicando potenciales puntos de reversión.

2. Entrada de Francotirador GEN

Este módulo utiliza una combinación de RSI y ATR para identificar entradas potenciales basadas en divergencias ocultas. Sus características incluyen:

  • Señales de divergencia: Muestra flechas de compra/venta en el gráfico.
  • Filtro de Tendencia: Una opción para filtrar señales usando un indicador EMA.
  • Niveles automáticos SL/TP: Calcula y dibuja los niveles de Stop Loss y Take Profit en función de la volatilidad (ATR).

3. GEN SignalBunker

Este módulo está diseñado para detectar periodos de consolidación del mercado (movimiento lateral). Cuando el mercado salga de esta zona, el módulo emitirá una señal de ruptura potencial.

  • Detección de Rango: Utiliza el ADX o la volatilidad para identificar las oscilaciones del mercado.
  • Zonas de riesgo/recompensa: Dibuja recuadros visuales alrededor de la zona de consolidación para indicar posibles niveles SL/TP en caso de ruptura.

4. GEN Divergencia Cuántica

Este módulo es una herramienta más avanzada de detección de divergencias. Analiza la divergencia entre la acción del precio y los osciladores Momentum/RSI.

  • Divergencia Clásica y Oculta: Identifica ambos tipos de divergencia para señales de cambio o continuación de tendencia.
  • Líneas y flechas de señal: Dibuja líneas y flechas visuales de divergencia en el gráfico.
  • Zonas de Riesgo/Recompensa: Muestra las zonas SL/TP calculadas en base a ratios de riesgo/recompensa ajustables.

Cómo funciona el panel

Los principales paneles de GEN Core X están siempre visibles en la parte izquierda del gráfico. Los usuarios pueden interactuar con estos paneles para:

  1. Acceder a Configuración: Hacer clic en el botón "CONFIGURACIÓN DE LA TENDENCIA PIVOT" o en una etiqueta de señal (por ejemplo, "ENTRADA DE SNIPER") para abrir un panel de configuración más detallado.
  2. Activar/desactivar funciones: Los paneles de ajustes detallados contienen botones para activar o desactivar módulos y características individuales con un solo clic.
  3. Cambiar parámetros: Utilice los botones "Más (+)" y "Menos (-) o selectores de color para ajustar los parámetros, y los cambios se aplican instantáneamente en el gráfico.
  4. Ver el estado en tiempo real: El panel de señales muestra el estado (por ejemplo, "EN ESPERA" o "COMPRA") de cada módulo, proporcionando información instantánea sobre las señales detectadas.
