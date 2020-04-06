Robot Scalping Specialist XAUUSD

EA351 - Multi-Entry Momentum Scalper (MT5)

EA351 ist ein automatisiertes Handelssystem, das für hochfrequentes Scannen und Multi-Positions-Entries auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde und für den Handel mit 0,01 Lots optimiert ist. Der EA scannt kontinuierlich den Markt; wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann er mehrere Positionen eröffnen (Pyramiding), um Momentum-Bewegungen zu maximieren. Wenn der Gewinn wächst, verwaltet der EA den Handel mit Hilfe eines Trailing-Schutzes und kann bei einer Umkehrung aussteigen, um Gewinne zu schützen.

Hauptmerkmale

  • Zeitrahmen: M5 (empfohlen)

  • Standard-Lot: 0,01 (sichere Einstiegskonfiguration)

  • Multi-Positions-Logik: Eröffnet zusätzliche Positionen, wenn das Setup gültig bleibt (kontrollierte Skalierung)

  • Smart Exit: Verwaltung des nachlaufenden Gewinns + Ausstieg bei Umkehrung/Flip-Bedingung

  • Marktfilter: Momentum, Trend, Volatilität, Spread-Kontrolle, Zeit/Session-Filter und optionaler Nachrichtenfilter

  • Risikokontrolle: eingebaute Sicherheitskontrollen zur Vermeidung schlechter Bedingungen (hoher Spread/geringes Momentum/ungünstige Volatilität)

Handelslogik (hohe Ebene)

EA351 sucht mit einem mehrstufigen Ansatz nach Handelsmöglichkeiten:

  1. Trendfilter - Handeln Sie nur in Richtung des vorherrschenden Trends

  2. Momentum Confirmation - Einstieg, wenn das Momentum stark und ausgerichtet ist

  3. Volatilitätsfilter - vermeidet tote Märkte oder extreme Ausschläge

  4. Sicherheitsfilter - Spread-/Zeit-/Nachrichten-Filter zur Reduzierung minderwertiger Einstiege

  5. Positionsmanagement - Fügen Sie Positionen hinzu, solange das Setup gültig ist, schützen Sie den Gewinn mit Trailing und steigen Sie aus, wenn eine Umkehrung erkannt wird.

Empfohlenes Setup

  • Symbol: XAUUSD (funktioniert je nach Broker-Konditionen auch bei anderen wichtigen Paaren)

  • Zeitrahmen: M5

  • Losgröße: 0.01

  • Broker: niedriger Spread, schnelle Ausführung (ECN empfohlen)

  • VPS: empfohlen für beste Stabilität

Anmerkungen

  • Die Backtest-Ergebnisse können je nach Broker aufgrund unterschiedlicher Spreads, Kommissionen und Tick-Datenqualität variieren.

  • Testen Sie immer mit einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.

  • Verwenden Sie die richtigen Risikoeinstellungen; Multipositionsstrategien können das Risiko während starker Trends erhöhen.

Preisgestaltung (Begrenzte Promo)

  • Promo-Preis: USD 39 (gültig bis 25. Dezember)

  • Regulärer Preis: USD 600 (nach dem 25. Dezember)

Wenn Sie Hilfe bei den optimalen Einstellungen für Ihren Broker benötigen (Spread, Suffix-Symbol, Handelszeiten), teilen Sie uns einfach Ihren Brokernamen und das Symbolformat mit (z.B. XAUUSD, XAUUSDm, XAUUSD.).


