Supertrend G5 Pro

5

Supertrend G5 Pro - Profesional para XAUUSD

Visión general:

Supertrend G5 Pro es un sistema de trading automatizado con todas las funciones optimizado para XAUUSD, construido para el trading intradía y a corto plazo con un enfoque principal en el marco temporal M5 (también efectivo en M1, M15 y H1 con ajustes de parámetros). Combina señales Supertrend basadas en ATR, confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales y herramientas profesionales de gestión monetaria para perseguir un crecimiento progresivo al tiempo que se protege el capital. Desde su lanzamiento, Supertrend G5 ha alcanzado miles de descargas y ha recibido numerosas críticas positivas. La versión Pro está optimizada con funciones avanzadas para ayudarle a operar en cuentas reales con mayor seguridad y eficacia.

Supertrend G5 Pro no está diseñado para todos los operadores. En su lugar, está construido específicamente para los comerciantes de mediano y gran capital y las instituciones que buscan unasolución a largo plazo, los beneficios sostenibles, con un capital mínimo recomendado de 2.000 USD.

Estrategia principal y gestión de operaciones:

La base de la señal es una supertendencia basada en ATR, combinada con filtros EMA multitrama que incluyen el marco temporal operativo más D1 para reducir las operaciones contra tendencia. El EA abre posiciones largas cuando se confirma una tendencia alcista y posiciones cortas cuando se confirma una tendencia bajista. Las posiciones se gestionan con reglas configurables de punto muerto y trailing stop. El EA puede escalar inteligentemente en tendencias fuertes para bloquear los beneficios.

Filtro VWAP: El EA incluye una función opcional de filtro VWAP. Los usuarios pueden activar el filtro, establecer el periodo VWAP, seleccionar el marco temporal y definir las condiciones de precio por encima de VWAP para las señales alcistas, proporcionando una capa adicional de confirmación de la tendencia.

Gestión del riesgo: El tamaño de las posiciones puede ajustarse automáticamente mediante el sistema de Gestión del Riesgo en función de un porcentaje configurable del capital de la cuenta. Los usuarios pueden activar o desactivar la gestión monetaria, establecer el riesgo máximo por operación y beneficiarse de la protección del tamaño de lote para evitar salidas de lote excesivas o no válidas. También admite el modo de lote fijo.

Gestión del riesgo y compatibilidad con firmas de props:

El EA proporciona mecanismos avanzados de protección automática, incluyendo límites de pérdida diarios y un límite de pérdida de cuenta absoluto con pausa de negociación cuando se alcanzan los umbrales, útil para las normas de evaluación de la firma de prop. También incluye filtros de spread y volatilidad para evitar operar durante spreads anormales o condiciones de mercado excesivamente ruidosas. Dispone de estrictos controles de exposición, como el lote máximo por operación, el número máximo de órdenes simultáneas y los límites del volumen total del lote. También existe la opción de bloquear nuevas órdenes mientras se está en una racha de pérdidas o tras superar un nivel de pérdidas configurado.

Control flexible del riesgo (Límite máximo de pérdidas):

Supertrend G5 Pro cuenta con un Límite Máximo de Pérdidas personalizable que detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza el umbral de pérdidas predefinido.

Los operadores pueden establecer la pérdida máxima como un porcentaje del saldo inicial, con un valor predeterminado del 20%.
Por ejemplo, con una cuenta de 2.000 $, la pérdida máxima permitida es de 400 $.

Esta configuración ayuda a proteger la cuenta de operaciones, controlar el riesgo de forma eficaz y preservar el capital para un crecimiento futuro cuando mejoren las condiciones del mercado.

Cuadro de mandos integrado:

Un panel de control ligero muestra el estado del EA, el número de operaciones abiertas, los beneficios/pérdidas, el ATR actual y el modo SL/TP activo. El panel puede activarse o desactivarse y permite personalizar la posición, la fuente, el tamaño y los colores según las preferencias del usuario.

Características principales:

  • Señales de supertendencia basadas en ATR con filtros EMA multitrama (marco temporal operativo + D1)

  • Filtro VWAP (opcional): activar/desactivar, establecer periodo y timeframe, requerir precio por encima de VWAP para señales alcistas

  • SL/TP seleccionables como puntos fijos o basados en ATR

  • Sistema de gestión de riesgos para el dimensionamiento automático de lotes por porcentaje de cuenta y modo de lote fijo.

  • Protección del tamaño del lote para salvaguardar los resultados del lote

  • Configuración avanzada de punto muerto y trailing stop

  • Escalado inteligente en tendencias fuertes

  • Filtros de diferencial y volatilidad

  • Límite diario de pérdidas y límite absoluto de pérdidas de la cuenta con operaciones de parada automática

  • Límites de operaciones simultáneas y volumen total de lotes

  • Opción de objetivo de beneficio medio para cerrar órdenes cuando se alcanza el objetivo de beneficio a nivel de cartera

  • Cuadro de mandos ligero y móvil para una supervisión rápida

  • Sistema de lote incremental: Aumenta gradualmente el tamaño de la posición en la dirección de la tendencia, utilizando tamaños de lote de compra/venta iniciales configurables y pasos de incremento de lote personalizables.

Recomendaciones y requisitos:

  • Símbolo: XAUUSD (preajustes por defecto optimizados para Oro)

  • Marco temporal: recomendado M5; M1, M15 o H1 utilizables con ajustes de parámetros

  • Capital mínimo: 2000 USD; recomendado > 5000 USD para proporcionar un mejor colchón de riesgo para operar con oro

  • Tipo de cuenta: ECN, Raw o Standard con spreads bajos

  • Apalancamiento: 1:100 a 1:500 (ajústelo a su tolerancia al riesgo)

  • Modo de cuenta: Cobertura recomendada

  • VPS: recomendado para un funcionamiento estable 24/7

Instalación y soporte:

Después de la compra, por favor envíeme un mensaje en MQL5 para la guía de instalación paso a paso, preajustes optimizados y asesoramiento parámetro adaptado a su cuenta. Realice siempre pruebas retrospectivas y prospectivas en una cuenta de demostración antes de operar en vivo. Los parámetros importantes a comprobar incluyen la configuración de la Gestión de Riesgos (por ejemplo, el riesgo máximo por operación, la gestión monetaria on/off), la configuración del filtro VWAP, el lote máximo, y otras opciones de limitación de riesgos como el límite de pérdida diaria y el límite de pérdida absoluta de la cuenta.

Contacto con el autor:

Van Minh Nguyen
Mensaje en MQL5 para soporte, preajustes optimizados o consejos de configuración personalizados.

Comentarios 1
Yann CC
35
Yann CC 2025.12.23 14:18 
 

Très bon EA pour MT5, le positionnement est simple et depuis 1 mois d'utilisation les résultats sont au rendez vous ! . Le support est réactif pour toute question et ajuster les réglage à mon compte. Merci pour ce travail !

