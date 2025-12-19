Scalper Xau Eur Jpy
- Indikatoren
- Tahir Mehmood
- Version: 3.70
- Aktualisiert: 19 Dezember 2025
- Aktivierungen: 7
Scalper Pro – Fortschrittlicher XAUUSD-, EURUSD- & JPY-Scalping-Indikator (M1/M5/M15) mit Volumenspitzen + Marktstruktur-Ausbrüchen
Handeln Sie smarter. Handeln Sie schneller. Handeln Sie mit Scalper Pro.
Scalper Pro ist ein hochleistungsfähiger MetaTrader 5 Scalping-Indikator, entwickelt für professionelle Trader, die auf XAUUSD-Goldscalping, EURUSD-Tageshandel und JPY-Ausbruchsstrategien spezialisiert sind.
Optimiert für M1-Chart-Präzision und unterstützt durch M5- und M15-Multi-Timeframe-Bestätigung, liefert Scalper Pro präzise Kauf- und Verkaufssignale in Echtzeit mit höchster Klarheit.
Kernvorteile von Scalper Pro:
-
XAUUSD-Optimierung: Perfekt abgestimmt für Goldscalping mit punktgenauen Einstiegen.
-
EURUSD & JPY-fähig: Erkennt Marktwenden auf Hauptpaaren wie USDJPY, EURJPY, GBPJPY.
-
Marktstruktur-Ausbruchserkennung: Automatische Erkennung von Unterstützungs-/Widerstandsausbrüchen.
-
Volumenspitzen-Bestätigung: Filtert Signale durch Orderfluss-Analyse für höhere Genauigkeit.
-
Multi-Timeframe-Dashboard (M1, M5, M15): Zeigt sofort die Übereinstimmung aller Intraday-Zeitebenen.
-
Niedrige Latenz, schnelle Ausführung: Für Scalper, die keine Verzögerungen tolerieren.
Warum Scalper Pro?
-
Erhöht die Trefferquote: Kombiniert Struktur- und Volumenanalyse in Echtzeit.
-
Sicheres Handeln: Trends für M1, M5, M15 auf einen Blick.
-
Vielseitig: Geeignet für Scalping und Intraday-Ausbrüche.
-
Benutzerfreundlich: Vollständig anpassbare Oberfläche, Farben und Alarme.
Ideal für:
-
XAUUSD-Scalper, die schnelle Struktur-Signale suchen.
-
EURUSD-Tageshändler, die volumenbestätigte Ausbrüche handeln.
-
JPY-Trader, die präzise Einstiegsbestätigungen wünschen.
Scalper Pro ist nicht nur ein weiterer Forex-Indikator – es ist Ihr komplettes Scalping-Toolkit, das Preisaktion, Volumenanalyse und Multi-Timeframe-Konfluenz in einem Paket vereint.