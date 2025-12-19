Scalper Xau Eur Jpy

Scalper Pro – Fortschrittlicher XAUUSD-, EURUSD- & JPY-Scalping-Indikator (M1/M5/M15) mit Volumenspitzen + Marktstruktur-Ausbrüchen

Handeln Sie smarter. Handeln Sie schneller. Handeln Sie mit Scalper Pro.

Scalper Pro ist ein hochleistungsfähiger MetaTrader 5 Scalping-Indikator, entwickelt für professionelle Trader, die auf XAUUSD-Goldscalping, EURUSD-Tageshandel und JPY-Ausbruchsstrategien spezialisiert sind.
Optimiert für M1-Chart-Präzision und unterstützt durch M5- und M15-Multi-Timeframe-Bestätigung, liefert Scalper Pro präzise Kauf- und Verkaufssignale in Echtzeit mit höchster Klarheit.

Kernvorteile von Scalper Pro:

  • XAUUSD-Optimierung: Perfekt abgestimmt für Goldscalping mit punktgenauen Einstiegen.

  • EURUSD & JPY-fähig: Erkennt Marktwenden auf Hauptpaaren wie USDJPY, EURJPY, GBPJPY.

  • Marktstruktur-Ausbruchserkennung: Automatische Erkennung von Unterstützungs-/Widerstandsausbrüchen.

  • Volumenspitzen-Bestätigung: Filtert Signale durch Orderfluss-Analyse für höhere Genauigkeit.

  • Multi-Timeframe-Dashboard (M1, M5, M15): Zeigt sofort die Übereinstimmung aller Intraday-Zeitebenen.

  • Niedrige Latenz, schnelle Ausführung: Für Scalper, die keine Verzögerungen tolerieren.

Warum Scalper Pro?

  • Erhöht die Trefferquote: Kombiniert Struktur- und Volumenanalyse in Echtzeit.

  • Sicheres Handeln: Trends für M1, M5, M15 auf einen Blick.

  • Vielseitig: Geeignet für Scalping und Intraday-Ausbrüche.

  • Benutzerfreundlich: Vollständig anpassbare Oberfläche, Farben und Alarme.

Ideal für:

  • XAUUSD-Scalper, die schnelle Struktur-Signale suchen.

  • EURUSD-Tageshändler, die volumenbestätigte Ausbrüche handeln.

  • JPY-Trader, die präzise Einstiegsbestätigungen wünschen.

Scalper Pro ist nicht nur ein weiterer Forex-Indikator – es ist Ihr komplettes Scalping-Toolkit, das Preisaktion, Volumenanalyse und Multi-Timeframe-Konfluenz in einem Paket vereint.


Aussenstab Markttechnik
Alexander Josef Zeidler
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Aussenstäbe (AS) im Chart in Kerzenform. Die Farben der Kerzen können individuell eingestellt werden. Auch unterschiedliche Farben für bärische und bullische Aussentäbe sind möglich. Zusätzlich ist auch die Farbe der Dochte bzw. Umrandung einstellbar. Aussenstäbe werden z.B. von Michael Voigt im Buch "Das große Buch der Markttechnik" erwähnt. Alle anderen Kerzen sind Innenstäbe.
Bate Hedging Indicator MT5
Zhao Yang Li
Indikatoren
Der Beta-Index, auch bekannt als Beta-Indikator, ist einer der wichtigsten Referenzindikatoren für Hedging-Institutionen. Er ermöglicht es Ihnen, das relative Risiko einzelner Vermögenswerte, wie Währungen und Rohstoffe, im Vergleich zu Marktportfolios, Währungspaaren, dem US-Dollar-Index und Aktienindizes zu messen. Wenn Sie verstehen, wie sich Ihre Vermögenswerte im Vergleich zu Marktbenchmarks entwickeln, können Sie Ihr Anlagerisiko besser einschätzen. Hauptmerkmale: Genaue Risikobewertung: D
Commissioner
Ivan Simonika
Indikatoren
Der Commissioner-Indikator reagiert sehr empfindlich auf die aktuelle Preisaktivität und zeigt Signale sehr gut an. Reagiert schnell auf Trendänderungen, zeigt deutlich die Preisbewegung. Die farbige Version des Indikators signalisiert einen Trendwechsel. Der Indikator ermöglicht es Ihnen, einen steigenden oder fallenden Trend zu erkennen. Neben der Trendrichtung zeigt der Indikator auch die Veränderung der Steigung an, deren Analyse es ermöglicht, Signale mit Hilfe von Filtern nach Winkel zu
StudentK Sync Chart
Chui Yu Lui
Indikatoren
--- StudentK Sync Chart --- 1. Diagramme zur gleichen Zeit verschieben 2. Cross-Check zwischen verschiedenen Symbolen und Timeframes 3. Planen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien --- Kontext --- StudentK wird nicht als Meister oder K Sir für eine erfahrene Person bezeichnet, die behauptet, immer zu gewinnen. (Aber viele Trader sollten die Tatsache kennen, dass dies selten der Wahrheit entspricht, besonders in schwankenden Zeiträumen) StudentK ist eine Gruppe langjährig erfahrener Trader, die e
Order Block Detector
Cao Minh Quang
5 (2)
Indikatoren
Erkennen Sie automatisch bullische oder bearische Orderblöcke, um Ihre Handelseinträge mit unserem leistungsstarken Indikator zu optimieren. Ideal für Trader, die ICT (The Inner Circle Trader) folgen. Funktioniert mit jedem Anlagetyp, einschließlich Kryptowährungen, Aktien und Forex. Zeigt Orderblöcke auf mehreren Zeitrahmen an, von M2 bis W1. Warnt Sie, wenn ein Orderblock erkannt, migriert oder ein Orderblock mit einem höheren Zeitrahmen erstellt/ migriert wird. Perfekt für Scalping und Swing
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Smart FVG Levels Indikator für MT5 Kategorie Plattform Niveau Typ Zeitrahmen Trader-Stil Markt ICT SMC-Indikator Meta Trader 5 Level-Indikator Level-Indikator Alle Zeitrahmen Scalpers Day Traders Swing Traders Position Traders Alle Arten von Märkten Einführung Der Smart FVG Levels Indicator für MT5 ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das Ihnen hilft, Fair Value Gaps (FVGs) automatisch auf Ihren Charts zu erkennen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser Indi
PZ Currency Meter MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Der Handel mit starken Währungen gegen schwache Währungen ist immer das sicherste Spiel. Dieser Indikator misst die relative Stärke zwischen den Hauptwährungen und erleichtert die Auswahl von Instrumenten sowie deren Ein- und Ausstieg. Die Grundidee ist, schwache Währungen mit starken Währungen als Gegenwährung anzugreifen und umgekehrt. Kaufen Sie Stärke gegen Schwäche und kurze Schwäche gegen Stärke. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Finden S
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Indikatoren
Der Gann Box Indikator ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug, das dazu entwickelt wurde, Händlern zu helfen, die Schlüsselniveaus des Marktes zu identifizieren und zu nutzen. Dieser Indikator ermöglicht es, ein Rechteck im Diagramm zu zeichnen, das automatisch in mehrere Zonen mit strategischen Niveaus 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 unterteilt wird. Wenn der Preis eines dieser Niveaus erreicht, werden Warnungen ausgelöst, was eine wertvolle Hilfe bei Handelsentscheidungen bietet. Sie wissen
AIS Moving Pseudo Median MT5
Aleksej Poljakov
Indikatoren
Das arithmetische Mittel oder Median kann verwendet werden, um das Maß für den zentralen Trend einer Zeitreihe zu bestimmen. Beide Methoden haben einige Nachteile. Das arithmetische Mittel wird durch den Indikator Simple Moving Average berechnet. Es ist empfindlich gegenüber Emissionen und Geräuschen. Der Median verhält sich stabiler, aber an den Grenzen des Intervalls kommt es zu einem Informationsverlust. Um diese Nachteile zu verringern, kann eine Pseudo-Median-Signalfilterung verwendet werd
TrendFactor
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Trend Factor ist ein Indikator, der auf der Berechnung von Preiswerten basiert, um die Frage zu beantworten, in welche Richtung der Trend auf dem Markt gerade wirkt und wann dieser Trend enden wird. Beim Starten des Trendfaktor-Indikators sieht der Nutzer zwei Linien und Balken in verschiedenen Farben, die bei einem Aufwärtstrend grün, bei einem Abwärtstrend rot oder bei Unsicherheit gelb werden können. Der Händler verwendet den Trendfaktor-Indikator, um die Marktsituation zu bestimmen. Dabei
FFXMV Forex Dashboard Indicator MT5
Opengates Success International
Indikatoren
FULL FOREX MARKET VIEW Dashboard-Indikator MT5 Dies ist ein benutzerdefinierter Indikator für die MT5-Plattform, der Tradern einen vollständigen Überblick über das Marktgeschehen gibt. Er verwendet Echtzeitdaten, um den Markt zu analysieren und alle Informationen anzuzeigen, die für erfolgreiches Trading erforderlich sind. INSTALLATION: Bevor Sie diesen Indikator an Ihr Chartfenster anhängen, gehen Sie zum „Marktübersicht“-Panel in MT5 und BLENDEN Sie alle Währungspaare aus, die Sie nicht benöti
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
MTF Levels And Moving Averages ist ein professioneller Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg identifizieren kann. Das Tool hilft Händlern bei der Suche nach präzisen Einstiegs- und Ausstiegspunkten, indem es die Marktstruktur und Preisaktionsmuster analysiert. Hauptmerkmale Der Indikator bietet eine Multi-Timeframe-Analyse, die H1-, H4-, D1- und W1-Perioden gleichzeitig abdeckt. Er identifiziert Angebots- und Nachfragezonen, in denen
UGenesys Volume MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
50% Rabatt nur heute! Preis steigt wieder um 11 PM (EST) uGenesys Volumen-Indikator: Ihr Schlüssel zur Beherrschung der Marktvolumenanalyse Was Traders Are Saying: "Ein unverzichtbarer Indikator...ein echter Wendepunkt." - wuzzy66 "Erstaunlicher Indikator...sehr empfehlenswert für Anfänger." - joinbehar Verständnis des Marktvolumens: Das Marktvolumen ist ein wichtiger Indikator für Bewegung und Chancen. Der uGenesys-Volumenindikator wurde speziell entwickelt, um festzustellen, wann der Markt d
Strength Candles
Luis Paulo Rodrigues Pastor
Indikatoren
Indikator im Histogrammformat, der anhand von Daten zum Finanzvolumen, Tick-Volumen und dem Balkenkörper berechnet wird. Es ist möglich, sich Momente vorzustellen, in denen es zu einem großen Volumenzugang kam, sowohl finanziell als auch in Ticks, und in denen es dem Markt aufgrund der Größe des Balkenkörpers gelang, sich in eine Richtung (nach oben oder unten) zu entwickeln und voranzutreiben Es gab wirklich einen Sieg für eine Seite der Verhandlungen (Käufer und Verkäufer). Standardmäßig si
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Trading Guide MT5 Indikator - Ultimativer Assistent der Handelspsychologie Beschreibung Der Trading Guide MT5-Indikator ist ein leistungsstarker psychologischer Handelsassistent, der dafür sorgt, dass Trader diszipliniert, konzentriert und emotional ausgeglichen bleiben. Dieser innovative Indikator zeigt motivierende Botschaften, Handelsregeln und Analyserichtlinien in Echtzeit direkt auf Ihrem Chart an, mit leuchtenden, blinkenden Farben, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen und die richtigen Ha
FREE
Smart Exit Manager PRO
Orwa Kerdiea
Experten
Smart Exit Manager PRO Professional Version - Unbegrenzter Live-Handel auf allen Paaren und Zeitrahmen. Testen Sie die KOSTENLOSE Version auf Demokonten, bevor Sie auf PRO upgraden. Überblick Smart Exit Manager PRO berechnet automatisch das exakte Kursniveau, bei dem das Schließen aller Ihrer Positionen Ihren Zielgewinn erzielt. Die Ziellinie wird in Echtzeit aktualisiert, wenn Sie Positionen eröffnen oder schließen, wobei die Maklerprovisionen berücksichtigt werden und ein präziser Ausstiegspu
MarketOpenSessions
Wasin Thonkaew
Indikatoren
MarketOpenSessions ist ein Indikator, der als visueller Anhaltspunkt dafür dient, welche Marktsitzung gerade ist. Wenn Sie Killzone, Marktöffnung/-schluss als wichtigen Faktor betrachten, würde dieser Indikator Ihnen helfen, den Aufwand für die Umstellung von einer Zeitzone auf eine andere zu reduzieren. Er hat die folgenden Eigenschaften 2 Darstellungsarten: Abschnitt (als farbige Linie) und Histogramm 4 konfigurierbare Hauptsitzungen, d.h. Asien, London, New York und London-Close session. Zusä
Utilities
Douglas Lucio De Araujo
Indikatoren
Anzeiger mit 3 Funktionen - Uhr : Uhr unabhängig vom Chart, Zählung läuft weiter, auch wenn der Markt geschlossen ist. - Vorlage : Nach dem Einrichten einer Konfiguration in einer beliebigen Grafik, sei es Farbmuster, Indikatoren, Zoom ... Die Konfiguration wird in alle aktiven Grafiken kopiert. - Zeitrahmen : Legen Sie den TimeFrame für eine Grafik fest, und mit nur einem Klick werden alle aktiven Grafiken auf denselben TimeFrame umgestellt.
Symbol Changer Indicator
Oladimeji Ogunseye
Indikatoren
Symbol Changer Indicator Dies ist ein einfacher, aber intuitiver Indikator. Der Indikator bietet eine einfache Navigation durch verschiedene Symbole und verschiedene Zeitrahmen in einem Chart. Die Schaltflächen werden im Hauptchart angezeigt. Er ist flexibel und einfach zu bedienen und reagiert schnell. FEATURES Benutzerdefinierte Paare verwenden : Wenn diese Option auf true gesetzt ist, werden alle verfügbaren Symbole im Market Watch geladen. Nein bedeutet, es werden die unten ausgew
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Indikatoren
Four MA on OBV - Ihr ultimatives Handbuch für erfolgreichen Handel! Entfesseln Sie das wahre Potenzial Ihrer Trades mit dem Four MA on OBV -Indikator. Exklusiv für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt, kombiniert dieser leistungsstarke Indikator vier gleitende Durchschnitte mit dem On-Balance Volume (OBV), um präzise und zuverlässige Signale zu liefern. Technische Merkmale: Vier gleitende Durchschnitte: Integration von einfachen, exponentiellen, geglätteten und linearen gleitenden Durchschnitte
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indikatoren
Entdecken Sie den RSIScalperPro - den revolutionären RSI-basierten Indikator für den Metatrader 5, der speziell für das Scalptrading im einminütigen Chart entwickelt wurde. Mit RSIScalperPro erhalten Sie einen leistungsstarken Werkzeugkasten für den präzisen Einstieg und Ausstieg aus Trades, um Ihr Trading auf die nächste Stufe zu bringen. RSIScalperPro verwendet zwei verschiedene RSI-Indikatoren, die Ihnen klare Signale für überkaufte und überverkaufte Bereiche liefern. Sie können die Zeitperi
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indikatoren
Bid Price Timer Indicator — Präzises Timing & intelligentes Preis-Tracking! Steigere deine Trading-Genauigkeit mit dem Bid Price Timer Indicator – einem leistungsstarken Werkzeug für Trader, die Zeit, Präzision und Klarheit bei jeder Marktbewegung schätzen. Hauptfunktionen: Fester Timer auf der rechten Seite – Der Timer bleibt stets rechts am Chart sichtbar (anpassbar über X_Offset). Dynamische Preisverfolgung – Der Timer bewegt sich sanft auf und ab , während er dem Bid-Preis
Clean Trading Sessions indicator
Peyman Bayat
4.86 (7)
Indikatoren
Der Clean Trading Sessions Indikator zeigt die wichtigsten Handelssitzungen für den Forex-Markt an, wie z.B. London, New York, Tokio. Der Clean Trading Sessions-Indikator ist ein einfacher und gleichzeitig sehr funktioneller Forex-Sessions-Indikator, der für das MT5-Terminal entwickelt wurde. Er steht zum kostenlosen Download zur Verfügung. Wie wird dieser Forex-Sessions-Indikator verwendet? Händler verwenden die Handelssitzungen normalerweise, um die volatilen Stunden des Tages zu bestimmen, d
FREE
TerminatorTrades
Uriel Alfredo Evia Canche
Utilitys
"Terminator Trades " EA Robot, der auf dem leistungsstarken MQ5 -Code basiert, soll den Prozess der Schließung Ihrer Positionen und anhängigen Bestellungen vereinfachen. Sie können sich anpassen, wenn Sie alle Geschäfte oder nach bestimmten Symbolen schließen möchten. Mit nur einem einzigen Klick auf eine Schaltfläche können Sie Ihre aktuellen Positionen effizient verwalten, um sicherzustellen, dass Sie nie eine Gelegenheit verpassen, einen Handel zu kündigen.
FREE
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Indikatoren
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit unseres hochpräzisen Indikators, der entwickelt wurde, um die Ziel- und Erschöpfungsregionen eines jeden Vermögenswerts zu identifizieren. Seit über 3 Jahren an den Märkten für Mini-Dollars und Mini-Indizes getestet und validiert, bietet er eine unübertroffene Zuverlässigkeit und Effektivität. Verändern Sie Ihre Handelsstrategie und erreichen Sie neue Erfolgshöhen mit unserem innovativen Tool.
G Channel Indicator
Dinh Hoan Luu
Indikatoren
G-Kanäle - Effizienter adaptiver Kanalindikator Einführung Kanalindikatoren sind in der technischen Analyse weit verbreitet und bieten wertvolle Einblicke in Preisbewegungen, Trendidentifikation und Volatilität. Die meisten kanalbasierten Indikatoren, wie Bollinger Bänder und Keltner-Kanäle, stützen sich auf einen Schätzer der zentralen Tendenz (z. B. einen gleitenden Durchschnitt) in Kombination mit einer Volatilitätskomponente, um obere und untere Bänder zu definieren. Der G Channels-Indikato
DMJ Magical AVWAP
Dominic Minguy Jean
Indikatoren
Automatisierter verankerter volumengewichteter Durchschnittspreis Sie legen einen Zeitraum fest, und der Indikator findet den höchsten und den niedrigsten Preispunkt in diesem Zeitraum und leitet daraus einen AVWAP ab. Er gibt auch eine Medianlinie aus. Sie können die generierten VWAP-Linien als Kanal, als S/R-Levels oder als Volatilitätsindikator verwenden. Das Programm basiert auf dem Tick-Volumen, um mit den meisten CFD-Brokern kompatibel zu sein. Viel Spaß beim Handeln!
Trend Factorial
Ivan Simonika
Indikatoren
Der Hauptzweck dieses Indikators besteht darin, die Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte von Transaktionen zu bestimmen. Daher zeigt der Trend Factorial-Indikator nur die Trendlinie und die Einstiegspunkte an, d.h. er zeigt die Einstiegspunkte des Marktes an. Trotz der scheinbaren Einfachheit des Indikators verfügt er über komplexe analytische Algorithmen, mit deren Hilfe das System die Einstiegszeitpunkte bestimmt. Der Indikator gibt genaue und rechtzeitige Signale für den Ein- und Ausstieg au
Price Spectrum
Yuriy Ponyatov
Indikatoren
Der Indikator Preisspektrum zeigt Möglichkeiten für eine detaillierte Marktanalyse auf. Vorteile: Erstellung von Marktvolumenprofilen : Der Indikator hilft bei der Analyse der Dynamik des Handelsvolumens auf dem Markt. Dadurch können Händler wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren und die Marktstruktur bestimmen. Herausfiltern unbedeutender Volumina : Die Verwendung des Indikators hilft dabei, unbedeutende Volumina herauszufiltern, so dass sich Händler auf die wichtigeren
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Indikatoren
Der Market Structures Pro Indikator findet und zeigt 5 (fünf) Muster des Smart Money Concepts (SMC) Systems auf dem Chart an, nämlich: Bruch der Strukturen (BoS ) Wechsel des Charakters (CHoCH) Gleiche Hochs und Tiefs Premium, Equilibrium und Discount Zonen mit Fibo-Gitter Hoch-Hoch, Tief-Tief, Hoch-Tief und Tief-Hoch Extremwerte Die Muster werden in zwei Modi angezeigt - Swing und Internal - und sind durch die Farbe auf dem Chart leicht zu unterscheiden. Der interne Modus zeichnet sich durch k
