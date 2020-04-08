Scalper Xau Eur Jpy
- Indicadores
- Tahir Mehmood
- Versão: 3.70
- Atualizado: 19 dezembro 2025
- Ativações: 7
Scalper Pro – Indicador avançado de scalping para XAUUSD, EURUSD e JPY (M1/M5/M15) com picos de volume + rompimentos de estrutura de mercado
Negocie de forma mais inteligente. Negocie mais rápido. Negocie com Scalper Pro.
Scalper Pro é um indicador de scalping de alto desempenho para MetaTrader 5, criado para traders profissionais especializados em scalping de XAUUSD, trading intradiário de EURUSD e estratégias de rompimento em JPY.
Projetado para precisão em gráficos M1 e com confirmação multi-temporal M5 e M15, o Scalper Pro oferece sinais de compra e venda em tempo real com clareza incomparável.
Vantagens principais do Scalper Pro:
-
Otimizado para XAUUSD: Ajustado para scalping de ouro com entradas precisas.
-
Pronto para EURUSD e JPY: Detecta mudanças de mercado em pares principais como USDJPY, EURJPY, GBPJPY.
-
Detecção de rompimento de estrutura: Identifica automaticamente rompimentos de suporte/resistência para entradas precisas.
-
Confirmação de picos de volume: Filtra sinais através da detecção de picos de fluxo de ordens.
-
Painel multi-timeframe (M1, M5, M15): Mostra alinhamento de tendências instantaneamente.
-
Execução rápida e baixa latência: Feito para scalpers que não podem esperar.
Por que escolher o Scalper Pro:
-
Aumenta a taxa de acertos: Combinando análise de estrutura + volume em tempo real.
-
Negocie com confiança: Painel com tendências M1, M5 e M15.
-
Versátil: Funciona para scalping e rompimentos intradiários.
-
Fácil de usar: Interface, cores e alertas personalizáveis.
Ideal para:
-
Scalpers de XAUUSD buscando sinais rápidos.
-
Traders intradiários de EURUSD que precisam de confirmação por volume.
-
Traders de JPY que querem entradas precisas.
Scalper Pro não é apenas mais um indicador forex — é seu kit completo de ferramentas para scalping, unindo price action, análise de volume e confluência multi-temporal em um único produto.