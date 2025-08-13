Scalper Xau Eur Jpy

CandleVision Pro – Scanner Engulfing, Pin Bar, Inside Bar (MTF) CandleVision Pro è un indicatore tecnico che rileva e visualizza formazioni di candele su più timeframe. Identifica tre pattern comuni di azione del prezzo: Engulfing, Pin Bar e Inside Bar. L’indicatore comprende anche una dashboard multi-timeframe, filtri opzionali e statistiche dei segnali. Funzioni principali - Rilevamento automatico delle formazioni Engulfing, Pin Bar e Inside Bar - Funziona su più timeframe da M1 a D1 - Mostr