Scalper Xau Eur Jpy
- Indicatori
- Tahir Mehmood
- Versione: 3.70
- Aggiornato: 19 dicembre 2025
- Attivazioni: 7
Scalper Pro – Indicatore di scalping avanzato per XAUUSD, EURUSD e JPY (M1/M5/M15) con picchi di volume + rotture di struttura di mercato
Fai trading in modo più intelligente. Più veloce. Con Scalper Pro.
Scalper Pro è un indicatore di scalping ad alte prestazioni per MetaTrader 5, progettato per trader professionisti specializzati in scalping XAUUSD, trading intraday EURUSD e strategie di breakout JPY.
Ottimizzato per precisione su grafici M1 e con conferma multi-timeframe M5 e M15, fornisce segnali di acquisto e vendita in tempo reale con massima chiarezza.
Vantaggi principali di Scalper Pro:
-
Ottimizzato per XAUUSD: Entrate precise per scalping oro.
-
Pronto per EURUSD e JPY: Rileva cambiamenti su USDJPY, EURJPY, GBPJPY.
-
Rilevamento breakout di struttura: Identificazione automatica di rotture supporto/resistenza.
-
Conferma picchi di volume: Filtraggio tramite analisi del flusso ordini.
-
Dashboard multi-timeframe (M1, M5, M15): Visualizzazione immediata delle tendenze.
-
Bassa latenza ed esecuzione veloce: Per scalper esigenti.
Perché scegliere Scalper Pro:
-
Aumenta la percentuale di successo: Combina analisi struttura + volume.
-
Trading sicuro: Trend M1, M5, M15 in un colpo d’occhio.
-
Versatile: Adatto per scalping e breakout intraday.
-
Facile da usare: Interfaccia e avvisi personalizzabili.
Ideale per:
-
Scalper XAUUSD alla ricerca di segnali rapidi.
-
Trader EURUSD intraday con conferma volume.
-
Trader JPY che desiderano ingressi precisi.
Scalper Pro non è solo un indicatore forex – è un kit completo per scalping, che unisce price action, analisi volumetrica e confluente multi-timeframe.