Scalper Xau Eur Jpy

Scalper Pro – XAUUSD, EURUSD ve JPY için gelişmiş scalping indikatörü (M1/M5/M15) | Hacim artışı + piyasa yapısı kırılımları

Daha akıllı işlem yapın. Daha hızlı işlem yapın. Scalper Pro ile işlem yapın.

Scalper Pro, MetaTrader 5 için yüksek performanslı bir scalping indikatörüdür ve XAUUSD altın scalping, EURUSD gün içi ticaret ve JPY kırılım stratejileri üzerine uzmanlaşmış profesyonel traderlar için tasarlanmıştır.
M1 grafik hassasiyeti için optimize edilmiştir ve M5 ile M15 çoklu zaman dilimi onayı sağlar; böylece net, gerçek zamanlı AL/SAT sinyalleri sunar.

Scalper Pro’nun temel avantajları:

  • XAUUSD için optimize edildi: Altın scalping için hassas giriş zamanlaması.

  • EURUSD ve JPY uyumlu: USDJPY, EURJPY, GBPJPY gibi ana paritelerde piyasa değişimlerini tespit eder.

  • Piyasa yapısı kırılımı algılama: Önemli destek/direnç kırılımlarını otomatik belirler.

  • Hacim artışı onayı: Emir akışı patlaması analiziyle sinyalleri filtreler.

  • Çoklu zaman dilimi paneli (M1, M5, M15): Zaman dilimleri arasındaki uyumu anında gösterir.

  • Düşük gecikme, hızlı işlem: Gecikmeye toleransı olmayan scalperlar için tasarlandı.

Neden Scalper Pro?

  • Kazanç oranını artırır: Yapı + hacim analizini gerçek zamanlı birleştirir.

  • Güvenle işlem yapın: M1, M5, M15 trendlerini anında görün.

  • Esnek kullanım: Hem scalping hem de gün içi kırılım ticaretinde etkili.

  • Kullanıcı dostu: Arayüz, renkler ve uyarılar tamamen özelleştirilebilir.

Kimler için ideal?

  • Hızlı yapı sinyalleri arayan XAUUSD scalperları.

  • Hacim onaylı kırılım sinyalleri isteyen EURUSD gün içi traderları.

  • Hassas giriş onayı isteyen JPY parite traderları.

Scalper Pro, sadece bir forex indikatörü değil — fiyat hareketi, hacim analizi ve çoklu zaman dilimi uyumunu tek bir pakette sunan tam kapsamlı scalping araç setidir.


