Scalper Xau Eur Jpy
- Indicadores
- Tahir Mehmood
- Versión: 3.70
- Actualizado: 19 diciembre 2025
- Activaciones: 7
Scalper Pro – Indicador avanzado para scalping de XAUUSD, EURUSD y JPY (M1/M5/M15) con picos de volumen + rupturas de estructura de mercado
Opera más inteligente. Opera más rápido. Opera con Scalper Pro.
Scalper Pro es un indicador de scalping para MetaTrader 5 de alto rendimiento, diseñado para traders profesionales que se especializan en scalping de XAUUSD, trading intradía de EURUSD y estrategias de ruptura en JPY.
Optimizado para precisión en gráficos M1 y con confirmación de múltiples marcos temporales M5 y M15, Scalper Pro te ofrece señales de compra y venta en tiempo real con claridad inigualable.
Ventajas principales de Scalper Pro:
-
Optimización para XAUUSD: Perfectamente ajustado para scalping en oro con entradas precisas.
-
Preparado para EURUSD y JPY: Detecta eficazmente cambios en pares principales como USDJPY, EURJPY, GBPJPY.
-
Detección de rupturas de estructura: Identifica automáticamente rupturas de soporte/resistencia clave para entradas precisas.
-
Confirmación de picos de volumen: Filtra señales mediante detección de picos de flujo de órdenes para mayor precisión.
-
Panel multi-timeframe (M1, M5, M15): Muestra instantáneamente la alineación en todos los marcos intradía.
-
Baja latencia y ejecución rápida: Diseñado para scalpers que no pueden permitirse retrasos.
Por qué elegir Scalper Pro:
-
Aumenta la tasa de aciertos: Combinando análisis de estructura + volumen en tiempo real.
-
Opera con confianza: Panel con tendencias M1, M5 y M15.
-
Versátil: Funciona para scalping y trading de rupturas intradía.
-
Fácil de usar: Interfaz, colores y alertas totalmente personalizables.
Ideal para:
-
Scalpers de XAUUSD que buscan señales rápidas de ruptura.
-
Traders intradía de EURUSD que necesitan confirmación por volumen.
-
Traders de JPY que buscan entradas precisas.
Scalper Pro no es solo otro indicador forex, es tu kit completo de herramientas para scalping, combinando acción del precio, análisis de volumen y confluencia multi-timeframe en una sola solución.