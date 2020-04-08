Scalper Xau Eur Jpy

Scalper Pro – Indicador avanzado para scalping de XAUUSD, EURUSD y JPY (M1/M5/M15) con picos de volumen + rupturas de estructura de mercado

Opera más inteligente. Opera más rápido. Opera con Scalper Pro.

Scalper Pro es un indicador de scalping para MetaTrader 5 de alto rendimiento, diseñado para traders profesionales que se especializan en scalping de XAUUSD, trading intradía de EURUSD y estrategias de ruptura en JPY.
Optimizado para precisión en gráficos M1 y con confirmación de múltiples marcos temporales M5 y M15, Scalper Pro te ofrece señales de compra y venta en tiempo real con claridad inigualable.

Ventajas principales de Scalper Pro:

  • Optimización para XAUUSD: Perfectamente ajustado para scalping en oro con entradas precisas.

  • Preparado para EURUSD y JPY: Detecta eficazmente cambios en pares principales como USDJPY, EURJPY, GBPJPY.

  • Detección de rupturas de estructura: Identifica automáticamente rupturas de soporte/resistencia clave para entradas precisas.

  • Confirmación de picos de volumen: Filtra señales mediante detección de picos de flujo de órdenes para mayor precisión.

  • Panel multi-timeframe (M1, M5, M15): Muestra instantáneamente la alineación en todos los marcos intradía.

  • Baja latencia y ejecución rápida: Diseñado para scalpers que no pueden permitirse retrasos.

Por qué elegir Scalper Pro:

  • Aumenta la tasa de aciertos: Combinando análisis de estructura + volumen en tiempo real.

  • Opera con confianza: Panel con tendencias M1, M5 y M15.

  • Versátil: Funciona para scalping y trading de rupturas intradía.

  • Fácil de usar: Interfaz, colores y alertas totalmente personalizables.

Ideal para:

  • Scalpers de XAUUSD que buscan señales rápidas de ruptura.

  • Traders intradía de EURUSD que necesitan confirmación por volumen.

  • Traders de JPY que buscan entradas precisas.

Scalper Pro no es solo otro indicador forex, es tu kit completo de herramientas para scalping, combinando acción del precio, análisis de volumen y confluencia multi-timeframe en una sola solución.


El indicador Market Structures Pro encuentra y muestra 5 (cinco) patrones del sistema Smart Money Concepts (SMC ) en el gráfico, a saber: Ruptura de estructuras (BoS ) Cambio de carácter (CHoCH) Máximos y mínimos iguales Zonas de Prima, Equilibrio y Descuento con cuadrícula de Fibo Extremos Alto-Alto, Bajo-Bajo, Alto-Bajo y Bajo-Alto Los patrones se muestran para dos modos - Swing e Interno y se distinguen fácilmente por el color en el gráfico. El modo Interno presenta colores de mayor contrast
