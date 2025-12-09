Engulfing Pattern Scanner
- Indikatoren
- Alexandr Saprykin
- Version: 4.4
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Version 4.4
Professioneller Indikator zur Erkennung von Engulfing-Candlestick-Mustern mit Bestätigung in mehreren Zeitrahmen.
Hauptmerkmale:
Flexible Zeitrahmenkonfiguration
Vollständig anpassbare niedrigere Zeitrahmen zur Bestätigung
Beliebige Kombinationen möglich: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 usw.
Anpassbar an jeden Handelsstil und jede Strategie
Dreistufige Signalbestätigung
Schwache Bestätigung (benutzerdefinierter Zeitrahmen) – gelbe Pfeile
Mittlere Bestätigung (benutzerdefinierter Zeitrahmen) – blaue Pfeile
Starke Bestätigung (benutzerdefinierter Zeitrahmen) – grüne/rote Pfeile
Stabiler Betrieb ohne Nachzeichnen
Pfeile werden nur einmal gezeichnet und verschwinden nicht
Bestätigung nur mit geschlossenen Kerzen
Schutz vor Fehlsignalen
Anpassbar an jeden Handelsstil
Für Scalper: M1-M2-M5
Für Daytrader: M5-M15-H1
Für Swingtrader: M15-H1-H4
Für Langzeittrader: H1-H4-D1
Intelligente Benachrichtigung System
Benachrichtigungen erfolgen NUR für aktuelle Balkensignale.
Keine Spam-Benachrichtigungen mit historischen Signalen nach dem Hinzufügen des Indikators.
Unterstützt akustische und Push-Benachrichtigungen.
Beliebte Einstellungen:
Schnelle Signale: M1-M3-M5
Ausgewogen: M5-M15-H1
Konservativ: M15-H1-H4
Langfristig: H1-H4-D1
Technische Merkmale:
Vollständig anpassbare Bestätigungszeiträume
Funktioniert auf jedem Hauptzeitraum
Signale werden nicht neu gezeichnet
Mindestanzahl Balken: 100
Unterstützt alle Handelsinstrumente
Der Indikator passt sich Ihrer Handelsstrategie an, nicht umgekehrt. Sie wählen die Zeiträume für die Bestätigung – ein universelles Werkzeug für Trader aller Erfahrungsstufen.