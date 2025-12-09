Engulfing Pattern Scanner

Version 4.4

Professioneller Indikator zur Erkennung von Engulfing-Candlestick-Mustern mit Bestätigung in mehreren Zeitrahmen.

Hauptmerkmale:

Flexible Zeitrahmenkonfiguration

Vollständig anpassbare niedrigere Zeitrahmen zur Bestätigung

Beliebige Kombinationen möglich: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 usw.

Anpassbar an jeden Handelsstil und jede Strategie

Dreistufige Signalbestätigung

Schwache Bestätigung (benutzerdefinierter Zeitrahmen) – gelbe Pfeile

Mittlere Bestätigung (benutzerdefinierter Zeitrahmen) – blaue Pfeile

Starke Bestätigung (benutzerdefinierter Zeitrahmen) – grüne/rote Pfeile

Stabiler Betrieb ohne Nachzeichnen

Pfeile werden nur einmal gezeichnet und verschwinden nicht

Bestätigung nur mit geschlossenen Kerzen

Schutz vor Fehlsignalen

Anpassbar an jeden Handelsstil

Für Scalper: M1-M2-M5

Für Daytrader: M5-M15-H1

Für Swingtrader: M15-H1-H4

Für Langzeittrader: H1-H4-D1

Intelligente Benachrichtigung System

Benachrichtigungen erfolgen NUR für aktuelle Balkensignale.

Keine Spam-Benachrichtigungen mit historischen Signalen nach dem Hinzufügen des Indikators.

Unterstützt akustische und Push-Benachrichtigungen.

Beliebte Einstellungen:

Schnelle Signale: M1-M3-M5

Ausgewogen: M5-M15-H1

Konservativ: M15-H1-H4

Langfristig: H1-H4-D1

Technische Merkmale:

Vollständig anpassbare Bestätigungszeiträume

Funktioniert auf jedem Hauptzeitraum

Signale werden nicht neu gezeichnet

Mindestanzahl Balken: 100

Unterstützt alle Handelsinstrumente

Der Indikator passt sich Ihrer Handelsstrategie an, nicht umgekehrt. Sie wählen die Zeiträume für die Bestätigung – ein universelles Werkzeug für Trader aller Erfahrungsstufen.
