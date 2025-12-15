Advanced Price Flow Analytics 8
- Indikatoren
- Rafael Vasili
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DAILY OH/OL SDEV QUANT MODEL - STATISTISCHER HANDEL MIT PRÄZISEM RISIKOMANAGEMENT
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎯 HANDELN SIE MIT MATHEMATISCHER SICHERHEIT - KENNEN SIE IHREN EXAKTEN STOP-LOSS UND TAKE-PROFIT BEVOR SIE EINSTEIGEN
Dieser Indikator analysiert mehr als 5.000 Tage Kursverlauf, um Sie zu informieren:
✅ Genaue Einstiegsniveaus (Sigma-Bänder, die bei der täglichen Eröffnung festgelegt werden)
✅ Genaue Stop-Loss-Distanz (von MAE% - Maximum Adverse Excursion)
✅ Exakter Take-Profit-Abstand (von MFE% - Maximum Favorable Excursion)
✅ Gewinnrate und statistischer Vorteil für jedes Level
KEIN RATEN. KEINE EMOTIONEN. REINE MATHEMATIK.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📊 WAS IHNEN DAS DASHBOARD ZEIGT
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Das Dashboard zeigt 8 Metriken für jede Sigma-Stufe an:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Zσ P_IN% P_TCH% MAE% MFE% EV% WIN% Touches Now │
│ 0.5σ 75.1% 64.30% 1.11% 0.78% -0.33% 36.2% 3215 │
│ 1.0σ 85.5% 60.32% 1.60% 1.52% -0.07% 58.8% 3016 │
│ 1.5σ 76.3% 39.26% 1.53% 1.02% 0.39% 70.0% 1964 │
│ 2.0σ 87.2% 22.18% 1.31% 1.58% 0.60% 75.3% 1135 │
│ 2.5σ 90.1% 8.12% 0.78% 2.01% 1.23% 80.2% 415 ✓ │
│ 3.0σ 96.7% 8.62% 1.76% 2.82% 1.12% 82.4% 426 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
WAS DIE EINZELNEN METRIKEN BEDEUTEN:
1️⃣ Zσ (Sigma Level)
- Das statistische Bandniveau: 0,5σ, 1,0σ, 1,5σ, 2,0σ, 2,5σ, 3,0σ
- Höheres Sigma = extremer = selteneres Ereignis = stärkeres Signal
2️⃣ P_IN% (Wahrscheinlichkeit innerhalb)
- % der Tage, an denen der Kurs wieder innerhalb dieses Bandes geschlossen hat
- Hoher P_IN (>80%) = starke Mittelwertumkehrzone
3️⃣ P_TCH% (Wahrscheinlichkeit Berührung)
- % der Tage, an denen der Kurs dieses Band berührt hat
- Niedriger P_TCH (<10%) = seltenes Extremereignis = sehr überzeugendes Setup
4️⃣ MAE% (Maximum Adverse Excursion) ← DEINE STOP-LOSS-DISTANZ
- Durchschnittlich schlimmster Drawdown nach Erreichen dieses Bandes
- DIES SAGT IHNEN, WO SIE IHREN STOP-LOSS PLATZIEREN SOLLTEN
- Beispiel: MAE = 0,78% bedeutet, dass Ihr Stop 0,78% vom Einstieg entfernt sein sollte.
5️⃣ MFE% (Maximum Favorable Excursion) ← IHRE TAKE-PROFIT-DISTANZ
- Durchschnittlich bester Gewinn nach Erreichen dieses Bandes
- DIES SAGT IHNEN, WO SIE IHREN TAKE-PROFIT PLATZIEREN SOLLTEN
- Beispiel: MFE = 2,01% bedeutet, dass Ihr Ziel 2,01% vom Einstieg entfernt sein sollte.
6️⃣ EV% (Erwarteter Wert)
- Ihr statistischer Vorteil: EV = MFE - MAE
- Positiver EV = profitabel auf lange Sicht
- Höherer EV = bessere Handelsqualität
7️⃣ WIN% (Gewinnrate)
- % der Fälle, in denen der MFE den MAE übersteigt (gewinnbringende Trades)
- WIN% >70% = hochwahrscheinliches Setup
- Kombiniert mit EV für die beste Handelsauswahl
8️⃣ Berührungen (Stichprobengröße)
- Wie oft wurde dieses Band in der Vergangenheit berührt?
- Mindestens 30 erforderlich (Zentrales Limit-Theorem)
- Wenn <30, zeigen die Metriken "-" (unzureichende Daten)
9️⃣ Jetzt (Live-Signal)
- Zeigt "✓" an, wenn der Preis HEUTE ein Band berührt
- Dies ist die Aktivierung Ihres Handelssignals
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🎯 WIE MAN EINEN HANDEL EINGEHT
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SCHRITT 1: WARTEN SIE AUF DAS SIGNAL
→ Achten Sie darauf, dass in der Spalte "Jetzt" ein "✓" erscheint.
→ Dies bedeutet, dass der Preis ein Sigma-Band berührt hat.
SCHRITT 2: ÜBERPRÜFEN SIE DIE QUALITÄT
→ Schauen Sie auf EV% - muss positiv sein (vorzugsweise >0,50%)
→ Schauen Sie auf WIN% - muss >65% sein (vorzugsweise >70%)
→ Schauen Sie sich Touches an - es muss eine Zahl angezeigt werden (nicht "-")
SCHRITT 3: SIE HABEN NUN IHREN EINSTIEGSKURS
→ Einstieg = Das berührte Sigma-Band-Niveau
→ Beispiel: Wenn das 2,5σ DN-Band bei 4255,12 berührt wurde, ist Ihr Einstiegskurs 4255,12
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🛑 WIE SIE IHREN STOP-LOSS SETZEN (VON MAE%)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Die MAE%-Spalte sagt Ihnen GENAU, wo Sie Ihren Stop-Loss platzieren müssen.
FÜR LANGE HANDELN (untere DN-Bänder berühren):
Stop-Loss = Einstieg - (Einstieg × MAE%)
FÜR SHORT-TRADES (die die oberen UP-Bänder berühren):
Stop-Loss = Einstieg + (Einstieg × MAE%)
BEISPIEL - LONG-TRADE:
✓ erscheint bei 2,5σ DN
Einstieg: 4255.12
MAE: 0,78%
Berechnen Sie den Stop-Loss:
SL-Abstand = 4255,12 × 0,0078 = 33,19 Punkte
Stop-Loss = 4255,12 - 33,19 = 4221,93
SETZEN SIE IHREN STOPP AUF: 4221,93
Dieser Stopp basiert auf der durchschnittlichen Worst-Case-Bewegung von 415 historischen Ereignissen.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🎯 WIE SIE IHREN TAKE-PROFIT FESTLEGEN (VON MFE%)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Die Spalte MFE% sagt Ihnen GENAU, wo Sie Ihren Take-Profit platzieren müssen.
FÜR LANGE TRADES (die die unteren DN-Bänder berühren):
Gewinnmitnahme = Einstieg + (Einstieg × MFE%)
FÜR SHORT-TRADES (die die oberen UP-Bänder berühren):
Take-Profit = Einstieg - (Einstieg × MFE%)
BEISPIEL - LONG-TRADE:
✓ erscheint bei 2,5σ DN
Einstieg: 4255.12
MFE: 2,01%
Berechnen Sie den Take-Profit:
TP Abstand = 4255,12 × 0,0201 = 85,53 Punkte
Gewinnmitnahme = 4255,12 + 85,53 = 4340,65
SETZEN SIE IHREN TAKE-PROFIT AUF: 4340,65
Dieses Ziel basiert auf der durchschnittlichen Best-Case-Bewegung von 415 historischen Ereignissen.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📋 VOLLSTÄNDIGES HANDELSBEISPIEL - XAUUSD
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DAS DASHBOARD ZEIGT:
2,5σ DN berührt (✓ erscheint)
MAE: 0.78%
MFE: 2,01%
EV: +1.23%
WIN%: 80.2%
Berührungen: 415
IHR HANDELSAUFBAU:
═══════════════════════════════════════════════════════
Richtung: LONG (mittlere Umkehr vom unteren Band)
Einstieg: 4255,12 (2,5σ DN-Band-Niveau)
Stop-Loss: 4221,93 (berechnet aus MAE 0,78%)
Take-Profit: 4340,65 (berechnet aus MFE 2,01%)
Risiko: 33,19 Punkte (0,78%)
Belohnung: 85,53 Punkte (2,01%)
Risiko-Belohnung: 1 : 2,58
Gewinnrate: 80,2% (8 von 10 Geschäften gewinnen)
Erwarteter Wert: +1,23% pro Handel
Stichprobengröße: 415 Berührungen (statistisch gültig)
═══════════════════════════════════════════════════════
ERWARTETE ERGEBNISSE ÜBER 10 TRADES:
→ 8 Gewinne × +85,53 Pkt. = +684,24 Pkt.
→ 2 Verluste × -33,19 Pkt = -66,38 Pkt
→ Nettogewinn: +617,86 Pkt. über 10 Trades
Dies ist Ihr quantifizierter mathematischer Vorteil.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
⚡ SCHNELLE HANDELSREGELN
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Warten Sie auf "✓" in der Jetzt-Spalte
2. Prüfe: EV% > 0,50% UND WIN% > 70%
3. Einstieg = Sigma-Band-Niveau
4. Stop-Loss = Einstieg ± (Einstieg × MAE%)
5. Take-Profit = Einstieg ± (Einstieg × MFE%)
6. Handel ausführen
7. Lassen Sie die Statistik arbeiten
NICHT HANDELN, WENN:
❌ MAE oder MFE zeigt "-" (unzureichender Stichprobenumfang)
❌ EV% negativ ist
❌ WIN% unter 65% liegt
BEST SETUPS:
✅ 2,5σ- oder 3,0σ-Bänder (seltene Extremwerte)
✅ EV% > 1,0%
✅ WIN% > 75%
✅ Berührungen > 100
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🔧 WAS SIE HABEN
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
✅ Echtzeit-Dashboard mit 8 Metriken pro Sigma-Stufe
✅ 12 statische Sigma-Bänder (6 nach oben + 6 nach unten), die bei der täglichen Eröffnung festgelegt werden
✅ MAE-basierte Stop-Loss-Abstände (exaktes Risiko)
✅ MFE-basierte Take-Profit-Abstände (exakte Belohnung)
✅ Gewinnrate und erwarteter Wert für jedes Level
✅ Live "✓"-Signal bei Berührung der Bänder
✅ Funktioniert bei Forex, Indizes, Rohstoffen, Krypto
✅ 5.000 Tage historische Analyse pro Instrument
✅ Zero Repaint - Levels ändern sich nie während des Tages
✅ Zentrales Limit-Theorem validiert (mindestens 30 Stichproben)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
💰 THE EDGE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Die meisten Trader scheitern, weil sie es nicht wissen:
❌ Wo sie einsteigen sollen (subjektiv)
❌ Wo sie Stopps setzen sollen (Vermutung)
❌ Wo sie den Gewinn mitnehmen sollen (Emotionen)
❌ Wenn sie einen Vorteil haben (Hoffnung)
DIESER INDIKATOR LÖST ALLE 4 PROBLEME:
✅ Einstieg: Sigma-Band-Berührung (statistisches Niveau)
✅ Stop-Loss: MAE% (historischer Worst-Case)
✅ Take-Profit: MFE% (historischer Best-Case)
✅ Edge: EV% und WIN% (über 5.000 Tage nachgewiesen)
KEINE RATEN.
KEINE EMOTIONEN.
REINE MATHEMATIK.
Ihr Stop-Loss ist nicht willkürlich.
Ihr Take-Profit ist keine Hoffnung.
Ihr Vorsprung ist kein Glaube.
Es ist alles aus Tausenden von historischen Ereignissen berechnet.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
HÖREN SIE AUF, BLIND ZU HANDELN. FANGEN SIE AN, MIT STATISTISCHER PRÄZISION ZU HANDELN.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════