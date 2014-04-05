Spike detector Rider

Spike Detector Rider - Intelligenter Handel in volatilen Märkten

Einführung
Der Spike Detector Rider ist ein fortschrittliches System für MetaTrader 5, das explosive Preisbewegungen in hochvolatilen Vermögenswerten wie synthetischen Indizes und Rohstoffen erkennt.
Er kombiniert Volatilitätsfilter, Trendanalyse und automatisches Risikomanagement, um intelligente Handelsbestätigungen zu liefern.

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht über MQL5, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten.

Asset-Spezialisierung

  • Deriv BOOM

  • Deriv CRASH

  • Weltrade PainX

  • Weltrade GainX

  • Volatile Indizes (US30, NAS100)

  • Gold (XAU/USD)

Exklusive Merkmale

  • Vorausschauender Algorithmus: Erkennt potenzielle Ausschläge, bevor sie auftreten

  • Intelligente Filter: Trendbestätigung, Echtzeit-Volatilitätserkennung und Sitzungsanalyse

  • Dynamisches Dashboard: Leistungsstatistiken in Echtzeit, Genauigkeitsmetriken und proaktive Warnmeldungen

  • Automatisiertes Risikomanagement: ATR-basierter Stop Loss, mehrstufiger Take Profit und optionaler Trailing Stop

Vorteile für den Handel

  • Hohe Genauigkeit bei volatilen Anlagen

  • Reduzierte Fehlsignale durch mehrere Bestätigungsebenen

  • Strategische Einstiege, die auf die wichtigsten Marktbewegungen abgestimmt sind

  • Transparente und leicht ablesbare Signale auf Charts

Das Paket umfasst

  • Vollständiges Handelssystem (.ex5)

  • Strategisches Handbuch für synthetische Derivate

  • Spezialisierte BOOM/CRASH-Unterstützung

  • Kostenlose Updates für 1 Jahr

Wichtiger Hinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.

Version: 1.0
Autor: Xavic Mforex
Typ: Benutzerdefinierter Indikator für MT5

" Spike Detector Rider - Präzision und Intelligenz in volatilen Märkten."


