Spike detector Rider
- Indikatoren
- Francisco Mandomo Simbine
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Einführung
Der Spike Detector Rider ist ein fortschrittliches System für MetaTrader 5, das explosive Preisbewegungen in hochvolatilen Vermögenswerten wie synthetischen Indizes und Rohstoffen erkennt.
Er kombiniert Volatilitätsfilter, Trendanalyse und automatisches Risikomanagement, um intelligente Handelsbestätigungen zu liefern.
Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht über MQL5, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten.
Asset-Spezialisierung
Deriv BOOM
Deriv CRASH
Weltrade PainX
Weltrade GainX
Volatile Indizes (US30, NAS100)
Gold (XAU/USD)
Exklusive Merkmale
Vorausschauender Algorithmus: Erkennt potenzielle Ausschläge, bevor sie auftreten
Intelligente Filter: Trendbestätigung, Echtzeit-Volatilitätserkennung und Sitzungsanalyse
Dynamisches Dashboard: Leistungsstatistiken in Echtzeit, Genauigkeitsmetriken und proaktive Warnmeldungen
Automatisiertes Risikomanagement: ATR-basierter Stop Loss, mehrstufiger Take Profit und optionaler Trailing Stop
Vorteile für den Handel
Hohe Genauigkeit bei volatilen Anlagen
Reduzierte Fehlsignale durch mehrere Bestätigungsebenen
Strategische Einstiege, die auf die wichtigsten Marktbewegungen abgestimmt sind
Transparente und leicht ablesbare Signale auf Charts
Das Paket umfasst
Vollständiges Handelssystem (.ex5)
Strategisches Handbuch für synthetische Derivate
Spezialisierte BOOM/CRASH-Unterstützung
Kostenlose Updates für 1 Jahr
Wichtiger Hinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.
Version: 1.0
Autor: Xavic Mforex
Typ: Benutzerdefinierter Indikator für MT5
" Spike Detector Rider - Präzision und Intelligenz in volatilen Märkten."