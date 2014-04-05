Spike Detector Rider - Intelligenter Handel in volatilen Märkten

Einführung

Der Spike Detector Rider ist ein fortschrittliches System für MetaTrader 5, das explosive Preisbewegungen in hochvolatilen Vermögenswerten wie synthetischen Indizes und Rohstoffen erkennt.

Er kombiniert Volatilitätsfilter, Trendanalyse und automatisches Risikomanagement, um intelligente Handelsbestätigungen zu liefern.

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht über MQL5, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten.

Asset-Spezialisierung

Deriv BOOM

Deriv CRASH

Weltrade PainX

Weltrade GainX

Volatile Indizes (US30, NAS100)

Gold (XAU/USD)

Exklusive Merkmale

Vorausschauender Algorithmus : Erkennt potenzielle Ausschläge, bevor sie auftreten

Intelligente Filter : Trendbestätigung, Echtzeit-Volatilitätserkennung und Sitzungsanalyse

Dynamisches Dashboard : Leistungsstatistiken in Echtzeit, Genauigkeitsmetriken und proaktive Warnmeldungen

Automatisiertes Risikomanagement: ATR-basierter Stop Loss, mehrstufiger Take Profit und optionaler Trailing Stop

Vorteile für den Handel

Hohe Genauigkeit bei volatilen Anlagen

Reduzierte Fehlsignale durch mehrere Bestätigungsebenen

Strategische Einstiege, die auf die wichtigsten Marktbewegungen abgestimmt sind

Transparente und leicht ablesbare Signale auf Charts

Das Paket umfasst

Vollständiges Handelssystem (.ex5)

Strategisches Handbuch für synthetische Derivate

Spezialisierte BOOM/CRASH-Unterstützung

Kostenlose Updates für 1 Jahr

Wichtiger Hinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.

Version: 1.0

Autor: Xavic Mforex

Typ: Benutzerdefinierter Indikator für MT5

" Spike Detector Rider - Präzision und Intelligenz in volatilen Märkten."



