Swing BOS Structure ist ein Marktstrukturindikator für MetaTrader 5.





Der Indikator erkennt automatisch:

- Swing Hoch (SH)

- Tiefstkurs (SL)

- Bruch der Struktur (BOS)

- Wechsel des Charakters (CHoCH)





Umschwünge werden erst nach einer bestimmten Anzahl von Kerzen bestätigt, wodurch sichergestellt wird, dass sie sich nicht wiederholen.

BOS-Signale zeigen eine Trendfortsetzung an.

CHoCH-Signale weisen auf eine potenzielle Veränderung der Marktstruktur hin und können je nach Marktbedingungen und Zeitrahmen weniger häufig auftreten.





Der Indikator ist leicht, schnell und für die Analyse mehrerer Zeitrahmen optimiert.

Er überlastet den Chart nicht und funktioniert reibungslos beim Wechsel der Zeitrahmen.



