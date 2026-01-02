Fxpipsgainer
📈 Fxpipsgainer - Intelligenter Gold- & Krypto-Handelsroboter für MT5
Fxpipsgainer ist ein professionell entwickelterMetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) und Ethereum (ETH) entwickelt wurde.
Dieser Roboter basiert aufmehreren Jahren echter Goldhandelserfahrung und konzentriert sich auf Stabilität, Erholungskontrolle und langfristiges Kapitalwachstum.
⚠️ Wichtiger Hinweis:
Fxpipsgainer istnur für XAUUSD und ETH optimiert.
Die Verwendung anderer Instrumente wirdnicht empfohlen und kann zu ineffizienten Ergebnissen führen.
🎯 Handels-Philosophie
Konsistenz statt Glücksspiel
Entwickelt fürgeduldige und disziplinierte Anleger
Strukturierte Erholungslogik anstelle von Panikausstiegen
Forex-Handel ist einGeschäft, kein Glücksspiel
Dieser EAverwendet keinen festen Stop-Loss für jeden Handel, sondern wendet einengut organisierten Wiederherstellungsplan an, um verlorene Positionen zu verwalten.
Vorübergehender Drawdown kann auftreten - keine Panik.
Wenn der Drawdown zunimmt, ist das System so konzipiert, dasser im Laufe der Zeit unter normalen Marktbedingungenschrittweise reduziert wird.
💰 Hinweise zu Kontotypen und Losgrößen
✅ Cent-Konto
Mindestguthaben:$100
Empfohlene Losgröße:0,01 Cent-Lot
✅ XM-Mikro-Konto
Empfohlenes Guthaben:$1.000
Empfohlene Losgröße:0.10 micro lot
Damit istFxpipsgainer sowohl für Trader mit geringem Kapital als auch für langfristige Investorengeeignet.
🔁 S ehr wichtige Empfehlung - Swap-freies Konto
Fxpipsgainer kannTrades für längere Zeiträume halten, abhängig von derBewegung des Goldmarktes.
Aus diesem Grundmuss Ihr KontoSwap-frei sein, um zu vermeiden:
Übertragsgebühren
Haltegebühren
Administrative Gebühren
Alle versteckten Kosten
Die Nutzung eines nicht swapfreien Kontos kanndie Performance erheblich beeinträchtigen.
✅ Empfohlene Broker (unbegrenzt Swap-frei)
Unserer Erfahrung nach bieten die folgenden Brokerwirklich unbegrenzt swapfreie Konten an, diekeine tilgungsfreie Zeit und keine versteckten Gebühren vorsehen und es ermöglichen, Tradesüber Wochen oder sogar Monate zu halten:
XM
HFM (HotForex)
LiteFinance
Exness
JustMarkets
OneRoyal
FBS
Vantage Märkte
XS
📊 Performance-Ziele
🎯 Monatliches Ziel: 5% - 10%
🎯 Endziel: ca. 100% jährliches Wachstum
Sie könnenunsere Handelsleistung über den angegebenen Linklive verfolgen.
Prüfen Sie hier unsere Handelsperformance
Wir glauben anechte Performance - nicht an Marketingversprechen.
⚙️ Einstellungen & Unterstützung
Die Standardeinstellungen werden für den Handel nicht empfohlen.
Fürbenutzerdefinierte Einstellungen oder Hilfe,kontaktieren Sie uns bitteüber den Posteingang nach dem Kauf
Support wird für echte Käufer angeboten
🤝 Letzte Worte
Geduld ist unser größtes Kapital.
Befolgen Sie die Regeln, respektieren Sie das Risiko und lassen Sie sich Zeit, damit die Strategie funktioniert.
Gleichgewichtswachstum geschieht Schritt für Schritt - nicht über Nacht.
Beginnen Sie Ihre intelligente Handelsreise mitFxpipsgainer.
⚠️ Risiko-Hinweis
Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und nutzen Sie ein angemessenes Risikomanagement.