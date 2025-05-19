Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an.

Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sender) als auch im Slave-Modus (Empfänger) und synchronisiert in Echtzeit Markt- und Pending-Orders, Orderänderungen, Teil-Schließungen und Close-By-Operationen. Er ist sowohl mit Demo- als auch mit Live-Konten kompatibel, unterstützt Handels- oder Investor-Passwörter und stellt mit der Persistent Trade Memory-Technologie sicher, dass selbst nach einem Neustart von EA, Terminal oder VPS die Synchronisation wiederhergestellt wird. Mehrere Master und Slaves können gleichzeitig mit eindeutigen IDs verwaltet werden, während Brokerunterschiede automatisch durch Präfix-/Suffix-Anpassungen oder Symbol-Mapping behandelt werden.

Schnell, stabil und präzise

Hohe Sicherheit: keine gefährlichen DLLs oder Webrequest

Persistent Trades Memory Technologie

Automatische Erkennung von Symbolpräfixen/-suffixen

Teil-Schließungen unterstützt (MT4/5)

Unterstützt Close By

Unterstützt Reverse Copying

Kopierte Trades können leere Magic Numbers und Kommentare behalten

Konto-Risikomanagement und Schutz

Trailing Stop, Take Profit und Stop Loss Optionen

Trade-basierte Lot-Größe und Risikokontrolle



Better Price Logik (Besserer Preis)

Und vieles mehr!

Stop-Loss und Take-Profit Management

Stop-Loss und Take-Profit können dem Master folgen, nicht gesetzt, in Punkten definiert oder dynamisch mit ATR oder ADR berechnet werden. Take-Profit kann auch als Multiplikator relativ zum SL festgelegt werden. Alle Einstellungen berücksichtigen brokerseitige StopLevel- und FreezeLevel-Beschränkungen, um Ausführungsfehler zu vermeiden.

Trade-Filterung und Kontrolle

Trades können nach Symbolen, Magic Numbers und Kommentaren gefiltert werden, mit Einschluss- und Ausschlusslisten. Diese Listen können Teilübereinstimmungen (z. B. „USD“ für alle USD-Paare) oder vollständige Definitionen enthalten und bieten eine präzise Kontrolle.

Der Copier unterstützt auch Reverse Copying, bei dem Käufe zu Verkäufen und Verkäufe zu Käufen werden, und ermöglicht es Händlern, Master-Schließungen zu ignorieren, wenn sie die Schließung unabhängig im Slave verwalten möchten. Pending Orders können kopiert oder ignoriert werden, während Teil-Schließungen und Close-By-Operationen korrekt repliziert werden.

Kopiergeschwindigkeit, Preisfilter und Sitzungen

Die Ausführung kann absichtlich mit zufälligen Verzögerungen erfolgen, um Prop-Firm-Anforderungen besser zu erfüllen. Händler können auch die Better Price Logik (Besserer Preis) aktivieren, um Einstiege nach Punktabstand, Geldwert, ATR-Prozentsatz oder ADR-Prozentsatz zu filtern, mit Toleranzfenstern und automatischer Anpassung von SL/TP.

Zeitbasierte Handelskontrolle wird durch zwei unabhängige Sitzungsfilter unterstützt, bei denen der Handel nach Wochentag und bestimmten Stunden eingeschränkt werden kann. Dies ermöglicht