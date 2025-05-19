Copy Cat More Trade Copier MT4

5

Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an.

Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sender) als auch im Slave-Modus (Empfänger) und synchronisiert in Echtzeit Markt- und Pending-Orders, Orderänderungen, Teil-Schließungen und Close-By-Operationen. Er ist sowohl mit Demo- als auch mit Live-Konten kompatibel, unterstützt Handels- oder Investor-Passwörter und stellt mit der Persistent Trade Memory-Technologie sicher, dass selbst nach einem Neustart von EA, Terminal oder VPS die Synchronisation wiederhergestellt wird. Mehrere Master und Slaves können gleichzeitig mit eindeutigen IDs verwaltet werden, während Brokerunterschiede automatisch durch Präfix-/Suffix-Anpassungen oder Symbol-Mapping behandelt werden.


Besondere Funktionen:
  • Schnell, stabil und präzise
  • Hohe Sicherheit: keine gefährlichen DLLs oder Webrequest
  • Persistent Trades Memory Technologie
  • Automatische Erkennung von Symbolpräfixen/-suffixen
  • Teil-Schließungen unterstützt (MT4/5)
  • Unterstützt Close By
  • Unterstützt Reverse Copying
  • Kopierte Trades können leere Magic Numbers und Kommentare behalten
  • Konto-Risikomanagement und Schutz
  • Trailing Stop, Take Profit und Stop Loss Optionen
  • Trade-basierte Lot-Größe und Risikokontrolle
  • Better Price Logik (Besserer Preis)
  • Und vieles mehr!

Stop-Loss und Take-Profit Management

Stop-Loss und Take-Profit können dem Master folgen, nicht gesetzt, in Punkten definiert oder dynamisch mit ATR oder ADR berechnet werden. Take-Profit kann auch als Multiplikator relativ zum SL festgelegt werden. Alle Einstellungen berücksichtigen brokerseitige StopLevel- und FreezeLevel-Beschränkungen, um Ausführungsfehler zu vermeiden.

Trade-Filterung und Kontrolle

Trades können nach Symbolen, Magic Numbers und Kommentaren gefiltert werden, mit Einschluss- und Ausschlusslisten. Diese Listen können Teilübereinstimmungen (z. B. „USD“ für alle USD-Paare) oder vollständige Definitionen enthalten und bieten eine präzise Kontrolle.

Der Copier unterstützt auch Reverse Copying, bei dem Käufe zu Verkäufen und Verkäufe zu Käufen werden, und ermöglicht es Händlern, Master-Schließungen zu ignorieren, wenn sie die Schließung unabhängig im Slave verwalten möchten. Pending Orders können kopiert oder ignoriert werden, während Teil-Schließungen und Close-By-Operationen korrekt repliziert werden.

Kopiergeschwindigkeit, Preisfilter und Sitzungen

Die Ausführung kann absichtlich mit zufälligen Verzögerungen erfolgen, um Prop-Firm-Anforderungen besser zu erfüllen. Händler können auch die Better Price Logik (Besserer Preis) aktivieren, um Einstiege nach Punktabstand, Geldwert, ATR-Prozentsatz oder ADR-Prozentsatz zu filtern, mit Toleranzfenstern und automatischer Anpassung von SL/TP.

Zeitbasierte Handelskontrolle wird durch zwei unabhängige Sitzungsfilter unterstützt, bei denen der Handel nach Wochentag und bestimmten Stunden eingeschränkt werden kann. Dies ermöglicht

Bewertungen 3
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:12 
 

Execelente copiador, utilizo em várias contas financiadas. Não tem problema alguma quanto a execução das ordens. Recomendo!!

Grab
52
Grab 2025.09.15 16:47 
 

I been using Copy Cat Trade Copier MT4 for couple months now and honestly its the best copier I tried. What really blow me away is the Better Price logic. It don’t just copy a trade, it check the market price and sometimes give me a better entry than the master. That’s like having extra edge build right into the copier.

The functions are super fexible too. I can change lot sizing, symbol mapping, time filters, even risk controls. Its way more than just basic copy, it feels like a full risk management tool.

I tried other copiers before but nothing come close, this one really stand out as best in the market. For me its 5 stars no question.

Benson III
58
Benson III 2025.07.08 17:30 
 

Yo. I bought this copier end of last week for the "Close By" and partial close functions. Turns out it does those really well, and the copier is faster than other copiers Ive used (Im not joking). Im solely a guy that trawls through telegram looking for investor passes to login a copy. I have hundreds of active investor passes, some good, some crap. But going forward this is the copier Ill use cos its quick and smart. Doesnt seem to slow down my my PC like other ones (Ive used TS Copier for a few years but its super heavy on PC resources) so this is my new choice of copier to go fwd with. Im using mostly default settings, but have set pending orders to false. Only trade executions Ill have incase spreads and shit are different. Only other thing Ive found is this copier cant copy the source Comment the way I'd like, but the actual options, functions (including equity protector and copying is a 10/10. I bought the MORE version MT4 to get all the functions. Once you get it running its top banana. Oh andthe guy on user support is excellent as well, answered all my questions including user guide. 19/11 - Have just seen your reply - Most Welcome.

Empfohlene Produkte
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilitys
Virtual Collider Manual ist ein Handelsassistent mit einem eingebauten Panel für den manuellen Handel. Er bewegt eine vom Händler eröffnete Position automatisch in den Gewinn, indem er einen innovativen adaptiven Gitteralgorithmus der Mittelwertbildung und des adaptiven Pyramidings verwendet. Das Know-how des Gitteralgorithmus der Mittelwertbildung und des Pyramidings des Handelsroboters Virtual Collider Manual basiert auf der vollautomatischen Anpassung aller Eigenschaften des dynamisch aufgeba
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilitys
Dienstprogramm, das Kauf- oder Verkaufstrendlinien einzeichnet, die auch zu Unterstützungs- oder Widerstandslinien werden können, um jede Position auf dem Bildschirm zu schließen Algorithmus, der den Gewinn der Position berechnet, wenn die Linie geschlossen wird. Die Vorteile, die Sie erhalten: Funktioniert auf Forex und CFD, Zeitrahmen von M1 bis Weekly. Einfach zu bedienendes Bildschirm-Bedienfeld. Akustische Warnmeldungen bei der Berührung der Linie. Einfach zu bedienen.
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4 (MT4) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung durch ein intelligentes Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Handels-Panel: Anpassbares Panel mit Sch
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Indikatoren
Commodity Channel Index Message ist ein Indikator für die Handelsplattform MetaTrader 4. Im Gegensatz zum Originalindikator verfügt diese Version über ein System von Warnungen, die über Veränderungen der Marktsituation informieren. Es besteht aus den folgenden Signalen: wenn die Hauptlinie die Niveaus der Extremzonen und das 50%-Niveau kreuzt; wenn die Hauptlinie die Trendlinie im Indikatorfenster kreuzt; Divergenz auf dem letzten Balken. Die Werte der mittleren und extremen Niveaus und der Dive
PanelKjutaMultiTerminal
Jurii Kuvshinov
Utilitys
Panel "panel_kjutaMultiTerminal" für den Handel. Eröffnet, ändert, schließt und löscht Handels- und schwebende Aufträge auf dem Chart mit Hilfe von virtuellen Linien, Schaltflächen und dem aktiven Informationsterminal. Öffnet automatisch eine Order nach Indikatorstufen. Hinweise auf Russisch, Englisch oder deaktiviert. Verfügt über eine Reihe von Funktionen zum Nachziehen virtueller Take-Profit-Linien und Limit-Orders. Zeigt Informationen auf dem aktiven Informationsterminal an. Blendet virtuell
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
Utilitys
Die neue Version des Handelspanels bietet nun die Möglichkeit, Kauf- und Verkaufsaufträge getrennt zu schließen, Ziele für alle Aufträge auf dem Chart anzuzeigen sowie die Möglichkeit, das Panel für den Handel mit Brokern zu nutzen, die nach der FIFO-Regel arbeiten. Außerdem bietet die neue Version Optionsschaltflächen für die separate Verwaltung offener Aufträge. Es verfügt über eine bequeme, visualisierte Schnittstelle und eine intuitive Steuerung ohne viele zusätzliche Registerkarten, auf d
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Utilitys
Es ist sehr enttäuschend, wenn der Preis nicht genug Punkte hat, um den TakeProfit zu erreichen und eine Umkehrung macht. Dieser EA setzt virtuelle Levels in der Nähe der TakeProfit-Levels. Dieser EA setzt virtuelle Levels neben den TakeProfit-Orders. Wenn diese Niveaus vom Preis erreicht werden, wird der Break-Even- oder Trailing-Stop für eine Order angewendet. Merkmale Dieser EA setzt keine neuen Orders. Das Ziel dieses EA ist es, Stop Losses von bestehenden Orders zu verwalten, die von einem
Savage Trades Manual Trading Assistant EA
Gary Leon Patton
5 (1)
Utilitys
Savage Trades M.T.A. ist ein Manual Trade Assistant Expert Advisor. Dieser EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standardhandelsindikatoren verwendet. 1.) Schnelles Ausführen von Handelseinträgen mit einem Klick auf eine Schaltfläche mit Ihrem eigenen vorher festgelegten Stop Loss und Take Profit. 2.) Nicht wiederholende Retracement- und Umkehrwarnungen, die durch Pfeile und Systemalarm angezeigt werden. 3.) Automatische Anpassung von Unterstützungs- und
SimpleStop
Dmitry Timin
Utilitys
SimpleStop ist ein Dienstprogramm für professionelle Trader: volle Unterstützung für den Strategietester für den manuellen Handel (Backtest) - Platzieren, Ziehen, Löschen von Aufträgen (auch in der Demoversion verfügbar); Platzierung von Orders mit einem Klick zum Preis ohne Begrenzung des maximal zulässigen Offset-Levels, auch in einem geschlossenen Markt. Der EA platziert eine entsprechende Order zum richtigen Zeitpunkt - Stop, Limit oder Eröffnung einer Position nach Markt innerhalb der maxim
UPD1 Trade Panel Friendly MT4
Vitaliy Kuznetsov
5 (4)
Utilitys
Ein Handelspanel mit einer Voreinstellung von Aufträgen und einer automatischen Losberechnung für das MT4-Terminal. Achtung, das Trading-Panel funktioniert nicht im Strategie-Tester (nur Trailing-Stop-Test). Handbuch, Beschreibung, Download Light Demo. Erfolgreiche Trader zeichnen sich durch Selbstdisziplin und kompetentes Maniment aus. Wenn Sie ein festes Los verwenden, gehen Sie ein Risiko ein. Schließlich kann ein unterschiedlicher Abstand in verschiedenen Zeitrahmen und ein Verlustgeschäft m
Auto SL and TP Maker
Oleg Remizov
Utilitys
Auto SLTP Maker MT4 ist ein Assistent für alle, die vergessen haben, StopLoss und/oder TakeProfit in den Handelsparametern zu setzen, oder die auf einem sehr schnellen Markt handeln und es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu platzieren. Dieses Tool verfolgt automatisch Trades ohne StopLoss und/oder TakeProfit und überprüft, welches Level gemäß den Einstellungen gesetzt werden sollte. Das Tool arbeitet sowohl mit Markt- als auch mit Pending-Orders. Die Art der Aufträge, mit denen gearbeitet werden
Auto Breakeven MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Ein Dienstprogramm zum automatischen Festlegen von Break-Even-Levels, das Trades auf Break-Even überträgt, wenn eine bestimmte Distanz überschritten wird. Ermöglicht Ihnen, Risiken zu minimieren. Erstellt von einem professionellen Trader für Trader. Das Dienstprogramm funktioniert mit allen Market-Orders, die von einem Händler manuell oder mithilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeiti
Close at Specific Time for MT4
Christian Paul Anasco
Utilitys
Schließen Sie alle Trades zur angegebenen Stunde und Minute! Sobald die angegebene Zeit erreicht ist, werden alle Aufträge automatisch geschlossen. ========================================== EINGABEN: Schließungstyp: Legen Sie fest, ob Sie alle Geschäfte auf dem Konto schließen möchten oder nur die Geschäfte unter dem aktuellen Chart-Symbol. Schließungsstunde: Legen Sie die genaue Schließungsstunde fest. Schlussminute: Legen Sie die genaue Schlussminute fest. Wenn die aktuelle Zeit gleich oder g
Trading Helper
Siarhei Vashchylka
Utilitys
Trading Helper - Programm für den Handel und die Geldverwaltung. Es arbeitet mit schwebenden und sofortigen Aufträgen und ist mit Trailing-Stop-, Breakeven- und Take-Profit-Funktionen ausgestattet. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Bequemer Handel mit wenigen Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Festprozentige Methode. Das Panel kann die Losgröße auf der Grundlage eines vorgegebenen Risikos auswählen 3. Handel mit einem festen Lot. Mit wenig
Fever ESM
Evgenii Morozov
Utilitys
Trading Advisor für Margin-Währungspaare und Metalle. Konservativer Handel von 100.000 Einheiten pro 0,01 Lot. Der Standardhandel beträgt 10.000 Einheiten pro 0,01 Lot. Aggressiver Handel mit hohem Risiko von 1000 Einheiten pro 0,01 Lot. Sie können jederzeit Ihr Startlot aufstocken. Der EA ist voll automatisiert, Sie müssen nur das Anfangslot in Abhängigkeit von Ihrer Ersteinlage aufbringen. Der empfohlene Zeitrahmen ist H1. 1. Testen Sie auf jeden Dampf, Eisen und Heizöl 2. Versuchen Sie, mit
TP1 TP2 TP3 panel
Denis Paul Richard Remanjon
3.5 (2)
Utilitys
Das TP1 TP2 TP3-Panel ist ein einfaches Tool für den manuellen Handel. Es hilft Ihnen, kostenlose oder kostenpflichtige Forex-Signale mit mehreren Gewinnmitnahmen (TP1 TP2 TP3) zu verfolgen. Füllen Sie die Felder (Volumen, SL, TP1, TP2, TP3) in Pips oder Preis aus, drücken Sie die Schaltflächen "Verkaufen" oder "Kaufen" und das Programm öffnet 3 identische Aufträge. Es fügt auch TP1 und TP2 Linien auf dem Chart ein. Wenn TP1 erreicht wird, schließt das Programm automatisch Order #1 und verschieb
News Scalping Executor Pro Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilitys
News Scalping Executor Pro is an utility which helps to trade high impact and huge volatility   news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you
Virtual TPSL Close M4
Kenneth Parling
Utilitys
Einführung Das Virtual TPSL Close M4 Order Management Utility-Tool (Expertenberater) verwaltet Ihre bestehenden offenen Positionen, die von einem anderen Expertenberater erstellt wurden, oder Ihre manuell geöffneten Orders und schließt sie mit virtuellen Take-Profit- und Stop-Loss-Levels. Adviser arbeitet im vollständig virtuellen Modus. Es sind keine visuellen Ebenen mehr vorhanden als ein farbiges Pfeilobjekt, das gezeichnet wird, wenn die überwachte Position geschlossen wurde, unabhängig dav
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um Sie beim manuellen Handel zu unterstützen. Es ermöglicht verschiedene Arten des Abschlusses von Geschäften. Es kann die Gesamtzahl der KAUF- und VERKAUFS-Aufträge einzeln anzeigen und auch deren individuelle Gewinne. Es kann Geschäfte ohne StopLoss und Gewinnmitnahme eingeben. Wenn Sie jedoch in den Einstellungen UseStopLossTakeProfit auswählen, können Sie die bestmöglichen Stop-Loss- und Take-Profits basierend auf den Marktbedingungen verwenden. Wenn S
Trade panel manual
Wiktor Keller
Utilitys
Trade Panel Manual ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Es ermöglicht Ihnen, Markt- und Pending-Orders mit einem Klick zu öffnen. Der Wert wird über die Schaltflächen im Menü "Bearbeiten" eingestellt oder über bestimmte Schaltflächen "Pending Orders" gelöscht und der Wert von Take Profit und Stop Loss mit einem Klick. Über das Bearbeitungsmenü der Schaltfläche wird ein Wert festgelegt, der leicht geändert werden kann durch einfaches Verschieben der level_tp-Linien für Take-Profit- oder St
Hedge Trade
Mothusi Malau
Utilitys
️ Hedge Trade - Smart Fixed-Offset Hedging EA Verwandeln Sie ungünstige Bewegungen in kontrollierte Erholungszyklen. Hedge Trade ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der jeden offenen Handel schützt, indem er automatisch eine intelligente Hedge-Order platziert und verwaltet. Er wurde für Händler entwickelt, die es vorziehen, ihre eigene Basisposition zu eröffnen, aber ein automatisiertes, diszipliniertes Hedging-System wünschen, um Drawdowns zu verwalten und Gegenbewegungen auf
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils réunis dans une seule interface pour une gestion et une analyse professionnelles. Intègre la gestion du risque, les ordres intelligents, et l’analyse du marché . Convient au Forex, indices, actions, cryptos et métaux. Pourquoi les traders l’utilisent Trading et gestion en un clic Calcul automatique du risque et du volume Ordres intelligents : grid, OCO, ordres cachés, SL/TP virtuels Gestion avancée : trailing sto
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilitys
Jetzt haben Sie Ihr ganz eigenes PROP FIRM AUTO-CLOSER Programm ! Sobald Ihr Kontoziel oder Ihr Drawdown erreicht ist, werden alle offenen Aufträge automatisch geschlossen. ========================================== EINGABEN: Kontoziel (genauer Betrag): Geben Sie das genaue Kontoziel ein. Sobald der Aktienkurs Ihr angegebenes Kontoziel erreicht, werden alle offenen Aufträge geschlossen. Achten Sie darauf, dass Sie einen gewissen Puffer für Slippage einplanen. Fester Wert oder dynamischer Wert:
SL InfoPanel
Sergei Lopukhov
Utilitys
SL InfoPanel ist ein Informationspanel, das operative Handelsinformationen über das aktuelle Instrument anzeigt. Das Panel enthält die folgenden Informationen: Die erste Spalte: Der feste Gewinn für den angegebenen Zeitraum und der prozentuale Anteil dieses Gewinns an der aktuellen Einlage (der Zeitraum wird in der "Kontohistorie" konfiguriert). Der Wert ist blau gefärbt, wenn es einen Gewinn gibt und rot, wenn es einen Verlust gibt. Offene Long-Aufträge (Anzahl der Lots/Anzahl der Aufträge)
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitys
Expert Advisor für MT4 Nützliches Dienstprogramm, das jeder Trader haben muss: Mit nur einem Klick können Sie alle Ihre offenen Positionen schließen. Es erscheint eine Warnmeldung, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, um alle Ihre Trades zu schließen, um einen Unfall zu vermeiden. Drücken Sie einfach "Ja" zur Bestätigung oder "Nein", um den Vorgang abzubrechen. Der Experte wird alle Ihre offenen Positionen schließen, unabhängig davon, welche Paare Sie gerade öffnen oder welche Richtung Sie ein
MT4 high accuracy indicators4
Xue Hang Pan
Indikatoren
Funktion des Indikators Dieser Index kauft und verkauft entsprechend der Farbe, die Nutzungszeit beträgt eine Stunde. Bitte führen Sie den Test in einem 30-Minuten-Zyklus durch. Es ist am besten, 1H für den Test zu verwenden Fragen zur Aktualisierung Um besser auf Marktschwankungen reagieren zu können, aktualisiert das Unternehmen regelmäßig die Indikatoren. Produktzyklus und Handelszeit für die Indikatoren Anwendbares Mainstream-Währungspaar EUR/USD GBP/USD NZD/USD AUD/USD USD/JPY USD/CAD USD/
GGP Trade Copier MT4
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilitys
GGP Trade Copier EA ist ein automatischer Handels-Bot, der Händlern helfen kann, die Handelsstrategien und Operationen von einem Handels-Terminal zu anderen automatisch zu replizieren, indem er ein außergewöhnlich schnelles Handels-Kopiersystem erlebt . Sein einfach zu bedienendes Setup ermöglicht es Ihnen, Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows-VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0,5 Sekunden zu kopieren. Die Software unter
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilitys
Candlestick Pattern Scanner ist ein Dashboard- und Alarmsystem mit mehreren Zeitrahmen und Symbolen, das alle Zeitrahmen und Währungspaare auf verschiedene Candlestick-Muster überprüft, die sich in ihnen bilden. Der Scanner ist mit Unterstützungs- und Widerstandszonen integriert, sodass Sie die Candlestick-Muster in den wichtigsten Bereichen des Charts überprüfen können, um Ausbruchs- und Umkehrmuster im Preisdiagramm zu finden. Laden Sie die Demoversion herunter ( funktioniert auf den Zeitrahme
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitys
Weihnachts-Handelsspecial -50% Rabatt ! Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel. Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit NextGen Trade Manager AI - dem professionellen On-Chart-Panel, das sofortige Ausführung, visuelle Handelsplanung und leistungsstarkes Risikomanagement in einem intuitiven Tool vereint. Führen Sie Orders aus, verwalten Sie Risiken und sichern Sie Gewinne schneller als je zuvor - und das
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale in den MT4 (in dem Sie Mitglied sind ), es kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT4. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrichte
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilitys
EchoTrade Telegram zu MT5 Kopierer Nahtloses, sofortiges und zuverlässiges Kopieren von Signalen - direkt von Telegram zu MetaTrader 4! Das Produkt läuft nicht im Strategietester, aber Sie können eine kostenlose Testversion hier zum Testen vor dem Kauf erhalten . Sind Sie es leid, Trades von Telegram-Signalen manuell auszuführen? EchoTrade automatisiert den Prozess und kopiert Trades von jedem Telegram-Kanal oder jeder Telegram-Gruppe direkt in Ihr MT5-Konto - präzise, effizient und ohne Verzö
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitys
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit DFGX - unserem Dynamic Fibonacci Grid der zweiten Generation. Diese neue, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung wurde speziell für den konträren Intraday-Handel, das Scalping und den Nachrichtenhandel auf dem Forex-Markt entwickelt und optimiert. Dieses System ist die ideale Lösung für aktive professionelle Trader und Scalper, die nach innovativen Wegen zur Optimierung ihrer Strategie suchen. Das System bietet auch eine hervorragend
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem teilweisen Close-Prozentsatz bei To
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf d
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Übersicht Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4. Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen. Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Ko
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitys
Das bedeutet, dass Sie jetzt auf mehreren MetaTrader 4-Konten gleichzeitig handeln können, die Trades eines beliebigen Handelsroboters auf die Konten Ihrer Freunde und Familie spiegeln können (auch wenn diese auf Ihre MT4-Kontonummer gesperrt sind), Investitionsportfolios von vielen MT4-Konten erstellen können, das Risiko von unregulierten Forex-Brokern beseitigen können, eine Verlust-Handelsstrategie in einen Gewinn umwandeln können und sofort ein unabhängiger Kontoverwalter werden können, ohne
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilitys
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sendet kontrollierte Trades (über Symbol, Magie, Kommentar) an Ihren Telegram-Kanal. Es sendet offene und geschlossene Trades, einschließlich schwebender Aufträge und TP/SL-Änderungen, zusammen mit Chart-Screenshots an jeden Telegram-Kanal. Zusätzlich können Sie Handelsberichte über offene Geschäfte und zusammenfassende Gewinn-/Pip-Berichte für den Tag, die Woche oder den Monat versenden. Sie können das Design der Handelsaktionen oder Berichte mit Variablen und Emo
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitys
Hallo zusammen, News Trapper EA ist ein Experte für den Handel mit Nachrichten sehr sicherer Experte für den automatisierten Handel mit den Nachrichten des Wirtschaftskalenders. Es zeigt stabilen Handel während der letzten 10 Jahre. EA verwendet keine gefährlichen Technologien wie Martingale, Grid. Der Experte ist sehr einfach zu bedienen. Der Verkauf wird nach 48 Stunden beendet . wie man ihn installiert und Dateien einstellt lesen Sie den Blog nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um Sie zum V
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilitys
Click and Go Trade Manager, die ultimative Lösung für eine nahtlose Handelsausführung. Mit einem einfachen Klick auf den Chart können Sie mühelos Ihren Stop-Loss, Einstiegskurs und Ihr Zielniveau festlegen. Keine mühsame manuelle Eingabe von Werten mehr - es ist unglaublich intuitiv und einfach. Das integrierte Risikomanagement ist eine der wichtigsten Funktionen unseres Trade Managers. Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihre Investitionen zu schützen, und deshalb ist im Click and Go Trade Manager
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Ein fertiges Multitimeframe-Handelssystem , das auf der automatischen Darstellung und Verfolgung von Fibonacci-Levels für den Kauf und Verkauf beliebiger Symbole basiert. Vorteile Bestimmt die Trendrichtung auf der Grundlage eines Komplexes von 14 Indikatoren (Cx ), Extremwerten von ZigZag (Z ), RSI (R ), Impulse (I ) Anzeige der Werte von 14 Indikatoren, die die Trendrichtung bestimmen (Cx ) Einzeichnen von horizontalen Ebenen, Unterstützungs- und Widerstandslinien, Kanälen Anzeige der Option
Weitere Produkte dieses Autors
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (75)
Experten
MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Überwachung der Leistung des HFT MT5 Challenge (nicht für Live-Konten): Broker: Fusion Market Login: 89600 Passwort: Greenman89$ Server: FusionMarkets-demo Mehr als 700 echte 5-Sterne-Bewertungen für die zuvor veröffentlichte MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Öffentlicher Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Ha
All In One Breakout
Dilwyn Tng
5 (4)
Experten
Ausbruchstrategien gehören zu den am meisten erprobten, bewährten und zuverlässigen Handelsansätzen. Sie zielen darauf ab, Momentum an wichtigen Kursniveaus zu erfassen – normalerweise nach Phasen der Marktkonsolidierung – wo oft starke Bewegungen folgen. Dadurch eignen sich Ausbruchsysteme ideal für Trader, die intraday oder sitzungsbasierte Trends handeln möchten. All-In-One Breakout EA (All-In-One Ausbruch EA) nutzt dieses Prinzip voll aus, indem er Kursbereiche in ruhigen Phasen (z. B. vor T
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experten
HFT Prop Firm EA, auch bekannt als Green Man aufgrund seines markanten Logos, ist ein Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, Herausforderungen oder Bewertungen von proprietären Handelsfirmen (prop firms) zu überwinden, die Hochfrequenzhandel (HFT)-Strategien erlauben. Für begrenzte Zeit: kostenlose Hilfsprogramme im Wert von $198, wenn Sie HFT Prop Firm EA kaufen MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performance Monitor (ab $200): Broker: IC
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Experten
Range Auto TP SL ist für Sie, 100% kostenlos für jetzt, laden Sie es und geben Sie mir eine gute Bewertung und Sie sind frei, es für die Lebensdauer !!!! verwenden. Range Auto TP SL ist ein EA, der Stop Loss und Take Profit Level auf Basis der Range mit Average True Range (ATR) setzt. Es funktioniert sowohl bei manuell eröffneten Positionen über PC MT5 Teriminals oder MT5 Mobiles als auch bei EA/Robotern eröffneten Positionen. Sie können eine magische Zahl angeben, mit der es arbeiten soll, od
FREE
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
Utilitys
Prop Firm Equity Protector schützt Ihr hart verdientes Prop-Firmen-Konto vor einem Guthaben- oder Kapitalabzug. Er kann auch für Live-/Privatkonten verwendet werden. Er schließt alle Positionen, wenn der Drawdown den voreingestellten Wert oder Prozentsatz erreicht. Es kann auch so eingestellt werden, dass andere EA im selben MT4-Terminal geschlossen werden. Dieses Tool muss nicht in Verbindung mit dem HFT Prop Firm EA (Green Man) verwendet werden , da der HFT Prop Firm EA über einen eingebauten
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
Utilitys
Die Prop Firm Toolbox enthält die wichtigsten Tools für die Maximierung Ihrer finanzierten Prop Firm-Konten. Sie enthält folgende Funktionen: - Lot Size Consistency Advisor (Dies ist der Hauptgrund, warum Prop Firm nicht zahlt, wenn Sie diese Regel aufweichen) - Biggest Profit Size Warning (Dies ist der zweitwichtigste Grund, warum Prop Firm nicht zahlt, wenn Sie diese Regel aufweichen) - Spread Meter
Auswahl:
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:12 
 

Execelente copiador, utilizo em várias contas financiadas. Não tem problema alguma quanto a execução das ordens. Recomendo!!

Grab
52
Grab 2025.09.15 16:47 
 

I been using Copy Cat Trade Copier MT4 for couple months now and honestly its the best copier I tried. What really blow me away is the Better Price logic. It don’t just copy a trade, it check the market price and sometimes give me a better entry than the master. That’s like having extra edge build right into the copier.

The functions are super fexible too. I can change lot sizing, symbol mapping, time filters, even risk controls. Its way more than just basic copy, it feels like a full risk management tool.

I tried other copiers before but nothing come close, this one really stand out as best in the market. For me its 5 stars no question.

Dilwyn Tng
52545
Antwort vom Entwickler Dilwyn Tng 2025.10.02 08:55
Thank you, Grab! 🙏 I’m glad the Better Price logic impressed you — that’s one of the unique features I wanted to give traders an edge beyond simple copying. Great to know you’re also making use of the flexible functions like lot sizing, symbol mapping, and time/risk controls. Your feedback means a lot, and I’m happy the copier stands out for you as the best choice. Thanks again for the 5 stars and continued support!
Benson III
58
Benson III 2025.07.08 17:30 
 

Yo. I bought this copier end of last week for the "Close By" and partial close functions. Turns out it does those really well, and the copier is faster than other copiers Ive used (Im not joking). Im solely a guy that trawls through telegram looking for investor passes to login a copy. I have hundreds of active investor passes, some good, some crap. But going forward this is the copier Ill use cos its quick and smart. Doesnt seem to slow down my my PC like other ones (Ive used TS Copier for a few years but its super heavy on PC resources) so this is my new choice of copier to go fwd with. Im using mostly default settings, but have set pending orders to false. Only trade executions Ill have incase spreads and shit are different. Only other thing Ive found is this copier cant copy the source Comment the way I'd like, but the actual options, functions (including equity protector and copying is a 10/10. I bought the MORE version MT4 to get all the functions. Once you get it running its top banana. Oh andthe guy on user support is excellent as well, answered all my questions including user guide. 19/11 - Have just seen your reply - Most Welcome.

Dilwyn Tng
52545
Antwort vom Entwickler Dilwyn Tng 2025.10.02 09:01
Thanks a lot, Benson! 🙏 Glad to hear the speed and resource usage really stood out — I’ve put a lot of effort into making the copier lightweight but powerful. Great that the Close By and Partial Close features are working exactly as you needed, and I understand about the comment copying, currently comment function does these:
- blank Slave Trades Comment
- copy Master Comment into Slave Trades
- user can specify a Comment for Slave Trades
You may want to chat with me on the Comment new features you need.
Really appreciate you highlighting both the performance and support side. Happy to have you using the MORE version, and I’ll keep working to make it even better for traders like you.
Antwort auf eine Rezension