Breakout Master EA MT5

5

Breakout Master EA ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Breakout-Setups über mehrere Zeitrahmen hinweg zu identifizieren, einschließlich kleinerer intraday-Bereiche. Es bietet konfigurierbare Parameter, eine klare Einstiegslogik und integrierte Risikomanagement-Funktionen.
WICHTIG!! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungshinweise zu erhalten.

Entwickelt mit Fokus auf XAUUSD (Gold), hilft dieses EA Tradern, eine strukturierte Breakout-Strategie anzuwenden, die für verschiedene Marktbedingungen geeignet ist.

Empfehlungen:

Währungspaar: XAUUSD (Gold)
Zeitfenster: M5
Mindestkapital: $500
Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads
VPS: Für den 24/7-Betrieb empfohlen


Bewertungen 4
T
46
T 2025.07.06 04:34 
 

After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.

Charles
647
Charles 2025.05.14 02:32 
 

This is a solid EA but needs a little tweaking. I've been running back test on real ticks and showing Duy Van Nguy my results. The developer is super responsive and is working hard to improve this EA. Ill be posting another review in a week or so after back testing the new version and running it on demo.

Update: the developer updated it and its been doing great. This week on demo it made $130 profit from a $500 balance with a 0.1 lot. yes high risk, but its been working!

t I
33
t I 2025.05.13 06:59 
 

Still in the testing phase, but this EA shows great potential so far. The developer is responsive and helpful, and updates are actively being released. Looking forward to seeing how it performs over time!

Auswahl:
Antwort auf eine Rezension