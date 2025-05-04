Breakout Master EA MT5

Breakout Master EA ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Breakout-Setups über mehrere Zeitrahmen hinweg zu identifizieren, einschließlich kleinerer intraday-Bereiche. Es bietet konfigurierbare Parameter, eine klare Einstiegslogik und integrierte Risikomanagement-Funktionen.

NÄCHSTER PREIS: 1199 $, nur noch 1 Kopie verfügbar. WICHTIG!! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungshinweise zu erhalten.

Entwickelt mit Fokus auf XAUUSD (Gold), hilft dieses EA Tradern, eine strukturierte Breakout-Strategie anzuwenden, die für verschiedene Marktbedingungen geeignet ist.

Empfehlungen:

Währungspaar: XAUUSD (Gold)

Zeitfenster: M5

Mindestkapital: $500

Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads

VPS: Für den 24/7-Betrieb empfohlen



