Breakout Master EA MT5
- Duy Van Nguy
Breakout Master EA は、複数の時間足（小さな短期レンジを含む）でブレイクアウトのセットアップを識別するよう設計された、完全自動のトレーディングシステムです。設定可能なパラメーター、明確なエントリーロジック、リスク管理機能が統合されています。
ご購入後は、インストールマニュアルと設定手順を受け取るために、必ず私にプライベートメッセージをお送りください。
XAUUSD（金）を念頭に開発されたこのEAは、さまざまな市場状況に対応できる構造化されたブレイクアウト戦略をトレーダーが実践できるようサポートします。
推奨事項：
通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）
時間足：M5
最低入金額：$500
口座タイプ：スプレッドが非常に低いECN、Raw、またはRazor
VPS：24時間365日稼働のために推奨
After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.