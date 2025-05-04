Breakout Master EA は、複数の時間足（小さな短期レンジを含む）でブレイクアウトのセットアップを識別するよう設計された、完全自動のトレーディングシステムです。設定可能なパラメーター、明確なエントリーロジック、リスク管理機能が統合されています。



次回価格：1199ドル、残り1つです。重要！！ご購入後は、インストールマニュアルと設定手順を受け取るために、必ず私にプライベートメッセージをお送りください。

XAUUSD（金）を念頭に開発されたこのEAは、さまざまな市場状況に対応できる構造化されたブレイクアウト戦略をトレーダーが実践できるようサポートします。

推奨事項：

通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）

時間足：M5

最低入金額：$500

口座タイプ：スプレッドが非常に低いECN、Raw、またはRazor

VPS：24時間365日稼働のために推奨



