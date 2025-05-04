Breakout Master EA MT5

5

Breakout Master EA は、複数の時間足（小さな短期レンジを含む）でブレイクアウトのセットアップを識別するよう設計された、完全自動のトレーディングシステムです。設定可能なパラメーター、明確なエントリーロジック、リスク管理機能が統合されています。


次回価格：1199ドル、残り1つです。重要！！ご購入後は、インストールマニュアルと設定手順を受け取るために、必ず私にプライベートメッセージをお送りください。

XAUUSD（金）を念頭に開発されたこのEAは、さまざまな市場状況に対応できる構造化されたブレイクアウト戦略をトレーダーが実践できるようサポートします。

推奨事項：

通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）
時間足：M5
最低入金額：$500
口座タイプ：スプレッドが非常に低いECN、Raw、またはRazor
VPS：24時間365日稼働のために推奨


レビュー 4
T
46
T 2025.07.06 04:34 
 

After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.

Charles
647
Charles 2025.05.14 02:32 
 

This is a solid EA but needs a little tweaking. I've been running back test on real ticks and showing Duy Van Nguy my results. The developer is super responsive and is working hard to improve this EA. Ill be posting another review in a week or so after back testing the new version and running it on demo.

Update: the developer updated it and its been doing great. This week on demo it made $130 profit from a $500 balance with a 0.1 lot. yes high risk, but its been working!

t I
33
t I 2025.05.13 06:59 
 

Still in the testing phase, but this EA shows great potential so far. The developer is responsive and helpful, and updates are actively being released. Looking forward to seeing how it performs over time!

