Breakout Master EA MT5

Breakout Master EA — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для выявления пробойных сетапов на нескольких таймфреймах, включая меньшие внутридневные диапазоны. Она предлагает настраиваемые параметры, четкую логику входа и встроенные функции управления рисками.

Разработан с учетом XAUUSD (Золото), этот советник помогает трейдерам применять структурированную стратегию пробоя, подходящую для различных рыночных условий.

Рекомендации:

Валютная пара: XAUUSD (Золото)

Таймфрейм: M5

Минимальный депозит: $500

Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами

VPS: Рекомендуется для круглосуточной работы



