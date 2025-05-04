Breakout Master EA MT5
- Эксперты
- Duy Van Nguy
- Версия: 2.9
- Обновлено: 2 декабря 2025
- Активации: 5
Breakout Master EA — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для выявления пробойных сетапов на нескольких таймфреймах, включая меньшие внутридневные диапазоны. Она предлагает настраиваемые параметры, четкую логику входа и встроенные функции управления рисками.
ВАЖНО!! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке.
Разработан с учетом XAUUSD (Золото), этот советник помогает трейдерам применять структурированную стратегию пробоя, подходящую для различных рыночных условий.
Рекомендации:
Валютная пара: XAUUSD (Золото)
Таймфрейм: M5
Минимальный депозит: $500
Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами
VPS: Рекомендуется для круглосуточной работы
After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.