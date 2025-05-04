Breakout Master EA MT5
- Uzman Danışmanlar
- Duy Van Nguy
- Sürüm: 2.7
- Güncellendi: 24 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Breakout Master EA, daha küçük iç gün aralıkları da dahil olmak üzere birden fazla zaman diliminde breakout (kırılma) formasyonlarını tespit etmek için tasarlanmış, tamamen otomatik bir işlem sistemidir. Ayarlanabilir parametreler, net giriş mantığı ve entegre risk yönetimi özellikleri sunar.
SONRAKİ FİYAT: 1199 $, sadece 1 kopya kaldı. ÖNEMLİ!! Satın aldıktan sonra, lütfen kurulum kılavuzu ve ayar talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin.
XAUUSD (Altın) için özel olarak geliştirilmiş olan bu EA, yatırımcıların çeşitli piyasa koşullarına uygun yapılandırılmış bir breakout stratejisi uygulamasına yardımcı olur.
Öneriler:
Döviz çifti: XAUUSD (Altın)
Zaman dilimi: M5
Minimum depozito: $500
Hesap türü: Çok düşük spreadlere sahip ECN, Raw veya Razor
VPS: 7/24 çalışması için önerilir
After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.