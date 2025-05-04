Breakout Master EA MT5

Breakout Master EA est un système de trading entièrement automatisé, conçu pour identifier les configurations de breakout sur plusieurs unités de temps, y compris les plages intrajournalières plus petites. Il offre des paramètres configurables, une logique d’entrée claire et des fonctionnalités intégrées de gestion des risques.

PROCHAIN PRIX : 1199 $, il ne reste qu’une seule copie. IMPORTANT !! Après votre achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir le manuel d’installation et les instructions de configuration.

Développé spécialement pour le XAUUSD (Or), cet EA aide les traders à appliquer une stratégie de breakout structurée adaptée à différentes conditions de marché.

Recommandations :

Paire de devises : XAUUSD (Or)

Unité de temps : M5

Dépôt minimum : 500 $

Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec spreads très faibles

VPS : Recommandé pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7



