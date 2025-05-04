Breakout Master EA MT5

5

Breakout Master EA est un système de trading entièrement automatisé, conçu pour identifier les configurations de breakout sur plusieurs unités de temps, y compris les plages intrajournalières plus petites. Il offre des paramètres configurables, une logique d’entrée claire et des fonctionnalités intégrées de gestion des risques.
PROCHAIN PRIX : 1199 $, il ne reste qu’une seule copie. IMPORTANT !! Après votre achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir le manuel d’installation et les instructions de configuration.

Développé spécialement pour le XAUUSD (Or), cet EA aide les traders à appliquer une stratégie de breakout structurée adaptée à différentes conditions de marché.

Recommandations :

Paire de devises : XAUUSD (Or)
Unité de temps : M5
Dépôt minimum : 500 $
Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec spreads très faibles
VPS : Recommandé pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7


Avis 4
T
46
T 2025.07.06 04:34 
 

After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.

Charles
546
Charles 2025.05.14 02:32 
 

This is a solid EA but needs a little tweaking. I've been running back test on real ticks and showing Duy Van Nguy my results. The developer is super responsive and is working hard to improve this EA. Ill be posting another review in a week or so after back testing the new version and running it on demo.

Update: the developer updated it and its been doing great. This week on demo it made $130 profit from a $500 balance with a 0.1 lot. yes high risk, but its been working!

t I
33
t I 2025.05.13 06:59 
 

Still in the testing phase, but this EA shows great potential so far. The developer is responsive and helpful, and updates are actively being released. Looking forward to seeing how it performs over time!

Produits recommandés
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
German Machine Ai
Hizbullah Mangal
Experts
GERMAN MACHINE AI – Precision EA for DE40 / GER40 Index High-Accuracy Trading System | Adaptive Logic | Prop-Firm Friendly | MetaTrader 5 Launch Price : $50 (Limited Time Offer) Next Price : $399 | Final Price : $5,000 Price increases after every 10 licenses sold Key Highlights Built for DE40 / GER40 (German Index) on MetaTrader 5 Targets 1–2 high-probability trades per day Combines adaptive logic with strict risk control No martingale, no grid – clean, rule-based execution Designed to meet pro
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Kureopatora no Sakura
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experts
Kureopatora no Sakura   -   Where Egyptian Wisdom Meets Shogun Strategy Embodying Cleopatra's cunning as a Japanese Shogun, this EA wages calculated market campaigns. Its core deploys Fibonacci-tuned Ichimoku lines –   Tenkan-sen scouts   (8-55 periods) and   Kijun-sen battlements   (89-377 periods) – to pinpoint assaults at decisive crossovers. Like an archaeologist deciphering Rosetta Stone secrets, the EA reads Japanese candlesticks as modern hieroglyphs: each pattern reveals hidden market na
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Simo Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experts
That day changed everything. It started like any other — a latte, a European café, the scent of fresh pastries. Then I saw him: elegant, in a hurry, stepping into a sleek car. As he moved, something fell — a flash drive. It wasn’t ordinary. Heavy. Engraved: “R.D.” The car vanished. I picked it up, pressed a doorbell at the building he’d exited. Silence. I slipped it into my bag, sensing this was only the beginning. Hours later, at the airport, I remembered. On the plane, I opened it. One folder
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Experts
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experts
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experts
Signal en direct Trouvez-en plus ici:   https://www.mql5.com/fr/users/prizmal/seller Restez informé des dernières nouvelles, mises à jour et évolutions en vous abonnant à la chaîne officielle  PrizmaL ! Ce robot de trading est conçu spécialement pour la paire de devises NZDCAD et fonctionne selon une stratégie de moyennage utilisant le RSI et le CCI comme indicateurs principaux. Chaque transaction est gérée avec des niveaux dynamiques de take-profit et de stop-loss pour améliorer la gestio
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Gold Throne
DRT Circle
4.33 (6)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experts
Système de Trading Automatisé Avancé pour l’Or Gold Catalyst EA MT5 est une solution de trading entièrement automatisée , optimisée spécifiquement pour XAU/USD (Or) . En combinant des stratégies de suivi de tendance , des confirmations d’action sur les prix et une gestion dynamique du risque , cet EA a démontré une performance stable et fiable au cours de plus d’une année de tests en conditions de marché réelles. 1. Aperçu de la Stratégie Gold Catalyst EA MT5 suit une approche systématique en in
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Super Gold Trend
Sugianto
Experts
Introducing the Super Gold Trend Expert Advisor (EA) Unlock the potential of trend-based breakout trading with Super Gold Trend , a powerful and intelligent Expert Advisor designed for trading XAUUSD (GOLD) . Built on a trend-following strategy and leveraging pending orders , this EA aims for precise entries by aligning with market liquidity, ensuring enhanced accuracy and profitability. Signal |    Setfile Key Features Real Market Strategy : Super Gold Trend adapts to real-time market dynam
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD, XAUUSD et AUDCAD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique,
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
Plus de l'auteur
Squid X
Duy Van Nguy
5 (2)
Experts
SQUID X – Expert Advisor pour le trading de l’or (XAU/USD) Signal en direct : Cliquez ici SQUID X est basé sur l’action des prix, des outils classiques et un timing d’entrée basé sur des règles. Cet EA est entièrement automatisé et convient aussi bien au scalping qu’au trading intrajournalier. Caractéristiques principales : Pas de Martingale, pas de grid → entrées sélectives avec stop loss fixe. 4 modes de risque de Low Risk à High Risk → adaptés à différents styles de trading. Filtre de timin
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
Indicateurs
Indicateur de Ligne de Tendance Automatique Intelligent L'Indicateur de Ligne de Tendance Automatique trace automatiquement des lignes de tendance de support et de résistance sur votre graphique MetaTrader 5. Il identifie les niveaux de prix clés en utilisant deux méthodes : Deux Extrêmes (Type 1) ou Extrême et Delta (Type 2). Les lignes de tendance sont mises à jour uniquement lorsqu'une nouvelle barre se forme, garantissant des performances optimales. **Caractéristiques** - **Deux Extrêmes
FREE
XAU OneShot EA MT5
Duy Van Nguy
Experts
XAU Oneshot EA est un Expert Advisor automatisé conçu pour XAUUSD (Or), axé sur des opérations à forte probabilité avec une seule position. Le EA exécute 2 à 3 transactions soigneusement sélectionnées par jour, dans des conditions de marché optimales, en évitant les stratégies risquées comme le martingale ou les positions multiples. PROCHAIN prix : 799 $, 1 copie restante. IMPORTANT ! Après votre achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir le guide d’installation et les instructions
Filtrer:
T
46
T 2025.07.06 04:34 
 

After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.

Charles
546
Charles 2025.05.14 02:32 
 

This is a solid EA but needs a little tweaking. I've been running back test on real ticks and showing Duy Van Nguy my results. The developer is super responsive and is working hard to improve this EA. Ill be posting another review in a week or so after back testing the new version and running it on demo.

Update: the developer updated it and its been doing great. This week on demo it made $130 profit from a $500 balance with a 0.1 lot. yes high risk, but its been working!

Duy Van Nguy
3368
Réponse du développeur Duy Van Nguy 2025.05.14 06:50
Thank you for your feedback, Charles! We’re glad you find the EA solid and appreciate the developer’s responsiveness. We’re working hard on the tweaks and look forward to your next review after testing the new version. Your support means a lot!
t I
33
t I 2025.05.13 06:59 
 

Still in the testing phase, but this EA shows great potential so far. The developer is responsive and helpful, and updates are actively being released. Looking forward to seeing how it performs over time!

Duy Van Nguy
3368
Réponse du développeur Duy Van Nguy 2025.05.14 06:49
Thank you for your review! Glad you see the bot’s potential and appreciate the support. We’ll keep improving. Looking forward to your continued support!
Pei Jing Yang
407
Pei Jing Yang 2025.05.12 14:37 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Duy Van Nguy
3368
Réponse du développeur Duy Van Nguy 2025.05.12 15:00
Thank you so much for your review! I'm glad to hear that the risk management feature of Breakout Master EA is working well for you. If you have any questions or need further assistance, feel free to reach out. Happy trading!
Répondre à l'avis