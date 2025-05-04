Breakout Master EA MT5
- Asesores Expertos
- Duy Van Nguy
- Versión: 2.9
- Actualizado: 2 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Breakout Master EA es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado para identificar configuraciones de ruptura en múltiples marcos de tiempo, incluyendo rangos intradía más pequeños. Ofrece parámetros configurables, lógica de entrada clara y funciones integradas de gestión de riesgos.
Desarrollado pensando en XAUUSD (Oro), este EA ayuda a los traders a aplicar una estrategia de ruptura estructurada adecuada para diversas condiciones del mercado.
Recomendaciones:
Par de divisas: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: M5
Depósito mínimo: $500
Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos
VPS: Recomendado para operar 24/7
After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.