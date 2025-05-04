Breakout Master EA MT5

5

Breakout Master EA es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado para identificar configuraciones de ruptura en múltiples marcos de tiempo, incluyendo rangos intradía más pequeños. Ofrece parámetros configurables, lógica de entrada clara y funciones integradas de gestión de riesgos.
PRÓXIMO PRECIO 1199 $, queda 1 copia. ¡IMPORTANTE! Después de tu compra, por favor envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.

Desarrollado pensando en XAUUSD (Oro), este EA ayuda a los traders a aplicar una estrategia de ruptura estructurada adecuada para diversas condiciones del mercado.

Recomendaciones:

Par de divisas: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: M5
Depósito mínimo: $500
Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos
VPS: Recomendado para operar 24/7


Comentarios 4
T
46
T 2025.07.06 04:34 
 

After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.

Charles
647
Charles 2025.05.14 02:32 
 

This is a solid EA but needs a little tweaking. I've been running back test on real ticks and showing Duy Van Nguy my results. The developer is super responsive and is working hard to improve this EA. Ill be posting another review in a week or so after back testing the new version and running it on demo.

Update: the developer updated it and its been doing great. This week on demo it made $130 profit from a $500 balance with a 0.1 lot. yes high risk, but its been working!

t I
33
t I 2025.05.13 06:59 
 

Still in the testing phase, but this EA shows great potential so far. The developer is responsive and helpful, and updates are actively being released. Looking forward to seeing how it performs over time!

