Breakout Master EA MT5

4.25

Breakout Master EA는 다양한 시간 프레임, 특히 소규모 인트라데이 구간에서의 돌파 매매 패턴을 식별하도록 설계된 완전 자동화 트레이딩 시스템입니다. 사용자 설정이 가능한 매개변수, 명확한 진입 논리, 통합된 리스크 관리 기능을 제공합니다.
다음 가격: 1199달러, 남은 수량 1개. 중요!! 구매 후 설치 매뉴얼과 설정 안내를 받기 위해 반드시 저에게 개인 메시지를 보내주세요.

XAUUSD(골드)를 염두에 두고 개발된 이 EA는 다양한 시장 상황에 적합한 구조화된 돌파 전략을 트레이더가 적용할 수 있도록 도와줍니다.

추천 사항:

통화쌍: XAUUSD (골드)
시간 프레임: M5
최소 입금액: $500
계좌 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razor
VPS: 24시간 운영을 위해 권장


리뷰 5
T
46
T 2025.07.06 04:34 
 

After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.

Charles
646
Charles 2025.05.14 02:32 
 

This is a solid EA but needs a little tweaking. I've been running back test on real ticks and showing Duy Van Nguy my results. The developer is super responsive and is working hard to improve this EA. Ill be posting another review in a week or so after back testing the new version and running it on demo.

Update: the developer updated it and its been doing great. This week on demo it made $130 profit from a $500 balance with a 0.1 lot. yes high risk, but its been working!

t I
33
t I 2025.05.13 06:59 
 

Still in the testing phase, but this EA shows great potential so far. The developer is responsive and helpful, and updates are actively being released. Looking forward to seeing how it performs over time!

추천 제품
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – 금 거래용 비마팅게일 그리드 트레이딩 시스템(XAUUSD) 5회 판매 후 가격은 100달러씩 인상되며 최종 가격은 1300달러입니다. 뉴스 필터 통합 EA에는 영향력이 큰 경제 이벤트 전후에 거래를 일시 정지할 수 있는 통합 뉴스 필터가 탑재되어 있습니다. 이 기능은 변동성이 극심한 시기에 거래가 체결될 가능성을 줄이는 데 도움이 되며, 특히 급격한 변동이 잦은 금 시장에서 매우 중요합니다. 시간 프레임 및 거래 스타일 골드 쓰론 EA는 M30 시간대에 최적화되어 있습니다. 권장 최소 시간대는 M10입니다. 이보다 짧은 시간대를 사용하면 지나치게 공격적인 거래 행동으로 이어질 수 있습니다. 이보다 짧은 시간대를 사용하면 EA가 약하거나 신뢰도가 낮은 시장 신호에 기반하여 여러 거래를 개시하여 계좌에 불필요한 부담을 줄 수 있습니다. 위험 및 자본 권장 사항 그리드 트레이딩은 본질적으로 여러 개의 미결제 포지션을 보유하기 때문에 신중한 자본
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experts
This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experts
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Experts
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experts
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experts
라이브 신호 여기를 클릭하여 더 많은 정보를 확인하세요:   https://www.mql5.com/ko/users/prizmal/seller 최신 뉴스, 업데이트 및 개발 소식을 확인하려면 공식  PrizmaL 채널 을 구독하세요! 이 트레이딩 로봇은 NZDCAD 통화쌍에 맞춰 설계되었으며, RSI와 CCI를 주요 지표로 사용하는 평균 전략을 기반으로 작동합니다. 각 거래는 리스크 관리와 수익성을 향상시키기 위해 동적인 이익 실현 및 손절매 수준으로 관리됩니다. 이 전략은 IC Markets 서버의 스탠다드 계좌 유형을 기반으로 2020년부터 2025년까지의 6년간의 과거 데이터를 사용하여 최적화되었습니다. 추천사항: 통화쌍: NZDCAD 최소 입금: 300 USD 계정: 헤징 타임프레임: 아무것이나 (EA는 어드바이저 코드 내에 표시된 타임프레임을 사용합니다) 계정 유형: 스탠다드(수수료 없음), 로우(가능하지만 최적은 아님) 최상의 결과를 위해 브로커: IC
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experts
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
Metool Trading
Tran Van Luc
Experts
Trading algorithm : Place virtual orders. After reaching a certain number of virtual orders, a real order will be placed. The total profit of the buy or sell order chain will be closed together. Default parameters work best for the AUDCAD currency pair, please only use default parameters for this currency pair. Volume mode : Please use the default Mode 1. Parameters can be adjusted to suit other currency pairs, this may be risky, you should consider it before using it. See the attached backtest
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experts
고급 자동화 골드 트레이딩 시스템 Gold Catalyst EA MT5 는 XAU/USD(골드) 에 특화된 완전 자동화 트레이딩 솔루션입니다. 추세 추종 전략 , 가격 행동(Price Action) 기반 진입 필터링 , 그리고 동적 리스크 관리 를 결합하여 1년 이상의 실거래 시장 테스트에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 입증했습니다. 1. 전략 개요 Gold Catalyst EA MT5 는 체계적 인 접근 방식을 취하며, 다음 요소를 포함합니다: 추세 분석: 사전에 정의된 시장 조건을 바탕으로 유망한 매매 기회를 식별 가격 행동 필터링: 낮은 성공 확률의 시그널을 배제하고, 승률이 높은 세트업만 실행 동적 주문 실행: 실시간으로 진입/청산 지점을 조정하며 시장 변동성을 적극 활용 구조화된 리스크 통제: 모든 포지션에 대해 스톱로스와 테이크프로핏을 설정하며, 마틴게일, 그리드, 재정거래 전략은 사용하지 않음 이를 통해 지속적인 수익 성장 과 자본 보호 를 조화롭게 실현하면서 전체
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experts
Full Snap은 기본 원칙에 기반합니다: 각 통화쌍은 고유한 "개성", 변동성 패턴 및 최적의 거래 조건을 가지고 있습니다. Full Snap은 모든 시장에 일반적인 전략을 적용하는 대신, 목표 통화쌍의 효율성을 극대화하도록 각각 특별히 조정된 8가지 개별 알고리즘 전략을 사용합니다. 이 전문가 자문(EA)은 완벽하게 맞춤화된 전략에 집중하며, 각 알고리즘은 통화쌍의 고유한 특성을 활용하여 다양한 시장 조건에서 수익을 창출합니다. 최상의 결과를 위해 EURUSD H1에서 Full Snap의 백테스트와 실시간 테스트를 반드시 수행하십시오. 통화쌍별 맞춤 전략 구조 EURUSD - 기관 자금 흐름 추적기 전략  유동성 돌파 감지: EURUSD는 전 세계에서 가장 높은 기관 자금 흐름을 가지고 있습니다. Full Snap의 EURUSD 알고리즘은 가격과 거래량 분석을 통해 기관 누적 구간을 식별하고, 소매 매수/매도 손절이 발동될 때와 기관 자금이 유입될 때 진입합니다. 시스템은 유
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Limited Time Offer: 50% Off One-Day Introductory Price! Opal is a powerful tool using cutting-edge algorithms and AI-driven calculations. This fully automated EA encompasses the exceptional qualities we associate with the opulent gemstone: proper decision-making, prudence and strong protection. The capital is protected by advanced money management modules, filters, two-step trailing stop and flexible customizing. Opal also takes into account the study of psychological levels in financial ma
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experts
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experts
No need for strategies or thinking, just hire him for $300 or purchase him. I see that this expert is good in Forex in 2026! Tips: Note: These settings apply to the arrows; you can change the settings. Watch the video more than once, as you will encounter new information each time. You won't understand or benefit from it if you don't watch the entire video due to the overwhelming amount of information. Real-life experience with this expert: Earn from $3,000 to $227,272 per month and $2,500,000
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.22 (9)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 지금까지 출시된 가장 진보된 EA 버전으로, AI 기반 의사결정 , 멀티 AI 투표 , 동적 거래 로직 이 완전히 통합되어 새롭게 설계되었습니다. 이제 EA는 XAUUSD(골드) M1뿐만 아니라, BTCUSD 와 ETHUSD 도 완전히 지원하며, 고빈도 진입, 스마트 리스크 관리, 완전한 적응성을 제공합니다. OpenRouter 연결 무료 AI 와 고급 필터를 결합하여, 어떤 시장 상황에서도 정밀한 거래를 실행할 수 있습니다. 인터랙티브 매뉴얼 V10.1 및 프리셋: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 공식 채널 (라이브 시그널 포함):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 주요 업그레이드: BTCUSD 및 ETHUSD 완전 통합 V10.1에서는 EA가 골드(XAUUSD)에만 제한되지 않습니다. 이제 BT
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
중요 공지: 현재 가격으로 구매할 수 있는 수량은 매우 제한적입니다. 가격은 곧 $1999.99 로 인상됩니다. Download Setfiles Detail Guide LIVE SIGNAL  (XAU)  |  NAS100, NASDAQ, USTECH VEGA BOT – 궁극의 멀티 전략 트렌드 추종형 EA Vega BOT 에 오신 것을 환영합니다. 본 EA는 여러 전문적인 트렌드 추종 기법을 하나의 유연하고 고도로 맞춤화 가능한 시스템으로 통합한 강력한 익스퍼트 어드바이저입니다. 초보 트레이더든, 알고리즘 거래 경험자든, Vega BOT은 프로그래밍 지식 없이도 원하는 방식으로 트레이딩 모델을 구축하고 최적화할 수 있도록 설계되었습니다. 멀티 전략 엔진 – 모든 시장 환경 대응 Vega BOT은 다양한 시장 상황에서 안정적으로 작동하며 다음과 같은 주요 금융 상품을 지원합니다: Forex (외환) Gold (골드) Indices (지수) Crypto (암호화폐) Standard
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.8 (40)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다.   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보다 훨씬 더 깊이 있게 작동합니다.
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.12 (41)
Experts
AxonShift — 적응형 실행 로직을 갖춘 알고리즘 거래 시스템 AxonShift는 XAUUSD(금)를 H1 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계되고 최적화된 자동화 알고리즘 시스템입니다. 이 시스템은 단기적인 시장 움직임과 중기적 추세 변동을 결합한 구조적 분석을 바탕으로 한 모듈형 아키텍처로 구성되어 있습니다. 과도한 시장 노이즈에 반응하거나 고빈도 전략에 의존하지 않으며, 미리 정의된 구조적 조건에 따라 통제된 거래 사이클에 집중합니다. 모든 거래는 내부 필터, 가격 조건, 변동성 맥락에 따라 구성된 시나리오 기반의 논리에 의해 실행됩니다. 마팅게일, 그리드 전략 또는 포지션 스케일링은 사용하지 않으며, 다양한 시장 상황에서도 투명하고 예측 가능한 동작을 제공합니다. 각 주문에는 고정된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값이 설정되어 있으며, 일관된 위험 관리 방식이 적용됩니다. 시스템은 시장가 주문을 지원하는 ECN/STP 브로커 환경에 적
Liquid Pours Xtreme
POPEY GROUP S.A.C.S.
3.67 (3)
Experts
Liquid Pours Xtreme EA 는 유동성 패턴을 기반으로 거래를 자동화하는 전문가용 어드바이저로, 구성 가능한 리스크 관리와 높은 설정 유연성을 제공합니다.  주요 특징 1. 유동성 패턴 및 사용자 지정 거래 시간 정해진 시간에 감지: 사용자가 설정한 두 개의 시간대( LiquidityHour1, LiquidityMin1 및 LiquidityHour2, LiquidityMin2 )에서 가격 움직임을 포착합니다. 거래 신호: 유동성 변화에 기반하여 매수 또는 매도 신호를 생성하며, “가격은 항상 회복된다”는 전제에 의존하지 않습니다. 2. 구성 가능한 리스크 관리 맞춤형 설정: 사용자의 선호에 따라 리스크 파라미터를 설정할 수 있습니다. 각 거래의 보호: 모든 주문은 지정된 스톱로스(SL)와 테이크프로핏(TP)와 함께 실행되어, 예기치 못한 시장 변동에 따른 위험을 제한합니다. 3. 부분 청산 및 자동 손익분기점 수익 최적화: 특정 수익 수준에 도달했을 때, 예를 들어
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Experts
Squid X - 전문 골드 트레이딩 솔루션 Squid X 는 고급 기술적 분석과 강력한 리스크 관리를 결합한   XAUUSD (골드)   트레이딩 전문 Expert Advisor(EA)입니다. 정밀함을 위해 설계되었으며, 개인 자산 증식 및 프랍 펌(Prop Firm) 챌린지 통과 모두에 적합합니다. 실시간 신호 (Live Signal):   https://www.mql5.com/en/signals/2343382 주요 특징: 고급 기술 로직:   프라이스 액션(Price Action) ,   추세선(Trendlines) ,   피보나치 되돌림 , 이동 평균(EMA)을 사용하여 시장 구조를 자동으로 분석하고 확률 높은 진입 시점을 포착합니다. 프랍 펌(Prop Firm) 최적화:   내장된   일일 드로다운 보호(Daily Drawdown Protection)   기능으로 리스크를 엄격히 관리하여 프랍 펌 계좌 유지 및 테스트 통과에 유리합니다. 스마트 회복 모드:   시장 변동성을
제작자의 제품 더 보기
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Experts
Squid X - 전문 골드 트레이딩 솔루션 Squid X 는 고급 기술적 분석과 강력한 리스크 관리를 결합한   XAUUSD (골드)   트레이딩 전문 Expert Advisor(EA)입니다. 정밀함을 위해 설계되었으며, 개인 자산 증식 및 프랍 펌(Prop Firm) 챌린지 통과 모두에 적합합니다. 실시간 신호 (Live Signal):   https://www.mql5.com/en/signals/2343382 주요 특징: 고급 기술 로직:   프라이스 액션(Price Action) ,   추세선(Trendlines) ,   피보나치 되돌림 , 이동 평균(EMA)을 사용하여 시장 구조를 자동으로 분석하고 확률 높은 진입 시점을 포착합니다. 프랍 펌(Prop Firm) 최적화:   내장된   일일 드로다운 보호(Daily Drawdown Protection)   기능으로 리스크를 엄격히 관리하여 프랍 펌 계좌 유지 및 테스트 통과에 유리합니다. 스마트 회복 모드:   시장 변동성을
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
5 (3)
지표
스마트 오토 트렌드라인 인디케이터는 MetaTrader 5 차트에 자동으로 지지선과 저항선 트렌드라인을 그려줍니다. 두 가지 방법을 사용하여 주요 가격 수준을 식별합니다: 두 극점(Two Extremes, Type 1) 또는 극점과 델타(Extreme and Delta, Type 2). 트렌드라인은 새로운 바가 형성될 때만 업데이트되어 최적의 성능을 보장합니다. **기능**   - **두 극점(Two Extremes, Type 1)**: 사용자가 정의한 바 범위 내에서 식별된 두 개의 극점(고점/저점)을 기반으로 트렌드라인을 그립니다.   - **극점과 델타(Extremum and Delta, Type 2)**: 극점과 최소 델타 포인트를 결합하여 보다 동적인 트렌드라인을 제공합니다.   - 선의 두께, 색상, 극점 측면 범위에 대한 사용자 정의 가능한 매개변수.   - 지지선(핑크)과 저항선(파랑)으로 선이 그려지며, 선택 및 조정 가능한 속성을 제공합니다.   **더 알아보
FREE
Gold Scalp Trend
Duy Van Nguy
3 (2)
Experts
Gold Scalp Trend – 진정한 골드 트렌드 헌터 트레이더 여러분, 안녕하세요! 저는 Gold Scalp Trend, XAUUSD 전용으로 설계된 전문가용 어드바이저입니다. 저의 강점은 단기 스캘핑으로, 명확한 주요 추세와 작은 시장 변동을 모두 활용하여 빠르고 정확하며 매우 효과적인 거래를 제공합니다. 저는 과도한 거래 수를 쫓지 않습니다. 대신 성공 확률이 가장 높은 세팅을 신중하게 선택하며, 수량보다 질을 중시합니다. 제가 바로 귀금속 시장에서 여러분이 찾고 있던 황금 같은 동반자임을 증명해 보이겠습니다. 실시간 시그널:   [여기를 클릭] 중요: 구매 후에는 개인 메시지를 보내주셔서 설정 가이드를 받고, 운영 중 봇 성능 최적화를 위한 프라이빗 지원 그룹에 참여하세요. 런치 오퍼 – 출시 후 첫 3일간만 제공! Gold Scalp Trend EA 를 구매하고 성공적으로 설치하면, MQL5에 있는 제 봇 스토어에서 원하는 제품 1개를 무료로 받아보실 수 있습니다. 가
필터:
Asfandiyor Ibragimov
501
Asfandiyor Ibragimov 2026.01.15 07:25 
 

Before purchasing the Expert Advisor, I tested it on historical data using the MT5 Strategy Tester. During the testing, the robot used small Take Profit values and significantly larger Stop Loss values, which resulted in most trades being profitable and the overall performance appearing positive. However, after purchasing the EA and running it on a real account, its behavior changed dramatically. In live trading, the robot started opening trades with large Take Profit values and very small Stop Loss values, which led to four consecutive losing trades within a short period of time. Please clarify: why the logic for setting Take Profit and Stop Loss is different between the Strategy Tester and live trading; why the risk and profit management parameters do not match those used during testing; and whether this behavior was intended from the beginning. It is very important for me to understand why the backtest results do not correspond to the EA’s real trading behavior and whether the Strategy Tester results can be considered reliable and trustworthy. If you want a more formal, more direct, or more technical version, I can adjust the tone accordingly.

T
46
T 2025.07.06 04:34 
 

After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.

Charles
646
Charles 2025.05.14 02:32 
 

This is a solid EA but needs a little tweaking. I've been running back test on real ticks and showing Duy Van Nguy my results. The developer is super responsive and is working hard to improve this EA. Ill be posting another review in a week or so after back testing the new version and running it on demo.

Update: the developer updated it and its been doing great. This week on demo it made $130 profit from a $500 balance with a 0.1 lot. yes high risk, but its been working!

Duy Van Nguy
6251
개발자의 답변 Duy Van Nguy 2025.05.14 06:50
Thank you for your feedback, Charles! We’re glad you find the EA solid and appreciate the developer’s responsiveness. We’re working hard on the tweaks and look forward to your next review after testing the new version. Your support means a lot!
t I
33
t I 2025.05.13 06:59 
 

Still in the testing phase, but this EA shows great potential so far. The developer is responsive and helpful, and updates are actively being released. Looking forward to seeing how it performs over time!

Duy Van Nguy
6251
개발자의 답변 Duy Van Nguy 2025.05.14 06:49
Thank you for your review! Glad you see the bot’s potential and appreciate the support. We’ll keep improving. Looking forward to your continued support!
Pei Jing Yang
407
Pei Jing Yang 2025.05.12 14:37 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Duy Van Nguy
6251
개발자의 답변 Duy Van Nguy 2025.05.12 15:00
Thank you so much for your review! I'm glad to hear that the risk management feature of Breakout Master EA is working well for you. If you have any questions or need further assistance, feel free to reach out. Happy trading!
리뷰 답변