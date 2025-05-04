Breakout Master EA MT5

Breakout Master EA는 다양한 시간 프레임, 특히 소규모 인트라데이 구간에서의 돌파 매매 패턴을 식별하도록 설계된 완전 자동화 트레이딩 시스템입니다. 사용자 설정이 가능한 매개변수, 명확한 진입 논리, 통합된 리스크 관리 기능을 제공합니다.

다음 가격: 1199달러, 남은 수량 1개. 중요!! 구매 후 설치 매뉴얼과 설정 안내를 받기 위해 반드시 저에게 개인 메시지를 보내주세요.

XAUUSD(골드)를 염두에 두고 개발된 이 EA는 다양한 시장 상황에 적합한 구조화된 돌파 전략을 트레이더가 적용할 수 있도록 도와줍니다.

추천 사항:

통화쌍: XAUUSD (골드)

시간 프레임: M5

최소 입금액: $500

계좌 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razor

VPS: 24시간 운영을 위해 권장



