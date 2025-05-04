Breakout Master EA MT5
- Experts
- Duy Van Nguy
- Versione: 2.7
- Aggiornato: 24 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Breakout Master EA è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato per identificare configurazioni di breakout su più timeframe, inclusi intervalli intraday più piccoli. Offre parametri configurabili, una logica di ingresso chiara e funzionalità integrate di gestione del rischio.
Dopo l'acquisto, ti prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione.
Sviluppato pensando a XAUUSD (Oro), questo EA aiuta i trader ad applicare una strategia di breakout strutturata adatta a diverse condizioni di mercato.
Raccomandazioni:
Coppia di valute: XAUUSD (Oro)
Timeframe: M5
Deposito minimo: $500
Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi
VPS: Consigliato per un funzionamento 24/7
After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.