Breakout Master EA MT5

Breakout Master EA è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato per identificare configurazioni di breakout su più timeframe, inclusi intervalli intraday più piccoli. Offre parametri configurabili, una logica di ingresso chiara e funzionalità integrate di gestione del rischio.
PROSSIMO PREZZO: 1199 $, rimasta 1 copia.

Sviluppato pensando a XAUUSD (Oro), questo EA aiuta i trader ad applicare una strategia di breakout strutturata adatta a diverse condizioni di mercato.

Coppia di valute: XAUUSD (Oro)
Timeframe: M5
Deposito minimo: $500
Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi
VPS: Consigliato per un funzionamento 24/7


T
46
T 2025.07.06 04:34 
 

After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.

Charles
546
Charles 2025.05.14 02:32 
 

This is a solid EA but needs a little tweaking. I've been running back test on real ticks and showing Duy Van Nguy my results. The developer is super responsive and is working hard to improve this EA. Ill be posting another review in a week or so after back testing the new version and running it on demo.

Update: the developer updated it and its been doing great. This week on demo it made $130 profit from a $500 balance with a 0.1 lot. yes high risk, but its been working!

t I
33
t I 2025.05.13 06:59 
 

Still in the testing phase, but this EA shows great potential so far. The developer is responsive and helpful, and updates are actively being released. Looking forward to seeing how it performs over time!

