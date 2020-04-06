VendoBot
- Experten
- Murad Nagiev
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Price-Action-Swing-Trading-Roboter für 1‑Stunden-Forex
Price-Action-Strategie
Erkennt Schlüsselniveaus von Unterstützung und Widerstand über Kerzenmuster.
Erfasst und bestätigt Umkehr- und Fortsetzungsformationen (Pin Bars, Engulfings, Inside Bars).
Handelt ausschließlich auf Preisbewegungen ohne verzögernde Indikatoren und minimiert Signalverzögerungen.
Swing-Timeframe (H1)
Führt Trades im 1‑Stunden-Chart aus, um Bewegungen von 20–100 Pips zu erfassen, abhängig von der Volatilität.
Bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Handelsfrequenz und -qualität: weniger Rauschen, ausreichend Gewinnchancen.
Risikomanagement & Kapitalverwaltung
Berechnet Lotgröße automatisch basierend auf einem vordefinierten Risiko pro Trade (0,5–1% des Kontos).
Platziert Stop-Loss hinter dem Extrem der Auslösekerze und nutzt festen oder adaptiven Trailing-Stop zum Schutz von Gewinnen.
Begrenzt gleichzeitige offene Positionen, um Überexposure zu vermeiden.
Mehrfachpaar-Unterstützung
Handelt Major- und Cross-Paare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP usw.
Erweiterbare Instrumentenliste nach Volatilitätspräferenz.
Automatisierte Ausführung
Vollständige Integration mit MT4/MT5 oder cTrader für manuelle Eingriffe überflüssige Orderausführung, -änderung und -schließung.
Protokolliert alle Trades und Backtest-Ergebnisse in lokalen Dateien oder Datenbanken zur Analyse.
Eingebauter News-Filter pausiert den Handel während wichtiger Wirtschaftsereignisse.
Anpassbare Parameter
Nutzerdefinierte Eingaben: Stop-Loss-Größe, Take-Profit-Niveau, Trailing-Stop-Methode, Risikoeinstellungen.
Automatische Optimierung anhand historischer Daten mit optionaler periodischer Aktualisierung.
Überwachung & Benachrichtigungen
Echtzeit-Benachrichtigungen zu Entry, Exit und Risiko-Metriken via E‑Mail, Telegram oder Plattformwarnungen.
Chart-Visualisierung der Entscheidungsniveaus für klare Überwachung.
Hauptvorteile:
Eliminierung emotionaler Fehler durch strikte Regelbefolgung
Klare, zeitnahe Signale basierend auf Price Action
Zeitersparnis durch Automatisierung von Analyse und Orders
Transparenz dank detaillierter Protokolle und flexibler Konfiguration