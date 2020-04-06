VendoBot

Price-Action-Swing-Trading-Roboter für 1‑Stunden-Forex

  1. Price-Action-Strategie

    • Erkennt Schlüsselniveaus von Unterstützung und Widerstand über Kerzenmuster.

    • Erfasst und bestätigt Umkehr- und Fortsetzungsformationen (Pin Bars, Engulfings, Inside Bars).

    • Handelt ausschließlich auf Preisbewegungen ohne verzögernde Indikatoren und minimiert Signalverzögerungen.

  2. Swing-Timeframe (H1)

    • Führt Trades im 1‑Stunden-Chart aus, um Bewegungen von 20–100 Pips zu erfassen, abhängig von der Volatilität.

    • Bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Handelsfrequenz und -qualität: weniger Rauschen, ausreichend Gewinnchancen.

  3. Risikomanagement & Kapitalverwaltung

    • Berechnet Lotgröße automatisch basierend auf einem vordefinierten Risiko pro Trade (0,5–1% des Kontos).

    • Platziert Stop-Loss hinter dem Extrem der Auslösekerze und nutzt festen oder adaptiven Trailing-Stop zum Schutz von Gewinnen.

    • Begrenzt gleichzeitige offene Positionen, um Überexposure zu vermeiden.

  4. Mehrfachpaar-Unterstützung

    • Handelt Major- und Cross-Paare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP usw.

    • Erweiterbare Instrumentenliste nach Volatilitätspräferenz.

  5. Automatisierte Ausführung

    • Vollständige Integration mit MT4/MT5 oder cTrader für manuelle Eingriffe überflüssige Orderausführung, -änderung und -schließung.

    • Protokolliert alle Trades und Backtest-Ergebnisse in lokalen Dateien oder Datenbanken zur Analyse.

    • Eingebauter News-Filter pausiert den Handel während wichtiger Wirtschaftsereignisse.

  6. Anpassbare Parameter

    • Nutzerdefinierte Eingaben: Stop-Loss-Größe, Take-Profit-Niveau, Trailing-Stop-Methode, Risikoeinstellungen.

    • Automatische Optimierung anhand historischer Daten mit optionaler periodischer Aktualisierung.

  7. Überwachung & Benachrichtigungen

    • Echtzeit-Benachrichtigungen zu Entry, Exit und Risiko-Metriken via E‑Mail, Telegram oder Plattformwarnungen.

    • Chart-Visualisierung der Entscheidungsniveaus für klare Überwachung.

Hauptvorteile:

  • Eliminierung emotionaler Fehler durch strikte Regelbefolgung

  • Klare, zeitnahe Signale basierend auf Price Action

  • Zeitersparnis durch Automatisierung von Analyse und Orders

  • Transparenz dank detaillierter Protokolle und flexibler Konfiguration


Empfohlene Produkte
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Zeigt farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) an, die potenzielle Trendrichtungen anzeigen. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Ich stelle Ihnen Order Blocks Breaker vor, eine brandneue Methode zur Identifizierung und Nutzung von Orderblöcken in Ihrer Handelsstrategie. Nachdem ich mehrere Orderblock-Tools mit einzigartigen Konzepten entwickelt habe, bin ich stolz darauf, dieses Tool zu präsentieren, das die Dinge auf die nächste Stufe hebt. Im Gegensatz zu früheren Tools identifiziert Order Blocks Breaker nicht nur Orderblöcke, sondern hebt auch Breaker Order Blocks hervor - Schlüsselbereiche , in denen der Preis nach ei
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Experten
EINFÜHRUNGSANGEBOT: $99 (Der Preis steigt nach den ersten 10 Verkäufen auf $199) Turtle Six Pattern Pro: Die Evolution der Trendfolge für Bitcoin Dieser Expert Advisor (EA) ist keine einfache Kopie der klassischen Turtle-Trading-Regeln. Es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung, die speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) optimiert wurde. Wir kombinieren den klassischen Donchian-Channel-Ausbruch mit einem proprietären Marktstruktur-Filter (Six-Pattern) . Ziel ist es, das
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experten
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System mit fortschrittlicher Risikoabsicherung BEGRENZTE BETA-VERSION - $299 (Preiserhöhung +$100 nach jeweils 10 Verkäufen - Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar!) ️ SICHERHEITSORIENTIERTER HANDELSANSATZ Konservatives Risikomanagement - Maximal 0,1%-2.0% Risiko pro Paar, niemals riskante Martingale News Event Protection - Automatische Blockierung von Trades bei hochvolatilen Ereignissen Smart Po
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Support & Resistance-Indikator ist eine Abwandlung des Standardindikators Bill Williams' Fractals. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen. Er zeigt Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Chart an und ermöglicht die Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus (Sie können den genauen Wert überprüfen, indem Sie den Mauszeiger auf das Niveau setzen). Blau gestrichelte Linien sind Unterstützungsniveaus. Rot gestrichelte Linien sind Widerstandsniveaus. Wenn Sie möchten, könn
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indikatoren
MSnR Lines ist ein benutzerdefinierter Indikator, der dazu dient, Unterstützungs- und Widerstandsebenen auf einem Chart anzuzeigen. Diese Ebenen basieren auf der malaysischen Theorie zu Unterstützung und Widerstand, die Ebenen nicht als Bereiche, sondern als spezifische Preisniveaus definiert, die aus Spitzen und Tälern von Liniendiagrammen abgeleitet sind. Eigenschaften: Drei Arten von Ebenen: A-Level, V-Level und Gap Level. Frische-Anzeige für Ebenen: Frische Ebenen sind signifikanter als unfr
Trendline Trade Panel MT5
Sugianto
Experten
Das Trendline-Trade-Panel wurde entwickelt, um das Trainieren von Forex-Handelsfähigkeiten im Backtester zu erleichtern und gleichzeitig den Live-Handel mit Trendlinien auf Knopfdruck zu ermöglichen. Dieses ea ist perfekt für Anfänger, die den manuellen Handel erlernen wollen, da alle seine Funktionen mit grundlegenden Werkzeugen für den Forex-Handel ausgestattet sind. Andere Verwendungsmöglichkeiten für Trendline Trade Panel: + Kann verwendet werden, um Verlustpositionen wiederherzustellen, di
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5 Reiten Sie die Markt­wellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen. Hauptfunktionen: Analyse zweier gleitender Durchschnitte Integrierter RSI-Filter Dynamische Risikosteuerung Flexible Handelsrichtungen ATR-basierte Stops und Ziele Unterstützung aller Zeitrahmen Eindeutige Magic Number Warum Trader diesen EA wählen: Eine vollautomatische Lösung, die Tren
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Experten
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
Regression EA for trade XAUUSD
Preecha Chanthakan
Experten
Regressionsanalyse Kerzen EA (Vollversion) verwendet Regression Gleichung Grad 5 und Gleichung Linie von zwei unteren Punkten und zwei hohe Punkte zeichnen zwei gerade Linien. Es macht vier Trends zu vergleichen, um zu bestimmen, kaufen / verkaufen Aufträge. wir setzen schwebende Ordnung kaufen Limit / Buy Stop oder verkaufen Limit / Sell Stop, wenn hat, um. wir hat Limit Ordnung am wenigsten als 99 Aufträge. wir schließen alle Aufträge hat zehn Fälle wählt es zu variablen Markt haben wir C.V. P
BTC Terminator
Riaan Adriaan Swanepoel
Experten
# Advanced Terminator AI EA MT5 - Neural Network Powered Trading System ## Premium Eigenschaften Fortgeschrittene Neuronale Netzwerktechnologie - Deep Learning Algorithmen für die Erkennung von Marktmustern - Adaptive Strategieoptimierung in Echtzeit - Intelligentes Risikomanagement auf Basis von AI - Multi-Timeframe-Analysesystem Duale Marktbeherrschung - Spezialisiert auf den Handel mit XAUUSD (Gold) - Optimiert für die Kryptowährungspaare BTCUSD - Individuelle Strategieoptimierun
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experten
Bruch der Struktur Pro Ist der Preis König? 1. Der Preis ist der ultimative König auf dem Devisenmarkt, dem Aktienmarkt oder jedem anderen Markt. Die Verwendung von Preisaktionen ist der Grund dafür, dass wir mehr Gewinne als Verluste verzeichnen können. Die technische Analyse ist die Kunst, Datenpunkte zu Ihrem Vorteil zu nutzen und fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn Sie eine Position in einem beliebigen Zeitrahmen eingehen, nachziehen oder aufgeben. Break Of Structure Pro kann zum Tre
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indikatoren
Dies ist ein MTF-Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf den   Extremwerten des Advanced ZigZag Dynamic   und/oder   Extended Fractal   Indikators mit Preisetiketten (kann deaktiviert werden). Für den MTF-Modus können höhere TFs ausgewählt werden. Standardmäßig werden die Ebenen basierend auf ZigZag-Indikatorpunkten generiert. Fraktale Indikatorpunkte können auch zusammen mit ZigZag oder stattdessen verwendet werden. Um die Verwendung zu vereinfachen und CPU-Zeit zu sp
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilitys
Haben Sie einen Indikator, der Signale gibt, und Sie möchten ihn in Expert umwandeln? Mit diesem Experten können Sie es konvertieren, ohne Ihren Indikator neu programmieren oder anpassen zu müssen, Sie müssen nur die Schritte befolgen, um ihn richtig zu konfigurieren: 1) Der Indikator muss sich im Indikatorenordner befinden. 2) Sie müssen die vom Indikator bereitgestellten KAUF- und VERKAUFS-Puffer sorgfältig auswählen. 3) Wählen Sie aus, ob Sie alle Operationen übernehmen möchten oder nur
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experten
Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
FREE
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Experten
Ultra KZM ist ein Expert Advisor, der eine einzigartige Handelsoperation verwendet. Seine Strategie basiert auf der Kombination von Raster- und Korrelationssystem, einer neuen Methode, die ich erfunden und lange Zeit entwickelt habe. Sie können Live-Signal von diesen Links sehen: (Leerzeichen löschen) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Beachten Sie, dass dieser EA auf einem ECN-Konto
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Vineski HFT Gold Scalper
Murad Nagiev
4 (6)
Experten
Hauptmerkmale des Vineski HFT Gold Scalper MT5 Ultraschnelle Marktanalyse Der Roboter verfügt über eine leistungsstarke algorithmische Engine, die Marktdaten sofort analysieren und interpretieren kann. Dadurch können Entscheidungen in Echtzeit getroffen und Marktveränderungen sofort berücksichtigt werden. Automatische Ausführung von Trades Der Roboter führt Trades automatisch basierend auf vordefinierten Strategien und Kriterien aus. Dies eliminiert emotionale Faktoren und erhöht die Präzisio
Gold Prop Breaker
Murad Nagiev
Experten
Gold Prop Breaker ist ein innovativer, automatisierter Trading-Roboter, der speziell dafür entwickelt wurde, jede Herausforderung im Prop Trading zu meistern. Er konzentriert sich auf den Goldhandel und verwendet eine sorgfältig entwickelte Strategie, die für 15-Minuten- und 1-Stunden-Zeitrahmen optimiert ist. Wichtige Merkmale: Vielseitigkeit bei Herausforderungen: Der Roboter wurde unter Berücksichtigung der strengen Anforderungen von Prop Trading-Programmen entwickelt und ist in der Lage, je
Gold EP
Murad Nagiev
4.5 (2)
Experten
GOLD EP ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er analysiert die Kursbewegungen und eröffnet, verwaltet und schließt Trades automatisch mithilfe vordefinierter Stop-Loss- und Take-Profit-Level. Die Hauptidee des Roboters besteht darin, kurzfristige Kursimpulse auf 15-Minuten-Goldcharts zu erfassen. Wenn ein Handelssignal auftritt, platziert der Advisor Orders unter Berücksichtigung der festgelegten Risikoparameter (Stop-Loss-Lev
FREE
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experten
"Universal US100 HFT" ist ein Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der für den Handel mit dem NASDAQ 100 Index (US100) entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf kurzfristige Trades und nutzt kleinste Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Er verwendet keine risikoreichen Strategien wie Grid oder Martingale, was ihn sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität macht. Hauptmerkmale: Hochfrequenz-Scalping:   Der Roboter ist für schnelle Trades mit minimaler Haltedauer konzipi
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
Indikatoren
Trend Arrow Reaper   ist ein Trendfolge-Indikator, der Ein- und Ausstiegssignale durch Pfeile anzeigt. Er analysiert den Preis und identifiziert potenzielle Umkehrpunkte. Hauptmerkmale: Handelspfeile: Blauer Aufwärtspfeil   – Kaufsignal (Long). Gelber Abwärtspfeil   – Verkaufssignal (Short). Weniger Fehlsignale   – Integrierter Filter für mehr Genauigkeit. Funktioniert auf allen Zeitrahmen   – Von M1 bis MN. Einfach zu bedienen   – Keine komplexen Einstellungen. Anwendung: Warten Sie auf einen P
Gold Rebalancing
Murad Nagiev
Experten
Dieser Trading-Roboter wurde entwickelt, um automatisch auf den Gold- (XAU) und Forex-Märkten zu handeln. Er analysiert Markttrends, Asset-Korrelationen und makroökonomische Faktoren, um die besten Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Das Hauptziel besteht darin, Risiken zu minimieren und Gewinne durch ein dynamisches Rebalancing des Portfolios zu maximieren. Hauptfunktionen Echtzeit-Marktanalyse Der Roboter überwacht kontinuierlich die Preise von Gold und Währungen, analysiert Trends un
FREE
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Experten
Crystal Prop Passer — Trading-Bot für Gold (XAU/USD) im 5-Minuten-Chart, entwickelt zum Bestehen von Prop-Firm-Challenges Der Crystal Prop Passer ist ein intelligenter Trading-Algorithmus, speziell entwickelt, um Prop-Firm-Challenges wie bei FTMO, MyForexFunds oder The5ers automatisch zu bestehen. Er handelt ausschließlich Gold (XAU/USD) auf dem 5-Minuten-Chart und bietet dadurch häufige und präzise Markteinstiege. Mit seiner adaptiven Logik und striktem Risikomanagement ist er ideal für Anfänge
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
Experten
Hetzer News Trading ist ein intelligenter Handelsroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, während wichtiger Nachrichtenveröffentlichungen zu operieren. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre Trades im Voraus zu planen, indem Sie präzise Zeitintervalle festlegen, zu denen Sie den Markt betreten, wenn wichtige wirtschaftliche und finanzielle Daten veröffentlicht werden. Hauptvorteile von Hetzer News Trading: Flexible Konfiguration: Legen Sie Ihren Handelsplan im Voraus anhand des Nachrichtenkalenders
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experten
Überblick: Ravenok Gold MT5 ist ein hocheffektiver Handelsroboter, der speziell für den nächtlichen Handel an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Marktdaten zu analysieren und Entscheidungen auf der Grundlage gründlich getesteter Strategien zu treffen. Der Roboter arbeitet in erster Linie nachts, wenn die Marktvolatilität geringer ist, so dass er bei minimalem Risiko Gewinne erzielen kann. Hauptmerkmale: Niedriger Drawdown: NightProfit Trader verwendet e
FREE
ICT Zone Arrow Indicator
Murad Nagiev
Indikatoren
Der ICT-Zonenpfeilindikator ist ein innovatives Instrument, das auf der Grundlage von IKT-Prinzipien entwickelt wurde. Er bietet Leichtigkeit und Effizienz bei der Identifizierung wichtiger Handelsbereiche auf dem Markt. Auf der Grundlage des "Killzone"-Konzepts bietet dieser Indikator Händlern wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, indem er Orte identifiziert, an denen große Änderungen in der Preisrichtung potenziell auftreten könnten. Der ICT-Zonenpfeil-Indikator bietet visuelle gr
FREE
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Experten
Willkommen in der Welt des Handels mit Trend Candle Pumper - Ihrem zuverlässigen Partner an den Finanzmärkten! Trend Candle Pumper ist ein intelligenter Trading-Bot, der für diejenigen entwickelt wurde, die in die Investment-Szene eintauchen wollen, ohne Experten im Trading zu sein. Wie er funktioniert: Trend Candle Pumper nutzt fortschrittliche Algorithmen der künstlichen Intelligenz, um Trends an den Finanzmärkten zu analysieren. Aber was ist ein Trend? Einfach ausgedrückt, ist ein Trend die a
Nemiga Prop Scalper
Murad Nagiev
Experten
Die neue Ära der Handelsautomatisierung ist mit Nemiga Prop Scalper angebrochen! Unser Roboter ist nicht nur eine Software, sondern ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihre Handelsstrategie auf ein neues Niveau der Effizienz und Effektivität hebt. Prop Firm Ready. Anforderungen Handels-Paare EURUSD,XAUUSD Zeitrahmen 1H Minimale Einzahlung $100 Hebelwirkung 1:200 Makler PRO,ECN,NIEDRIGER Spread Merkmale: Fortschrittliche Handelsalgorithmen: Nemiga Prop Scalper ist mit hochmodernen Algorithm
Krembo Action
Murad Nagiev
Experten
Beschreibung: Der Krembo Action Trading Robot ist ein innovativer Handelsassistent für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel auf den Finanzmärkten anstreben. Benannt nach dem legendären israelischen Dessert, kombiniert dieser Roboter Kühnheit und Zuverlässigkeit und bietet Händlern ein leistungsstarkes Werkzeug, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Merkmale: Preis-Aktion und RSI-Strategien: Krembo Action basiert auf der effektiven Kombination von Price Action und RSI-Strateg
Lamar Gray
Murad Nagiev
Experten
MT5 Version - (Hier klicken ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Roboter Lamar Gray - Ihr zuverlässiger Partner in der Welt des Forex-Handels. Dieser Handelsroboter ist auf Swing-Trading-Strategien für Währungspaare spezialisiert und bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für Ihr Portfolio. Merkmale: Swing-Trading-Strategie: Lamar Gray basiert auf einer Swing-Trading-Strategie, die es ihm ermöglicht, sichere Entscheidungen auf der Grundlage langfristiger Markttrends und -muster zu treffen.
Space Cake
Murad Nagiev
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Angebot - ein innovatives Produkt namens Space Cake , das Ihre Herangehensweise an den Markthandel verändern wird! Dieses Produkt wurde speziell für erfahrene Händler und Investoren entwickelt, die ihre Effizienz steigern und Risiken reduzieren wollen. Dank seiner einzigartigen Funktionen und Eigenschaften wird es zu einem unverzichtbaren Helfer bei Ihren Handelsaktivitäten. Ohne Martingale, Grids und andere risikoreiche Strategien. MT5 Version - Klick
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
Experten
Willkommen in der Welt des Tradings mit Trend Candle Pumper – deinem zuverlässigen Partner auf den Finanzmärkten! Trend Candle Pumper ist ein intelligenter Trading-Bot, entwickelt für alle, die ins Investieren einsteigen wollen, ohne Experten im Handel zu sein. Funktionsweise: Trend Candle Pumper verwendet fortschrittliche KI-Algorithmen zur Analyse von Markttrends. Doch was ist ein Trend? Einfach gesagt: ein Trend ist die allgemeine Richtung, in die sich der Preis eines Vermögenswertes bewegt.
Royko Gold Scalper
Murad Nagiev
Experten
Royko Gold Scalper ist ein leistungsstarker automatisierter Trading-Roboter, der für den Handel auf dem Goldmarkt mit einer Breakout-Scalping-Strategie auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er ist speziell für dynamische Marktbedingungen optimiert, in denen der Preis starke Bewegungen zeigt, und ermöglicht es, kurzfristige Handelschancen schnell zu nutzen. Hauptmerkmale: 5M ICmarkets Set – Hier klicken Chat – MQL5-Nachricht Breakout-Strategie: Der Roboter erkennt Schlüsselwiderstands- u
Lamarius AI
Murad Nagiev
Experten
Dieser Scalping-Trading-Bot wurde für hochpräzises und effizientes Trading entwickelt und nutzt künstliche Intelligenz, um die günstigsten Einstiegspunkte am Markt zu identifizieren. Der Bot verfügt über eine fortschrittliche, selbstlernende Strategie, die es ihm ermöglicht, sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen und seine Vorgehensweise in Echtzeit zu optimieren. Jede Order ist mit einem strikten Stop-Loss versehen, um potenzielle Verluste zu minimieren und ein risikoarmes Trading zu ge
Lamar Gray MT5
Murad Nagiev
Experten
MT4 Version - (Hier klicken ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Roboter Lamar Gray - Ihr zuverlässiger Partner in der Welt des Devisenhandels. Dieser Handelsroboter ist auf Swing-Trading-Strategien für Währungspaare spezialisiert und bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für Ihr Portfolio. Merkmale: Swing-Trading-Strategie: Lamar Gray basiert auf einer Swing-Trading-Strategie, die es ihm ermöglicht, sichere Entscheidungen auf der Grundlage langfristiger Markttrends und -muster zu treffen
Space Cake MT5
Murad Nagiev
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Angebot: Space Cake , ein innovatives Produkt, das Ihre Herangehensweise an den Handel grundlegend verändern wird. Dieses Produkt wurde speziell für erfahrene Trader und Investoren entwickelt, die ihre Effizienz steigern und Risiken minimieren möchten. Dank seiner einzigartigen Funktionen und Eigenschaften wird es zu einem unverzichtbaren Begleiter für Ihre Handelsaktivitäten. Ohne Martingale, ohne Grid-Strategien, ohne hohe Risiken. MT4-Version – Jetzt h
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Levels-Indikator Der Automatic Fibonacci Levels Indicator ist ein unverzichtbares Instrument für Händler, die Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels nahtlos in ihre technische Analyse einbeziehen möchten. Dieser innovative Indikator identifiziert automatisch signifikante Kursbewegungen und berechnet wichtige Fibonacci-Levels, die Händlern wertvolle Einblicke in potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche geben. Hauptmerkmale: Automatische Berechnung : Berech
AutoTrend Lines
Murad Nagiev
Indikatoren
Automatischer Trendlinien-Indikator Der Automatische Trendlinien-Indikator ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Vereinfachung der technischen Analyse durch automatisches Erkennen und Zeichnen von Trendlinien auf einem Preisdiagramm. Er analysiert die Kursbewegungen, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen, und zeichnet aufsteigende und absteigende Trendlinien auf der Grundlage historischer Kursbewegungen ein. Dieser Indikator hilft Händlern, Markttrends, potenzielle Ausb
Lamar XL
Murad Nagiev
Experten
Lamar XL   ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, der für den automatisierten Handel an Finanzmärkten entwickelt wurde. Der Roboter kombiniert hocheffiziente Marktanalysealgorithmen mit einem einzigartigen Saldo-Wiederherstellungsmodus (Recovery Bot), was ihn zu einem idealen Werkzeug für Trader macht, die Risiken minimieren und langfristig Gewinne maximieren möchten. Hauptmerkmale: Recovery Bot-Modus : Integrierter Algorithmus zur Saldo-Wiederherstellung, der die Handelsstrategie automatisc
Cobra G
Murad Nagiev
Experten
Cobra G ist ein hochentwickelter, vollständig automatisierter Handelsroboter für Gold, der darauf ausgelegt ist, die Komplexitäten des Goldmarktes mit Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu meistern. Sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Profis bietet Cobra G modernste Algorithmen, Echtzeitanalysen und adaptive Machine-Learning-Techniken, um kurzfristige Preisineffizienzen und langfristige Trends zu erkennen und auszunutzen. Hauptfunktionen Hochfrequenz-Analyse : Cobra G überw
US30 NovaBid Scalper
Murad Nagiev
Experten
US30 NovaBid Scalper ist ein automatisiertes Handelstool für Indizes, fokussiert auf kurzfristige Spekulation und schnelle Gewinnrealisierung. Es vereint: Dynamische Positionsgrößen : berechnet Volumina nach Volatilität und Kontostand, steuert Risiko flexibel und verhindert Überexposition. Feste & adaptive Stopps : setzt Schutzlevel beim Einstieg; bei Kursvorteil verengt der Stop, um den Gewinn zu maximieren. Klare Gewinnziele : schließt Teil-/Gesamtpositionen bei Zielerreichung, für konstante
Hyper Volt
Murad Nagiev
Experten
Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2324741 Hyper Volt ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem, entwickelt für maximale Geschwindigkeit, Stabilität und Präzision. Es richtet sich an Trader, die überlegene Ausführung, robustes Risikomanagement und überprüfbare Ergebnisse erwarten. Basierend auf einem Multithread-Ausführungs-Engine und Echtzeit-Marktanalyse, arbeitet Hyper Volt nahtlos auf Hauptwährungspaaren und Rohstoffen. Adaptive Algorithmen überwachen kontinuierlich Volati
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension