Lamarius AI

Dieser Scalping-Trading-Bot wurde für hochpräzises und effizientes Trading entwickelt und nutzt künstliche Intelligenz, um die günstigsten Einstiegspunkte am Markt zu identifizieren. Der Bot verfügt über eine fortschrittliche, selbstlernende Strategie, die es ihm ermöglicht, sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen und seine Vorgehensweise in Echtzeit zu optimieren. Jede Order ist mit einem strikten Stop-Loss versehen, um potenzielle Verluste zu minimieren und ein risikoarmes Trading zu gewährleisten. Er verwendet weder Martingale- noch Grid-Strategien, wodurch das Risiko einer schrittweisen Erhöhung der Positionsgröße oder erheblicher Drawdowns vermieden wird.

Der Bot ist für Trader aller Erfahrungsstufen geeignet – von Anfängern bis hin zu Profis – und erfordert keine ständige Marktüberwachung.

Vorteile des Bots

  • Hohe Präzision: KI-gestützte Analyse identifiziert optimale Einstiegspunkte für maximale Trading-Chancen.
  • Selbstlernende Strategie: Der Bot passt sich den Marktbedingungen an und verbessert seine Effektivität über die Zeit.
  • Geringes Risiko: Jede Order ist mit einem individuellen Stop-Loss abgesichert, um das Kapital vor großen Verlusten zu schützen.
  • Kein Martingale: Der Bot erhöht die Positionsgröße nicht, wodurch das Risiko kontrollierbar bleibt.
  • Kein Grid-Trading: Vermeidet Grid-Strategien und reduziert das Risiko erheblicher Drawdowns.
  • Kontinuierliche Marktüberwachung: Der Bot ist ständig aktiv und reagiert sofort auf Marktveränderungen.

Trading-Anforderungen

  • Handelspaare: XAUUSD, US100, US500
  • Zeitrahmen: 5M, 1H
  • Mindestkapital: $200
  • Hebelwirkung: 1:200
  • Broker: Konten mit niedrigen Spreads.


Empfohlene Produkte
Multi Instruments TrendSystem 7 LB
Shao Shu Yi
4 (1)
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie von Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden kann. Multi Instruments TrendSystem 7 LB (Level Break) MT5 ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Dieser EA fun
Multi Instruments TrendSystem 5 RA
Shao Shu Yi
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie von Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden kann. Multi Instruments TrendSystem 5 RA MT5 (Rapier) ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Dieser EA ist ein
Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1
Shao Shu Yi
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie von Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden kann. Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1 MT5 ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Dieser EA ist einer unse
Multi Instruments TrendSystem 1
Shao Shu Yi
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie von Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden kann. Multi Instruments TrendSystem 1 MT5 (Multi-Moving Strategy) ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Diese
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experten
Crypto Price Action EA ist ein Trading Roboter, der speziell für das Forex-Trading und das Trading mit Krypto-Währungen konzipiert ist (sobald letztere wieder mit annehmbaren Spreads gehandelt werden können). Der EA verwendet den ATR-Indikator. Ein Trade wird eröffnet, wenn der Kurs innerhalb einer Kerze sich um einen einstellbaren ATR-Faktor ("Open trade factor") vom Eröffnungskurs wegbewegt. Viele Währungspaare haben dabei die Eigenschaft, einen einmal eingeschlagenen Trend fortzusetzen, sodas
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Experten
Quantum Breaker PRO - Intelligentes Ausbruchshandelssystem Quantum Breaker PRO ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der mit Leidenschaft und Präzision entwickelt wurde, um Marktausbrüche mit chirurgischer Genauigkeit zu nutzen. Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um die profitabelsten Ausbruchsgelegenheiten auf dem Markt zu identifizieren und zu handeln. Hauptmerkmale Intelligente Ausbruchserkennung Identifiziert automatisch d
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Timeframe Zoom, The Third Screen, ist ein Expert Advisor, der mit Heiken-Ashi-Kerzen auf Tages-, Stunden- und 15-Minuten-Charts arbeitet. Der 15-Minuten-Chart dient als Auslöser für Trades. Er kauft an Tagen mit blauen Kerzen und verkauft an Tagen mit roten Kerzen. Er stellt sicher, dass der potenzielle Trade über oder unter einem gleitenden Durchschnitt auf dem Stunden-Chart liegt und verwendet die MACD- und CCI-Indikatoren auf dem 15-Minuten-Chart zur Bestätigung des Einstiegs. Er schließt P
Orion MT5
Marta Gonzalez
Experten
ORION ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist , den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen ORION It ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. ORION . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist eine Revolution
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Marshall AI – Die perfekte Balance im automatisierten Handel Nach jahrelangem, eingehendem Studium der Finanzmärkte und der ökonomischen Prinzipien von Alfred Marshall präsentieren wir ein Meisterwerk, das die Theorie von Angebot und Nachfrage gepaart mit der differentiellen Relativität verschiedener Märkte mit modernster künstlicher Intelligenz und noch nie dagewesenen Techniken verbindet. Dies ist nicht nur ein Handelssystem – es ist die Weiterentwicklung der Wirtschaftsanalyse, manipuliert
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
Experten
HLB EA - High-Low Breakout Expert Advisor Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial mit einer präzisen Breakout-Strategie! HLB EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um explosive Marktbewegungen durch eine bewährte High-Low-Breakout-Strategie zu erfassen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Zuverlässigkeit, Kontrolle und Transparenz verlangen. Er erkennt Kursmomente und geht in den Handel ein, wenn die Volatilität über wichtige Niveaus ansteigt. Hauptmerkmale
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Experten
JUPITER ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. JUPITER ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. JUPITER . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist eine Revoluti
Aggressive Lifting
Aleksandr Khmelevskii
Experten
Noch 2 Exemplare zu 49 USD. Nächster Preis ist 99 USD . set-Datei - Dies ist eine sehr aggressive Handelsstrategie, die auf einem modifizierten MACD-Indikator basiert. Es wird verwendet, um die anomalen Zonen des Marktes zu analysieren + die Methodik des Autors, um die kritische Bewegung wiederherzustellen. Die Strategie wurde unter Berücksichtigung der Bewegung des Währungspaares USDCHF und der besten Handelskurse gerade auf ihm entwickelt. Empfehlungen: - H1 USDCHF - Leverage von 1:500 od
QS Dual Impulse Yen
Lucas Leibl
Experten
QS Dual-Impuls Yen Der QuantumScale Dual-Impulse Yen ist ein Expert Advisor, der für das Währungspaar USDJPY auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Er kombiniert ein dynamisches RSI-Aktionssignal mit einem Bulls-Power-Momentum-Filter , um selektive Einstiege in trending und impulsive Märkte zu generieren. Ein zusätzliches RSI-Trendmodul steuert Ausstiege und hilft, ein Überziehen in schwachen Bewegungen zu vermeiden. Fakten zur Strategie Einstiegslogik Das RSI-Aktionssignal und das Bulls-Power
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
EA Heiken Ashi Smoothed - Reibungsloser und präziser Handel Optimieren Sie Ihren Handel mit der Leistung von Heiken Ashi Smoothed. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Trader entwickelt, die nach klaren Trends und zuverlässigen Signalen suchen. Basierend auf Heiken Ashi-Kerzen mit Glättung filtert er Marktstörungen heraus und maximiert Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten. Was bietet dieser EA? Präzises Handeln: Identifiziert Trends deutlicher und vermeidet falsche Signale. Fortschrittliches Risiko
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
Experten
GoldenPulse PRO - High Winrate ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der den Handel mit Gold (XAUUSD) mit Präzision und Beständigkeit ermöglicht. Er verwendet ein proprietäres Momentum/Volatilitäts-Framework, das sich an wechselnde Bedingungen anpasst und sich auf eine hohe Gewinnrate und einen kontrollierten Drawdown konzentriert - ohne Grid, Martingale oder risikoreiches Averaging. Hauptmerkmale 100% automatisiert - Plug & Play Optimiert für XAUUSD , kompatibel mit anderen Symbolen Int
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Experten
Automatisierung mit Präzision. Keine Überraschungen. Die Nexus Alpha Engine setzt neue Maßstäbe in Sachen Trading-Präzision : NexusEA, der grundlegende Expert Advisor in diesem Framework, wurde für Trader entwickelt, die absolute Transparenz und volle Kontrolle über ihre automatisierten Strategien verlangen. Mit NexusEA kaufen Sie nicht einfach nur einen EA, sondern einen leistungsstarken "Strategy Skeleton Builder": Wir liefern das robuste, deterministische Framework - Sie integrieren Ihre ein
Glow Beyond Time
Ghaith Khaddour
Experten
Glow Beyond Time Willkommen in einer neuen Ära des Handels. Glow Beyond Time ist nicht nur ein weiterer EA—es ist eine hochentwickelte Lösung, die Ihnen einen Vorteil in den sich ständig verändernden Märkten verschafft. Basierend auf einem fortschrittlichen Framework kombiniert dieser Expert Advisor modernste Strategien mit innovativen Risikomanagementsystemen, die es Ihnen ermöglichen, mit Vertrauen und Präzision zu handeln. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early acces
Koumo Breakout A
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Wollen Sie Handelsroboter? Lesen Sie dies: Bevor Sie in einen Handelsroboter investieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu verstehen, was damit verbunden ist. Der Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Niemand kann Ihnen bei jedem Handel oder in jedem Monat einen Gewinn garantieren. Was wirklich zählt, ist die langfristige Rentabilität. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist es sinnlos, meinen Roboter zu kaufen. Suchen Sie sich einen anderen Job. Kaufen Sie einen Roboter nic
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Experten
Diese Bruchstrategie führt zu Markteintrittssignalen, wenn der Preis innerhalb eines bestimmten Preisrahmens eine Grenze überschreitet. Um diese Strategie zu entwickeln, haben wir historische Daten mit einer Qualität von 99,9 % aus den letzten 15 Jahren verwendet. Die wichtigsten Indikatoren wurden ausgewählt und die falschen Indikatoren eliminiert. Der Sachverständige führt eine technische Analyse durch und zieht nur die Fälle zurück, die die besten Ergebnisse liefern. Er verwendet ein System z
Naked Gold Trend Hunter
Jestoni Santiago
Experten
[ SET DATEIEN ] Der Naked Gold Trend Hunter ist ein professioneller Trendfolge-EA, der die Präzision des Daytradings mit der Agilität des Scalpings verbindet. Er sucht nach konsistenten, hochwahrscheinlichen Einstiegsmöglichkeiten, die auf den institutionellen Geldfluss in Gold (XAUUSD) und anderen wichtigen Märkten ausgerichtet sind . Der Trend Hunter basiert auf Multi-Timeframe-Bestätigung und präziser Trendanalyse . Er macht Schluss mit dem Rätselraten, indem er sicherstellt, dass sich jeder
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Der BoomAndCrashEA , der auf vektoriellem maschinellem Lernen basiert, ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das die neuesten Fortschritte in der Computertechnologie nutzt, um den Devisenmarkt zu analysieren und zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Der Expert Advisor nutzt vektorielles maschinelles Lernen, um riesige Mengen historischer Daten zu lernen und schnell und effizient Muster auf dem Markt zu erkennen. Er wird einen hochentwickelten und komplexen proprietären Algorithmus verw
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Experten
Catching Bot ist ein automatischer Berater, der für den Handel auf allen Finanzmärkten eingesetzt wird. Dieser Bot verfügt über umfangreiche Funktionen für die Arbeit auf dem Forex-Markt und für alle Instrumente. Der Bot implementiert Methoden, die die Sicherheit des Forex-Marktes überwinden können und Ihnen helfen, mit einem akzeptablen, angemessenen Risiko zu arbeiten. Kurz zum Kern des Problems. Wie Sie wissen, ist die Arbeit auf dem Forex-Markt nicht einfach, es ist schwierig, die Preisbew
Remora fish Mt5
Marta Gonzalez
Experten
Du weißt, dass du kein Hai bist, aber vielleicht kannst du ein Remora-Fisch sein. Du musst nur einen Hai ausfindig machen und dich von dessen Überresten ernähren. Dieses System verwendet einen Indikator, der die Bewegungen des Hais erkennt und sich zu seinen Gunsten positioniert, indem es seinen Fang ausnutzt. Dieses System analysiert den Markt und sucht nach den Wellen, die der Hai im Forex-Meer erzeugt, wenn er den Markt angreift. Sobald die Hai-Attacke lokalisiert ist, betritt es den Markt,
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Experten
CRAZY WHALE MT5 - vollautomatischer Gitterhandel. Der EA, der den Sturm überlebt und den Trend bezwingt. Warum Trader Crazy Whale wählen Super-Grid-Intelligenz - Positionen, Absicherungen, Clearing, Rebalancing und Lot automatisch. Sie handeln - es denkt, reagiert und passt sich an. Trend Hunter - Liest die Marktstruktur in Echtzeit, um den Walen zu folgen, nicht der Masse. Risikoanpassung - Wählen Sie Ihr Aggressionsniveau und die automatisch skalierte Losgröße. Plug & Play Einfachheit - K
FREE
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Experten
EA Gold Stuff mt5 ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff mt5, so arbeitet der Berater an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, dem Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mi
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Cypher Light
Youssef Souih Hejjaji
Experten
Cypher Light - Intelligenz und Präzision beim GBPUSD (H1) CypherLight ist ein völlig kostenloser Expert Advisor, der für den automatischen Handel mit dem GBPUSD-Paar auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Was macht CypherLight so einzigartig Vollautomatisch: identifiziert Chancen und führt Trades ohne manuelle Eingaben aus Neuronales Netzwerk: lernt vom Marktverhalten und passt sich dynamisch an Verwendet eine gut optimierte Kombination von technischen Indikatoren für intelligente Ein- u
You shall not pass MT5
Marta Gonzalez
Experten
Sie werden nicht passieren - es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Dieses System erkennt die Bereiche zwischen dem Ende der amerikanischen Sitzung und dem Beginn der asiatischen Sitzung, Betrieb denken, dass das Volumen des Marktes nicht in der Lage, den Bruch der Unterstützung oder Widerstand zu halten, denken, dass dieser Bruch. Um sich den unterschiedlichen Zeitplänen der verschiedenen Broker anzupassen, müssen Sie in der Konfiguration die Schlus
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Vineski HFT Gold Scalper
Murad Nagiev
4 (6)
Experten
Hauptmerkmale des Vineski HFT Gold Scalper MT5 Ultraschnelle Marktanalyse Der Roboter verfügt über eine leistungsstarke algorithmische Engine, die Marktdaten sofort analysieren und interpretieren kann. Dadurch können Entscheidungen in Echtzeit getroffen und Marktveränderungen sofort berücksichtigt werden. Automatische Ausführung von Trades Der Roboter führt Trades automatisch basierend auf vordefinierten Strategien und Kriterien aus. Dies eliminiert emotionale Faktoren und erhöht die Präzisio
Gold Prop Breaker
Murad Nagiev
Experten
Gold Prop Breaker ist ein innovativer, automatisierter Trading-Roboter, der speziell dafür entwickelt wurde, jede Herausforderung im Prop Trading zu meistern. Er konzentriert sich auf den Goldhandel und verwendet eine sorgfältig entwickelte Strategie, die für 15-Minuten- und 1-Stunden-Zeitrahmen optimiert ist. Wichtige Merkmale: Vielseitigkeit bei Herausforderungen: Der Roboter wurde unter Berücksichtigung der strengen Anforderungen von Prop Trading-Programmen entwickelt und ist in der Lage, je
Gold EP
Murad Nagiev
4.5 (2)
Experten
GOLD EP ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er analysiert die Kursbewegungen und eröffnet, verwaltet und schließt Trades automatisch mithilfe vordefinierter Stop-Loss- und Take-Profit-Level. Die Hauptidee des Roboters besteht darin, kurzfristige Kursimpulse auf 15-Minuten-Goldcharts zu erfassen. Wenn ein Handelssignal auftritt, platziert der Advisor Orders unter Berücksichtigung der festgelegten Risikoparameter (Stop-Loss-Lev
FREE
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experten
"Universal US100 HFT" ist ein Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der für den Handel mit dem NASDAQ 100 Index (US100) entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf kurzfristige Trades und nutzt kleinste Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Er verwendet keine risikoreichen Strategien wie Grid oder Martingale, was ihn sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität macht. Hauptmerkmale: Hochfrequenz-Scalping:   Der Roboter ist für schnelle Trades mit minimaler Haltedauer konzipi
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
Indikatoren
Trend Arrow Reaper   ist ein Trendfolge-Indikator, der Ein- und Ausstiegssignale durch Pfeile anzeigt. Er analysiert den Preis und identifiziert potenzielle Umkehrpunkte. Hauptmerkmale: Handelspfeile: Blauer Aufwärtspfeil   – Kaufsignal (Long). Gelber Abwärtspfeil   – Verkaufssignal (Short). Weniger Fehlsignale   – Integrierter Filter für mehr Genauigkeit. Funktioniert auf allen Zeitrahmen   – Von M1 bis MN. Einfach zu bedienen   – Keine komplexen Einstellungen. Anwendung: Warten Sie auf einen P
Gold Rebalancing
Murad Nagiev
Experten
Dieser Trading-Roboter wurde entwickelt, um automatisch auf den Gold- (XAU) und Forex-Märkten zu handeln. Er analysiert Markttrends, Asset-Korrelationen und makroökonomische Faktoren, um die besten Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Das Hauptziel besteht darin, Risiken zu minimieren und Gewinne durch ein dynamisches Rebalancing des Portfolios zu maximieren. Hauptfunktionen Echtzeit-Marktanalyse Der Roboter überwacht kontinuierlich die Preise von Gold und Währungen, analysiert Trends un
FREE
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Experten
Crystal Prop Passer — Trading-Bot für Gold (XAU/USD) im 5-Minuten-Chart, entwickelt zum Bestehen von Prop-Firm-Challenges Der Crystal Prop Passer ist ein intelligenter Trading-Algorithmus, speziell entwickelt, um Prop-Firm-Challenges wie bei FTMO, MyForexFunds oder The5ers automatisch zu bestehen. Er handelt ausschließlich Gold (XAU/USD) auf dem 5-Minuten-Chart und bietet dadurch häufige und präzise Markteinstiege. Mit seiner adaptiven Logik und striktem Risikomanagement ist er ideal für Anfänge
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
Experten
Hetzer News Trading ist ein intelligenter Handelsroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, während wichtiger Nachrichtenveröffentlichungen zu operieren. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre Trades im Voraus zu planen, indem Sie präzise Zeitintervalle festlegen, zu denen Sie den Markt betreten, wenn wichtige wirtschaftliche und finanzielle Daten veröffentlicht werden. Hauptvorteile von Hetzer News Trading: Flexible Konfiguration: Legen Sie Ihren Handelsplan im Voraus anhand des Nachrichtenkalenders
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experten
Überblick: Ravenok Gold MT5 ist ein hocheffektiver Handelsroboter, der speziell für den nächtlichen Handel an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Marktdaten zu analysieren und Entscheidungen auf der Grundlage gründlich getesteter Strategien zu treffen. Der Roboter arbeitet in erster Linie nachts, wenn die Marktvolatilität geringer ist, so dass er bei minimalem Risiko Gewinne erzielen kann. Hauptmerkmale: Niedriger Drawdown: NightProfit Trader verwendet e
FREE
ICT Zone Arrow Indicator
Murad Nagiev
Indikatoren
Der ICT-Zonenpfeilindikator ist ein innovatives Instrument, das auf der Grundlage von IKT-Prinzipien entwickelt wurde. Er bietet Leichtigkeit und Effizienz bei der Identifizierung wichtiger Handelsbereiche auf dem Markt. Auf der Grundlage des "Killzone"-Konzepts bietet dieser Indikator Händlern wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, indem er Orte identifiziert, an denen große Änderungen in der Preisrichtung potenziell auftreten könnten. Der ICT-Zonenpfeil-Indikator bietet visuelle gr
FREE
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Experten
Willkommen in der Welt des Handels mit Trend Candle Pumper - Ihrem zuverlässigen Partner an den Finanzmärkten! Trend Candle Pumper ist ein intelligenter Trading-Bot, der für diejenigen entwickelt wurde, die in die Investment-Szene eintauchen wollen, ohne Experten im Trading zu sein. Wie er funktioniert: Trend Candle Pumper nutzt fortschrittliche Algorithmen der künstlichen Intelligenz, um Trends an den Finanzmärkten zu analysieren. Aber was ist ein Trend? Einfach ausgedrückt, ist ein Trend die a
Nemiga Prop Scalper
Murad Nagiev
Experten
Die neue Ära der Handelsautomatisierung ist mit Nemiga Prop Scalper angebrochen! Unser Roboter ist nicht nur eine Software, sondern ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihre Handelsstrategie auf ein neues Niveau der Effizienz und Effektivität hebt. Prop Firm Ready. Anforderungen Handels-Paare EURUSD,XAUUSD Zeitrahmen 1H Minimale Einzahlung $100 Hebelwirkung 1:200 Makler PRO,ECN,NIEDRIGER Spread Merkmale: Fortschrittliche Handelsalgorithmen: Nemiga Prop Scalper ist mit hochmodernen Algorithm
Krembo Action
Murad Nagiev
Experten
Beschreibung: Der Krembo Action Trading Robot ist ein innovativer Handelsassistent für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel auf den Finanzmärkten anstreben. Benannt nach dem legendären israelischen Dessert, kombiniert dieser Roboter Kühnheit und Zuverlässigkeit und bietet Händlern ein leistungsstarkes Werkzeug, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Merkmale: Preis-Aktion und RSI-Strategien: Krembo Action basiert auf der effektiven Kombination von Price Action und RSI-Strateg
Lamar Gray
Murad Nagiev
Experten
MT5 Version - (Hier klicken ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Roboter Lamar Gray - Ihr zuverlässiger Partner in der Welt des Forex-Handels. Dieser Handelsroboter ist auf Swing-Trading-Strategien für Währungspaare spezialisiert und bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für Ihr Portfolio. Merkmale: Swing-Trading-Strategie: Lamar Gray basiert auf einer Swing-Trading-Strategie, die es ihm ermöglicht, sichere Entscheidungen auf der Grundlage langfristiger Markttrends und -muster zu treffen.
Space Cake
Murad Nagiev
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Angebot - ein innovatives Produkt namens Space Cake , das Ihre Herangehensweise an den Markthandel verändern wird! Dieses Produkt wurde speziell für erfahrene Händler und Investoren entwickelt, die ihre Effizienz steigern und Risiken reduzieren wollen. Dank seiner einzigartigen Funktionen und Eigenschaften wird es zu einem unverzichtbaren Helfer bei Ihren Handelsaktivitäten. Ohne Martingale, Grids und andere risikoreiche Strategien. MT5 Version - Klick
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
Experten
Willkommen in der Welt des Tradings mit Trend Candle Pumper – deinem zuverlässigen Partner auf den Finanzmärkten! Trend Candle Pumper ist ein intelligenter Trading-Bot, entwickelt für alle, die ins Investieren einsteigen wollen, ohne Experten im Handel zu sein. Funktionsweise: Trend Candle Pumper verwendet fortschrittliche KI-Algorithmen zur Analyse von Markttrends. Doch was ist ein Trend? Einfach gesagt: ein Trend ist die allgemeine Richtung, in die sich der Preis eines Vermögenswertes bewegt.
Royko Gold Scalper
Murad Nagiev
Experten
Royko Gold Scalper ist ein leistungsstarker automatisierter Trading-Roboter, der für den Handel auf dem Goldmarkt mit einer Breakout-Scalping-Strategie auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er ist speziell für dynamische Marktbedingungen optimiert, in denen der Preis starke Bewegungen zeigt, und ermöglicht es, kurzfristige Handelschancen schnell zu nutzen. Hauptmerkmale: 5M ICmarkets Set – Hier klicken Chat – MQL5-Nachricht Breakout-Strategie: Der Roboter erkennt Schlüsselwiderstands- u
Lamar Gray MT5
Murad Nagiev
Experten
MT4 Version - (Hier klicken ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Roboter Lamar Gray - Ihr zuverlässiger Partner in der Welt des Devisenhandels. Dieser Handelsroboter ist auf Swing-Trading-Strategien für Währungspaare spezialisiert und bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für Ihr Portfolio. Merkmale: Swing-Trading-Strategie: Lamar Gray basiert auf einer Swing-Trading-Strategie, die es ihm ermöglicht, sichere Entscheidungen auf der Grundlage langfristiger Markttrends und -muster zu treffen
Space Cake MT5
Murad Nagiev
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Angebot: Space Cake , ein innovatives Produkt, das Ihre Herangehensweise an den Handel grundlegend verändern wird. Dieses Produkt wurde speziell für erfahrene Trader und Investoren entwickelt, die ihre Effizienz steigern und Risiken minimieren möchten. Dank seiner einzigartigen Funktionen und Eigenschaften wird es zu einem unverzichtbaren Begleiter für Ihre Handelsaktivitäten. Ohne Martingale, ohne Grid-Strategien, ohne hohe Risiken. MT4-Version – Jetzt h
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Levels-Indikator Der Automatic Fibonacci Levels Indicator ist ein unverzichtbares Instrument für Händler, die Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels nahtlos in ihre technische Analyse einbeziehen möchten. Dieser innovative Indikator identifiziert automatisch signifikante Kursbewegungen und berechnet wichtige Fibonacci-Levels, die Händlern wertvolle Einblicke in potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche geben. Hauptmerkmale: Automatische Berechnung : Berech
AutoTrend Lines
Murad Nagiev
Indikatoren
Automatischer Trendlinien-Indikator Der Automatische Trendlinien-Indikator ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Vereinfachung der technischen Analyse durch automatisches Erkennen und Zeichnen von Trendlinien auf einem Preisdiagramm. Er analysiert die Kursbewegungen, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen, und zeichnet aufsteigende und absteigende Trendlinien auf der Grundlage historischer Kursbewegungen ein. Dieser Indikator hilft Händlern, Markttrends, potenzielle Ausb
Lamar XL
Murad Nagiev
Experten
Lamar XL   ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, der für den automatisierten Handel an Finanzmärkten entwickelt wurde. Der Roboter kombiniert hocheffiziente Marktanalysealgorithmen mit einem einzigartigen Saldo-Wiederherstellungsmodus (Recovery Bot), was ihn zu einem idealen Werkzeug für Trader macht, die Risiken minimieren und langfristig Gewinne maximieren möchten. Hauptmerkmale: Recovery Bot-Modus : Integrierter Algorithmus zur Saldo-Wiederherstellung, der die Handelsstrategie automatisc
VendoBot
Murad Nagiev
Experten
Price-Action-Swing-Trading-Roboter für 1‑Stunden-Forex Price-Action-Strategie Erkennt Schlüsselniveaus von Unterstützung und Widerstand über Kerzenmuster. Erfasst und bestätigt Umkehr- und Fortsetzungsformationen (Pin Bars, Engulfings, Inside Bars). Handelt ausschließlich auf Preisbewegungen ohne verzögernde Indikatoren und minimiert Signalverzögerungen. Swing-Timeframe (H1) Führt Trades im 1‑Stunden-Chart aus, um Bewegungen von 20–100 Pips zu erfassen, abhängig von der Volatilität. Bietet ein
Cobra G
Murad Nagiev
Experten
Cobra G ist ein hochentwickelter, vollständig automatisierter Handelsroboter für Gold, der darauf ausgelegt ist, die Komplexitäten des Goldmarktes mit Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu meistern. Sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Profis bietet Cobra G modernste Algorithmen, Echtzeitanalysen und adaptive Machine-Learning-Techniken, um kurzfristige Preisineffizienzen und langfristige Trends zu erkennen und auszunutzen. Hauptfunktionen Hochfrequenz-Analyse : Cobra G überw
US30 NovaBid Scalper
Murad Nagiev
Experten
US30 NovaBid Scalper ist ein automatisiertes Handelstool für Indizes, fokussiert auf kurzfristige Spekulation und schnelle Gewinnrealisierung. Es vereint: Dynamische Positionsgrößen : berechnet Volumina nach Volatilität und Kontostand, steuert Risiko flexibel und verhindert Überexposition. Feste & adaptive Stopps : setzt Schutzlevel beim Einstieg; bei Kursvorteil verengt der Stop, um den Gewinn zu maximieren. Klare Gewinnziele : schließt Teil-/Gesamtpositionen bei Zielerreichung, für konstante
Hyper Volt
Murad Nagiev
Experten
Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2324741 Hyper Volt ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem, entwickelt für maximale Geschwindigkeit, Stabilität und Präzision. Es richtet sich an Trader, die überlegene Ausführung, robustes Risikomanagement und überprüfbare Ergebnisse erwarten. Basierend auf einem Multithread-Ausführungs-Engine und Echtzeit-Marktanalyse, arbeitet Hyper Volt nahtlos auf Hauptwährungspaaren und Rohstoffen. Adaptive Algorithmen überwachen kontinuierlich Volati
Auswahl:
Easydrake
109
Easydrake 2025.02.13 12:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension