Lamarius AI

Dieser Scalping-Trading-Bot wurde für hochpräzises und effizientes Trading entwickelt und nutzt künstliche Intelligenz, um die günstigsten Einstiegspunkte am Markt zu identifizieren. Der Bot verfügt über eine fortschrittliche, selbstlernende Strategie, die es ihm ermöglicht, sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen und seine Vorgehensweise in Echtzeit zu optimieren. Jede Order ist mit einem strikten Stop-Loss versehen, um potenzielle Verluste zu minimieren und ein risikoarmes Trading zu gewährleisten. Er verwendet weder Martingale- noch Grid-Strategien, wodurch das Risiko einer schrittweisen Erhöhung der Positionsgröße oder erheblicher Drawdowns vermieden wird.

Der Bot ist für Trader aller Erfahrungsstufen geeignet – von Anfängern bis hin zu Profis – und erfordert keine ständige Marktüberwachung.

Vorteile des Bots

Hohe Präzision : KI-gestützte Analyse identifiziert optimale Einstiegspunkte für maximale Trading-Chancen.

: KI-gestützte Analyse identifiziert optimale Einstiegspunkte für maximale Trading-Chancen. Selbstlernende Strategie : Der Bot passt sich den Marktbedingungen an und verbessert seine Effektivität über die Zeit.

: Der Bot passt sich den Marktbedingungen an und verbessert seine Effektivität über die Zeit. Geringes Risiko : Jede Order ist mit einem individuellen Stop-Loss abgesichert, um das Kapital vor großen Verlusten zu schützen.

: Jede Order ist mit einem individuellen Stop-Loss abgesichert, um das Kapital vor großen Verlusten zu schützen. Kein Martingale : Der Bot erhöht die Positionsgröße nicht, wodurch das Risiko kontrollierbar bleibt.

: Der Bot erhöht die Positionsgröße nicht, wodurch das Risiko kontrollierbar bleibt. Kein Grid-Trading : Vermeidet Grid-Strategien und reduziert das Risiko erheblicher Drawdowns.

: Vermeidet Grid-Strategien und reduziert das Risiko erheblicher Drawdowns. Kontinuierliche Marktüberwachung: Der Bot ist ständig aktiv und reagiert sofort auf Marktveränderungen.

Trading-Anforderungen

Handelspaare : XAUUSD, US100, US500

: XAUUSD, US100, US500 Zeitrahmen : 5M, 1H

: 5M, 1H Mindestkapital : $200

: $200 Hebelwirkung : 1:200

: 1:200 Broker: Konten mit niedrigen Spreads.



