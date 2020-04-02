VendoBot
- Experts
- Murad Nagiev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Robot di Swing Trading Price Action per Forex su TF1H
-
Strategia Price Action
-
Identifica livelli chiave di supporto e resistenza con pattern di candele.
-
Rileva e conferma formazioni di inversione e continuazione (pin bar, engulfing, inside bar).
-
Opera solo sul comportamento del prezzo, senza indicatori in ritardo, minimizzando i ritardi nei segnali.
-
-
Timeframe Swing (H1)
-
Esegue trade sul grafico orario per catturare movimenti di 20–100 pips, a seconda della volatilità.
-
Bilancia frequenza e qualità dei segnali: meno rumore e abbastanza opportunità di profitto.
-
-
Gestione del Rischio e del Capitale
-
Calcola automaticamente la dimensione della posizione in base a un rischio predefinito per trade (0,5–1% del capitale).
-
Posiziona lo stop-loss oltre l’estremo della candela trigger e usa trailing-stop fisso o adattivo per proteggere i profitti.
-
Limita le posizioni aperte contemporaneamente per evitare sovraesposizione.
-
-
Supporto Multi-Pair
-
Opera major e cross: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP, ecc.
-
Lista strumenti espandibile in base alle preferenze di volatilità.
-
-
Esecuzione Automatica
-
Integrazione completa con MT4/MT5 o cTrader per ordine, modifica e chiusura senza intervento manuale.
-
Registra tutte le operazioni e i risultati dei backtest in file locali o database per analisi.
-
Filtro notizie integrato per mettere in pausa i trade durante eventi economici ad alto impatto.
-
-
Parametri Personalizzabili
-
Input definiti dall’utente: dimensione stop-loss, livello take-profit, metodo trailing-stop, impostazioni di rischio.
-
Auto-ottimizzazione su dati storici con aggiornamenti periodici.
-
-
Monitoraggio e Avvisi
-
Notifiche in tempo reale di entry, exit e metriche di rischio via email, Telegram o avvisi in piattaforma.
-
Visualizzazione su grafico dei livelli decisionali per un controllo chiaro delle azioni del robot.
-
Vantaggi Chiave:
-
Elimina errori emotivi grazie a regole rigide
-
Segnali chiari e tempestivi basati sul prezzo
-
Risparmia tempo con analisi e ordini automatizzati
-
Trasparenza totale con log dettagliati e configurazione flessibile