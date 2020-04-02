VendoBot

Robot di Swing Trading Price Action per Forex su TF1H

  1. Strategia Price Action

    • Identifica livelli chiave di supporto e resistenza con pattern di candele.

    • Rileva e conferma formazioni di inversione e continuazione (pin bar, engulfing, inside bar).

    • Opera solo sul comportamento del prezzo, senza indicatori in ritardo, minimizzando i ritardi nei segnali.

  2. Timeframe Swing (H1)

    • Esegue trade sul grafico orario per catturare movimenti di 20–100 pips, a seconda della volatilità.

    • Bilancia frequenza e qualità dei segnali: meno rumore e abbastanza opportunità di profitto.

  3. Gestione del Rischio e del Capitale

    • Calcola automaticamente la dimensione della posizione in base a un rischio predefinito per trade (0,5–1% del capitale).

    • Posiziona lo stop-loss oltre l’estremo della candela trigger e usa trailing-stop fisso o adattivo per proteggere i profitti.

    • Limita le posizioni aperte contemporaneamente per evitare sovraesposizione.

  4. Supporto Multi-Pair

    • Opera major e cross: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP, ecc.

    • Lista strumenti espandibile in base alle preferenze di volatilità.

  5. Esecuzione Automatica

    • Integrazione completa con MT4/MT5 o cTrader per ordine, modifica e chiusura senza intervento manuale.

    • Registra tutte le operazioni e i risultati dei backtest in file locali o database per analisi.

    • Filtro notizie integrato per mettere in pausa i trade durante eventi economici ad alto impatto.

  6. Parametri Personalizzabili

    • Input definiti dall’utente: dimensione stop-loss, livello take-profit, metodo trailing-stop, impostazioni di rischio.

    • Auto-ottimizzazione su dati storici con aggiornamenti periodici.

  7. Monitoraggio e Avvisi

    • Notifiche in tempo reale di entry, exit e metriche di rischio via email, Telegram o avvisi in piattaforma.

    • Visualizzazione su grafico dei livelli decisionali per un controllo chiaro delle azioni del robot.

Vantaggi Chiave:

  • Elimina errori emotivi grazie a regole rigide

  • Segnali chiari e tempestivi basati sul prezzo

  • Risparmia tempo con analisi e ordini automatizzati

  • Trasparenza totale con log dettagliati e configurazione flessibile


