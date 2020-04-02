VendoBot
- Experts
- Murad Nagiev
- Version: 1.0
- Activations: 10
Robot de Swing Trading Price Action sur Forex en H1
-
Stratégie Price Action
-
Identification des niveaux clés de support et résistance via les motifs de chandeliers.
-
Détection et confirmation des figures de retournement et de continuation (pin bars, englobantes, inside bars).
-
Trading uniquement sur le comportement du prix, sans indicateurs retardés, pour minimiser les délais de signal.
-
-
Timeframe Swing (H1)
-
Exécution sur le graphique horaire pour capturer des mouvements de 20 à 100 pips selon la volatilité.
-
Équilibre entre fréquence de trades et qualité des signaux : moins de bruit, mais suffisamment d’opportunités.
-
-
Gestion du Risque & du Capital
-
Calcul automatique de la taille de position selon un risque prédéfini par trade (0,5–1% du capital).
-
Placement du stop-loss au-delà de l’extrême de la bougie déclencheuse, avec trailing-stop fixe ou adaptatif pour protéger les gains.
-
Limitation des positions ouvertes simultanées pour éviter la sur-exposition.
-
-
Support Multi-paires
-
Trading des paires majeures et crosses : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP, etc.
-
Liste d’instruments extensible selon vos préférences de volatilité.
-
-
Exécution Automatisée
-
Intégration complète avec MT4/MT5 ou cTrader pour entrée, modification et sortie d’ordres sans intervention manuelle.
-
Journalisation de toutes les opérations et résultats de backtest dans un fichier local ou une base de données pour analyse.
-
Filtre actualité intégré pour suspendre le trading lors des publications économiques à fort impact.
-
-
Paramètres Personnalisables
-
Entrées définies par l’utilisateur : taille du stop-loss, niveau du take-profit, méthode de trailing-stop, réglages de risque.
-
Auto-optimisation sur données historiques avec mises à jour périodiques.
-
-
Surveillance & Alertes
-
Notifications en temps réel des entrées, sorties et métriques de risque par e‑mail, Telegram ou alertes plateformes.
-
Visualisation sur graphique des niveaux décisionnels pour un suivi clair des actions du robot.
-
Avantages Clés :
-
Élimine les erreurs émotionnelles grâce à des règles strictes
-
Signaux clairs et opportuns basés sur le prix
-
Gagne du temps avec l’analyse et l’exécution automatisées
-
Transparence assurée par des logs détaillés et une configuration flexible