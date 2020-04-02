VendoBot

Robot de Swing Trading Price Action sur Forex en H1

  1. Stratégie Price Action

    • Identification des niveaux clés de support et résistance via les motifs de chandeliers.

    • Détection et confirmation des figures de retournement et de continuation (pin bars, englobantes, inside bars).

    • Trading uniquement sur le comportement du prix, sans indicateurs retardés, pour minimiser les délais de signal.

  2. Timeframe Swing (H1)

    • Exécution sur le graphique horaire pour capturer des mouvements de 20 à 100 pips selon la volatilité.

    • Équilibre entre fréquence de trades et qualité des signaux : moins de bruit, mais suffisamment d’opportunités.

  3. Gestion du Risque & du Capital

    • Calcul automatique de la taille de position selon un risque prédéfini par trade (0,5–1% du capital).

    • Placement du stop-loss au-delà de l’extrême de la bougie déclencheuse, avec trailing-stop fixe ou adaptatif pour protéger les gains.

    • Limitation des positions ouvertes simultanées pour éviter la sur-exposition.

  4. Support Multi-paires

    • Trading des paires majeures et crosses : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP, etc.

    • Liste d’instruments extensible selon vos préférences de volatilité.

  5. Exécution Automatisée

    • Intégration complète avec MT4/MT5 ou cTrader pour entrée, modification et sortie d’ordres sans intervention manuelle.

    • Journalisation de toutes les opérations et résultats de backtest dans un fichier local ou une base de données pour analyse.

    • Filtre actualité intégré pour suspendre le trading lors des publications économiques à fort impact.

  6. Paramètres Personnalisables

    • Entrées définies par l’utilisateur : taille du stop-loss, niveau du take-profit, méthode de trailing-stop, réglages de risque.

    • Auto-optimisation sur données historiques avec mises à jour périodiques.

  7. Surveillance & Alertes

    • Notifications en temps réel des entrées, sorties et métriques de risque par e‑mail, Telegram ou alertes plateformes.

    • Visualisation sur graphique des niveaux décisionnels pour un suivi clair des actions du robot.

Avantages Clés :

  • Élimine les erreurs émotionnelles grâce à des règles strictes

  • Signaux clairs et opportuns basés sur le prix

  • Gagne du temps avec l’analyse et l’exécution automatisées

  • Transparence assurée par des logs détaillés et une configuration flexible


