1시간 봉 Forex 스윙 트레이딩 가격 행동 기반 로봇

  1. 가격 행동 전략

    • 캔들 패턴으로 주요 지지·저항 수준 식별

    • 핀바, 엔골핑, 인사이드 바 등 반전·지속 패턴 탐지 및 확인

    • 지연 지표 없이 순수 가격 움직임만으로 거래하여 신호 지연 최소화

  2. 스윙 타임프레임 (H1)

    • 1시간 차트에서 거래를 실행하여 20–100핍의 움직임 포착(변동성에 따라 상이)

    • 과도한 노이즈 신호는 줄이고 규칙적 이익 기회를 충분히 확보

  3. 위험 및 자금 관리

    • 사전 설정된 거래당 리스크(계좌 잔액의 0.5–1%)에 따라 자동으로 로트 크기 계산

    • 트리거 캔들의 고가·저가 외부에 손절매 설정, 고정 또는 적응형 트레일링 스톱으로 이익 보호

    • 동시 보유 포지션 수 제한으로 과도한 계좌 노출 방지

  4. 다중 통화쌍 지원

    • 주요 및 교차 통화쌍 거래: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP 등

    • 변동성 선호도에 따라 거래 상품 목록 확장 가능

  5. 자동화 실행

    • MT4/MT5, cTrader와 완전 통합되어 수동 개입 없이 주문 입력·수정·청산

    • 모든 거래 및 백테스트 결과를 로컬 파일이나 데이터베이스에 기록하여 성과 분석

    • 주요 경제 지표 발표 시 자동 거래 일시중지 뉴스 필터 탑재

  6. 사용자 정의 매개 변수

    • 사용자가 설정 가능한 입력: 손절매 크기, 이익실현 수준, 트레일링 스톱 방식, 리스크 설정 등

    • 과거 데이터를 기반으로 자동 최적화 및 주기적 매개 변수 업데이트 지원

  7. 모니터링 및 알림

    • 이메일, Telegram 또는 플랫폼 내 알림을 통해 진입·청산·리스크 지표 실시간 통보

    • 차트에 의사결정 수준 시각화로 로봇 작동 사항 명확히 모니터링

주요 장점:

  • 엄격한 규칙 준수로 감정적 실수 제거

  • 명확하고 시의적절한 가격 행동 기반 신호

  • 분석 및 주문 자동화로 시간 절약

  • 상세 로그 및 유연한 구성으로 투명성 확보


