이 스캘핑 트레이딩 봇은 높은 정확도와 효율적인 거래를 위해 설계되었으며, 인공지능(AI)을 활용하여 시장에서 가장 유리한 진입 지점을 찾아냅니다. 이 봇은 고급 자가 학습 전략을 갖추고 있어 변화하는 시장 환경에 적응하며 실시간으로 거래 방식을 최적화할 수 있습니다. 각 거래에는 엄격한 스톱로스가 설정되어 있어 잠재적인 손실을 최소화하여 낮은 리스크의 거래를 유지합니다. 또한, 마틴게일 및 그리드 전략을 사용하지 않으므로 포지션 크기의 점진적인 증가나 대규모 손실 위험을 방지할 수 있습니다. 초보자부터 전문가까지 모든 수준의 트레이더가 사용할 수 있으며, 시장을 지속적으로 모니터링할 필요가 없습니다. 봇의 장점 높은 정확도 : AI 기반 분석을 통해 최적의 진입 지점을 찾아 최대한의 거래 기회를 제공합니다. 자가 학습 전략 : 시장 상황에 따라 적응하며, 시간이 지남에 따라 성능이 향상됩니다. 낮은 리스크 : 각 주문마다 개별 스톱로스를 설정하여 자본을 큰 손실로부터 보호합니다.