VendoBot
- エキスパート
- Murad Nagiev
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
1時間足のFXスイングトレード用プライスアクションロボット
-
プライスアクション戦略
-
ローソク足パターンで主要なサポート・レジスタンスを特定。
-
ピンバー、エンゴルフィング、インサイドバーなどの反転・継続パターンを検出・確認。
-
ラグのあるインジケーターを使わず価格動向のみで取引し、シグナル遅延を最小化。
-
-
スイング時間足（H1）
-
1時間足でエントリーし、通貨ペアのボラティリティに応じて20～100pipsを狙う。
-
ノイズの少ないエントリーと規則的な利益機会のバランスを確保。
-
-
リスク・資金管理
-
口座残高の0.5～1%をリスクとしたロット数を自動計算。
-
トリガー足の高値安値外にストップロスを設定し、固定または適応型トレーリングストップで利益を保護。
-
同時保有ポジション数を制限し、過度なリスクを回避。
-
-
複数通貨ペア対応
-
EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、EUR/GBPなどのメジャー＆クロスに対応。
-
ボラティリティ好みに応じて取引通貨ペアを追加可能。
-
-
自動実行機能
-
MT4/MT5、cTraderと完全連携し、手動介入なしで注文発注・変更・決済を実行。
-
すべての取引およびバックテスト結果をローカルファイルまたはデータベースに記録し分析に活用。
-
重要経済指標発表時に自動的に取引を一時停止するニュースフィルターを搭載。
-
-
カスタマイズ可能なパラメータ
-
ストップロス幅、テイクプロフィット水準、トレーリングストップ方式、リスク設定などをユーザー指定可能。
-
過去データに基づく自動最適化とパラメータの定期更新に対応。
-
-
モニタリング＆アラート
-
メール、Telegram、プラットフォー内通知でエントリー、決済、リスク状況をリアルタイム配信。
-
チャート上に意思決定レベルを可視化し、ロボットの動作を把握。
-
主なメリット：
-
ルール厳守で感情的ミスを排除
-
価格行動に基づく明確かつ迅速なシグナル
-
分析と注文を自動化し時間を節約
-
詳細なログと柔軟な設定で透明性を確保