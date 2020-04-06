Hetzer News Trading Murad Nagiev 5 (1) エキスパート

Hetzer News Tradingは、主要なニュースリリース時に動作するように特別に設計されたインテリジェントな取引ロボットです。重要な経済および金融データが公開される際に、市場に参入する正確な時間間隔を設定することで、事前に取引を計画することができます。 Hetzer News Trading の主な利点： 柔軟な設定: ニュースカレンダーに基づいて取引スケジュールを事前に設定できます。たとえば、明日16:00と17:00に重要なニュースが発表されることが分かっていれば、その時間帯に自動的にロボットを作動させるように設定できます。 週間計画: 数日先のニュースイベントを確認できるため、迅速に戦略を調整し、リスクを最小限に抑え、利益の可能性を最適化できます。 取引操作の自動化: ロボットは指定された時間に自動的に起動し、常にニュースを監視して手動で市場に参入する必要がなくなります。 効果的なリスク管理: 事前に設定された時間間隔と戦略により、ニュースイベントに関連する市場のボラティリティの影響を低減するのに役立ちます。 Hetzer News Tradingを利用することで、事前