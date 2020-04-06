VendoBot

1時間足のFXスイングトレード用プライスアクションロボット

  1. プライスアクション戦略

    • ローソク足パターンで主要なサポート・レジスタンスを特定。

    • ピンバー、エンゴルフィング、インサイドバーなどの反転・継続パターンを検出・確認。

    • ラグのあるインジケーターを使わず価格動向のみで取引し、シグナル遅延を最小化。

  2. スイング時間足（H1）

    • 1時間足でエントリーし、通貨ペアのボラティリティに応じて20～100pipsを狙う。

    • ノイズの少ないエントリーと規則的な利益機会のバランスを確保。

  3. リスク・資金管理

    • 口座残高の0.5～1%をリスクとしたロット数を自動計算。

    • トリガー足の高値安値外にストップロスを設定し、固定または適応型トレーリングストップで利益を保護。

    • 同時保有ポジション数を制限し、過度なリスクを回避。

  4. 複数通貨ペア対応

    • EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、EUR/GBPなどのメジャー＆クロスに対応。

    • ボラティリティ好みに応じて取引通貨ペアを追加可能。

  5. 自動実行機能

    • MT4/MT5、cTraderと完全連携し、手動介入なしで注文発注・変更・決済を実行。

    • すべての取引およびバックテスト結果をローカルファイルまたはデータベースに記録し分析に活用。

    • 重要経済指標発表時に自動的に取引を一時停止するニュースフィルターを搭載。

  6. カスタマイズ可能なパラメータ

    • ストップロス幅、テイクプロフィット水準、トレーリングストップ方式、リスク設定などをユーザー指定可能。

    • 過去データに基づく自動最適化とパラメータの定期更新に対応。

  7. モニタリング＆アラート

    • メール、Telegram、プラットフォー内通知でエントリー、決済、リスク状況をリアルタイム配信。

    • チャート上に意思決定レベルを可視化し、ロボットの動作を把握。

主なメリット：

  • ルール厳守で感情的ミスを排除

  • 価格行動に基づく明確かつ迅速なシグナル

  • 分析と注文を自動化し時間を節約

  • 詳細なログと柔軟な設定で透明性を確保


