VendoBot

Наш Swing‑робот на основе Price Action для торговли валютными парами на часовом таймфрейме сочетает в себе проверенные принципы анализа рыночного поведения и современную автоматизацию. Основные характеристики и преимущества:

  1. Стратегия Price Action

    • Анализ ключевых уровней поддержки и сопротивления по методологии «свечных паттернов».

    • Выявление и подтверждение разворотных и продолжительных формаций (пин‑бары, поглощения, внутренние свечи).

    • Торговля исключительно по чистому движению цены без использования запаздывающих индикаторов, что минимизирует риск запаздывания сигналов.

  2. Swing‑таймфрейм (H1)

    • Формирование сделок на часовом графике, что позволяет захватывать движения от 20 до 100 пунктов в зависимости от волатильности инструмента.

    • Оптимальное соотношение количества сделок и их качества: не слишком много шумных входов, но достаточно сигналов для регулярной прибыли.

  3. Управление рисками и капиталом

    • Автоматический расчёт размера лота исходя из заранее заданного риска на сделку (обычно 0,5–1 % от депозита).

    • Размещение стоп‑лосса за уровнем экстремума последней свечи и трейлинг‑стоп по фиксированной или адаптивной схеме для защиты уже набранной прибыли.

    • Ограничение одновременных открытых позиций, чтобы избежать «перегрева» счёта.

  4. Мультивалютная поддержка

    • Торговля популярными мажорными и кросс‑парами: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP и др.

    • Возможность расширения списка инструментов под ваши предпочтения и оценку волатильности.

  5. Функционал автоматической торговли

    • Полная интеграция с торговыми платформами (MetaTrader 4/5, cTrader): вход, модификация и закрытие ордеров без участия трейдера.

    • Логгирование сделок и результатов бэктеста в локальный файл или базу данных для последующего анализа.

    • Встроенная фильтрация новостного фона: пауза торговли во время релизов важных экономических событий.

  6. Гибкая настройка параметров

    • Пользовательские входные параметры: величина стоп‑лосса, тейк‑профита, метод трейлинг‑стопа, риск‑менеджмент.

    • Автооптимизация по историческим данным с возможностью периодического обновления параметров.

  7. Мониторинг и уведомления

    • Уведомления о входах/выходах и рисках на e‑mail, Telegram или прямо в терминале.

    • Визуализация уровней и зон принятия решений на графике для контроля работы робота.

Преимущества использования нашего Swing‑робота:

  • Снижение эмоциональных ошибок: робот торгует чётко по правилам.

  • Эффективность Price Action: торговля на «чистом» поведении цены без лишних индикаторов.

  • Экономия времени: мониторинг рынка и расчёт уровней выполняются автоматически.

  • Прозрачность и контроль: все сделки логируются, параметры доступны для гибкой настройки.

Этот робот станет вашим надёжным ассистентом для выстроенного системного подхода к свинг‑торговле на валютном рынке на часовом графике.


