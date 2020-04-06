VendoBot
- Эксперты
- Murad Nagiev
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Наш Swing‑робот на основе Price Action для торговли валютными парами на часовом таймфрейме сочетает в себе проверенные принципы анализа рыночного поведения и современную автоматизацию. Основные характеристики и преимущества:
Стратегия Price Action
Анализ ключевых уровней поддержки и сопротивления по методологии «свечных паттернов».
Выявление и подтверждение разворотных и продолжительных формаций (пин‑бары, поглощения, внутренние свечи).
Торговля исключительно по чистому движению цены без использования запаздывающих индикаторов, что минимизирует риск запаздывания сигналов.
Swing‑таймфрейм (H1)
Формирование сделок на часовом графике, что позволяет захватывать движения от 20 до 100 пунктов в зависимости от волатильности инструмента.
Оптимальное соотношение количества сделок и их качества: не слишком много шумных входов, но достаточно сигналов для регулярной прибыли.
Управление рисками и капиталом
Автоматический расчёт размера лота исходя из заранее заданного риска на сделку (обычно 0,5–1 % от депозита).
Размещение стоп‑лосса за уровнем экстремума последней свечи и трейлинг‑стоп по фиксированной или адаптивной схеме для защиты уже набранной прибыли.
Ограничение одновременных открытых позиций, чтобы избежать «перегрева» счёта.
Мультивалютная поддержка
Торговля популярными мажорными и кросс‑парами: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP и др.
Возможность расширения списка инструментов под ваши предпочтения и оценку волатильности.
Функционал автоматической торговли
Полная интеграция с торговыми платформами (MetaTrader 4/5, cTrader): вход, модификация и закрытие ордеров без участия трейдера.
Логгирование сделок и результатов бэктеста в локальный файл или базу данных для последующего анализа.
Встроенная фильтрация новостного фона: пауза торговли во время релизов важных экономических событий.
Гибкая настройка параметров
Пользовательские входные параметры: величина стоп‑лосса, тейк‑профита, метод трейлинг‑стопа, риск‑менеджмент.
Автооптимизация по историческим данным с возможностью периодического обновления параметров.
Мониторинг и уведомления
Уведомления о входах/выходах и рисках на e‑mail, Telegram или прямо в терминале.
Визуализация уровней и зон принятия решений на графике для контроля работы робота.
Преимущества использования нашего Swing‑робота:
Снижение эмоциональных ошибок: робот торгует чётко по правилам.
Эффективность Price Action: торговля на «чистом» поведении цены без лишних индикаторов.
Экономия времени: мониторинг рынка и расчёт уровней выполняются автоматически.
Прозрачность и контроль: все сделки логируются, параметры доступны для гибкой настройки.
Этот робот станет вашим надёжным ассистентом для выстроенного системного подхода к свинг‑торговле на валютном рынке на часовом графике.