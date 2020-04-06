Moving Average Surfer

Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5

Reiten Sie die Markt­wellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen.

Hauptfunktionen:

  • Analyse zweier gleitender Durchschnitte

  • Integrierter RSI-Filter

  • Dynamische Risikosteuerung

  • Flexible Handelsrichtungen

  • ATR-basierte Stops und Ziele

  • Unterstützung aller Zeitrahmen

  • Eindeutige Magic Number

Warum Trader diesen EA wählen:
Eine vollautomatische Lösung, die Trendanalyse, Momentumfilter und intelligente Risikokontrolle vereint.


Empfohlene Produkte
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Experten
EINFÜHRUNGSANGEBOT: $99 (Der Preis steigt nach den ersten 10 Verkäufen auf $199) Turtle Six Pattern Pro: Die Evolution der Trendfolge für Bitcoin Dieser Expert Advisor (EA) ist keine einfache Kopie der klassischen Turtle-Trading-Regeln. Es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung, die speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) optimiert wurde. Wir kombinieren den klassischen Donchian-Channel-Ausbruch mit einem proprietären Marktstruktur-Filter (Six-Pattern) . Ziel ist es, das
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 3 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf dem DAX H1 Zeitrahmen gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 3 nicht korrelierte EAs für den DAX H1 Zeitrahmen zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Trade hat seine eigene Logik für den STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansatz - einige
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 3 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf dem DAX M30 Zeitrahmen gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 3 nicht korrelierte EAs Logiken für den DAX M30 Zeitrahmen zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Trade hat seine eigene Logik für den STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansat
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals EA ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegramm-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt, die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderungen, Trailing-Stop-
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indikatoren
" Impulses and Corrections 5" wurde entwickelt, um Händlern bei der Navigation durch die Marktsituation zu helfen. Der Indikator zeigt auf mehreren Zeitskalen Aufwärts- und Abwärts- "Impulse" von Kursbewegungen an. Diese Impulse dienen als Grundlage für die Bestimmung der "Basis" , die aus "Korrektur "-Zonen der Kursbewegungen besteht, und verfügt außerdem über "Potenzial"-Zonen für mögliche Szenarien der Kursbewegungen. Die auf- und absteigenden Impulse werden auf der Grundlage einer modifizie
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indikatoren
Fibo Daily Channel-Indikator Der Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument für Händler, das präzise tägliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Fibonacci-Retracement- und Erweiterungsberechnungen liefert. Dieser Indikator zeichnet automatisch wichtige Pivot-Punkte (PP, R1, R2, S1, S2) sowie zusätzliche Ausdehnungsniveaus (R3, R4, S3, S4) ein und hilft Händlern, potenzielle Umkehr- und Ausbruchszonen einfach zu identifizieren. Der Indikator enthält anpassbare Alarme
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
Force Trade X MT5 ist ein EA, der auf Force Index basiert. Force Index-Parameter wie Period, BuyShift, BuyValue, SellShift und SellValue können angepasst werden. Force Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch Force Trade X MT5 wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indikatoren
Harmonic Pattern Suite Pro Einführung Harmonic Pattern Suite Pro ist ein Indikator, der harmonische Strukturen auf der Basis von X-A-B-C-D-Sequenzen identifiziert und im Chart anzeigt. Sein Ziel ist es, Musterformationen darzustellen, die geometrische und proportionale Kriterien erfüllen und eine klare visuelle Darstellung direkt auf dem Chart bieten. Der Indikator automatisiert den Erkennungsprozess, so dass keine manuelle Messung der Verhältnisse mehr erforderlich ist und der Benutzer die str
FREE
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experten
Selbstständige Ausführung von Geschäften, Überwachung des gesamten Prozesses von der Initiierung bis zum Abschluss. Kostenloser Support per Chat, E-Mail und Fernunterstützung Ursprünglich für XAUUSD (Gold) entwickelt. Änderungen der Einstellungen für andere Symbole Leistungsstarkes Regelmanagement Verbesserte Positionierungsfunktionen Risikomanagement / Dynamische Losgrößenbestimmung Schnelle Einrichtung Symbole : XAUUSD Investition für alle: Unser Trading-Bot ist so konzipiert, dass er Händler
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
Indikatoren
Anchored VWAP (AVWAP) mit Standardabweichungsbändern – MT5 Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit präzisen Anchored VWAPs, erweitert durch dynamische Standardabweichungsbänder. Entwickelt für Trader, die Geschwindigkeit, Klarheit und umsetzbare Marktinformationen schätzen. Hauptfunktionen: Mehrere Anker: Platzieren Sie unbegrenzt viele VWAPs mit individuellen Startdaten und -zeiten. Erweiterte Std-Dev-Bänder: Bis zu 3 Bänder pro VWAP mit vollständig anpassbaren Multiplikatoren für prä
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indikatoren
Hull Moving Average (HMA) für MT5 – schneller, glatter, verzögerungsfreier Trendindikator Der Hull Moving Average (HMA) ist ein leistungsstarker MT5-Trendindikator, der extrem glatte und nahezu verzögerungsfreie Signale liefert. Im Gegensatz zu SMA, EMA oder WMA reagiert der HMA sofort auf Marktbewegungen und filtert gleichzeitig Rauschen — ideal für Scalper und Intraday-Trader. Er verwendet einen effizienten Weighted-MA-Kern, basiert auf der echten Alan-Hull-Formel und produziert eine präzise,
FREE
Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
Indikatoren
Anchored VWAP (AVWAP) für MT5 Fügen Sie mühelos mehrere Anchored VWAP-Linien auf einem Chart hinzu, mit präzisen Datum- und Zeitankern. Entwickelt für Trader, die eine schnelle, klare und flexible Analyse wichtiger Preisniveaus wünschen. Highlights: Mehrere VWAPs pro Chart verankern Benutzerdefiniertes Startdatum und -zeit für jede Linie festlegen Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche Ideal für Intraday- und Swing-Trading Trends analysieren, dynamische Unterstützung/Widerstand identifizie
FREE
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Crossover + RSI EA — Ein Sauberes, Zuverlässiges Trend-System, Das Einfach Funktioniert Sie suchen einen EA, der einfach, diszipliniert und effektiv ist – ohne unnötige Komplexität? Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die klare Trend-Einstiege, starke Bestätigungen und intelligentes Risikomanagement benötigen. Der MA Crossover + RSI EA kombiniert klassische Trendfolge mit Momentum-Bestätigung und liefert hochwertige Signale bei vollständiger Automatisierung. Warum Trader
AVWAP Sniper
Rowan Stephan Buys
Experten
AVWAP Sniper – EA Beschreibung AVWAP Sniper richtet sich strategisch auf Anchored VWAP-Level in Kombination mit MA-Richtung und MFI-Kontrolle, um hochwahrscheinliche Trade-Setups zu identifizieren. Öffnet nur einen Trade pro Signal, um Risiko zu steuern und Chancen gezielt zu nutzen. Indikator: Vollständig integriert, kostenlos verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site Risikomanagement: Max Risk Percentage begrenzt Verluste, ATR-basierte SL/TP passen sich der Volatilit
AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
Experten
AVWAP Machine Gun – Expertenberater Beschreibung AVWAP Machine Gun kombiniert die Präzision der Anchored VWAP Analyse mit gleitenden Durchschnitts-Trendfiltern, MFI-Bestätigung und ATR-basierter Volatilitätssteuerung, um eine hochwahrscheinliche Multi-Entry-Handelsmaschine zu bieten. Dieser EA richtet sich an Trader, die bei starken Bewegungen skalieren möchten, ohne wichtige Chancen zu verpassen — mehrere Trades pro Kerze, wenn Momentum und institutionelle Signale übereinstimmen. Anchored VWAP
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Experten
AVWAP Bands Scalper Der AVWAP Bands Scalper bietet präzises Trading für Scalper und Intraday-Trader. Dieser vollautomatische Expert Advisor nutzt den Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) und benutzerdefinierte Standardabweichungsbänder zur Identifikation hochwahrscheinlicher Handelsgelegenheiten. Hauptfunktionen: Integrierter Indikator: Der EA verwendet vollständig den AVWAP + StdDev Bands-Indikator für alle Ein-, SL- und TP-Berechnungen. Indikator hier herunterladen: https://www.mql5
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Experten
HMA Crossover EA Der HMA Crossover EA ist ein präziser Trendfolge-Expertenberater für MetaTrader 5, der mithilfe des reaktionsschnellen Hull Moving Average (HMA) potenzielle Handelschancen erkennt. Hauptfunktionen: Dynamische HMA-Kreuzungserkennung ATR-basiertes Stop-Loss & Take-Profit Intelligente Lotgrößensteuerung Flexible Handelsrichtungen Optimierte Performance Hohe Sicherheit & Zuverlässigkeit Ideal für Trader, die einen systematischen, regelbasierten Trendansatz bevorzugen. Laden Sie hie
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension