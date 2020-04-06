Moving Average Surfer
- Experten
- Rowan Stephan Buys
- Version: 2.2
- Aktivierungen: 5
Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5
Reiten Sie die Marktwellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen.
Hauptfunktionen:
-
Analyse zweier gleitender Durchschnitte
-
Integrierter RSI-Filter
-
Dynamische Risikosteuerung
-
Flexible Handelsrichtungen
-
ATR-basierte Stops und Ziele
-
Unterstützung aller Zeitrahmen
-
Eindeutige Magic Number
Warum Trader diesen EA wählen:
Eine vollautomatische Lösung, die Trendanalyse, Momentumfilter und intelligente Risikokontrolle vereint.