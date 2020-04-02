VendoBot

1 Saatlik Forex için Fiyat Hareketi Temelli Swing Trading Robotu

  1. Price Action Stratejisi

    • Mum çubuğu formasyonlarıyla kilit destek ve direnç seviyelerini belirler.

    • Pin bar, engulfing, inside bar gibi dönüş ve devam formasyonlarını tespit ve onaylar.

    • Gecikmeli indikatörler kullanmadan yalnızca fiyat hareketlerine dayanarak işlem yapar, sinyal gecikmesini en aza indirir.

  2. Swing Zaman Dilimi (H1)

    • 1 saatlik grafikte 20–100 pip’lik hareketleri yakalamak için işlem gerçekleştirir; volatiliteye göre değişir.

    • İşlem sıklığı ve sinyal kalitesi arasında denge kurar: daha az gürültü, düzenli kazanç fırsatları.

  3. Risk & Sermaye Yönetimi

    • İşlem başına önceden belirlenmiş riske (%0,5–1 hesap bakiyesi) göre lot büyüklüğünü otomatik hesaplar.

    • Stop-loss’u tetikleyen mumun ekstremi dışında konumlandırır ve kar koruma için sabit veya uyarlanabilir trailing-stop uygular.

    • Aşırı maruziyeti önlemek için eş zamanlı açık pozisyon sayısını sınırlar.

  4. Çoklu Parite Desteği

    • EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP gibi majör ve cross paritelerde işlem yapar.

    • Volatilite tercihinize göre işlem enstrümanları listesi genişletilebilir.

  5. Otomatik Yürütme

    • MT4/MT5 veya cTrader platformlarıyla tam entegrasyon; manuel müdahale olmadan emir açma, değiştirme ve kapama.

    • Tüm işlemleri ve backtest sonuçlarını yerel dosya veya veritabanına kaydederek performans analizi sağlar.

    • Önemli ekonomik veriler yayımlandığında işlemleri durdurmak için dahili haber filtresi.

  6. Özelleştirilebilir Parametreler

    • Kullanıcı tanımlı girdiler: stop-loss boyutu, take-profit seviyesi, trailing-stop yöntemi, risk ayarları.

    • Tarihsel verilerle otomatik optimizasyon ve periyodik parametre güncellemeleri.

  7. İzleme & Uyarılar

    • Giriş, çıkış ve risk metrikleri hakkında e-posta, Telegram veya platform içi bildirimlerle gerçek zamanlı uyarılar.

    • Karar seviyelerinin grafik üzerinde görselleştirilmesiyle robotun işlemleri net şekilde takip edilir.

Temel Avantajlar:

  • Katı kurallarla duygusal hataları ortadan kaldırır

  • Fiyat hareketine dayalı net ve zamanında sinyaller

  • Analiz ve emir yönetimini otomatikleştirerek zaman kazandırır

  • Ayrıntılı kayıtlar ve esnek yapılandırma ile tam şeffaflık


