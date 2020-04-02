VendoBot
- Uzman Danışmanlar
- Murad Nagiev
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
1 Saatlik Forex için Fiyat Hareketi Temelli Swing Trading Robotu
-
Price Action Stratejisi
-
Mum çubuğu formasyonlarıyla kilit destek ve direnç seviyelerini belirler.
-
Pin bar, engulfing, inside bar gibi dönüş ve devam formasyonlarını tespit ve onaylar.
-
Gecikmeli indikatörler kullanmadan yalnızca fiyat hareketlerine dayanarak işlem yapar, sinyal gecikmesini en aza indirir.
-
-
Swing Zaman Dilimi (H1)
-
1 saatlik grafikte 20–100 pip’lik hareketleri yakalamak için işlem gerçekleştirir; volatiliteye göre değişir.
-
İşlem sıklığı ve sinyal kalitesi arasında denge kurar: daha az gürültü, düzenli kazanç fırsatları.
-
-
Risk & Sermaye Yönetimi
-
İşlem başına önceden belirlenmiş riske (%0,5–1 hesap bakiyesi) göre lot büyüklüğünü otomatik hesaplar.
-
Stop-loss’u tetikleyen mumun ekstremi dışında konumlandırır ve kar koruma için sabit veya uyarlanabilir trailing-stop uygular.
-
Aşırı maruziyeti önlemek için eş zamanlı açık pozisyon sayısını sınırlar.
-
-
Çoklu Parite Desteği
-
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP gibi majör ve cross paritelerde işlem yapar.
-
Volatilite tercihinize göre işlem enstrümanları listesi genişletilebilir.
-
-
Otomatik Yürütme
-
MT4/MT5 veya cTrader platformlarıyla tam entegrasyon; manuel müdahale olmadan emir açma, değiştirme ve kapama.
-
Tüm işlemleri ve backtest sonuçlarını yerel dosya veya veritabanına kaydederek performans analizi sağlar.
-
Önemli ekonomik veriler yayımlandığında işlemleri durdurmak için dahili haber filtresi.
-
-
Özelleştirilebilir Parametreler
-
Kullanıcı tanımlı girdiler: stop-loss boyutu, take-profit seviyesi, trailing-stop yöntemi, risk ayarları.
-
Tarihsel verilerle otomatik optimizasyon ve periyodik parametre güncellemeleri.
-
-
İzleme & Uyarılar
-
Giriş, çıkış ve risk metrikleri hakkında e-posta, Telegram veya platform içi bildirimlerle gerçek zamanlı uyarılar.
-
Karar seviyelerinin grafik üzerinde görselleştirilmesiyle robotun işlemleri net şekilde takip edilir.
-
Temel Avantajlar:
-
Katı kurallarla duygusal hataları ortadan kaldırır
-
Fiyat hareketine dayalı net ve zamanında sinyaller
-
Analiz ve emir yönetimini otomatikleştirerek zaman kazandırır
-
Ayrıntılı kayıtlar ve esnek yapılandırma ile tam şeffaflık