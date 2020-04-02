Bu scalping ticaret botu, piyasadaki en uygun giriş noktalarını belirlemek için yapay zekayı kullanarak yüksek doğrulukta ve verimli bir ticaret sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bot, gelişmiş bir kendi kendine öğrenme stratejisine sahiptir ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlayarak gerçek zamanlı olarak stratejisini optimize edebilir. Her işlem için sıkı bir stop-loss belirlenmiştir, böylece olası kayıplar en aza indirilerek düşük riskli bir ticaret sağlanır. Martingale veya grid stratejilerini