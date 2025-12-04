Zigzag Price Arrows 1

Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch:

-Richtungspfeile: Zeigt farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) an, die potenzielle Trendrichtungen anzeigen.

- Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt auf dem Chart an.

- Verbesserte visuelle Klarheit: Erleichtert die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsebenen.

Hauptmerkmale:

Traditionelle Zickzack-Linienzeichnung

Pfeilsignale, die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen anzeigen

Echtzeit-Kursanzeige an Pivot-Punkten

Anpassbare Einstellungen (Tiefe, Abweichung, Back Step)

Einstellbare Textfarben und Schriftgrößen

Verwendung:

Grüne Abwärtspfeile: Weisen auf potenzielle Kaufgelegenheiten bei gebildeten Tiefstständen hin .

Magentafarbene Aufwärtspfeile: Weisen auf potenzielle Verkaufspunkte an gebildeten Schwunghochs hin .

Preisetiketten: Helfen, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.

Eingabeparameter:

Ext Depth: Einstellung der Zickzack-Tiefe (Standard: 12)

Ext Deviation: Minimale Preisabweichung (Standardwert: 5)

Ext Back Step: Back-Step-Einstellung (Standardwert: 3)

Etikettenfarbe: Textfarbe für Preisetiketten

Etikettenschriftgröße: Schriftgröße für Preisauszeichnungen

Pfeil-Offset: Vertikaler Offset für Pfeile (in Punkten)

Lieber Trader, ich würde mich sehr über Ihr Feedback und Ihre Anregungen zu diesem Indikator freuen.

Haftungsausschluss: Dieser Indikator ist nur ein Analyseinstrument. Handelsentscheidungen liegen in Ihrer alleinigen Verantwortung, und es besteht die Möglichkeit, Kapital zu verlieren.