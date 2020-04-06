VendoBot

基于价格行为的1小时外汇波段交易机器人

  1. 价格行为策略

    • 利用蜡烛图形态识别关键支撑和阻力位。

    • 探测并确认反转和延续形态（针形线、吞没形态、内包线）。

    • 仅依据价格走势进行交易，无滞后指标，最大程度减少信号延迟。

  2. 波段时间框架（H1）

    • 在1小时图上执行交易，捕捉20–100点的波动，具体取决于货币对的波动性。

    • 平衡交易频率与质量：减少噪音信号，同时保持稳定盈利机会。

  3. 风险与资金管理

    • 根据预设的单笔风险（通常占账户权益的0.5–1%）自动计算手数。

    • 将止损置于触发蜡烛极值外，并采用固定或自适应的移动止损锁定利润。

    • 限制同时持有的仓位数量，以防止账户过度暴露。

  4. 多货币对支持

    • 交易主流及交叉货币对：EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、EUR/GBP等。

    • 可根据个人偏好和波动性扩展交易品种列表。

  5. 自动化执行

    • 与MT4/MT5或cTrader完全集成，实现无人工干预的下单、修改与平仓。

    • 将所有交易和回测结果记录到本地文件或数据库，便于后续分析。

    • 内置新闻过滤器，在重要经济数据发布期间暂停交易。

  6. 可自定义参数

    • 用户自定义：止损大小、止盈水平、移动止损方式、风险设置等。

    • 基于历史数据的自动优化，并可定期更新参数。

  7. 监控与提醒

    • 通过电子邮件、Telegram或平台内警报实时通知开仓、平仓及风险情况。

    • 在图表上可视化决策水平，清晰监控机器人的交易行为。

核心优势：

  • 严格遵守规则，消除情绪化交易错误

  • 纯粹价格行为信号，及时明确

  • 自动化分析与下单，节省时间

  • 详细日志与灵活配置，保证透明性


