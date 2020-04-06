厌倦了绘制支撑线和阻力线？ 支撑阻力 是一个多时间指标，可以自动检测并绘制图表中的支撑线和阻力线，并具有非常有趣的变化：随着时间的推移测试价格水平及其重要性的提高，线变得越来越粗。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 一夜之间增强您的技术分析 无需浏览图表即可检测重要的价格水平 一目了然地识别所有价格水平的相对优势 每次交易最多可节省半小时的绘图线 指标显示所有价格水平的期限 指示器不重涂 过去和现在的价格水平因接近程度而崩溃，并根据当前的市场行为进行了调整。在动作发生的地方绘制了线条，而不一定在峰值处绘制了线条。 价格水平随着时间的推移而被拒绝，变得越来越暗 定期清除不重要的价格水平以避免噪音 可自定义的时间范围选择和崩溃因子 它实现了电子邮件/声音/推送警报的突破 输入参数 指标设置：指标将从当前时间段读取价格，但您可以选择另一个。例如，您可以在H4图表中显示D1支撑线和阻力线。您还可以使用 价格水平密度 参数选择在图表上显示多少价格水平。 颜色设置：根据重要性输入所需的支撑线和阻力线颜色。 标签设置：（可选）可以在指示器中显示用于