VendoBot
- 专家
- Murad Nagiev
- 版本: 1.0
- 激活: 10
基于价格行为的1小时外汇波段交易机器人
-
价格行为策略
-
利用蜡烛图形态识别关键支撑和阻力位。
-
探测并确认反转和延续形态（针形线、吞没形态、内包线）。
-
仅依据价格走势进行交易，无滞后指标，最大程度减少信号延迟。
-
-
波段时间框架（H1）
-
在1小时图上执行交易，捕捉20–100点的波动，具体取决于货币对的波动性。
-
平衡交易频率与质量：减少噪音信号，同时保持稳定盈利机会。
-
-
风险与资金管理
-
根据预设的单笔风险（通常占账户权益的0.5–1%）自动计算手数。
-
将止损置于触发蜡烛极值外，并采用固定或自适应的移动止损锁定利润。
-
限制同时持有的仓位数量，以防止账户过度暴露。
-
-
多货币对支持
-
交易主流及交叉货币对：EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、EUR/GBP等。
-
可根据个人偏好和波动性扩展交易品种列表。
-
-
自动化执行
-
与MT4/MT5或cTrader完全集成，实现无人工干预的下单、修改与平仓。
-
将所有交易和回测结果记录到本地文件或数据库，便于后续分析。
-
内置新闻过滤器，在重要经济数据发布期间暂停交易。
-
-
可自定义参数
-
用户自定义：止损大小、止盈水平、移动止损方式、风险设置等。
-
基于历史数据的自动优化，并可定期更新参数。
-
-
监控与提醒
-
通过电子邮件、Telegram或平台内警报实时通知开仓、平仓及风险情况。
-
在图表上可视化决策水平，清晰监控机器人的交易行为。
-
核心优势：
-
严格遵守规则，消除情绪化交易错误
-
纯粹价格行为信号，及时明确
-
自动化分析与下单，节省时间
-
详细日志与灵活配置，保证透明性