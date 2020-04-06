Gold Prop Breaker

Gold Prop Breaker ist ein innovativer, automatisierter Trading-Roboter, der speziell dafür entwickelt wurde, jede Herausforderung im Prop Trading zu meistern. Er konzentriert sich auf den Goldhandel und verwendet eine sorgfältig entwickelte Strategie, die für 15-Minuten- und 1-Stunden-Zeitrahmen optimiert ist.

Wichtige Merkmale:

  • Vielseitigkeit bei Herausforderungen: Der Roboter wurde unter Berücksichtigung der strengen Anforderungen von Prop Trading-Programmen entwickelt und ist in der Lage, jede Testbedingung erfolgreich zu meistern und stabile Leistungen zu erbringen.
  • Fokus auf den Goldmarkt: Durch die gründliche Analyse der einzigartigen Eigenschaften des Goldmarktes erkennt Gold Prop Breaker schnell profitable Handelssignale, um Marktopportunitäten zu nutzen.
  • Flexible Zeiteinstellungen: Seine Fähigkeit, sowohl auf 15-Minuten- als auch auf Stundencharts zu operieren, ermöglicht es dem Roboter, sich an ein breites Spektrum von Marktbedingungen anzupassen – von schnellen Intraday-Schwankungen bis hin zu nachhaltigeren stündlichen Trends.
  • Innovative Algorithmen und Risikomanagement: Angetrieben von fortschrittlichen Methoden der technischen Analyse und adaptiven Risikomanagementstrategien, behält der Roboter auch in volatilen Marktumgebungen eine hohe Handelseffizienz bei.

Gold Prop Breaker ist das ideale Werkzeug für Trader, die auf konstante Gewinne abzielen und bereit sind, jede Herausforderung im Hochfrequenz-Goldhandel zu meistern.


Empfohlene Produkte
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Experten
Bitcoin Sniper — Expert Advisor für Bitcoin Systemanforderungen Symbol: BTCUSD Zeitrahmen: M30 Mindest­einzahlung: 200 USD Broker: ECN, niedriger Spread, unterstützt Bitcoin-Handel am Wochenende Positionsgröße: ~0.01 Lots pro 500 USD (an Risiko anpassen) Überblick Bitcoin Sniper ist ein automatischer Expert Advisor für BTCUSD auf dem M30-Zeitrahmen. Er zielt auf Intraday-Volatilität und Momentum ab und bietet optionalen Nachrichten-Block, tägliche Schutzmechanismen und Basket-Kontrolle. Ein VPS
Sensor EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Sensor EA MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf den üblichen Signalen des technischen Indikators Bollinger Bands aufbaut . Der Expert Advisor platziert einen Kaufauftrag, wenn der Preis das untere Band überschreitet, und einen Verkaufsauftrag, wenn der Preis das obere Band unterschreitet. Der Expert Advisor verwendet einen Stop Loss und einen Take Profit. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: (Die nachstehenden Parameter können ent
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experten
Hüllkurven & RSI Scalper EA Wir stellen Ihnen den Envelopes & RSI Scalper EA vor, einen hochmodernen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um mit Hilfe fortschrittlicher technischer Indikatoren und intelligenter Risikomanagementtechniken präzise und hochfrequente Trades zu tätigen. Hauptmerkmale: Hüllkurven-Indikator-Integration: Der EA nutzt den Envelopes-Indikator, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Erkennung von Kursniveaus relativ zu gleitenden Durchs
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
CuanHunter Robot Gold and crypto
Jivi Muzaqi Guntur
Experten
CuanHunter Robot EA - Automatischer Handel für XAUUSD & BTCUSD Hauptmerkmale: Automatischer Handel: Führt KAUF/VERKAUF-Signale basierend auf schnellen/langsamen EMA-Überkreuzungen + ATR aus. Zwei voreingestellte Modi: Wählen Sie XAUUSD (Gold) oder BTCUSD (Bitcoin) - die Parameter sind für beide optimiert, keine manuellen Anpassungen erforderlich. Auto SL/TP mit Broker-Safe-Prüfungen: Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden automatisch berechnet, wobei die Mindeststoppregeln des Brokers beach
Fusion Pro Scalper EA
Owinne Innocent Lebalelo
Experten
Fusion Pro Scalper EA - Scalping mit flexiblen Exit-Strategien Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit dem Fusion Pro Scalper EA, der für dynamische Märkte entwickelt wurde. Mit Aroon für die Trenderkennung und ATR für volatilitätsbasierte Einstiege sorgt er für präzise Setups und flexible Ausstiege - ohne sich auf Martingale- oder Grid-Strategien zu verlassen. Hauptmerkmale: Intelligenter Einstieg & Ausstieg : Kombiniert Aroon und ATR für präzise Breakout-Trades. Flexible Ausstiegsop
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT5 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT5 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 5. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experten
Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
MAO Trade X MT5 ist ein EA, der auf dem Moving Average Oscillator basiert. Parameter des Moving Average Oscillators wie FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift und SellValue können eingestellt werden. MAO Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch MAO Trade X MT5 wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Experten
Stacking King EA – Präzisionsleistung, einfach per Knopfdruck Beschreibung: Der Stacking King EA ist ein leistungsstarkes Trading-Tool, mit dem Sie mehrere Trades mit nur einem Klick eröffnen oder automatisch minütlich für eine festgelegte Dauer stapeln können – direkt auf Ihrem aktiven MT5-Terminal. Egal, ob Sie Scalper, Trendreiter oder Breakouts-Stacking betreiben – dieser EA bietet Ihnen volle Kontrolle mit minimalem Aufwand. Entwickelt für echte Trader in realen Märkten. Nicht nur ein Bac
Intraday News
Thomas Bradley Butler
Experten
Machen Sie sich bereit, Ihr Handelserlebnis mit dem Expertenberater von Intraday News für die MT5-Plattform zu revolutionieren! Dieses hochmoderne Tool wurde speziell für den Nachrichtenhandel entwickelt und ermöglicht es Ihnen, von wichtigen Ereignissen wie dem NFP-Bericht (Non-Farm Payrolls) zu profitieren. Auf dem Devisen- und Aktienmarkt verpassen Sie nichts. Passen Sie Ihre Handelsstrategie mit anpassbaren Eingaben für Lots, Handelszeiten, Preisbewegungen und Martingal-Multiplikatoren an.
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experten
EA351 - Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 ist ein automatisiertes Handelssystem, das für hochfrequentes Scannen und Multi-Positions-Entries auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde und für den Handel mit 0,01 Lots optimiert ist. Der EA scannt kontinuierlich den Markt; wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann er mehrere Positionen eröffnen (Pyramiding), um Momentum-Bewegungen zu maximieren. Wenn der Gewinn wächst, verwaltet der EA den Handel mit Hilfe eines Trailing-Schutzes und kann bei ei
Seven Candles for MT5
Luiz Tim
Experten
The Seven Candles ist ein Expert Advisor, der eine Strategie umsetzt, die ursprünglich in dem Buch Short Term Trading Strategies That Work von Larry Connors und Cesar Alvarez beschrieben wurde. Diese Strategie wurde für den Handel mit Aktienindizes (SP500, Down Jones, NASDAQ, BOVESPA, Nikkei usw.) entwickelt und sucht nach Handelsmöglichkeiten, die darauf basieren, wo sich der Schlusskurs im Verhältnis zum Simple Moving Average-Indikator befindet. Um ausgelöst zu werden, muss jedoch auch ein Mus
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
Experten
SyntheticaFX Vol über Crash 750 EA Der SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der ausschließlich für den Volatility over Crash 750 Index entwickelt wurde. Dieser EA wurde entwickelt, um ein konsistentes, langfristiges Kontowachstum zu erzielen. Er verwendet eine sorgfältig abgestimmte Strategie, die auf die besondere Dynamik dieses Marktes abgestimmt ist. Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir den Betrieb auf einem Virtual Private Server (VPS) m
Nova RVI Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova RVI Trader basiert auf den Prinzipien des Relative Vigor Index - ein Indikator, der die Überzeugung hinter den Kursbewegungen misst, indem er die Schluss- und Eröffnungskurse im Verhältnis zu den jüngsten Handelsspannen vergleicht. Dieser oft übersehene Oszillator zeichnet sich dadurch aus, dass er wahre Richtungsmomente und potenzielle Umkehrungen identifiziert, bevor sie für den breiten Markt offensichtlich werden. Mit Nova RVI Trader werden die rohen Erkenntnisse des RVI in ein ratio
Master Nasdaq FTMO MT5
Yudi Sri Warsito
5 (5)
Experten
Master Nasdaq FTMO MT5 ist ein sehr genauer Expert Advisor für den Nasdaq/ US100/ USTEC/ NAS100/ NDX/ NQ Index. Dieser EA ist mit Momentum Divergenz, RSI, Gleitender Durchschnitt, und andere geheime Indikator / Methode für die Entry-Position entwickelt. Dieser EA ist eine einzige Einstiegsmethode mit Stop Loss und Take Profit mit ATR. Propfirm & FTMO werden nicht mehr unterstützt, das tut mir leid. Dieser EA wurde rigoros auf mehreren Backtest-Ebenen getestet, aber vergangene Ergebnisse sind k
King Fibonacci
Marc Henning Hruschka
Experten
König Fibonacci — Präzises Trading mit dem 0.618 Goldenen Verhältnis King Fibonacci ist ein fortgeschrittener Swing-Trading-Expertenberater (EA), der auf einem der stärksten Konzepte der technischen Analyse basiert: dem 0.618 Fibonacci-Retracement . Der EA erkennt automatisch wichtige Hoch- und Tiefpunkte, berechnet das 0.618-Retracement und öffnet Trades nur, wenn der Preis genau in diese Umkehrzone zurückkehrt. King Fibonacci ist für Trader gedacht, die Wert auf Genauigkeit, klare Struktur
Double Decker MT5
Agus Santoso
Experten
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Doppeldecker EA Präzise Einstiege mit Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der den Accelerator Oscillator (AC) zur frühzeitigen Erkennung von Momentum mit dem Envelopes-Indikator zur Filterung von Trendrichtung und dynamischen Preisgrenzen kombiniert. Kernstrategie: Nutzt den Accelerator Oscillator , um Verschiebungen im Ma
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
GVolt
DRT Circle
4.27 (11)
Experten
GVolt — Präzisions-Goldgittermotor (Nicht-Martingal) GVolt ist ein fortschrittlicher Gold-Trading-Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die im hochvolatilen XAUUSD-Markt Stabilität, Präzision und intelligentes Order-Handling benötigen. Basierend auf einer Grid-Architektur ohne Martingale bietet GVolt einen kontrollierten und strukturierten Umgang mit Volatilität bei gleichzeitig hoher Handelsaktivität und unabhängiger Strategieausführung. Dieser Expert Advisor wurde mit eine
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experten
FLAMMENDER NACHT-SKALIERER VÖLLIG NEUES SYSTEM ZUR RÜCKGEWINNUNG DES GITTERS HINZUGEFÜGT Nachtskalierung mit Stop Losses hat in den vergangenen Jahren vor 2022 unglaublich gut funktioniert. Blazing Night Scalper wurde ursprünglich auf mehr als 10 Jahren Tick-Daten mit Take Profit und Stop Loss mit erstaunlichen Ergebnissen getestet. Sobald wir das Jahr 2022 erreichten, wurde es für Nachtscaler immer schwieriger, Gewinne zu erzielen, wahrscheinlich aus vielen Gründen, wie z.B. die Erhöhung der
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Experten
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . Mit diesem Scalping MT5 Expert Advisor können Sie vollautomatisch mit jedem zeitlich definierten Range Breakout handeln. Es funktioniert auf allen Brokern und auf allen Symbolen, sei es Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen usw. Es VERWENDET NICHT: Martingale, Grid Trading und Hedging. Der EA arbeitet als mechanischer Range Breakout und verfügt über verschiedene Filter, um sich Ihrer persönlichen Handelsstrategie anzupassen
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem Moving Average Indikator Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes Handelsinstrument anzupassen. Drawdown-Recovery-System, überlappende Verlustaufträge und Saldoschutz Es ist kein Geheimnis, dass der G
BB King
Khima Gorania
Experten
BB King EA für MT5 BB King Expert Advisor verwendet eine einfache Umkehrstrategie mit Bollinger Bändern und Trenderkennung. Er ist so konzipiert, dass er von Anfängern mit sehr wenigen Parametern leicht bedient werden kann. Bitte probieren Sie die Demoversion aus und hinterlassen Sie uns ein Feedback, Sie müssen ihn für das Paar, das Sie handeln möchten, optimieren. Mindesteinlage: $100 pro Losgröße von 0,01 pro Währungspaar. Risiko-Management Es gibt KEINE Stop-Loss- oder Take-Profit-Vorgaben
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experten
Hier ist die vollständige englische Übersetzung Ihres Textes: --- ### **Arbeitsprinzip** Der **Golden Extreme Furious EA** ist ein intelligentes Buy Recovery- und Akkumulations-System (BUY Recovery Grid), das speziell für **XAUUSD (Gold)** entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche technische Analysen (unter Verwendung der AO- und AC-Indikatoren von Bill Williams) mit einem intelligenten Order-Management-System, das stets darauf abzielt, Handelszyklen mit Gewinn zu schließen - selbst n
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Vineski HFT Gold Scalper
Murad Nagiev
4 (6)
Experten
Hauptmerkmale des Vineski HFT Gold Scalper MT5 Ultraschnelle Marktanalyse Der Roboter verfügt über eine leistungsstarke algorithmische Engine, die Marktdaten sofort analysieren und interpretieren kann. Dadurch können Entscheidungen in Echtzeit getroffen und Marktveränderungen sofort berücksichtigt werden. Automatische Ausführung von Trades Der Roboter führt Trades automatisch basierend auf vordefinierten Strategien und Kriterien aus. Dies eliminiert emotionale Faktoren und erhöht die Präzisio
Gold EP
Murad Nagiev
4.5 (2)
Experten
GOLD EP ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er analysiert die Kursbewegungen und eröffnet, verwaltet und schließt Trades automatisch mithilfe vordefinierter Stop-Loss- und Take-Profit-Level. Die Hauptidee des Roboters besteht darin, kurzfristige Kursimpulse auf 15-Minuten-Goldcharts zu erfassen. Wenn ein Handelssignal auftritt, platziert der Advisor Orders unter Berücksichtigung der festgelegten Risikoparameter (Stop-Loss-Lev
FREE
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experten
"Universal US100 HFT" ist ein Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der für den Handel mit dem NASDAQ 100 Index (US100) entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf kurzfristige Trades und nutzt kleinste Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Er verwendet keine risikoreichen Strategien wie Grid oder Martingale, was ihn sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität macht. Hauptmerkmale: Hochfrequenz-Scalping:   Der Roboter ist für schnelle Trades mit minimaler Haltedauer konzipi
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
Indikatoren
Trend Arrow Reaper   ist ein Trendfolge-Indikator, der Ein- und Ausstiegssignale durch Pfeile anzeigt. Er analysiert den Preis und identifiziert potenzielle Umkehrpunkte. Hauptmerkmale: Handelspfeile: Blauer Aufwärtspfeil   – Kaufsignal (Long). Gelber Abwärtspfeil   – Verkaufssignal (Short). Weniger Fehlsignale   – Integrierter Filter für mehr Genauigkeit. Funktioniert auf allen Zeitrahmen   – Von M1 bis MN. Einfach zu bedienen   – Keine komplexen Einstellungen. Anwendung: Warten Sie auf einen P
Gold Rebalancing
Murad Nagiev
Experten
Dieser Trading-Roboter wurde entwickelt, um automatisch auf den Gold- (XAU) und Forex-Märkten zu handeln. Er analysiert Markttrends, Asset-Korrelationen und makroökonomische Faktoren, um die besten Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Das Hauptziel besteht darin, Risiken zu minimieren und Gewinne durch ein dynamisches Rebalancing des Portfolios zu maximieren. Hauptfunktionen Echtzeit-Marktanalyse Der Roboter überwacht kontinuierlich die Preise von Gold und Währungen, analysiert Trends un
FREE
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Experten
Crystal Prop Passer — Trading-Bot für Gold (XAU/USD) im 5-Minuten-Chart, entwickelt zum Bestehen von Prop-Firm-Challenges Der Crystal Prop Passer ist ein intelligenter Trading-Algorithmus, speziell entwickelt, um Prop-Firm-Challenges wie bei FTMO, MyForexFunds oder The5ers automatisch zu bestehen. Er handelt ausschließlich Gold (XAU/USD) auf dem 5-Minuten-Chart und bietet dadurch häufige und präzise Markteinstiege. Mit seiner adaptiven Logik und striktem Risikomanagement ist er ideal für Anfänge
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
Experten
Hetzer News Trading ist ein intelligenter Handelsroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, während wichtiger Nachrichtenveröffentlichungen zu operieren. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre Trades im Voraus zu planen, indem Sie präzise Zeitintervalle festlegen, zu denen Sie den Markt betreten, wenn wichtige wirtschaftliche und finanzielle Daten veröffentlicht werden. Hauptvorteile von Hetzer News Trading: Flexible Konfiguration: Legen Sie Ihren Handelsplan im Voraus anhand des Nachrichtenkalenders
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experten
Überblick: Ravenok Gold MT5 ist ein hocheffektiver Handelsroboter, der speziell für den nächtlichen Handel an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Marktdaten zu analysieren und Entscheidungen auf der Grundlage gründlich getesteter Strategien zu treffen. Der Roboter arbeitet in erster Linie nachts, wenn die Marktvolatilität geringer ist, so dass er bei minimalem Risiko Gewinne erzielen kann. Hauptmerkmale: Niedriger Drawdown: NightProfit Trader verwendet e
FREE
ICT Zone Arrow Indicator
Murad Nagiev
Indikatoren
Der ICT-Zonenpfeilindikator ist ein innovatives Instrument, das auf der Grundlage von IKT-Prinzipien entwickelt wurde. Er bietet Leichtigkeit und Effizienz bei der Identifizierung wichtiger Handelsbereiche auf dem Markt. Auf der Grundlage des "Killzone"-Konzepts bietet dieser Indikator Händlern wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, indem er Orte identifiziert, an denen große Änderungen in der Preisrichtung potenziell auftreten könnten. Der ICT-Zonenpfeil-Indikator bietet visuelle gr
FREE
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Experten
Willkommen in der Welt des Handels mit Trend Candle Pumper - Ihrem zuverlässigen Partner an den Finanzmärkten! Trend Candle Pumper ist ein intelligenter Trading-Bot, der für diejenigen entwickelt wurde, die in die Investment-Szene eintauchen wollen, ohne Experten im Trading zu sein. Wie er funktioniert: Trend Candle Pumper nutzt fortschrittliche Algorithmen der künstlichen Intelligenz, um Trends an den Finanzmärkten zu analysieren. Aber was ist ein Trend? Einfach ausgedrückt, ist ein Trend die a
Nemiga Prop Scalper
Murad Nagiev
Experten
Die neue Ära der Handelsautomatisierung ist mit Nemiga Prop Scalper angebrochen! Unser Roboter ist nicht nur eine Software, sondern ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihre Handelsstrategie auf ein neues Niveau der Effizienz und Effektivität hebt. Prop Firm Ready. Anforderungen Handels-Paare EURUSD,XAUUSD Zeitrahmen 1H Minimale Einzahlung $100 Hebelwirkung 1:200 Makler PRO,ECN,NIEDRIGER Spread Merkmale: Fortschrittliche Handelsalgorithmen: Nemiga Prop Scalper ist mit hochmodernen Algorithm
Krembo Action
Murad Nagiev
Experten
Beschreibung: Der Krembo Action Trading Robot ist ein innovativer Handelsassistent für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel auf den Finanzmärkten anstreben. Benannt nach dem legendären israelischen Dessert, kombiniert dieser Roboter Kühnheit und Zuverlässigkeit und bietet Händlern ein leistungsstarkes Werkzeug, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Merkmale: Preis-Aktion und RSI-Strategien: Krembo Action basiert auf der effektiven Kombination von Price Action und RSI-Strateg
Lamar Gray
Murad Nagiev
Experten
MT5 Version - (Hier klicken ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Roboter Lamar Gray - Ihr zuverlässiger Partner in der Welt des Forex-Handels. Dieser Handelsroboter ist auf Swing-Trading-Strategien für Währungspaare spezialisiert und bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für Ihr Portfolio. Merkmale: Swing-Trading-Strategie: Lamar Gray basiert auf einer Swing-Trading-Strategie, die es ihm ermöglicht, sichere Entscheidungen auf der Grundlage langfristiger Markttrends und -muster zu treffen.
Space Cake
Murad Nagiev
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Angebot - ein innovatives Produkt namens Space Cake , das Ihre Herangehensweise an den Markthandel verändern wird! Dieses Produkt wurde speziell für erfahrene Händler und Investoren entwickelt, die ihre Effizienz steigern und Risiken reduzieren wollen. Dank seiner einzigartigen Funktionen und Eigenschaften wird es zu einem unverzichtbaren Helfer bei Ihren Handelsaktivitäten. Ohne Martingale, Grids und andere risikoreiche Strategien. MT5 Version - Klick
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
Experten
Willkommen in der Welt des Tradings mit Trend Candle Pumper – deinem zuverlässigen Partner auf den Finanzmärkten! Trend Candle Pumper ist ein intelligenter Trading-Bot, entwickelt für alle, die ins Investieren einsteigen wollen, ohne Experten im Handel zu sein. Funktionsweise: Trend Candle Pumper verwendet fortschrittliche KI-Algorithmen zur Analyse von Markttrends. Doch was ist ein Trend? Einfach gesagt: ein Trend ist die allgemeine Richtung, in die sich der Preis eines Vermögenswertes bewegt.
Royko Gold Scalper
Murad Nagiev
Experten
Royko Gold Scalper ist ein leistungsstarker automatisierter Trading-Roboter, der für den Handel auf dem Goldmarkt mit einer Breakout-Scalping-Strategie auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er ist speziell für dynamische Marktbedingungen optimiert, in denen der Preis starke Bewegungen zeigt, und ermöglicht es, kurzfristige Handelschancen schnell zu nutzen. Hauptmerkmale: 5M ICmarkets Set – Hier klicken Chat – MQL5-Nachricht Breakout-Strategie: Der Roboter erkennt Schlüsselwiderstands- u
Lamarius AI
Murad Nagiev
Experten
Dieser Scalping-Trading-Bot wurde für hochpräzises und effizientes Trading entwickelt und nutzt künstliche Intelligenz, um die günstigsten Einstiegspunkte am Markt zu identifizieren. Der Bot verfügt über eine fortschrittliche, selbstlernende Strategie, die es ihm ermöglicht, sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen und seine Vorgehensweise in Echtzeit zu optimieren. Jede Order ist mit einem strikten Stop-Loss versehen, um potenzielle Verluste zu minimieren und ein risikoarmes Trading zu ge
Lamar Gray MT5
Murad Nagiev
Experten
MT4 Version - (Hier klicken ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Roboter Lamar Gray - Ihr zuverlässiger Partner in der Welt des Devisenhandels. Dieser Handelsroboter ist auf Swing-Trading-Strategien für Währungspaare spezialisiert und bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für Ihr Portfolio. Merkmale: Swing-Trading-Strategie: Lamar Gray basiert auf einer Swing-Trading-Strategie, die es ihm ermöglicht, sichere Entscheidungen auf der Grundlage langfristiger Markttrends und -muster zu treffen
Space Cake MT5
Murad Nagiev
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Angebot: Space Cake , ein innovatives Produkt, das Ihre Herangehensweise an den Handel grundlegend verändern wird. Dieses Produkt wurde speziell für erfahrene Trader und Investoren entwickelt, die ihre Effizienz steigern und Risiken minimieren möchten. Dank seiner einzigartigen Funktionen und Eigenschaften wird es zu einem unverzichtbaren Begleiter für Ihre Handelsaktivitäten. Ohne Martingale, ohne Grid-Strategien, ohne hohe Risiken. MT4-Version – Jetzt h
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Levels-Indikator Der Automatic Fibonacci Levels Indicator ist ein unverzichtbares Instrument für Händler, die Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels nahtlos in ihre technische Analyse einbeziehen möchten. Dieser innovative Indikator identifiziert automatisch signifikante Kursbewegungen und berechnet wichtige Fibonacci-Levels, die Händlern wertvolle Einblicke in potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche geben. Hauptmerkmale: Automatische Berechnung : Berech
AutoTrend Lines
Murad Nagiev
Indikatoren
Automatischer Trendlinien-Indikator Der Automatische Trendlinien-Indikator ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Vereinfachung der technischen Analyse durch automatisches Erkennen und Zeichnen von Trendlinien auf einem Preisdiagramm. Er analysiert die Kursbewegungen, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen, und zeichnet aufsteigende und absteigende Trendlinien auf der Grundlage historischer Kursbewegungen ein. Dieser Indikator hilft Händlern, Markttrends, potenzielle Ausb
Lamar XL
Murad Nagiev
Experten
Lamar XL   ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, der für den automatisierten Handel an Finanzmärkten entwickelt wurde. Der Roboter kombiniert hocheffiziente Marktanalysealgorithmen mit einem einzigartigen Saldo-Wiederherstellungsmodus (Recovery Bot), was ihn zu einem idealen Werkzeug für Trader macht, die Risiken minimieren und langfristig Gewinne maximieren möchten. Hauptmerkmale: Recovery Bot-Modus : Integrierter Algorithmus zur Saldo-Wiederherstellung, der die Handelsstrategie automatisc
VendoBot
Murad Nagiev
Experten
Price-Action-Swing-Trading-Roboter für 1‑Stunden-Forex Price-Action-Strategie Erkennt Schlüsselniveaus von Unterstützung und Widerstand über Kerzenmuster. Erfasst und bestätigt Umkehr- und Fortsetzungsformationen (Pin Bars, Engulfings, Inside Bars). Handelt ausschließlich auf Preisbewegungen ohne verzögernde Indikatoren und minimiert Signalverzögerungen. Swing-Timeframe (H1) Führt Trades im 1‑Stunden-Chart aus, um Bewegungen von 20–100 Pips zu erfassen, abhängig von der Volatilität. Bietet ein
Cobra G
Murad Nagiev
Experten
Cobra G ist ein hochentwickelter, vollständig automatisierter Handelsroboter für Gold, der darauf ausgelegt ist, die Komplexitäten des Goldmarktes mit Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu meistern. Sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Profis bietet Cobra G modernste Algorithmen, Echtzeitanalysen und adaptive Machine-Learning-Techniken, um kurzfristige Preisineffizienzen und langfristige Trends zu erkennen und auszunutzen. Hauptfunktionen Hochfrequenz-Analyse : Cobra G überw
US30 NovaBid Scalper
Murad Nagiev
Experten
US30 NovaBid Scalper ist ein automatisiertes Handelstool für Indizes, fokussiert auf kurzfristige Spekulation und schnelle Gewinnrealisierung. Es vereint: Dynamische Positionsgrößen : berechnet Volumina nach Volatilität und Kontostand, steuert Risiko flexibel und verhindert Überexposition. Feste & adaptive Stopps : setzt Schutzlevel beim Einstieg; bei Kursvorteil verengt der Stop, um den Gewinn zu maximieren. Klare Gewinnziele : schließt Teil-/Gesamtpositionen bei Zielerreichung, für konstante
Hyper Volt
Murad Nagiev
Experten
Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2324741 Hyper Volt ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem, entwickelt für maximale Geschwindigkeit, Stabilität und Präzision. Es richtet sich an Trader, die überlegene Ausführung, robustes Risikomanagement und überprüfbare Ergebnisse erwarten. Basierend auf einem Multithread-Ausführungs-Engine und Echtzeit-Marktanalyse, arbeitet Hyper Volt nahtlos auf Hauptwährungspaaren und Rohstoffen. Adaptive Algorithmen überwachen kontinuierlich Volati
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension