VendoBot
- Asesores Expertos
- Murad Nagiev
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Robot de Swing Trading basado en Price Action para Forex en TF1H
-
Estrategia de Price Action
-
Identifica niveles clave de soporte y resistencia mediante patrones de velas.
-
Detecta y confirma formaciones de reversión y continuación (pin bars, engulfings, inside bars).
-
Opera únicamente con el comportamiento del precio, sin indicadores rezagados, minimizando demoras en señales.
-
-
Marco Temporal Swing (H1)
-
Ejecuta operaciones en el gráfico de 1 hora para capturar movimientos de 20–100 pips según la volatilidad del par.
-
Equilibra frecuencia y calidad de señales: menos ruido y suficientes oportunidades de ingresos regulares.
-
-
Gestión de Riesgo y Capital
-
Calcula automáticamente el tamaño de posición según un riesgo predefinido por operación (0,5–1% del capital).
-
Coloca stop-loss más allá del extremo de la vela disparadora y aplica trailing-stop fijo o adaptativo para proteger beneficios.
-
Limita posiciones abiertas simultáneas para evitar sobreexposición.
-
-
Soporte Multidivisa
-
Opera pares principales y cruzados: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP, etc.
-
Lista de instrumentos ampliable según preferencias de volatilidad.
-
-
Ejecución Automatizada
-
Integración completa con MT4/MT5 o cTrader para entradas, modificaciones y salidas sin intervención manual.
-
Registra todas las operaciones y resultados de backtest en archivo local o base de datos para análisis.
-
Filtro de noticias incorporado para pausar operaciones durante eventos económicos de alto impacto.
-
-
Parámetros Personalizables
-
Entradas definidas por el usuario: tamaño de stop-loss, nivel de take-profit, método de trailing-stop, ajustes de riesgo.
-
Auto-optimización sobre datos históricos y actualización periódica de parámetros.
-
-
Monitoreo y Alertas
-
Notificaciones en tiempo real de entradas, salidas y métricas de riesgo vía email, Telegram o alertas en la plataforma.
-
Visualización en gráfico de niveles decisionales para supervisar las acciones del robot.
-
Beneficios Clave:
-
Elimina errores emocionales con reglas estrictas
-
Señales claras y oportunas de Price Action
-
Ahorra tiempo con análisis y operaciones automatizadas
-
Transparencia total con registros detallados y configuración flexible