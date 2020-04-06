VendoBot

Robot de Swing Trading basado en Price Action para Forex en TF1H

  1. Estrategia de Price Action

    • Identifica niveles clave de soporte y resistencia mediante patrones de velas.

    • Detecta y confirma formaciones de reversión y continuación (pin bars, engulfings, inside bars).

    • Opera únicamente con el comportamiento del precio, sin indicadores rezagados, minimizando demoras en señales.

  2. Marco Temporal Swing (H1)

    • Ejecuta operaciones en el gráfico de 1 hora para capturar movimientos de 20–100 pips según la volatilidad del par.

    • Equilibra frecuencia y calidad de señales: menos ruido y suficientes oportunidades de ingresos regulares.

  3. Gestión de Riesgo y Capital

    • Calcula automáticamente el tamaño de posición según un riesgo predefinido por operación (0,5–1% del capital).

    • Coloca stop-loss más allá del extremo de la vela disparadora y aplica trailing-stop fijo o adaptativo para proteger beneficios.

    • Limita posiciones abiertas simultáneas para evitar sobreexposición.

  4. Soporte Multidivisa

    • Opera pares principales y cruzados: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP, etc.

    • Lista de instrumentos ampliable según preferencias de volatilidad.

  5. Ejecución Automatizada

    • Integración completa con MT4/MT5 o cTrader para entradas, modificaciones y salidas sin intervención manual.

    • Registra todas las operaciones y resultados de backtest en archivo local o base de datos para análisis.

    • Filtro de noticias incorporado para pausar operaciones durante eventos económicos de alto impacto.

  6. Parámetros Personalizables

    • Entradas definidas por el usuario: tamaño de stop-loss, nivel de take-profit, método de trailing-stop, ajustes de riesgo.

    • Auto-optimización sobre datos históricos y actualización periódica de parámetros.

  7. Monitoreo y Alertas

    • Notificaciones en tiempo real de entradas, salidas y métricas de riesgo vía email, Telegram o alertas en la plataforma.

    • Visualización en gráfico de niveles decisionales para supervisar las acciones del robot.

Beneficios Clave:

  • Elimina errores emocionales con reglas estrictas

  • Señales claras y oportunas de Price Action

  • Ahorra tiempo con análisis y operaciones automatizadas

  • Transparencia total con registros detallados y configuración flexible


