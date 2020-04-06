Royko Gold Scalper

Royko Gold Scalper ist ein leistungsstarker automatisierter Trading-Roboter, der für den Handel auf dem Goldmarkt mit einer Breakout-Scalping-Strategie auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er ist speziell für dynamische Marktbedingungen optimiert, in denen der Preis starke Bewegungen zeigt, und ermöglicht es, kurzfristige Handelschancen schnell zu nutzen.

Hauptmerkmale:

  • 5M ICmarkets SetHier klicken
  • ChatMQL5-Nachricht
  • Breakout-Strategie: Der Roboter erkennt Schlüsselwiderstands- und Unterstützungszonen und nutzt das Durchbrechen dieser Niveaus als Einstiegssignal. Starke Impulse führen oft dazu, dass der Preis eine Konsolidierungszone verlässt, was als Signal für den Markteintritt dient.
  • Scalping: Durch die schnelle Orderausführung auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen eignet sich der Royko Gold Scalper ideal für viele kleine, aber häufige Trades, um von minimalen Preisbewegungen zu profitieren.
  • Automatisierung und Geschwindigkeit: Der Roboter analysiert den Markt automatisch in Echtzeit, reagiert sofort auf Veränderungen und eröffnet/schließt Trades innerhalb von Sekunden – besonders vorteilhaft für volatile Assets wie Gold.
  • Risikomanagement: Eingebaute Kapital- und Risikomanagement-Algorithmen minimieren mögliche Verluste, indem optimale Stop-Loss- und Take-Profit-Werte für jede Order gesetzt werden.
  • Technische Analyse: Der Royko Gold Scalper verwendet fortschrittliche Indikatoren und Preisaktionsmodelle, um hochpräzise Ein- und Ausstiege zu ermöglichen.

Vorteile:

  • Schnelle Anpassung: Funktioniert sowohl in Trendmärkten als auch in Seitwärtsbewegungen und passt sich dynamisch an veränderte Marktbedingungen an.
  • Benutzerfreundliches Interface: Trotz der komplexen Algorithmen ist die Benutzeroberfläche einfach zu konfigurieren und zu bedienen – auch für Anfänger geeignet.
  • Zuverlässigkeit: Die getesteten Algorithmen und optimierten Strategien machen den Royko Gold Scalper zu einem zuverlässigen Begleiter für den täglichen Goldhandel.

Für wen ist dieser Roboter geeignet?

Dieser Trading-Roboter ist sowohl für erfahrene Trader, die ihren Scalping-Prozess automatisieren möchten, als auch für Einsteiger geeignet, die dynamische Handelsstrategien auf dem Goldmarkt ausprobieren möchten. Durch seine Spezialisierung auf Breakout-Scalping erzielt er auch in volatilen Marktphasen stabile Ergebnisse.

Wichtige Hinweise:

Trotz aller Vorteile der Automatisierung wird empfohlen, die Leistung des Roboters regelmäßig zu überwachen und die Einstellungen an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Ein sorgfältiges Risikomanagement ist unerlässlich – investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.


Empfohlene Produkte
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experten
Dieser Algorithmus basiert auf der Grid-Strategie und führt ein dynamisches Positionsmanagement durch, damit er auf Netting-Konten funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Robotern basiert dieses Grid-System seine Eingaben auf dem Gewinn über die Zeit des Vermögenswerts, anstatt Pips zu verwenden. Dieser Parameter ist derjenige, der dem "durchschnittlichen Abstand" entspricht. Sie können mit allen 28 Hauptwährungen gleichzeitig handeln. Parameter: +-------------------------------------------------
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Jardin MT5 — Automatisiertes Handelssystem basierend auf Marktmustern Jardin MT5 ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der wichtige Marktmechanismen nutzt, wie z. B. die Preisrückkehr nach starken Bewegungen in beide Richtungen. Er arbeitet vollautomatisch und erfordert nur minimale Eingriffe. So verwenden Sie ihn: Installieren Sie den EA auf dem AUDCAD -Chart. Andere Währungspaare werden automatisch aktiviert und ermöglichen den Multicurrency-Handel. Achtung! Kontaktieren Sie mich
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
Experten
SmartSMC EA - Liquiditätsschwemmen Seit über 10 Jahren beobachte ich auf dem Goldmarkt, wie der Preis vor der eigentlichen Bewegung nach Liquidität jagt. SmartSMC EA ist meine destillierte Version dieses Vorteils: eine einfache, disziplinierte SMC-Liquiditätssweep-Engine, die den XAUUSD mit sauberem Risiko und professioneller Ausführung handelt. Warum SmartSMC wählen? Weil er Smart Money-Konzepte mit felsenfester Automatisierung verbindet. Sie müssen sich nicht mit dem Chart auseinandersetzen
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experten
Erreichen Sie mit Boom and CrashX, dem fortschrittlichen Expert Advisor (EA), der mit Präzision entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, neue Höhen. Dieser EA nutzt leistungsstarke Indikatoren, um präzise Signale zu liefern, das Risikomanagement zu optimieren und die Rentabilität zu steigern, um einen reibungslosen Betrieb auf den sich ständig verändernden Finanzmärkten zu gewährleisten. Boom and CrashX ist der perfekte Verbündete sowohl für erfahrene Trader, die ihre Strategien v
Mean Reversion Monster MT5
Scott Fredeman
Experten
MEAN REVERSION MONSTER Dieser Experte eröffnet Trades in einem bestimmten Abstand zum gleitenden Durchschnitt und schließt Trades entweder, wenn der Kurs wieder den gleitenden Durchschnitt erreicht oder bei einem in den Einstellungen festgelegten Wert für virtuelle Pips. Um die potenziellen Gewinne zu maximieren, werden zusätzliche Grid-Trades eröffnet, wenn sich der Kurs weiter vom festgelegten Abstand in Pips vom gleitenden Durchschnitt entfernt. Es gibt 3 Grid-Levels, die eingestellt werden
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Experten
PROP FIRM READY! -> Set-Datei anfordern | Preis erhöht sich um 100$ nach jedem Kauf | Endpreis 999$ | Darwinex Zero Live Account - Link 100 Tausend Gewinn Firma Zuordnung Kontakt für weitere Informationen. Hauptmerkmale: Forward-Optimierung, Monte Carlo, Sequencial-Optimierung und Walk Forward Matrix Stresstest Verwendet Trailing-Stop und keinen festen TP, so dass der Gewinn nicht gedeckelt ist Symbol: NASDAQ M15 CFD oder Futures Kein Martingal & gridbasierter Handel. Kontaktieren Sie mich, um
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Magnet Scalper Pro MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
In diesem EA haben Sie zwei Einnahmequellen: 1- Direkte Trades 2- Rabatte von Ihrem Broker. Versichern Sie sich also, dass Sie sich bei einem IB anmelden, der seine Einnahmen mit Ihnen teilt Scalping! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Magnet Scalper Pro", werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
Ich lade Sie ein, meinen EA zu kaufen und mich zu unterstützen, GoldMachina MT5 10 Exemplare übrig für $50 Der Preis erhöht sich um $20 für jeweils 10 Käufe. Endpreis $399 Achtung! Expert nicht oft Handel, halten Sie dies im Auge, bevor Sie kaufen! Warten Sie nicht jeden Tag auf einen Trade, die Trades sind selten! Der wichtige Vorteil dieses EA ist, dass Sie mit einem Minimum von $200 erste Einzahlung zu handeln beginnen können, es unterstützt den Handel auf XAUUSD (Gold) und Losgröße kann
Advanced ORBS
Dodong Christian Arnon
Experten
ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Fortgeschrittenes Wiederherstellungssystem Einführungspreis: $499 | Erhöht sich alle 5 Verkäufe um 25% - Sichern Sie sich jetzt Ihren Preis! Smart Trading System mit intelligentem Schutz Professionelle H1 Opening Range Breakout Strategie, ausgestattet mit #SmartRecovery und #AutoRecoverySystem , das die Losgröße bei SL-Treffern verdoppelt, bis der Gewinn erreicht ist - entwickelt, um Verluste intelligent auszugleichen, ohne Overtrading. Hauptmerkmale: Echtzeit-
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experten
Shadow Legends MT5 EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit EURUSD. Er basiert auf maschineller Lernanalyse und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster verwendet. Der Expert Advisor zeigte stabile Ergebnisse für EURUSD im Zeitraum 2000-2021. Keine gefährlichen Money-Management-Techniken, kein Martingale, kein Netting, Scalping oder Hedging. Nur auf realen Konten testen. empfohlener Broker ICMarket
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Experten
Advanced Trader MT5 ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der mit Hilfe des benutzerdefinierten Indikators "Trend for MT5" entwickelt wurde, den Sie hier finden können . Der Experte wurde auf AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD und USDCHF mit historischen Daten von vielen Jahren getestet, Sie können es auch mit echten Ticks Geschichte Daten auf MT5 Backtest-Plattform testen. Auch wenn Sie nicht 100% automatisch handeln wollen, können Sie es als ein gutes Werkzeug für den Handel verwenden, es gibt Paramete
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experten
ADX Cross Sell - Präzision mit direktionaler Logik und fortschrittlichem dynamischem Management Aktuelle Version: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez "Kium" ️ Kompatibel mit: MetaTrader 5 ️ Typ: Automatischer Expertenberater (EA) Strategie: Trend mit Momentum-Validierung und Zeitfiltern Schutz: Dynamisches Risikomanagement (SL/TP/BE) Überblick . ADX Cross Buy ist ein trendorientierter Expert Advisor, der nach soliden Kaufgelegenheiten durch das Crossover des ADX-Indikators in Kombin
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experten
UnoBot EA - Ihre leistungsstarke All-in-One-Handelslösung UnoBot EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Präzision und Leistung verlangen. Mit Trendfolge-Intelligenz , Multi-Währungs-Ausführung , Divergenz- und Umkehrlogik sowie harmonischer und Fibonacci-Konfluenz bietet UnoBot einen einzigartigen Vorteil in den schnelllebigen Märkten von heute. Hauptmerkmale Trend Strategy Core - Handelt synchron mit der vorherrsch
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Experten
Voll automatisiert, die nicht verwenden Grid-Strategien, Martingale, durchschnittliche Positionen, warten Sie einen Verlust, etc. Die Idee ist nicht kompliziert, bei Flat werden 2 Limit-Orders gesetzt, wenn USE_LIMIT_ORDERS = true verwendet wird, ansonsten wird nach Markt. Wenn eine Order ausgelöst wird, wird die Position durch TAKE_PROFIT geschlossen, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in einer erfolglosen Situation durch STOP_LOSS_VIRTUAL. Oder die Aufträge werden gelöscht. Nach dem Schließen e
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experten
Monarch Scalper Elite Einführungspreis $149, nach 10 Verkäufen steigt er auf $249 Monarch Scalper Elite ist ein Expert Advisor, der eine Handelslogik anwendet, die auf Ausbruchs- und potenziellen Umkehrbedingungen basiert. Das System beinhaltet Volatilitätsfilterung und sitzungsbasierten Betrieb, so dass Trades nur unter benutzerdefinierten Bedingungen ausgeführt werden. Der EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Techniken. Alle Trades folgen den vom Benutzer festgelegten Risikoparametern. Sys
Double 7 with a twist
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Adaptiert aus dem preisgekrönten internationalen Bestseller (Short Term Strategies That Work) von Larry Connors und Cesar Alverez im Jahr 2008, wurde dieses Konzept 10 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches erneut getestet und das gibt Ihnen eine Vorstellung von dem Konzept, wenn es immer noch funktioniert. Nehmen Sie die letzten 10 Jahre als Spaziergang nach vorne und diese Strategie ist mit einer Wendung zum Risikomanagement mit willkürlichen 5% Stop-Loss und Exit-Tag als Kalendertage anst
LVL Creator Pro
LVL Invest
Experten
Erstellen Sie Ihre eigene Handelsstrategie, indem Sie die von Ihnen gewünschte Kombination von Indikatoren aus den angebotenen Indikatoren verwenden (jeder Indikator kann bis zu 2 Mal verwendet werden) und zusätzlich ein paar persönliche Anpassungen vornehmen: Durchschnittliche True Range Bollinger Bänder Ichimoku Kumo Ausbruch Ichimoku Tenkan Sen Kijun Sen Kreuzung (TKC) MACD MFI Mobiler Durchschnitt RSI SAR Stochastik Doppelter mobiler Durchschnitt Dreifacher mobiler Durchschnitt Andere kost
Project One Day MT5
Ruslan Pishun
Experten
Der Berater verwendet eine Strategie, die auf dem Handel im täglichen Intervall des Charts unter Verwendung des M5, M15, M30 Zeitrahmens basiert. Advisers berechnet das Signal mit technischen Indikatoren und nur auf die täglichen Zeitintervalle. Der EA verwendet einen intelligenten Algorithmus zur teilweisen Schließung eines Auftrags im Gewinn, wodurch die Losgröße minimiert wird und im Falle einer Preisumkehr der Verlust gering ist. Jede Position ist durch einen Stop-Loss streng geschützt. Ein
Forex Martingale M5
Kenneth Parling
Experten
Einführung Forex Martingale M5 Expert ist genau das, was der Name sagt: ein Martingale-System, das Sie für jedes Forex-Major-/Minor-Symbol verwenden können. Der Unterschied zu vielen anderen Produkten besteht darin, dass Sie die Einstellungen und die Risikobereitschaft selbst bestimmen, also die gewünschten Einstellungen zu Ihrem eigenen Vorteil einstellen/optimieren können. Allerdings sind die mitgelieferten Expertenvoreinstellungen keine Garantie dafür, dass diese mit allen vorgesehenen Forex
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experten
Mean Reversion Automatic ist ein Handels-Bot für Menschen, die eine sichere Handelsautomatisierung wünschen. Basierend auf mehreren Filtern, die effiziente Trades machen. Entwickelt für die wichtigsten Forex. Adjustables Parameter availables. Machen Sie x3 in ein paar Monaten verlieren ein paar Penny, wie Sie auf dem Screenshot sehen können. Inklusive Geld-Management und Wachstum Compounding. Machen Sie Ihre Trades in völliger Sicherheit mit diesem Bot. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren
TradeGhost
Stefano Padovano
Experten
Wir stellen vor: TradeGhost! ist eine sehr leistungsfähige Ea mit einer Strategie, die ich lieber versteckt halten! jedoch werde ich erklären, wie es funktioniert in Kürze! Diese Ea erzeugt dank der Kontrolle verschiedener Faktoren einen Phantom-Handel, der natürlich nicht eröffnet wird! aber aufgezeichnet wird, so dass wir sehen können, ob dieser Handel ein Verlust- oder Gewinngeschäft war. (Ich könnte hinzufügen, dass dies ein bisschen von einem Handel Geheimnis in diesem ea setzen, NoN tut Sc
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Experten
Der EA Aurum Trader mt5 kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seie
Correlator MT5
Marta Gonzalez
Experten
Dieses System kombiniert die Stärke des Korrelationshandels mit einem Algorithmus, der offene Trades verwaltet und sowohl die Signalerkennung als auch die Handelsauflösung in der vom Händler gewünschten Richtung verbessert. Das System erkennt die Divergenz von zwei Paaren, in diesem Fall EURUSD und GBPUSD, und nutzt dieses Ungleichgewicht aus. Das System kann mit zwei beliebigen Paaren arbeiten, die eine starke Korrelation aufweisen, ist aber für EURUSD und GBPUSD optimiert. Das System verwendet
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experten
Versucht, verlorene Trades wiederherzustellen. Wenn sich ein Trade in die falsche Richtung bewegt, beginnt der Zone Recovery-Algorithmus. Es findet eine abwechselnde Serie von Buy- und Sell-Trades auf zwei bestimmten Niveaus statt, mit zwei Exit-Points über und jenseits dieser Niveaus. Sobald einer der beiden Exit-Points erreicht ist, schließen alle Trades mit einem kombinierten Gewinn oder Break-Even. Verwendung 1) Platzieren Sie den EA auf einem Chart und wählen Sie aus, wie der erste Handel
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Vineski HFT Gold Scalper
Murad Nagiev
4 (6)
Experten
Hauptmerkmale des Vineski HFT Gold Scalper MT5 Ultraschnelle Marktanalyse Der Roboter verfügt über eine leistungsstarke algorithmische Engine, die Marktdaten sofort analysieren und interpretieren kann. Dadurch können Entscheidungen in Echtzeit getroffen und Marktveränderungen sofort berücksichtigt werden. Automatische Ausführung von Trades Der Roboter führt Trades automatisch basierend auf vordefinierten Strategien und Kriterien aus. Dies eliminiert emotionale Faktoren und erhöht die Präzisio
Gold Prop Breaker
Murad Nagiev
Experten
Gold Prop Breaker ist ein innovativer, automatisierter Trading-Roboter, der speziell dafür entwickelt wurde, jede Herausforderung im Prop Trading zu meistern. Er konzentriert sich auf den Goldhandel und verwendet eine sorgfältig entwickelte Strategie, die für 15-Minuten- und 1-Stunden-Zeitrahmen optimiert ist. Wichtige Merkmale: Vielseitigkeit bei Herausforderungen: Der Roboter wurde unter Berücksichtigung der strengen Anforderungen von Prop Trading-Programmen entwickelt und ist in der Lage, je
Gold EP
Murad Nagiev
4.5 (2)
Experten
GOLD EP ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er analysiert die Kursbewegungen und eröffnet, verwaltet und schließt Trades automatisch mithilfe vordefinierter Stop-Loss- und Take-Profit-Level. Die Hauptidee des Roboters besteht darin, kurzfristige Kursimpulse auf 15-Minuten-Goldcharts zu erfassen. Wenn ein Handelssignal auftritt, platziert der Advisor Orders unter Berücksichtigung der festgelegten Risikoparameter (Stop-Loss-Lev
FREE
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experten
"Universal US100 HFT" ist ein Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der für den Handel mit dem NASDAQ 100 Index (US100) entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf kurzfristige Trades und nutzt kleinste Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Er verwendet keine risikoreichen Strategien wie Grid oder Martingale, was ihn sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität macht. Hauptmerkmale: Hochfrequenz-Scalping:   Der Roboter ist für schnelle Trades mit minimaler Haltedauer konzipi
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
Indikatoren
Trend Arrow Reaper   ist ein Trendfolge-Indikator, der Ein- und Ausstiegssignale durch Pfeile anzeigt. Er analysiert den Preis und identifiziert potenzielle Umkehrpunkte. Hauptmerkmale: Handelspfeile: Blauer Aufwärtspfeil   – Kaufsignal (Long). Gelber Abwärtspfeil   – Verkaufssignal (Short). Weniger Fehlsignale   – Integrierter Filter für mehr Genauigkeit. Funktioniert auf allen Zeitrahmen   – Von M1 bis MN. Einfach zu bedienen   – Keine komplexen Einstellungen. Anwendung: Warten Sie auf einen P
Gold Rebalancing
Murad Nagiev
Experten
Dieser Trading-Roboter wurde entwickelt, um automatisch auf den Gold- (XAU) und Forex-Märkten zu handeln. Er analysiert Markttrends, Asset-Korrelationen und makroökonomische Faktoren, um die besten Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Das Hauptziel besteht darin, Risiken zu minimieren und Gewinne durch ein dynamisches Rebalancing des Portfolios zu maximieren. Hauptfunktionen Echtzeit-Marktanalyse Der Roboter überwacht kontinuierlich die Preise von Gold und Währungen, analysiert Trends un
FREE
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Experten
Crystal Prop Passer — Trading-Bot für Gold (XAU/USD) im 5-Minuten-Chart, entwickelt zum Bestehen von Prop-Firm-Challenges Der Crystal Prop Passer ist ein intelligenter Trading-Algorithmus, speziell entwickelt, um Prop-Firm-Challenges wie bei FTMO, MyForexFunds oder The5ers automatisch zu bestehen. Er handelt ausschließlich Gold (XAU/USD) auf dem 5-Minuten-Chart und bietet dadurch häufige und präzise Markteinstiege. Mit seiner adaptiven Logik und striktem Risikomanagement ist er ideal für Anfänge
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
Experten
Hetzer News Trading ist ein intelligenter Handelsroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, während wichtiger Nachrichtenveröffentlichungen zu operieren. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre Trades im Voraus zu planen, indem Sie präzise Zeitintervalle festlegen, zu denen Sie den Markt betreten, wenn wichtige wirtschaftliche und finanzielle Daten veröffentlicht werden. Hauptvorteile von Hetzer News Trading: Flexible Konfiguration: Legen Sie Ihren Handelsplan im Voraus anhand des Nachrichtenkalenders
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experten
Überblick: Ravenok Gold MT5 ist ein hocheffektiver Handelsroboter, der speziell für den nächtlichen Handel an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Marktdaten zu analysieren und Entscheidungen auf der Grundlage gründlich getesteter Strategien zu treffen. Der Roboter arbeitet in erster Linie nachts, wenn die Marktvolatilität geringer ist, so dass er bei minimalem Risiko Gewinne erzielen kann. Hauptmerkmale: Niedriger Drawdown: NightProfit Trader verwendet e
FREE
ICT Zone Arrow Indicator
Murad Nagiev
Indikatoren
Der ICT-Zonenpfeilindikator ist ein innovatives Instrument, das auf der Grundlage von IKT-Prinzipien entwickelt wurde. Er bietet Leichtigkeit und Effizienz bei der Identifizierung wichtiger Handelsbereiche auf dem Markt. Auf der Grundlage des "Killzone"-Konzepts bietet dieser Indikator Händlern wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, indem er Orte identifiziert, an denen große Änderungen in der Preisrichtung potenziell auftreten könnten. Der ICT-Zonenpfeil-Indikator bietet visuelle gr
FREE
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Experten
Willkommen in der Welt des Handels mit Trend Candle Pumper - Ihrem zuverlässigen Partner an den Finanzmärkten! Trend Candle Pumper ist ein intelligenter Trading-Bot, der für diejenigen entwickelt wurde, die in die Investment-Szene eintauchen wollen, ohne Experten im Trading zu sein. Wie er funktioniert: Trend Candle Pumper nutzt fortschrittliche Algorithmen der künstlichen Intelligenz, um Trends an den Finanzmärkten zu analysieren. Aber was ist ein Trend? Einfach ausgedrückt, ist ein Trend die a
Nemiga Prop Scalper
Murad Nagiev
Experten
Die neue Ära der Handelsautomatisierung ist mit Nemiga Prop Scalper angebrochen! Unser Roboter ist nicht nur eine Software, sondern ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihre Handelsstrategie auf ein neues Niveau der Effizienz und Effektivität hebt. Prop Firm Ready. Anforderungen Handels-Paare EURUSD,XAUUSD Zeitrahmen 1H Minimale Einzahlung $100 Hebelwirkung 1:200 Makler PRO,ECN,NIEDRIGER Spread Merkmale: Fortschrittliche Handelsalgorithmen: Nemiga Prop Scalper ist mit hochmodernen Algorithm
Krembo Action
Murad Nagiev
Experten
Beschreibung: Der Krembo Action Trading Robot ist ein innovativer Handelsassistent für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel auf den Finanzmärkten anstreben. Benannt nach dem legendären israelischen Dessert, kombiniert dieser Roboter Kühnheit und Zuverlässigkeit und bietet Händlern ein leistungsstarkes Werkzeug, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Merkmale: Preis-Aktion und RSI-Strategien: Krembo Action basiert auf der effektiven Kombination von Price Action und RSI-Strateg
Lamar Gray
Murad Nagiev
Experten
MT5 Version - (Hier klicken ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Roboter Lamar Gray - Ihr zuverlässiger Partner in der Welt des Forex-Handels. Dieser Handelsroboter ist auf Swing-Trading-Strategien für Währungspaare spezialisiert und bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für Ihr Portfolio. Merkmale: Swing-Trading-Strategie: Lamar Gray basiert auf einer Swing-Trading-Strategie, die es ihm ermöglicht, sichere Entscheidungen auf der Grundlage langfristiger Markttrends und -muster zu treffen.
Space Cake
Murad Nagiev
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Angebot - ein innovatives Produkt namens Space Cake , das Ihre Herangehensweise an den Markthandel verändern wird! Dieses Produkt wurde speziell für erfahrene Händler und Investoren entwickelt, die ihre Effizienz steigern und Risiken reduzieren wollen. Dank seiner einzigartigen Funktionen und Eigenschaften wird es zu einem unverzichtbaren Helfer bei Ihren Handelsaktivitäten. Ohne Martingale, Grids und andere risikoreiche Strategien. MT5 Version - Klick
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
Experten
Willkommen in der Welt des Tradings mit Trend Candle Pumper – deinem zuverlässigen Partner auf den Finanzmärkten! Trend Candle Pumper ist ein intelligenter Trading-Bot, entwickelt für alle, die ins Investieren einsteigen wollen, ohne Experten im Handel zu sein. Funktionsweise: Trend Candle Pumper verwendet fortschrittliche KI-Algorithmen zur Analyse von Markttrends. Doch was ist ein Trend? Einfach gesagt: ein Trend ist die allgemeine Richtung, in die sich der Preis eines Vermögenswertes bewegt.
Lamarius AI
Murad Nagiev
Experten
Dieser Scalping-Trading-Bot wurde für hochpräzises und effizientes Trading entwickelt und nutzt künstliche Intelligenz, um die günstigsten Einstiegspunkte am Markt zu identifizieren. Der Bot verfügt über eine fortschrittliche, selbstlernende Strategie, die es ihm ermöglicht, sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen und seine Vorgehensweise in Echtzeit zu optimieren. Jede Order ist mit einem strikten Stop-Loss versehen, um potenzielle Verluste zu minimieren und ein risikoarmes Trading zu ge
Lamar Gray MT5
Murad Nagiev
Experten
MT4 Version - (Hier klicken ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Roboter Lamar Gray - Ihr zuverlässiger Partner in der Welt des Devisenhandels. Dieser Handelsroboter ist auf Swing-Trading-Strategien für Währungspaare spezialisiert und bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für Ihr Portfolio. Merkmale: Swing-Trading-Strategie: Lamar Gray basiert auf einer Swing-Trading-Strategie, die es ihm ermöglicht, sichere Entscheidungen auf der Grundlage langfristiger Markttrends und -muster zu treffen
Space Cake MT5
Murad Nagiev
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Angebot: Space Cake , ein innovatives Produkt, das Ihre Herangehensweise an den Handel grundlegend verändern wird. Dieses Produkt wurde speziell für erfahrene Trader und Investoren entwickelt, die ihre Effizienz steigern und Risiken minimieren möchten. Dank seiner einzigartigen Funktionen und Eigenschaften wird es zu einem unverzichtbaren Begleiter für Ihre Handelsaktivitäten. Ohne Martingale, ohne Grid-Strategien, ohne hohe Risiken. MT4-Version – Jetzt h
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Levels-Indikator Der Automatic Fibonacci Levels Indicator ist ein unverzichtbares Instrument für Händler, die Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels nahtlos in ihre technische Analyse einbeziehen möchten. Dieser innovative Indikator identifiziert automatisch signifikante Kursbewegungen und berechnet wichtige Fibonacci-Levels, die Händlern wertvolle Einblicke in potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche geben. Hauptmerkmale: Automatische Berechnung : Berech
AutoTrend Lines
Murad Nagiev
Indikatoren
Automatischer Trendlinien-Indikator Der Automatische Trendlinien-Indikator ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Vereinfachung der technischen Analyse durch automatisches Erkennen und Zeichnen von Trendlinien auf einem Preisdiagramm. Er analysiert die Kursbewegungen, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen, und zeichnet aufsteigende und absteigende Trendlinien auf der Grundlage historischer Kursbewegungen ein. Dieser Indikator hilft Händlern, Markttrends, potenzielle Ausb
Lamar XL
Murad Nagiev
Experten
Lamar XL   ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, der für den automatisierten Handel an Finanzmärkten entwickelt wurde. Der Roboter kombiniert hocheffiziente Marktanalysealgorithmen mit einem einzigartigen Saldo-Wiederherstellungsmodus (Recovery Bot), was ihn zu einem idealen Werkzeug für Trader macht, die Risiken minimieren und langfristig Gewinne maximieren möchten. Hauptmerkmale: Recovery Bot-Modus : Integrierter Algorithmus zur Saldo-Wiederherstellung, der die Handelsstrategie automatisc
VendoBot
Murad Nagiev
Experten
Price-Action-Swing-Trading-Roboter für 1‑Stunden-Forex Price-Action-Strategie Erkennt Schlüsselniveaus von Unterstützung und Widerstand über Kerzenmuster. Erfasst und bestätigt Umkehr- und Fortsetzungsformationen (Pin Bars, Engulfings, Inside Bars). Handelt ausschließlich auf Preisbewegungen ohne verzögernde Indikatoren und minimiert Signalverzögerungen. Swing-Timeframe (H1) Führt Trades im 1‑Stunden-Chart aus, um Bewegungen von 20–100 Pips zu erfassen, abhängig von der Volatilität. Bietet ein
Cobra G
Murad Nagiev
Experten
Cobra G ist ein hochentwickelter, vollständig automatisierter Handelsroboter für Gold, der darauf ausgelegt ist, die Komplexitäten des Goldmarktes mit Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu meistern. Sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Profis bietet Cobra G modernste Algorithmen, Echtzeitanalysen und adaptive Machine-Learning-Techniken, um kurzfristige Preisineffizienzen und langfristige Trends zu erkennen und auszunutzen. Hauptfunktionen Hochfrequenz-Analyse : Cobra G überw
US30 NovaBid Scalper
Murad Nagiev
Experten
US30 NovaBid Scalper ist ein automatisiertes Handelstool für Indizes, fokussiert auf kurzfristige Spekulation und schnelle Gewinnrealisierung. Es vereint: Dynamische Positionsgrößen : berechnet Volumina nach Volatilität und Kontostand, steuert Risiko flexibel und verhindert Überexposition. Feste & adaptive Stopps : setzt Schutzlevel beim Einstieg; bei Kursvorteil verengt der Stop, um den Gewinn zu maximieren. Klare Gewinnziele : schließt Teil-/Gesamtpositionen bei Zielerreichung, für konstante
Hyper Volt
Murad Nagiev
Experten
Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2324741 Hyper Volt ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem, entwickelt für maximale Geschwindigkeit, Stabilität und Präzision. Es richtet sich an Trader, die überlegene Ausführung, robustes Risikomanagement und überprüfbare Ergebnisse erwarten. Basierend auf einem Multithread-Ausführungs-Engine und Echtzeit-Marktanalyse, arbeitet Hyper Volt nahtlos auf Hauptwährungspaaren und Rohstoffen. Adaptive Algorithmen überwachen kontinuierlich Volati
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension