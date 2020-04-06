VendoBot

Robô de Swing Trading baseado em Price Action para Forex no TF1H

  1. Estratégia de Price Action

    • Identifica níveis-chave de suporte e resistência por padrões de velas.

    • Detecta e confirma formações de reversão e continuação (pin bars, engulfings, inside bars).

    • Opera apenas com o comportamento do preço, sem indicadores defasados, reduzindo atrasos nos sinais.

  2. Timeframe Swing (H1)

    • Executa trades no gráfico de 1 hora para capturar movimentos de 20–100 pips, conforme a volatilidade do par.

    • Equilibra frequência e qualidade de operações: menos ruído e oportunidades regulares de lucro.

  3. Gestão de Risco e Capital

    • Calcula automaticamente o tamanho do lote com base em risco pré-definido por trade (0,5–1% do capital).

    • Coloca stop-loss além do extremo da vela de disparo e usa trailing-stop fixo ou adaptativo para proteger ganhos.

    • Limita posições simultâneas para evitar exposição excessiva.

  4. Suporte a Múltiplos Pares

    • Opera pares principais e crosses: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP, etc.

    • Lista de instrumentos expansível conforme preferência de volatilidade.

  5. Execução Automatizada

    • Integração total com MT4/MT5 ou cTrader para ordens sem intervenção manual.

    • Registra todas as operações e resultados de backtest em arquivo local ou banco de dados para análise.

    • Filtro de notícias embutido para pausar trades durante eventos econômicos de alto impacto.

  6. Parâmetros Personalizáveis

    • Inputs definidos pelo usuário: tamanho do stop-loss, nível de take-profit, método de trailing-stop, configurações de risco.

    • Auto-otimização com dados históricos e atualização periódica de parâmetros.

  7. Monitoramento e Alertas

    • Notificações em tempo real de entradas, saídas e métricas de risco via e-mail, Telegram ou alertas na plataforma.

    • Visualização de níveis decisórios no gráfico para controle das ações do robô.

Principais Benefícios:

  • Elimina erros emocionais com regras rígidas

  • Sinais claros e pontuais de Price Action

  • Economia de tempo com análise e ordens automatizadas

  • Transparência total com logs detalhados e configurações flexíveis


