Robô de Swing Trading baseado em Price Action para Forex no TF1H
Estratégia de Price Action
Identifica níveis-chave de suporte e resistência por padrões de velas.
Detecta e confirma formações de reversão e continuação (pin bars, engulfings, inside bars).
Opera apenas com o comportamento do preço, sem indicadores defasados, reduzindo atrasos nos sinais.
Timeframe Swing (H1)
Executa trades no gráfico de 1 hora para capturar movimentos de 20–100 pips, conforme a volatilidade do par.
Equilibra frequência e qualidade de operações: menos ruído e oportunidades regulares de lucro.
Gestão de Risco e Capital
Calcula automaticamente o tamanho do lote com base em risco pré-definido por trade (0,5–1% do capital).
Coloca stop-loss além do extremo da vela de disparo e usa trailing-stop fixo ou adaptativo para proteger ganhos.
Limita posições simultâneas para evitar exposição excessiva.
Suporte a Múltiplos Pares
Opera pares principais e crosses: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP, etc.
Lista de instrumentos expansível conforme preferência de volatilidade.
Execução Automatizada
Integração total com MT4/MT5 ou cTrader para ordens sem intervenção manual.
Registra todas as operações e resultados de backtest em arquivo local ou banco de dados para análise.
Filtro de notícias embutido para pausar trades durante eventos econômicos de alto impacto.
Parâmetros Personalizáveis
Inputs definidos pelo usuário: tamanho do stop-loss, nível de take-profit, método de trailing-stop, configurações de risco.
Auto-otimização com dados históricos e atualização periódica de parâmetros.
Monitoramento e Alertas
Notificações em tempo real de entradas, saídas e métricas de risco via e-mail, Telegram ou alertas na plataforma.
Visualização de níveis decisórios no gráfico para controle das ações do robô.
Principais Benefícios:
Elimina erros emocionais com regras rígidas
Sinais claros e pontuais de Price Action
Economia de tempo com análise e ordens automatizadas
Transparência total com logs detalhados e configurações flexíveis