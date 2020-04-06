



Währung

EURUSD Zeitrahmen 1H

PRO EA ist ein preisaktionsbasierter Expert Advisor, der durch Anpassung seiner Einstellungen auf jedes Forex-Währungspaar und jeden Zeitrahmen abgestimmt werden kann.

Mit flexiblen Parametern können Sie USD PRO EA an den Handel mit jedem beliebigen Forex-Symbol anpassen, indem Sie einfach die Einstellungen ändern.

Mit den Zeitlimit-Einstellungen haben Sie die volle Kontrolle darüber, wann der EA aktiv ist. So können Sie die Handelssitzungen genau auf die liquidesten und profitabelsten Marktzeiten abstimmen.

Mit der Einstellung Max Trades per Day können Sie die maximale Anzahl der Trades festlegen, die der EA innerhalb eines einzigen Handelstages eröffnen kann. Sobald das Limit erreicht ist, unterbricht der EA den Handel automatisch bis zum nächsten Tag.



