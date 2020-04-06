Dynamics Pips Bot4

Dynamische Pips: Ein innovativer Multi-Währungs-Bot für den automatisierten Devisenhandel

Dynamic Pips ist ein High-Tech-Tool für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, das für Händler aller Niveaus entwickelt wurde. Dieser Multiwährungsroboter, der auf fortschrittlichen Algorithmen zur Analyse zeitlicher Informationsflüsse basiert, bietet einzigartige Möglichkeiten, von Währungsschwankungen zu profitieren. Da er in jedem Zeitrahmen und mit einer Vielzahl von Währungspaaren arbeitet, wird er zu einem zuverlässigen Helfer in der Welt des Handels.

Hauptmerkmale und Vorteile von Dynamic Pips

Multi-Währungs-Fähigkeit : Dynamic Pips kann effektiv mit mehreren Währungspaaren handeln, was den Nutzern ermöglicht, ihre Investitionen zu diversifizieren und die potenziellen Renditen zu erhöhen. Sie können ganz einfach neue Währungspaare hinzufügen und so zusätzliche Handelshorizonte erschließen.

Erweiterte Analyse : Mit seinem einzigartigen Analysesystem erkennt dieser Bot schnell und präzise die aktuellen Markttrends und ermöglicht es Ihnen, Positionen mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit zu eröffnen. Sie werden sich auf Ihre Entscheidungen verlassen können, die auf präzisen Daten beruhen.

Benutzerfreundliches Interface : Dynamic Pips ist benutzerfreundlich gestaltet und daher ideal für Anfänger. Das Einrichten der Parameter dauert nur wenige Minuten, so dass Sie sofort mit dem Handel beginnen können.

Investitionsschutz : Zu den integrierten Kapitalschutzmechanismen gehören automatische Losgrößenbestimmung, Risikomanagement und präzise Take-Profit- und Stop-Loss-Einstellungen zur Minimierung von Verlusten. Ihr Kapital ist effektiv geschützt.

Flexible Einstellungen: Der Bot bietet eine breite Palette von Parametern für die Verwaltung von Trades, einschließlich normaler Preisberechnungen, Kapitalmanagement und Einstellungen für Serienaufträge. Sie können das System an Ihre individuellen Anforderungen und Ihren Handelsstil anpassen.

Konfigurationsparameter von Dynamic Pips

Risikomanagement : Lot : Legt ein festes Handelsvolumen fest. RisikoEin : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. Risiko : Legt die Höhe des Risikos für den Handel fest.

Order Series Einstellungen : LimitSerie : Maximale Anzahl von Aufträgen in einer einzelnen Serie. TypSerie : Legt die Art der Auftragsserie für mehr Flexibilität fest.

Signal-Einstellungen : signalTf : Zeitrahmen für den Empfang von Handelssignalen. signalBarsA/B : Parameter für die Berechnung der Signale A und B.

Take Profit und Stop Loss : TakeProfit : Legt das Zielgewinnniveau fest. StopLoss : Legt das Niveau fest, bei dem Positionen geschlossen werden, um Verluste zu minimieren.

Trailing-Einstellungen : TrailingSerieEin : Aktiviert das Trailing für Auftragsserien. TrailingStopSeries : Legt das Trailing-Stop-Niveau fest.



Fazit

Dynamic Pips ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Tool für den Handel auf dem Forex-Markt, das Händlern aller Ebenen neue Möglichkeiten eröffnet. Seine Multifunktionalität, seine flexiblen Einstellungen und seine Schutzmechanismen machen es zu einer idealen Wahl für alle, die ihre Handelsstrategien optimieren möchten. Starten Sie noch heute mit Dynamic Pips und entdecken Sie die Vorteile des automatisierten Handels!















