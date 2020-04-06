Algo Gold EA Premium

Der Algo Gold Premium Expert Advisor ist speziell auf Herausforderungen von Immobilienfirmen und Live-Konten von Immobilienfirmen zugeschnitten und fungiert als Scalping-Roboter, der eine innovative, risikoarme Strategie anwendet.





Wenn dieser Fachberater mit einer ausgewählten Set-Datei ausgestattet ist, erledigt er die Herausforderung eines Immobilienunternehmens effizient innerhalb einer Woche und ermöglicht so den schnellen Erwerb eines finanzierten Kontos.





Mit einem robusten Risikomanagementsystem stoppt der EA automatisch den Handel, sobald das von Ihrer Prop-Firma festgelegte Gewinnziel erreicht ist.





Sollten Sie Ihr tägliches Gewinnziel übertreffen, empfehle ich Ihnen, jeden Tag manuell einen Trade von 0.01 auszuführen, um Ihre Ziele zu erreichen.

































Bestätigen Sie die Challenge-/Funded-Account-Set-Dateien





Laden Sie die Set-Datei für die 20k-Propfirm-Challenge/das finanzierte Konto herunter 20k.set





Laden Sie Setfile für 35k Propfirm Challenge/finanziertes Konto herunter. 35k.set

































Nützliche Informationen für Händler:













1. **Auswahl des Handelsinstruments:** Erwägen Sie den Handel mit XAUUSD (Gold) aufgrund seiner hohen Liquidität und Volatilität. Dies kann umfangreiche Handelsmöglichkeiten und ein potenziell höheres Gewinnpotenzial bieten. Führen Sie jedoch immer eine gründliche Analyse durch und stellen Sie sicher, dass diese mit Ihrer Handelsstrategie und Risikotoleranz übereinstimmt.













2. **Nutzung eines virtuellen privaten Servers (VPS):** Die Verwendung eines virtuellen privaten Servers (VPS) wird Händlern dringend empfohlen, insbesondere für automatisierte Handelssysteme oder -strategien. Ein VPS sorgt für einen stabilen und unterbrechungsfreien Handelsbetrieb, indem er Ihre Handelsplattform und Fachberater in einer sicheren und zuverlässigen Umgebung hostet, unabhängig von Ihrer eigenen Internetverbindung oder Ihrem Computerstatus.













3. **Auswahl des Zeitrahmens:** Wählen Sie einen Zeitrahmen, der zu Ihrer Handelsstrategie, Ihren Vorlieben und Ihrer Zeitverfügbarkeit passt. Unabhängig davon, ob Sie kurzfristigen Handel mit kürzeren Zeitrahmen wie M1 oder M5 oder längerfristigen Handel mit längeren Zeitrahmen wie H1 oder Tages-Charts bevorzugen, stellen Sie sicher, dass der von Ihnen gewählte Zeitrahmen Ihre Handelsziele und Analysetechniken unterstützt.













4. **Auswahl eines Eigenhandelsunternehmens:** Bei der Auswahl eines Eigenhandelsunternehmens für die Teilnahme an Handelswettbewerben oder finanzierten Konten ist es wichtig, dessen Legitimität und Autorisierung zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass das Unternehmen in Ihrem Land anerkannt und akzeptiert ist und die regulatorischen Standards einhält. Führen Sie gründliche Recherchen durch, lesen Sie Rezensionen und berücksichtigen Sie Faktoren wie Gebühren, Handelsbedingungen und Supportleistungen, bevor Sie sich an ein Unternehmen binden.













Durch die Berücksichtigung dieser Faktoren und die Nutzung der bereitgestellten Informationen können Händler ihre Handelserfahrung verbessern, Risiken minimieren und Erfolgschancen auf den Finanzmärkten maximieren.





Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Algo Gold EA-Expertenberater in MetaTrader 4 (MT4) einzurichten:









Zugriff auf die Datei:





Öffnen Sie Ihre MetaTrader 4-Plattform und navigieren Sie zum Menü „Datei“ in der oberen linken Ecke des Bildschirms.









Öffnen eines neuen Diagramms:





Wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Neues Diagramm“, um ein neues Diagrammfenster zu öffnen.













Auswahl von XAUUSD:





Suchen Sie im neuen Diagrammfenster nach „XAUUSD“ und wählen Sie es aus der Liste der verfügbaren Handelsinstrumente aus. Dadurch wird das Goldhandelsdiagramm geladen.













Hinzufügen des Expert Advisors:





Ziehen Sie den Algo Gold EA-Expertenberater auf das Diagramm. Sie finden den Fachberater entweder im Fenster „Navigator“ oder über die Suche im Ordner „Experten“.













Eingänge konfigurieren:





Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm mit angewendetem Algo Gold EA und wählen Sie „Expert Advisors“ -> „Eigenschaften“.





Im Reiter „Eingaben“ können Sie die Parameter des Expert Advisors nach Ihren Wünschen anpassen.













Set-Datei laden:





Klicken Sie im Reiter „Eingaben“ auf die Schaltfläche „Laden“.

Suchen Sie die Set-Datei, die Sie zuvor auf Ihrem Computer gespeichert haben, und wählen Sie sie aus. Dadurch werden die vordefinierten Einstellungen für den Algo Gold EA geladen.













Live-Handel aktivieren:





Klicken Sie im Fenster „Expert Advisor-Eigenschaften“ auf die Registerkarte „Allgemein“.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Live-Handel zulassen“, um den Live-Handel für den Fachberater zu aktivieren.

Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Änderungen zu bestätigen.





Aktivieren des automatischen Handels:





Stellen Sie sicher, dass der automatische Handel in MetaTrader 4 aktiviert ist. Suchen Sie in der oberen Symbolleiste nach der Schaltfläche „AutoTrading“ und vergewissern Sie sich, dass sie grün ist, was anzeigt, dass sie aktiviert ist.









Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, ist der Algo Gold EA eingerichtet und bereit, Trades auf dem XAUUSD-Chart basierend auf seinen vordefinierten Parametern und seiner Strategie auszuführen. Denken Sie daran, die Leistung des EA zu überwachen und die Einstellungen nach Bedarf anzupassen, um seine Leistung zu optimieren.





































**Haftungsausschluss:**













Der Handel auf den Finanzmärkten birgt ein erhebliches Risiko und es ist von entscheidender Bedeutung, den Handel mit Vorsicht und Umsicht anzugehen. Es ist wichtig zu wissen, dass bei der Teilnahme an Handelsaktivitäten immer das Risiko eines finanziellen Verlusts besteht und Sie daher niemals mehr investieren sollten, als Sie sich leisten können, zu verlieren.













Die Dynamik der Finanzmärkte bedeutet, dass Preise schnell schwanken können und unvorhergesehene Ereignisse oder Marktbedingungen zu unerwarteten Ergebnissen führen können. Während das Gewinnpotenzial besteht, ist es wichtig, sich auch des Verlustpotenzials bewusst zu sein.













Bevor Sie mit einer Handelsaktivität beginnen, wird empfohlen, Ihre finanzielle Situation, Risikotoleranz und Anlageziele gründlich zu prüfen. Darüber hinaus ist es ratsam, sich von Finanzexperten beraten zu lassen und sich über die mit dem Handel verbundenen Risiken und Chancen zu informieren.













Durch die Teilnahme an Handelsaktivitäten übernehmen Sie die volle Verantwortung für alle daraus resultierenden Gewinne oder Verluste und erklären sich damit einverstanden, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten verantwortungsvoll zu handeln. Denken Sie daran, niemals mehr zu investieren, als Sie sich leisten können, zu verlieren, und lassen Sie bei Ihren Handelsbemühungen stets Vorsicht und Sorgfalt walten.