Algo Gold EA Premium

소품 회사 과제와 실제 소품 회사 계정을 위해 특별히 맞춤 제작된 Algo Gold Premium Expert Advisor는 혁신적인 저위험 전략을 사용하는 스캘핑 로봇 역할을 합니다.





선택한 세트 파일을 장착하면 이 전문 고문은 일주일 이내에 소품 회사 과제를 효율적으로 완료하여 자금 지원 계정을 신속하게 확보할 수 있습니다.





강력한 위험 관리 시스템을 갖춘 EA는 소품 회사가 설정한 수익 목표가 달성되면 자동으로 거래를 중단합니다.





여유 시간이 있어 일일 이익 목표를 초과하는 경우 목표를 달성하기 위해 매일 0.01 거래를 수동으로 실행하는 것이 좋습니다.

































챌린지/자금 조달 계정 세트 파일 확인





20k propfirm 챌린지/자금 지원 계정에 대한 설정 파일 다운로드 20k.set





35k propfirm 챌린지/자금 지원 계정에 대한 설정 파일을 다운로드하세요. 35k.set

































트레이더를 위한 유용한 정보:













1. **거래 상품 선택:** 유동성과 변동성이 높기 때문에 XAUUSD(금) 거래를 고려해 보세요. 이는 충분한 거래 기회와 잠재적으로 더 높은 수익 잠재력을 제공할 수 있습니다. 그러나 항상 철저한 분석을 수행하고 그것이 귀하의 거래 전략 및 위험 허용 범위와 일치하는지 확인하십시오.













2. **가상 사설 서버(VPS) 활용:** 거래자, 특히 자동화된 거래 시스템 또는 전략의 경우 가상 사설 서버(VPS) 활용을 적극 권장합니다. VPS는 인터넷 연결이나 컴퓨터 상태에 관계없이 안전하고 신뢰할 수 있는 환경에서 거래 플랫폼과 전문 고문을 호스팅하여 안정적이고 중단 없는 거래 운영을 보장합니다.













3. **기간 선택:** 귀하의 거래 전략, 선호도 및 시간 가용성에 맞는 기간을 선택하십시오. M1 또는 M5와 같은 낮은 기간의 단기 거래를 선호하든 H1 또는 일일 차트와 같은 높은 기간의 장기 거래를 선호하든 선택한 기간이 거래 목표와 분석 기술을 지원하는지 확인하세요.













4. **자기 거래 회사 선택:** 거래 챌린지 또는 자금 조달 계정에 참여할 자기 거래 회사를 선택할 때 적법성과 승인을 확인하는 것이 필수적입니다. 해당 회사가 귀하의 국가에서 인정받고 승인되었으며 규제 표준을 준수하는지 확인하십시오. 회사에 입사하기 전에 철저한 조사를 수행하고 리뷰를 읽고 수수료, 거래 조건 및 지원 서비스와 같은 요소를 고려하십시오.













이러한 요소를 고려하고 제공된 정보를 활용함으로써 거래자는 거래 경험을 향상하고 위험을 최소화하며 금융 시장에서 성공할 수 있는 기회를 최대화할 수 있습니다.





MetaTrader 4(MT4)에서 Algo Gold EA 전문가 고문을 설정하려면 다음 단계별 지침을 따르십시오.









파일에 액세스하는 중:





MetaTrader 4 플랫폼을 열고 화면 왼쪽 상단에 있는 "파일" 메뉴로 이동하세요.









새 차트 열기:





"파일" 메뉴에서 "새 차트"를 선택하여 새 차트 창을 엽니다.













XAUUSD 선택:





새 차트 창의 사용 가능한 거래 상품 목록에서 "XAUUSD"를 찾아 선택하세요. 그러면 금 거래 차트가 로드됩니다.













전문 자문 추가:





Algo Gold EA 전문 고문을 차트로 드래그하세요. "탐색기" 창이나 "전문가" 폴더에서 검색하여 전문가 조언자를 찾을 수 있습니다.













입력 구성:





Algo Gold EA가 적용된 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "Expert Advisors" -> "Properties"를 선택합니다.





"입력" 탭에서 귀하의 선호도에 따라 전문 조언자의 매개변수를 사용자 정의할 수 있습니다.













세트 파일 로드 중:





"입력" 탭에서 "로드" 버튼을 클릭합니다.

이전에 컴퓨터에 저장한 설정 파일을 찾아 선택합니다. 그러면 Algo Gold EA에 대해 사전 정의된 설정이 로드됩니다.













실시간 거래 활성화:





"Expert Advisor Properties" 창에서 "Common" 탭을 클릭합니다.

전문 고문의 실시간 거래를 활성화하려면 "실시간 거래 허용" 상자를 선택하세요.

변경 사항을 확인하려면 "확인"을 클릭하세요.





자동 거래 활성화:





MetaTrader 4에서 자동 거래가 활성화되어 있는지 확인하세요. 상단 도구 모음에서 "자동 거래" 버튼을 찾아 활성화되었음을 나타내는 녹색인지 확인하세요.









이러한 단계를 완료하면 Algo Gold EA가 설정되고 사전 정의된 매개변수와 전략을 기반으로 XAUUSD 차트에서 거래를 실행할 준비가 됩니다. EA의 성능을 모니터링하고 필요에 따라 설정을 조정하여 성능을 최적화하는 것을 잊지 마십시오.





































**부인 성명:**













금융 시장에서의 거래에는 상당한 위험이 수반되므로 신중하고 신중하게 거래에 접근하는 것이 중요합니다. 거래 활동에 참여할 때는 항상 금전적 손실의 위험이 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 따라서 손실을 감수할 수 있는 것보다 더 많이 투자해서는 안 됩니다.













금융 시장의 역동적인 특성은 가격이 급격하게 변동할 수 있고, 예상치 못한 사건이나 시장 상황으로 인해 예상치 못한 결과가 발생할 수 있음을 의미합니다. 이익을 얻을 가능성도 있지만 손실 가능성도 인식하는 것이 중요합니다.













거래 활동에 참여하기 전에 재무 상황, 위험 허용 범위 및 투자 목표를 철저히 평가하는 것이 좋습니다. 또한 금융 전문가에게 조언을 구하고 거래와 관련된 위험과 보상에 대해 스스로 교육하는 것이 현명합니다.













거래 활동에 참여함으로써 귀하는 발생한 이익이나 손실에 대해 전적인 책임을 지며, 귀하의 수단 내에서 책임감 있게 거래하는 데 동의합니다. 손실을 감당할 수 있는 것보다 더 많이 투자하지 말고, 거래 시 항상 주의하고 부지런히 노력하십시오.