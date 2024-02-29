Algo Gold EA Premium

Progettato appositamente per le sfide delle aziende di oggetti di scena e i conti delle aziende di oggetti di scena dal vivo, l'Algo Gold Premium Expert Advisor funziona come un robot scalping, impiegando una strategia innovativa a basso rischio.


Se dotato di un setfile scelto, questo consulente esperto completa in modo efficiente una sfida aziendale entro una settimana, consentendo la rapida acquisizione di un conto finanziato.


Con un solido sistema di gestione del rischio in atto, l'EA interrompe automaticamente le negoziazioni una volta raggiunto l'obiettivo di profitto fissato dalla tua società di prop.


Se dovessi superare il tuo obiettivo di profitto giornaliero nel tempo a disposizione, ti consiglio di eseguire manualmente un'operazione di 0.01 ogni giorno per raggiungere i tuoi obiettivi.









Propfirm file di set di account di sfida/finanziati


Scarica il file set per la sfida propfirm da 20k/account finanziato 20k.set


Scarica il file set per il conto sfida/finanziato da 35k propfirm. 35k.set









 Informazioni utili per i trader:




1. **Selezione dello strumento di trading:** Considera la possibilità di fare trading su XAUUSD (oro) a causa della sua elevata liquidità e volatilità. Ciò può fornire ampie opportunità di trading e un potenziale di profitto potenzialmente più elevato. Tuttavia, conduci sempre un'analisi approfondita e assicurati che sia in linea con la tua strategia di trading e la tua tolleranza al rischio.




2. **Utilizzo di un server privato virtuale (VPS):** L'utilizzo di un server privato virtuale (VPS) è altamente raccomandato ai trader, in particolare per sistemi o strategie di trading automatizzati. Un VPS garantisce operazioni di trading stabili e ininterrotte ospitando la tua piattaforma di trading e i tuoi consulenti esperti in un ambiente sicuro e affidabile, indipendentemente dalla tua connessione Internet o dallo stato del computer.




3. **Selezione dell'intervallo temporale:** scegli un intervallo temporale in linea con la tua strategia di trading, le tue preferenze e la tua disponibilità di tempo. Sia che tu preferisca il trading a breve termine con intervalli temporali più bassi come M1 o M5, o il trading a lungo termine con intervalli temporali più lunghi come H1 o grafici giornalieri, assicurati che l'intervallo temporale scelto supporti i tuoi obiettivi di trading e le tue tecniche di analisi.




4. **Selezione di una società di trading proprietario:** Quando si seleziona una società di trading proprietario per partecipare a sfide di trading o conti finanziati, è essenziale verificarne la legittimità e l'autorizzazione. Assicurati che l’azienda sia riconosciuta e accettata nel tuo paese e aderisca agli standard normativi. Conduci ricerche approfondite, leggi le recensioni e considera fattori quali commissioni, condizioni commerciali e servizi di supporto prima di impegnarti in un'azienda.




Considerando questi fattori e utilizzando le informazioni fornite, i trader possono migliorare la propria esperienza di trading, minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità di successo nei mercati finanziari.


Per impostare il consulente esperto Algo Gold EA in MetaTrader 4 (MT4), segui queste istruzioni dettagliate:



Accesso al file:


Apri la tua piattaforma MetaTrader 4 e vai al menu "File" situato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.



Apertura di un nuovo grafico:


Dal menu "File", seleziona "Nuovo grafico" per aprire una nuova finestra del grafico.




Selezionando XAUUSD:


Nella nuova finestra del grafico, individua e seleziona "XAUUSD" dall'elenco degli strumenti di trading disponibili. Questo caricherà il grafico del trading dell'oro.




Aggiunta dell'Expert Advisor:


Trascina il consulente esperto di Algo Gold EA sul grafico. Puoi trovare l'Expert Advisor nella finestra "Navigatore" o effettuando una ricerca nella cartella "Esperti".




Configurazione degli ingressi:


Fai clic con il pulsante destro del mouse sul grafico con Algo Gold EA applicato e seleziona "Expert Advisors" -> "Proprietà".


Nella scheda "Ingressi", puoi personalizzare i parametri dell'expert advisor in base alle tue preferenze.




Caricamento del file impostato:


Fare clic sul pulsante "Carica" ​​nella scheda "Ingressi".

Individua e seleziona il file del set che hai precedentemente salvato sul tuo computer. Questo caricherà le impostazioni predefinite per Algo Gold EA.




Abilitazione del trading dal vivo:


Fare clic sulla scheda "Comuni" nella finestra "Proprietà di Expert Advisor".

Seleziona la casella "Consenti trading dal vivo" per abilitare il trading dal vivo per l'Expert Advisor.

Fare clic su "OK" per confermare le modifiche.


Abilitazione del trading automatico:


Assicurati che il trading automatico sia abilitato in MetaTrader 4. Cerca il pulsante "AutoTrading" nella barra degli strumenti in alto e assicurati che sia verde, a indicare che è attivato.



Una volta completati questi passaggi, Algo Gold EA sarà configurato e pronto per eseguire operazioni sul grafico XAUUSD in base ai parametri e alla strategia predefiniti. Ricordarsi di monitorare le prestazioni dell'EA e regolare le impostazioni secondo necessità per ottimizzarne le prestazioni.










**Disclaimer:**




Il trading sui mercati finanziari comporta rischi significativi ed è fondamentale avvicinarsi al trading con cautela e prudenza. È importante riconoscere che esiste sempre il rischio di perdite finanziarie quando si partecipa ad attività di trading e, pertanto, non dovresti mai investire più di quanto puoi permetterti di perdere.




La natura dinamica dei mercati finanziari fa sì che i prezzi possano fluttuare rapidamente e che eventi o condizioni di mercato imprevisti possano portare a risultati inaspettati. Sebbene esista il potenziale di profitto, è essenziale essere consapevoli anche del potenziale di perdite.




Prima di intraprendere qualsiasi attività di trading, si consiglia di valutare attentamente la propria situazione finanziaria, la propensione al rischio e gli obiettivi di investimento. Inoltre, è prudente chiedere consiglio ai professionisti finanziari e informarsi sui rischi e sui benefici associati al trading.




Partecipando ad attività di trading, accetti la piena responsabilità per eventuali guadagni o perdite subite e accetti di commerciare in modo responsabile entro i tuoi mezzi. Ricorda di non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere e di esercitare sempre cautela e diligenza nelle tue attività di trading.


